Scalper hunting pro
- Indicatori
- Yoo Seoku
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
=== Che cos’è Scalper Hunting? ===
Scalper Hunting è un indicatore per MT5 che genera automaticamente segnali di trading combinando le condizioni generali di mercato con molteplici indicatori tecnici.
Sovrapponendo diversi indicatori e applicando vari filtri, si concentra solo sui setup ad alto potenziale, aiutandoti a fare trading con maggiore chiarezza e meno rumore.
Non è progettato per ottenere “un singolo trade fortunato”, ma per supportare un approccio sostenibile nel lungo periodo, aiutando i trader a rimanere più a lungo sul mercato all’interno di una struttura disciplinata e ben definita.
|Dopo l'acquisto, La preghiamo di contattarci tramite messaggio privato. Le forniremo le informazioni di configurazione necessarie per l'operazione.
=== Come funziona ===
Scalper Hunting può essere utilizzato sui seguenti mercati:
XAUUSD (Oro)
Coppie Forex principali (ad es. EURUSD, GBPUSD, USDJPY, ecc.)
Indici come NASDAQ, US30, DAX e altri
Stili di trading supportati:
Scalping su timeframe bassi
Day trading / trading intraday
L’indicatore genera i segnali solo alla chiusura della candela.
Esso combina:
Struttura di mercato
Indicatori tecnici
Filtri di sessione e di orario
per filtrare le condizioni di bassa qualità e rumorose, concentrandosi su segnali più puliti e con probabilità più elevate.
=== Caratteristiche principali ===
Segnali non repainting
Avvisi e notifiche push
Supporto multi-asset
Filtri di sessione e orari personalizzati
Struttura con TP singolo o multi-TP
Filtro temporale personalizzato senza segnali
Analisi storica dei segnali e performance
L’indicatore può ricostruire direttamente sul grafico i segnali approssimativamente dell’ultimo anno.
Questo ti permette di valutare visivamente:
Quali mesi hanno avuto le performance migliori
Quali sessioni sono state più favorevoli
Quali simboli hanno fornito risultati più solidi
Regolando impostazioni di sessione, orario, TP e SL, puoi trovare le condizioni che meglio si adattano al tuo stile personale di trading.
=== Come installarlo ===
Acquista/scarica l’indicatore da MQL5.com.
In MT5, vai nel menu in alto: “File” → “Open Data Folder”.
Nella cartella che si apre, vai su: MQL5 → Indicators .
Copia il file .ex5 scaricato nella cartella Indicators.
Riavvia MT5 oppure fai clic con il tasto destro nella finestra Navigator e scegli “Refresh”.
Nella finestra Navigator, sotto “Indicators”, trova Scalper Hunting e
fai doppio clic su di esso, oppure
trascinalo e rilascialo sul grafico.
=== Come usarlo ===
-
Impostazioni di sessione / finestra temporale
Nei parametri di input, scegli le sessioni o le finestre di tempo personalizzate in cui vuoi fare trading.
Esempi:
Abilitare solo Londra + New York
Fare trading solo tra le 09:00 e le 12:00 (ora della piattaforma)
-
Configurazione di x_line e TP/SL
Imposta x_line (se applicabile), TP e SL in base alla tua strategia.
Per lo scalping di breve periodo puoi scegliere TP/SL più stretti.
Per operazioni intraday o leggermente più lunghe puoi utilizzare target più ampi.
Regola tutto in funzione della tua tolleranza al rischio.
-
Uso di TP e SL (fortemente consigliato)
Per una corretta gestione delle operazioni è fortemente consigliato utilizzare sempre sia TP che SL.
Puoi scegliere tra:
TP singolo, oppure
Struttura multi-TP (take profit parziale).
-
Interpretazione dei segnali
Freccia verde → Segnale Long (acquisto)
Freccia rossa → Segnale Short (vendita)
I segnali vengono confermati alla chiusura della candela e, dopo la conferma, le frecce non si spostano e non vengono ridisegnate.
-
Dal test al conto reale
Per prima cosa, testa l’indicatore su un conto demo per un periodo sufficiente.
Verifica che le tue impostazioni di TP/SL, sessioni e filtri temporali si adattino al tuo stile e agli strumenti che utilizzi.
Dopo che ti senti a tuo agio con il comportamento e la performance,
inizia su un conto reale con size ridotte e aumenta solo se vedi che si adatta bene al tuo modo di fare trading.
Ti auguriamo un trading stabile e sereno con Scalper Hunting.
Disclaimer: Il trading comporta sempre un rischio di perdita. Ti raccomandiamo di esporre solo fondi che puoi permetterti di perdere.