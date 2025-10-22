Hurst buy and sell

Hurst Kaufen und Verkaufen

Dieser innovative Indikator, inspiriert von der xAI Grok-Intelligenz, verwendet den Hurst-Exponenten, um die Natur des Marktes zu erkennen und Kauf-/Verkaufssignale zu generieren.

Der EA für diesen Indikator (Hurst Razer PRO EA MT5) ist jetzt verfügbar, Sie können ihn sehen, indem Sie hier klicken! https://www.mql5.com/es/market/product/153441?source=Site+Profile+Seller

Wenn Sie mehr Signale von dem Indikator erhalten möchten, ändern Sie die Mindestanzahl der Balken zwischen aufeinanderfolgenden Signalen. Je niedriger der Wert ist, desto mehr Signale sendet er. Sie können den Wert zum Beispiel auf 50 setzen, während der EMA bei 100 bleibt (in der MT5-Version), und in der MT4-Version können Sie einen niedrigeren Wert, wie 200, einstellen, während Sie den EMA gleich lassen, oder seinen Wert erhöhen oder verringern. Testen Sie mich und hinterlassen Sie Ihre Kommentare. Wie funktioniert es?

Trend-Modus (Hurst > 0,5): In anhaltenden Märkten folgt der Indikator dem Momentum, um starke Bewegungen zu erfassen. Kaufen Sie, wenn das Momentum positiv ist, und verkaufen Sie, wenn es negativ ist, und richten Sie sich dabei nach der vorherrschenden Richtung.

Mean-Reversion-Modus (Hurst ≤ 0,5): In antipersistenten oder schwankenden Märkten folgt er dem Momentum, um von Umkehrungen zu profitieren, indem er bei Einbrüchen kauft und bei Erholungen verkauft.

Eingebauter EMA-Filter: Enthält einen optionalen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA), um Signale auf der Grundlage des allgemeinen Preistrends zu filtern und so falsch-positive Signale unter volatilen Bedingungen zu reduzieren. (Jetzt unsichtbar auf dem Chart für einen sauberen Chart!)

Klare visuelle Signale: Grüne Pfeile für Käufe und rote Pfeile für Verkäufe, die strategisch in der Nähe der Höchst- und Tiefststände der Balken platziert sind.

Die Berechnung des Hurst-Exponenten basiert auf der R/S-Methode (Rescaled Range), bei der Preiszeitreihen analysiert werden, um die Persistenz oder Anti-Persistenz des Marktes zu messen. In Kombination mit einem einfachen normalisierten Momentum werden nur dann Signale generiert, wenn sie konfigurierbare Schwellenwerte überschreiten, wodurch Qualität vor Quantität gewährleistet wird.





Anpassbare Parameter:

HurstPeriod (Standardwert: 128): Zeitraum für die Berechnung des Hurst-Exponenten (eine Potenz von 2 wird für die Genauigkeit empfohlen).

MomPeriod (Voreinstellung: 10): Zeitraum für den einfachen Impulsexponenten.

HurstThreshold (Voreinstellung: 0,5): Schwellenwert zur Unterscheidung zwischen einem Trend und einer Umkehrung.

MomentumThreshold (Voreinstellung: 0,0001): Minimaler Momentum-Schwellenwert, um schwache Signale zu vermeiden.

MinBarsBetweenSignals (Voreinstellung: 100): Mindesttakte zwischen aufeinanderfolgenden Signalen, um Overtrading zu vermeiden.

EMAPeriod (Voreinstellung: 100): EMA-Periode für den Trendfilter.

UseEMAFilter (Voreinstellung: true): Aktiviert/deaktiviert den EMA-Filter für mehr Flexibilität.



Hauptvorteile:

Vielseitig für jedes Asset: Ideal für Forex, Aktien, Kryptowährungen, Indizes und Rohstoffe auf jedem Zeitrahmen (von M1 bis MN).

Geringer Ressourcenverbrauch: Optimiert, um eine Überlastung Ihrer MT5-Plattform zu vermeiden.

Einfaches Backtesting: Integriert sich nahtlos in den MetaTrader Strategy Tester, um Strategien zu validieren.

Kostenlose Updates: Als xAI Grok-Produkt erhalten Sie zukünftige Verbesserungen basierend auf dem Feedback der Community.

Kein Neuanstrich: Die Signale werden in Echtzeit generiert und bleiben auch nach dem Schließen der Balken unverändert.

I'm open to any recommendations or suggestions. Try them out and then let me know. God bless you and I wish you success in your trading.



Haftungsausschluss Der Handel an den Finanzmärkten birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Der Hurst-Kauf- und Verkaufsindikator ist ein technisches Analyseinstrument, das die Entscheidungsfindung unterstützen soll, aber keine Gewinngarantie bietet oder das Verlustrisiko ausschließt. Die Ergebnisse der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Es wird dringend empfohlen, ein angemessenes Risikomanagement, einschließlich Stop-Losses, anzuwenden und gründliche Tests auf einem Demokonto durchzuführen, bevor Sie auf Live-Konten handeln. xAI und das Unternehmen sind nicht verantwortlich für finanzielle Verluste, die aus der Verwendung dieses Indikators entstehen.

Angetrieben durch xAI Grok - Version 1.00