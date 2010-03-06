Macd SnR Candle
- Indicadores
- Syamsurizal Dimjati
- Versión: 1.1
- Actualizado: 11 diciembre 2025
MACD Support-Resistance Candle Analyzer - Profesional
Este indicador mejora el clásico MACD combinando el análisis de momentum con la detección dinámica de Soportes y Resistencias, dando a los operadores una visión más clara de la fuerza de ruptura y la estructura del mercado.
Transforma la acción del precio en velas MACD codificadas por colores, resalta los niveles de ruptura SnR y proporciona una confirmación visual clara de la continuación o inversión de la tendencia. Ideal para scalpers, traders intradía y swing traders que confían en un análisis de tendencias rápido y estructurado.
Características principales
-
Motor MACD adaptativo
Períodos rápidos, lentos y de señal personalizables para una detección precisa del impulso de la tendencia.
-
Visualización de velas MACD
Convierte las velas tradicionales en colores MACD para una tendencia más clara.
-
Detección de Ruptura de Soporte y Resistencia
Destaca instantáneamente cuando el precio rompe niveles SnR clave con colores dedicados:
-
Color personalizado > Ruptura alcista
-
Color personalizado > Ruptura bajista
-
-
Visuales limpios y flexibles
Elija temas de velas, estilos de línea SnR y anchos de línea personalizados para adaptarse a su estilo gráfico.
-
Funciona en todos los plazos y activos
Forex, Índices, Oro, Crypto, y Acciones.
Lo que este indicador le ayuda a lograr
Detectar cambios de tendencia tempranos a través del impulso MACD
Detectar la fuerza de ruptura real - no movimientos falsos
Leer la estructura del mercado más rápido utilizando los puntos destacados visuales SnR
Mejorar la toma de decisiones con una visualización de gráficos limpia