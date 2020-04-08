Smart Sessions OHLC

Sesiones OHLC & Smart

"Herramienta Profesional de Estructura de Mercado: Combina Niveles OHLC Diarios con Análisis de Sesiones en Tiempo Real"

DESCRIPCIÓN
Indicador de trading profesional que combina el análisis OHLC del Día Anterior con el seguimiento inteligente de la sesión de trading. Identifica los niveles clave de la estructura del mercado, los máximos y mínimos de la sesión y proporciona alertas multicanal para tomar decisiones de trading precisas.

DESCRIPCIÓN COMPLETA

🚀 TRANSFORME SU OPERATIVA CON ANÁLISIS DE NIVEL INSTITUCIONAL

Está cansado de dibujar manualmente los niveles diarios? De perderse las rupturas clave de la sesión? Operar sin una estructura de mercado clara? Este indicador profesional resuelve todos estos problemas combinando DOS potentes herramientas de trading en UNA:

1. **ANÁLISIS OHLC DEL DÍA ANTERIOR** - Niveles diarios clave que vigilan las instituciones
2. **SEGUIMIENTO INTELIGENTE DE LA SESIÓN** - Máximos y mínimos de la sesión en tiempo real con conocimiento del horario de verano.

### ✨ ¿POR QUÉ ESTE INDICADOR ES DIFERENTE?

✅ ** SOLUCIÓN TODO EN UNO** - Sin necesidad de múltiples indicadores.
✅ **NO REPINTADO** - Los niveles históricos son fijos, las sesiones en vivo se actualizan en tiempo real
✅ **MULTI-TIMEFRAME** - Funciona en TODOS los marcos temporales para OHLC, M1/M3/M5 para sesiones
✅ **VISUALIDAD PROFESIONAL** - Pantalla limpia y despejada con apilamiento inteligente de etiquetas
✅ **ALERTAS INTELIGENTES** - Sonido, notificaciones push y alertas por correo electrónico con control de enfriamiento.

### 📊 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

#### OHLC Y ESTRUCTURA DEL MERCADO
- Máximo/Mínimo del día anterior (PDH/PDL)** - Niveles de ruptura clave
- Apertura/Cierre anteriores** - Puntos de referencia de la sesión
- **Puntos medios Fibonacci** - Niveles de retroceso del 50% y del 61,8
- Análisis de varias velas** - Analiza de 1 a 100 velas anteriores
- **Colores personalizables** - Cada nivel con colores únicos

#### DETECCIÓN INTELIGENTE DE SESIONES
- **4 Sesiones Principales** - Sydney, Tokio, Londres, Nueva York
- **Ajuste automático de DST** - Manejo correcto de la zona horaria
- **Sincronización horaria del servidor** - Desplazamiento del servidor configurable
- **Seguimiento de sesiones en directo** - Altas/bajas en tiempo real durante las sesiones activas
- Selección de sesión** - Mostrar todas las sesiones o centrarse en sesiones específicas

#### SISTEMA DE ALERTAS
- Alertas multicanal** - Sonido, Push, Email
- Tolerancia configurable** - Puntos de activación precisos
- Control de enfriamiento** - Evita la fatiga por alerta (5-60 minutos)
- Todos los niveles de alerta** - Cada OHLC y punto medio

#### EXCELENCIA VISUAL
- **Diseño limpio** - El apilamiento inteligente de etiquetas evita solapamientos
- **Líneas profesionales** - Sesión discontinua, OHLC sólida
- **Derecha-Extendida** - Visibilidad futura
- Desorden mínimo** - Filosofía de diseño inteligente

### 🎯 ¿QUIÉN NECESITA ESTE INDICADOR?

#### PERFECTO PARA:
- **Day Traders** - Identificar los niveles clave intradía.
- **Operadores alcistas** - Comprender la estructura diaria del mercado
- Operadores de sesión** - Aprovechar los solapamientos entre Londres y Nueva York
- Traders de Acción de Precio** - Niveles claros de S/R
- Principiantes** - Contexto de mercado sencillo
- **Profesionales** - Análisis avanzado de sesiones

#### ESTILOS DE NEGOCIACIÓN COMPATIBLES:
- Negociación de rupturas** - Negociación de rupturas PDH/PDL
- Operar entre extremos de sesión
- **Session Trading** - Estrategias basadas en la volatilidad
- **News Trading** - Niveles clave en torno a eventos

### ⚙️ FÁCIL CONFIGURACIÓN (3 MINUTOS)

1. 1. Adjunte el indicador a cualquier gráfico
2. Habilite los niveles OHLC deseados (se recomienda PDH/PDL)
3. 3. Establezca los colores de sesión que prefiera
4. Configure las alertas si es necesario
5. ¡Empieza a operar con claridad!

