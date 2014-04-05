Scalper hunting pro

=== Scalper Hunting とは？ ===
Scalper Hunting は、相場全体の状況と複数のテクニカルインジケーターを組み合わせて、MT5 上で自動的に取引シグナルを生成するインジケーターです。
複数のインジケーターを重ね合わせ、さらに各種フィルターを適用することで、ポテンシャルの高いセットアップのみに集中し、ノイズを減らしながら、より明確なトレード判断をサポートします。

単発の「ラッキーな1トレード」のためではなく、長期的で持続可能なアプローチを支えることを目的として設計されており、構造化され、規律あるフレームワークのもとで、トレーダーがより長く市場に留まれるようサポートします。


ご購入後は、プライベートメッセージでご連絡ください。取引に必要な設定情報をご案内いたします。



=== 動作イメージ / 仕組み ===

Scalper Hunting は、以下のような市場で使用できます：

XAUUSD（ゴールド）

主要FX通貨ペア（例：EURUSD、GBPUSD、USDJPY など）

NASDAQ、US30、DAX などの指数

対応しているトレードスタイル：

低時間足でのスキャルピング

デイトレード / イントラデイトレード

本インジケーターは、ローソク足のクローズ時にのみシグナルを生成します。
以下を組み合わせて判定します：

マーケットストラクチャー（相場構造）

テクニカルインジケーター

セッションおよび時間フィルター

これにより、質の低い相場条件やノイズの多い局面をふるい落とし、
より「クリーン」で高確率なシグナルにフォーカスします。


=============================================================================================================================


=== 主な特徴 ===
リペイントしないシグナル
アラートおよびプッシュ通知
マルチアセット対応
セッション & カスタム時間フィルター
単一TPまたはマルチTP構造
カスタム無シグナル時間フィルタ


=================================================================================================================


過去シグナルの検証 & パフォーマンスインサイト

本インジケーターは、チャート上で過去およそ1年分のシグナルを再現することができます。

これにより、視覚的に次のような点を確認できます：

どの月のパフォーマンスが良かったか

どのセッションがより有利だったか

どのシンボルがより強い結果を出したか

セッション、時間帯、TPおよびSLの設定を調整することで、
あなた自身のトレードスタイルに最も適した条件を見つけることができます。

=== インストール方法 ===
MQL5.com からインジケーターを購入 / ダウンロードします。

MT5 上部メニューで「File（ファイル）」 → 「Open Data Folder（データフォルダを開く）」を選択します。

開いたフォルダ内で、MQL5 → Indicators に移動します。

ダウンロードした .ex5 ファイルを Indicators フォルダにコピーします。

MT5 を再起動するか、Navigator ウィンドウ内で右クリックして「Refresh（更新）」を選択します。

Navigator ウィンドウの「Indicators」内から Scalper Hunting を見つけて、

ダブルクリックする、または

ドラッグ＆ドロップでチャートに適用します。


=== 使い方 ===

  1. セッション / 取引時間ウィンドウの設定

インプットパラメータで、トレードしたいセッションまたはカスタム時間帯を選択します。

例：

ロンドン + ニューヨークのみ有効にする

プラットフォーム時間 09:00〜12:00 のみトレードする

  1. x_line と TP/SL の設定

戦略に応じて、x_line（該当する場合）、TP（テイクプロフィット）、SL（ストップロス）を設定します。

短期のスキャルピングでは、よりタイトな TP/SL を選ぶことができます。

やや長めのイントラデイやスイング寄りのトレードでは、より広めのターゲットを使うこともできます。

すべてはご自身のリスク許容度に合わせて調整してください。

  1. TP と SL の使用（強く推奨）

適切なトレード管理のため、TP と SL の両方を常に使用することを強く推奨します。

次のいずれかを選択できます：

単一TP

マルチTP（部分利確）構成

  1. シグナルの見方

緑の矢印 → ロング（買い）シグナル

赤の矢印 → ショート（売り）シグナル

シグナルはローソク足のクローズ時に確定し、
確定後に矢印が動いたり、リペイントされることはありません。

  1. テストからリアルトレードへ

まずはデモ口座で、十分な期間テストしてください。

TP/SL、セッション、時間フィルターの設定が、
あなたのトレードスタイルや取引シンボルに合っているかを確認します。

インジケーターの挙動とパフォーマンスに納得できたら、
リアル口座では小さなロットから開始し、
自分に合っていると判断できた場合にのみ、徐々にロットを増やしてください。



Scalper Hunting が、あなたの安定したトレード運用の一助となることを願っています。



免責事項：取引には常に損失リスクが伴います。
余剰資金の範囲内で、損失を許容できる資金のみをリスクにさらすことをお勧めします。


