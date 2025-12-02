Scalper hunting pro

=== Che cos’è Scalper Hunting? ===

Scalper Hunting è un indicatore per MT5 che genera automaticamente segnali di trading combinando le condizioni generali di mercato con molteplici indicatori tecnici.

Sovrapponendo diversi indicatori e applicando vari filtri, si concentra solo sui setup ad alto potenziale, aiutandoti a fare trading con maggiore chiarezza e meno rumore.

Non è progettato per ottenere “un singolo trade fortunato”, ma per supportare un approccio sostenibile nel lungo periodo, aiutando i trader a rimanere più a lungo sul mercato all’interno di una struttura disciplinata e ben definita.





Dopo l'acquisto, La preghiamo di contattarci tramite messaggio privato. Le forniremo le informazioni di configurazione necessarie per l'operazione.







=== Come funziona ===

Scalper Hunting può essere utilizzato sui seguenti mercati:

XAUUSD (Oro)

Coppie Forex principali (ad es. EURUSD, GBPUSD, USDJPY, ecc.)

Indici come NASDAQ, US30, DAX e altri

Stili di trading supportati:

Scalping su timeframe bassi

Day trading / trading intraday

L’indicatore genera i segnali solo alla chiusura della candela.

Esso combina:

Struttura di mercato

Indicatori tecnici

Filtri di sessione e di orario

per filtrare le condizioni di bassa qualità e rumorose, concentrandosi su segnali più puliti e con probabilità più elevate.





=== Caratteristiche principali ===

Segnali non repainting

Avvisi e notifiche push

Supporto multi-asset

Filtri di sessione e orari personalizzati

Struttura con TP singolo o multi-TP

Filtro temporale personalizzato senza segnali





Analisi storica dei segnali e performance

L’indicatore può ricostruire direttamente sul grafico i segnali approssimativamente dell’ultimo anno.

Questo ti permette di valutare visivamente:

Quali mesi hanno avuto le performance migliori

Quali sessioni sono state più favorevoli

Quali simboli hanno fornito risultati più solidi

Regolando impostazioni di sessione, orario, TP e SL, puoi trovare le condizioni che meglio si adattano al tuo stile personale di trading.

=== Come installarlo ===

Acquista/scarica l’indicatore da MQL5.com.

In MT5, vai nel menu in alto: “File” → “Open Data Folder”.

Nella cartella che si apre, vai su: MQL5 → Indicators .

Copia il file .ex5 scaricato nella cartella Indicators.

Riavvia MT5 oppure fai clic con il tasto destro nella finestra Navigator e scegli “Refresh”.

Nella finestra Navigator, sotto “Indicators”, trova Scalper Hunting e

fai doppio clic su di esso, oppure

trascinalo e rilascialo sul grafico.





=== Come usarlo ===

Impostazioni di sessione / finestra temporale

Nei parametri di input, scegli le sessioni o le finestre di tempo personalizzate in cui vuoi fare trading.

Esempi:

Abilitare solo Londra + New York

Fare trading solo tra le 09:00 e le 12:00 (ora della piattaforma)

Configurazione di x_line e TP/SL

Imposta x_line (se applicabile), TP e SL in base alla tua strategia.

Per lo scalping di breve periodo puoi scegliere TP/SL più stretti.

Per operazioni intraday o leggermente più lunghe puoi utilizzare target più ampi.

Regola tutto in funzione della tua tolleranza al rischio.

Uso di TP e SL (fortemente consigliato)

Per una corretta gestione delle operazioni è fortemente consigliato utilizzare sempre sia TP che SL.

Puoi scegliere tra:

TP singolo, oppure

Struttura multi-TP (take profit parziale).

Interpretazione dei segnali

Freccia verde → Segnale Long (acquisto)

Freccia rossa → Segnale Short (vendita)

I segnali vengono confermati alla chiusura della candela e, dopo la conferma, le frecce non si spostano e non vengono ridisegnate.

Dal test al conto reale

Per prima cosa, testa l’indicatore su un conto demo per un periodo sufficiente.

Verifica che le tue impostazioni di TP/SL, sessioni e filtri temporali si adattino al tuo stile e agli strumenti che utilizzi.

Dopo che ti senti a tuo agio con il comportamento e la performance,

inizia su un conto reale con size ridotte e aumenta solo se vedi che si adatta bene al tuo modo di fare trading.









Ti auguriamo un trading stabile e sereno con Scalper Hunting.









Disclaimer: Il trading comporta sempre un rischio di perdita. Ti raccomandiamo di esporre solo fondi che puoi permetterti di perdere.