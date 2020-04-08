Scalper hunting pro
- Indicadores
- Yoo Seoku
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
=== O que é o Scalper Hunting? ===
Scalper Hunting é um indicador para MT5 que gera sinais de trading automaticamente, combinando as condições gerais de mercado com múltiplos indicadores técnicos.
Ao empilhar diversos indicadores e aplicar vários filtros, ele foca apenas em configurações de alto potencial, ajudando você a operar com mais clareza e menos ruído.
Ele não foi criado para “um único trade de sorte”, mas sim para apoiar uma abordagem de longo prazo e sustentável, ajudando os traders a permanecerem mais tempo no mercado dentro de uma estrutura organizada e disciplinada.
|Após a compra, entre em contato conosco por mensagem privada. Forneceremos as informações de configuração necessárias para a operação.
=== Como funciona ===
Scalper Hunting pode ser utilizado nos seguintes mercados:
XAUUSD (Ouro)
Pares principais de Forex (por exemplo, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.)
Índices como NASDAQ, US30, DAX e outros
Estilos de trading suportados:
Scalping em timeframes baixos
Day trading / trading intradiário
O indicador só gera sinais no fechamento da vela.
Ele combina:
Estrutura de mercado
Indicadores técnicos
Filtros de sessão e horário
para filtrar condições de baixa qualidade e muito ruído, e focar em sinais mais limpos e com maior probabilidade.
=============================================================================================================================
=== Principais Recursos ===
Sinais que não repintam (non-repainting)
Alertas e notificações push
Suporte multi-ativo
Filtros de sessão e horários personalizados
Estrutura de TP único ou múltiplos TPs
Filtro de tempo personalizado sem sinais
=================================================================================================================
Revisão histórica de sinais e visão de performance
O indicador pode reconstruir aproximadamente os sinais do último 1 ano diretamente no gráfico.
Isso permite que você analise visualmente:
Quais meses tiveram melhor desempenho
Quais sessões foram mais favoráveis
Quais símbolos apresentaram resultados mais fortes
Ao ajustar as configurações de sessão, horário, TP e SL, você pode encontrar as condições que melhor se encaixam no seu estilo pessoal de trading.
=== Como instalar ===
Compre/baixe o indicador em MQL5.com.
No MT5, vá ao menu superior: “File” → “Open Data Folder”.
Na pasta que abrir, navegue até: MQL5 → Indicators .
Copie o arquivo .ex5 baixado para dentro da pasta Indicators.
Reinicie o MT5 ou clique com o botão direito na janela Navigator e escolha “Refresh”.
Na janela Navigator, em “Indicators”, encontre Scalper Hunting e
clique duas vezes nele, ou
clique e arraste para o seu gráfico.
=== Como usar ===
-
Configurações de sessão / janela de tempo
Nos parâmetros de entrada, escolha as sessões ou janelas de tempo personalizadas em que você deseja operar.
Exemplos:
Ativar apenas Londres + Nova York
Operar somente entre 09:00–12:00, horário da plataforma
-
Configuração de x_line e TP/SL
Defina x_line (se aplicável), TP e SL de acordo com a sua estratégia.
Para scalping de curtíssimo prazo, você pode usar TPs e SLs mais apertados.
Para trades intradiários ou um pouco mais longos, você pode usar alvos mais amplos.
Ajuste tudo de acordo com a sua tolerância ao risco.
-
Uso de TP e SL (fortemente recomendado)
Para uma gestão adequada das operações, é altamente recomendado usar sempre tanto TP quanto SL.
Você pode escolher entre:
TP único, ou
Múltiplos TPs (take profit parcial).
-
Interpretação dos sinais
Seta verde → Sinal de compra (Long)
Seta vermelha → Sinal de venda (Short)
Os sinais são confirmados no fechamento da vela e, depois disso, as setas não se movem nem repintam.
-
Do teste ao trading real
Primeiro, teste o indicador em uma conta demo por um período suficiente.
Verifique se as suas configurações de TP/SL, sessões e filtros de horário se encaixam no seu estilo e nos instrumentos que você opera.
Depois que você estiver confortável com o comportamento e a performance,
comece em uma conta real com tamanhos de posição pequenos e só aumente se ficar claro que isso faz sentido para você.
Desejamos a você um trading estável e consistente com o Scalper Hunting.
Disclaimer: Operar nos mercados financeiros sempre envolve risco de perda. Recomendamos que você exponha apenas o capital que pode se dar ao luxo de perder.