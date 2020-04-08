Scalper hunting pro

=== 什么是 Scalper Hunting？===

Scalper Hunting 是一款 MT5 指标，它通过结合整体市场环境和多种技术指标，自动生成交易信号。

通过叠加多个指标并应用多重过滤，它只聚焦于高潜力的交易机会，帮助你在更少噪音的环境下更清晰地做出交易决策。

它并不是为了“抓住一次好运气的交易”而设计，而是为了支持一种长期、可持续的交易方式，帮助交易者在结构化、纪律性的框架下，在市场中生存得更久。





购买后，请通过私信联系我们。我们会向您说明本次交易所需的设置信息。







=== 工作原理 ===

Scalper Hunting 可用于以下市场：

XAUUSD（黄金）

主要外汇货币对（如 EURUSD、GBPUSD、USDJPY 等）

指数品种（如 NASDAQ、US30、DAX 等）

支持的交易风格：

低周期的剥头皮交易（Scalping）

日内 / 短线交易（Intraday）

该指标只会在当前K线收盘时给出信号。

它综合考虑：

市场结构（Market structure）

技术指标（Technical indicators）

交易时段与时间过滤（Session and time filters）

从而过滤掉低质量和噪音较大的市场状态，

把重点放在更干净、概率更高的信号上。





=============================================================================================================================





=== 主要功能特点 ===

不重绘信号（Non-repainting signals）

提醒与推送通知（Alert & push notifications）

多品种支持（Multi-asset support）

交易时段 & 自定义时间过滤（Session & custom time filters）

单一止盈或多级止盈结构（Single TP or multi-TP structure）

自定义无信号时间过滤器





=================================================================================================================





历史信号回放与绩效洞察（Historical signal review & performance insight）

指标可以在图表上重建大约过去 1 年左右的信号。

这使你可以直观地回顾：

哪些月份表现最好

哪些交易时段更有优势

哪些交易品种表现更强

通过调整交易时段、时间、TP 和 SL 设置，

你可以找到最符合自己个人交易风格的条件组合。





=== 如何安装 ===

从 MQL5.com 购买 / 下载该指标。

在 MT5 顶部菜单中，点击：“File（文件）” → “Open Data Folder（打开数据文件夹）”。

在弹出的文件夹中，进入：MQL5 → Indicators。

将下载好的 .ex5 文件复制到 Indicators 文件夹中。

重新启动 MT5，或者在导航器（Navigator）窗口中点击右键选择 “Refresh（刷新）”。

在导航器窗口的 “Indicators（指标）” 分类下找到 Scalper Hunting，并：

双击加载，或

拖拽到你的图表上。





=== 如何使用 ===

交易时段 / 时间窗口设置

在输入参数中，选择你希望交易的交易时段或自定义时间窗口。

例如：

只启用伦敦 + 纽约时段

只在平台时间 09:00–12:00 之间进行交易

x_line 与 TP/SL 配置

根据你的交易策略设置 x_line（如适用）、TP 和 SL。

对于短线剥头皮，可以选择更紧的 TP/SL。

对于日内或稍长一些的持仓，可以使用更宽的止盈止损目标。

所有参数都应根据你的风险承受能力进行调整。

TP 与 SL 的使用（强烈建议）

为了实现更合理的交易管理，强烈建议始终同时使用 TP 和 SL。

你可以选择：

单一 TP，或

多级 TP（分批止盈）结构。

如何理解信号

绿色箭头 → 做多（买入）信号

红色箭头 → 做空（卖出）信号

信号在 K 线收盘时确认，确认之后箭头不会移动或重绘。

从测试到实盘交易

首先，在模拟账户上对该指标进行足够时间的测试。

检查你设置的 TP/SL、交易时段和时间过滤，

是否适合你的交易风格以及你所交易的品种。

当你对指标的行为和表现足够熟悉、感到满意之后，

再在真实账户上以较小的仓位开始实盘交易，

并仅在你确认其适合自己时，才逐步扩大仓位规模。





祝你使用 Scalper Hunting 交易顺利、收益稳定。









免责声明：交易始终伴随着亏损风险。我们建议你只使用那些即使亏损也在可承受范围内的资金进行交易。