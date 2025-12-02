Scalper hunting pro

=== Scalper Hunting nedir? ===

Scalper Hunting, genel piyasa koşullarını birden fazla teknik indikatörle birleştirerek otomatik olarak alım–satım sinyalleri üreten bir MT5 indikatörüdür.

Birden fazla indikatörü üst üste koyup çeşitli filtreler uygulayarak yalnızca yüksek potansiyelli kurulumlara odaklanır ve böylece daha az gürültüyle, daha net bir şekilde işlem yapmanıza yardımcı olur.

Tek bir “şanslı işlem” için değil, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir yaklaşımı desteklemek için tasarlanmıştır; trader’ların yapısal ve disiplinli bir çerçeveyle piyasada daha uzun süre kalmasına yardımcı olmayı hedefler.





Satın alma sonrasında lütfen bize özel mesaj yoluyla ulaşın. İşlem için gerekli ayar bilgilerini size ileteceğiz.











=== Nasıl çalışır? ===

Scalper Hunting aşağıdaki piyasalarda kullanılabilir:

XAUUSD (Altın)

Majör FX pariteleri (örneğin EURUSD, GBPUSD, USDJPY vb.)

NASDAQ, US30, DAX gibi endeksler ve diğerleri

Desteklenen işlem tarzları:

Düşük zaman dilimlerinde scalping

Gün içi (intraday) / day trading

İndikatör yalnızca mum kapanışında sinyal üretir.

Şunları birleştirir:

Piyasa yapısı (Market structure)

Teknik indikatörler

Seans ve zaman filtreleri

Böylece düşük kaliteli ve gürültülü piyasa koşullarını eleyip, daha temiz ve olasılığı yüksek sinyallere odaklanır.





=============================================================================================================================





=== Temel Özellikler ===

Repaint etmeyen sinyaller (Non-repainting signals)

Uyarı (alert) ve push bildirimleri

Çoklu enstrüman (multi-asset) desteği

Seans ve özel zaman aralığı filtreleri

Tek TP veya çoklu TP (multi-TP) yapısı

Özel sinyalsiz zaman filtresi





=================================================================================================================





Geçmiş sinyal incelemesi ve performans içgörüsü

İndikatör, yaklaşık son 1 yıla ait sinyalleri doğrudan grafik üzerinde yeniden oluşturabilir.

Bu sayede görsel olarak şunları inceleyebilirsiniz:

Hangi ayların en iyi performansı gösterdiğini

Hangi seansların daha avantajlı olduğunu

Hangi sembollerin daha güçlü sonuçlar verdiğini

Seans, zaman, TP ve SL ayarlarını değiştirerek, kişisel işlem stilinize en iyi uyan koşulları bulabilirsiniz.

=== Nasıl kurulur? ===

İndikatörü MQL5.com üzerinden satın alın/indirin.

MT5’te üst menüden “File” → “Open Data Folder” yoluna gidin.

Açılan klasörde şu yolu izleyin: MQL5 → Indicators .

İndirdiğiniz .ex5 dosyasını Indicators klasörüne kopyalayın.

MT5’i yeniden başlatın veya Navigator penceresinde sağ tıklayıp “Refresh” seçeneğini tıklayın.

Navigator penceresinde “Indicators” bölümünün altında Scalper Hunting’i bulun ve

üzerine çift tıklayın veya

sürükleyip grafiğinizin üzerine bırakın.





=== Nasıl kullanılır? ===

Seans / zaman aralığı ayarları

Girdi (input) parametrelerinde, işlem yapmak istediğiniz seansları veya özel zaman aralıklarını seçin.

Örnekler:

Sadece Londra + New York seanslarını etkinleştirin

Sadece platform saatine göre 09:00–12:00 arasında işlem yapın

x_line ve TP/SL yapılandırması

Stratejinize göre x_line (uygulanıyorsa), TP ve SL değerlerini ayarlayın.

Kısa vadeli scalping için daha dar TP/SL seviyeleri tercih edebilirsiniz.

Gün içi veya biraz daha uzun süreli işlemler için daha geniş hedefler kullanabilirsiniz.

Her şeyi kendi risk toleransınıza göre ayarlayın.

TP ve SL kullanımı (şiddetle tavsiye edilir)

Doğru pozisyon yönetimi için, hem TP hem de SL kullanmanız şiddetle tavsiye edilir.

Şunlar arasında seçim yapabilirsiniz:

Tek TP, veya

Çoklu TP (kademeli/parsiyel kar alımı) yapısı.

Sinyallerin yorumlanması

Yeşil ok → Long (alış) sinyali

Kırmızı ok → Sell (short – satış) sinyali

Sinyaller mum kapanışında onaylanır ve onaylandıktan sonra oklar yer değiştirmez, repaint olmaz.

Testten gerçek hesaba geçiş

Önce, indikatörü yeterli bir süre boyunca demo hesapta test edin.

TP/SL, seans ve zaman filtresi ayarlarınızın, işlem stilinize ve kullandığınız enstrümanlara uygun olup olmadığını kontrol edin.

Davranışı ve performansından memnun olduğunuzda,

gerçek hesapta küçük pozisyon büyüklükleriyle başlamanız ve yalnızca size gerçekten uyduğunu gördükçe kademeli olarak büyütmeniz önerilir.









Scalper Hunting ile istikrarlı ve huzurlu bir trading süreci geçirmenizi dileriz.









Feragatname (Disclaimer): İşlem yapmak her zaman kayıp riski içerir. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz fonları riske atmanızı tavsiye ederiz.