Macd SnR Candle

MACD Support-Resistance Candle Analyzer - Profesional

Este indicador mejora el clásico MACD combinando el análisis de momentum con la detección dinámica de Soportes y Resistencias, dando a los operadores una visión más clara de la fuerza de ruptura y la estructura del mercado.

Transforma la acción del precio en velas MACD codificadas por colores, resalta los niveles de ruptura SnR y proporciona una confirmación visual clara de la continuación o inversión de la tendencia. Ideal para scalpers, traders intradía y swing traders que confían en un análisis de tendencias rápido y estructurado.

Características principales

Motor MACD adaptativo

Períodos rápidos, lentos y de señal personalizables para una detección precisa del impulso de la tendencia.

Visualización de velas MACD

Convierte las velas tradicionales en colores MACD para una tendencia más clara.

Detección de Ruptura de Soporte y Resistencia

Destaca instantáneamente cuando el precio rompe niveles SnR clave con colores dedicados: Color personalizado > Ruptura alcista Color personalizado > Ruptura bajista

Visuales limpios y flexibles

Elija temas de velas, estilos de línea SnR y anchos de línea personalizados para adaptarse a su estilo gráfico.

Funciona en todos los plazos y activos

Forex, Índices, Oro, Crypto, y Acciones.

Lo que este indicador le ayuda a lograr

Detectar cambios de tendencia tempranos a través del impulso MACD

Detectar la fuerza de ruptura real - no movimientos falsos

Leer la estructura del mercado más rápido utilizando los puntos destacados visuales SnR

Mejorar la toma de decisiones con una visualización de gráficos limpia