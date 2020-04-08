Scalper hunting pro
=== 什么是 Scalper Hunting？===
Scalper Hunting 是一款 MT5 指标，它通过结合整体市场环境和多种技术指标，自动生成交易信号。
通过叠加多个指标并应用多重过滤，它只聚焦于高潜力的交易机会，帮助你在更少噪音的环境下更清晰地做出交易决策。
它并不是为了“抓住一次好运气的交易”而设计，而是为了支持一种长期、可持续的交易方式，帮助交易者在结构化、纪律性的框架下，在市场中生存得更久。
|购买后，请通过私信联系我们。我们会向您说明本次交易所需的设置信息。
=== 工作原理 ===
Scalper Hunting 可用于以下市场：
XAUUSD（黄金）
主要外汇货币对（如 EURUSD、GBPUSD、USDJPY 等）
指数品种（如 NASDAQ、US30、DAX 等）
支持的交易风格：
低周期的剥头皮交易（Scalping）
日内 / 短线交易（Intraday）
该指标只会在当前K线收盘时给出信号。
它综合考虑：
市场结构（Market structure）
技术指标（Technical indicators）
交易时段与时间过滤（Session and time filters）
从而过滤掉低质量和噪音较大的市场状态，
把重点放在更干净、概率更高的信号上。
=== 主要功能特点 ===
不重绘信号（Non-repainting signals）
提醒与推送通知（Alert & push notifications）
多品种支持（Multi-asset support）
交易时段 & 自定义时间过滤（Session & custom time filters）
单一止盈或多级止盈结构（Single TP or multi-TP structure）
自定义无信号时间过滤器
历史信号回放与绩效洞察（Historical signal review & performance insight）
指标可以在图表上重建大约过去 1 年左右的信号。
这使你可以直观地回顾：
哪些月份表现最好
哪些交易时段更有优势
哪些交易品种表现更强
通过调整交易时段、时间、TP 和 SL 设置，
你可以找到最符合自己个人交易风格的条件组合。
=== 如何安装 ===
从 MQL5.com 购买 / 下载该指标。
在 MT5 顶部菜单中，点击：“File（文件）” → “Open Data Folder（打开数据文件夹）”。
在弹出的文件夹中，进入：MQL5 → Indicators。
将下载好的 .ex5 文件复制到 Indicators 文件夹中。
重新启动 MT5，或者在导航器（Navigator）窗口中点击右键选择 “Refresh（刷新）”。
在导航器窗口的 “Indicators（指标）” 分类下找到 Scalper Hunting，并：
双击加载，或
拖拽到你的图表上。
=== 如何使用 ===
-
交易时段 / 时间窗口设置
在输入参数中，选择你希望交易的交易时段或自定义时间窗口。
例如：
只启用伦敦 + 纽约时段
只在平台时间 09:00–12:00 之间进行交易
-
x_line 与 TP/SL 配置
根据你的交易策略设置 x_line（如适用）、TP 和 SL。
对于短线剥头皮，可以选择更紧的 TP/SL。
对于日内或稍长一些的持仓，可以使用更宽的止盈止损目标。
所有参数都应根据你的风险承受能力进行调整。
-
TP 与 SL 的使用（强烈建议）
为了实现更合理的交易管理，强烈建议始终同时使用 TP 和 SL。
你可以选择：
单一 TP，或
多级 TP（分批止盈）结构。
-
如何理解信号
绿色箭头 → 做多（买入）信号
红色箭头 → 做空（卖出）信号
信号在 K 线收盘时确认，确认之后箭头不会移动或重绘。
-
从测试到实盘交易
首先，在模拟账户上对该指标进行足够时间的测试。
检查你设置的 TP/SL、交易时段和时间过滤，
是否适合你的交易风格以及你所交易的品种。
当你对指标的行为和表现足够熟悉、感到满意之后，
再在真实账户上以较小的仓位开始实盘交易，
并仅在你确认其适合自己时，才逐步扩大仓位规模。
祝你使用 Scalper Hunting 交易顺利、收益稳定。
免责声明：交易始终伴随着亏损风险。我们建议你只使用那些即使亏损也在可承受范围内的资金进行交易。