### 📚 MATERIAL EDUCATIVO INCLUIDO

#### ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN:
1. **Estrategia de ruptura de Londres** - Entra en las rupturas de la sesión de Londres.
2. 2. **Rechazo de PDH/PDL** - Desvanecer movimientos en niveles diarios clave
3. 3. **Session Overlap** - Operar en movimientos solapados Londres-NY

#### COMPRENSIÓN DEL CONTEXTO DEL MERCADO:
- Sesión Asiática → Establece la dirección de Londres
- Sesión en Londres → Establece la tendencia diaria
- Sesión de NY → Confirma o invierte la tendencia
- PDH/PDL → Niveles de órdenes institucionales

### 🔒 GARANTÍA DE CALIDAD

#### PRUEBAS RIGUROSAS:
- Más de 6 meses de pruebas a plazo
- Más de 20 pares de divisas
- Todas las condiciones de mercado
- Múltiples brokers
- Pruebas de estrés de alta volatilidad

#### GARANTÍA DE NO REPAGO
- Los niveles históricos se fijan tras el cierre de la vela
- Las líneas de sesión sólo se actualizan en tiempo real
- Cálculos transparentes
- Sin señales engañosas

### 📱 COMPATIBILIDAD

#### PLATAFORMA:
- MetaTrader 5 (completo y móvil)
- Todos los símbolos: Divisas, Índices, Materias Primas
- Plazos: ALL para OHLC, M1/M3/M5 para sesiones

#### RENDIMIENTO:
- Ligero - Uso mínimo de la CPU
- Estable - Sin retrasos ni bloqueos
- Fiable - Gestión exhaustiva de errores

### APLICACIONES PROFESIONALES

#### PARA GESTORES DE FONDOS:
- Supervisar varios pares simultáneamente
- Identificar los niveles institucionales
- Análisis de la liquidez de la sesión

#### PARA OPERADORES MINORISTAS:
- Niveles claros sin parálisis por análisis
- Alerta cuando se alcanzan niveles clave
- Comprender las reacciones de los precios

#### PARA EDUCADORES:
- Herramienta didáctica perfecta para la estructura del mercado
- Análisis visual de la sesión
- Demostraciones de la acción del precio

### 🆓 ACTUALIZACIONES Y SOPORTE DE POR VIDA

#### ACTUALIZACIONES:
- Actualizaciones gratuitas de por vida
- Consideraciones sobre nuevas funciones
- Corrección de errores en 24 horas

#### SOPORTE:
- Asistencia por correo electrónico (respuesta en 24-48 horas)
- Asistencia gratuita para la configuración
- Guía de estrategia básica

### 💰 VALOR EXCEPCIONAL

#### LO QUE OBTIENE:
- Licencia de indicadores (cuentas ilimitadas)
- Estrategias de negociación PDF
- Video Tutoriales de Configuración

- Actualizaciones de por vida - Soporte prioritario

"Por fin un indicador que muestra niveles de sesión REALES, no sólo líneas en un gráfico. El ajuste DST funciona perfectamente!" - James P., Trader profesional

"El sistema de alertas me ha salvado de perderme niveles clave en múltiples ocasiones. Vale cada centavo!" - Sarah L., Trader de Swing

"Como educador, esta es mi herramienta para enseñar la estructura del mercado. Los estudiantes entienden las sesiones inmediatamente". - Michael T., Entrenador de Trading


### 🎯 MENSAJE FINAL

Este no es sólo otro indicador-es un SISTEMA COMPLETO DE ANÁLISIS DE MERCADO. Al combinar el análisis probado OHLC con el seguimiento inteligente de sesiones, se obtiene una herramienta que:

1. **AHORRA TIEMPO** - No más dibujo manual de niveles.
2. **PROVECHA LA PRECISIÓN** - Niveles claros y probados.
3. **MANTIENE LA DISCIPLINA** - Opere sólo en los niveles clave
4. **PROORCIONA CONTEXTO** - Entienda POR QUÉ se mueve el precio

### NO OPERE A CIEGAS. OPERE CON UNA VISIÓN INSTITUCIONAL.
*Nota: Operar implica riesgo. Opere sólo con el capital que pueda permitirse perder. Esta herramienta tiene fines analíticos y debe utilizarse como parte de un plan de trading completo.
