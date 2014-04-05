Scalper hunting pro
=== Scalper Hunting とは？ ===
Scalper Hunting は、相場全体の状況と複数のテクニカルインジケーターを組み合わせて、MT5 上で自動的に取引シグナルを生成するインジケーターです。
複数のインジケーターを重ね合わせ、さらに各種フィルターを適用することで、ポテンシャルの高いセットアップのみに集中し、ノイズを減らしながら、より明確なトレード判断をサポートします。
単発の「ラッキーな1トレード」のためではなく、長期的で持続可能なアプローチを支えることを目的として設計されており、構造化され、規律あるフレームワークのもとで、トレーダーがより長く市場に留まれるようサポートします。
|ご購入後は、プライベートメッセージでご連絡ください。取引に必要な設定情報をご案内いたします。
=== 動作イメージ / 仕組み ===
Scalper Hunting は、以下のような市場で使用できます：
XAUUSD（ゴールド）
主要FX通貨ペア（例：EURUSD、GBPUSD、USDJPY など）
NASDAQ、US30、DAX などの指数
対応しているトレードスタイル：
低時間足でのスキャルピング
デイトレード / イントラデイトレード
本インジケーターは、ローソク足のクローズ時にのみシグナルを生成します。
以下を組み合わせて判定します：
マーケットストラクチャー（相場構造）
テクニカルインジケーター
セッションおよび時間フィルター
これにより、質の低い相場条件やノイズの多い局面をふるい落とし、
より「クリーン」で高確率なシグナルにフォーカスします。
=== 主な特徴 ===
リペイントしないシグナル
アラートおよびプッシュ通知
マルチアセット対応
セッション & カスタム時間フィルター
単一TPまたはマルチTP構造
カスタム無シグナル時間フィルタ
過去シグナルの検証 & パフォーマンスインサイト
本インジケーターは、チャート上で過去およそ1年分のシグナルを再現することができます。
これにより、視覚的に次のような点を確認できます：
どの月のパフォーマンスが良かったか
どのセッションがより有利だったか
どのシンボルがより強い結果を出したか
セッション、時間帯、TPおよびSLの設定を調整することで、
あなた自身のトレードスタイルに最も適した条件を見つけることができます。
=== インストール方法 ===
MQL5.com からインジケーターを購入 / ダウンロードします。
MT5 上部メニューで「File（ファイル）」 → 「Open Data Folder（データフォルダを開く）」を選択します。
開いたフォルダ内で、MQL5 → Indicators に移動します。
ダウンロードした .ex5 ファイルを Indicators フォルダにコピーします。
MT5 を再起動するか、Navigator ウィンドウ内で右クリックして「Refresh（更新）」を選択します。
Navigator ウィンドウの「Indicators」内から Scalper Hunting を見つけて、
ダブルクリックする、または
ドラッグ＆ドロップでチャートに適用します。
=== 使い方 ===
-
セッション / 取引時間ウィンドウの設定
インプットパラメータで、トレードしたいセッションまたはカスタム時間帯を選択します。
例：
ロンドン + ニューヨークのみ有効にする
プラットフォーム時間 09:00〜12:00 のみトレードする
-
x_line と TP/SL の設定
戦略に応じて、x_line（該当する場合）、TP（テイクプロフィット）、SL（ストップロス）を設定します。
短期のスキャルピングでは、よりタイトな TP/SL を選ぶことができます。
やや長めのイントラデイやスイング寄りのトレードでは、より広めのターゲットを使うこともできます。
すべてはご自身のリスク許容度に合わせて調整してください。
-
TP と SL の使用（強く推奨）
適切なトレード管理のため、TP と SL の両方を常に使用することを強く推奨します。
次のいずれかを選択できます：
単一TP
マルチTP（部分利確）構成
-
シグナルの見方
緑の矢印 → ロング（買い）シグナル
赤の矢印 → ショート（売り）シグナル
シグナルはローソク足のクローズ時に確定し、
確定後に矢印が動いたり、リペイントされることはありません。
-
テストからリアルトレードへ
まずはデモ口座で、十分な期間テストしてください。
TP/SL、セッション、時間フィルターの設定が、
あなたのトレードスタイルや取引シンボルに合っているかを確認します。
インジケーターの挙動とパフォーマンスに納得できたら、
リアル口座では小さなロットから開始し、
自分に合っていると判断できた場合にのみ、徐々にロットを増やしてください。
Scalper Hunting が、あなたの安定したトレード運用の一助となることを願っています。
免責事項：取引には常に損失リスクが伴います。
余剰資金の範囲内で、損失を許容できる資金のみをリスクにさらすことをお勧めします。