Scalper hunting pro

=== O que é o Scalper Hunting? ===
Scalper Hunting é um indicador para MT5 que gera sinais de trading automaticamente, combinando as condições gerais de mercado com múltiplos indicadores técnicos.
Ao empilhar diversos indicadores e aplicar vários filtros, ele foca apenas em configurações de alto potencial, ajudando você a operar com mais clareza e menos ruído.

Ele não foi criado para “um único trade de sorte”, mas sim para apoiar uma abordagem de longo prazo e sustentável, ajudando os traders a permanecerem mais tempo no mercado dentro de uma estrutura organizada e disciplinada.


Após a compra, entre em contato conosco por mensagem privada. Forneceremos as informações de configuração necessárias para a operação.


=== Como funciona ===

Scalper Hunting pode ser utilizado nos seguintes mercados:

XAUUSD (Ouro)

Pares principais de Forex (por exemplo, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.)

Índices como NASDAQ, US30, DAX e outros

Estilos de trading suportados:

Scalping em timeframes baixos

Day trading / trading intradiário

O indicador só gera sinais no fechamento da vela.
Ele combina:

Estrutura de mercado

Indicadores técnicos

Filtros de sessão e horário

para filtrar condições de baixa qualidade e muito ruído, e focar em sinais mais limpos e com maior probabilidade.


=== Principais Recursos ===
Sinais que não repintam (non-repainting)
Alertas e notificações push
Suporte multi-ativo
Filtros de sessão e horários personalizados
Estrutura de TP único ou múltiplos TPs
Filtro de tempo personalizado sem sinais


Revisão histórica de sinais e visão de performance

O indicador pode reconstruir aproximadamente os sinais do último 1 ano diretamente no gráfico.

Isso permite que você analise visualmente:

Quais meses tiveram melhor desempenho

Quais sessões foram mais favoráveis

Quais símbolos apresentaram resultados mais fortes

Ao ajustar as configurações de sessão, horário, TP e SL, você pode encontrar as condições que melhor se encaixam no seu estilo pessoal de trading.

=== Como instalar ===
Compre/baixe o indicador em MQL5.com.

No MT5, vá ao menu superior: “File” → “Open Data Folder”.

Na pasta que abrir, navegue até: MQL5 → Indicators .

Copie o arquivo .ex5 baixado para dentro da pasta Indicators.

Reinicie o MT5 ou clique com o botão direito na janela Navigator e escolha “Refresh”.

Na janela Navigator, em “Indicators”, encontre Scalper Hunting e

clique duas vezes nele, ou

clique e arraste para o seu gráfico.



=== Como usar ===

  1. Configurações de sessão / janela de tempo

Nos parâmetros de entrada, escolha as sessões ou janelas de tempo personalizadas em que você deseja operar.

Exemplos:

Ativar apenas Londres + Nova York

Operar somente entre 09:00–12:00, horário da plataforma

  1. Configuração de x_line e TP/SL

Defina x_line (se aplicável), TP e SL de acordo com a sua estratégia.

Para scalping de curtíssimo prazo, você pode usar TPs e SLs mais apertados.

Para trades intradiários ou um pouco mais longos, você pode usar alvos mais amplos.

Ajuste tudo de acordo com a sua tolerância ao risco.

  1. Uso de TP e SL (fortemente recomendado)

Para uma gestão adequada das operações, é altamente recomendado usar sempre tanto TP quanto SL.

Você pode escolher entre:

TP único, ou

Múltiplos TPs (take profit parcial).

  1. Interpretação dos sinais

Seta verde → Sinal de compra (Long)

Seta vermelha → Sinal de venda (Short)

Os sinais são confirmados no fechamento da vela e, depois disso, as setas não se movem nem repintam.

  1. Do teste ao trading real

Primeiro, teste o indicador em uma conta demo por um período suficiente.

Verifique se as suas configurações de TP/SL, sessões e filtros de horário se encaixam no seu estilo e nos instrumentos que você opera.

Depois que você estiver confortável com o comportamento e a performance,
comece em uma conta real com tamanhos de posição pequenos e só aumente se ficar claro que isso faz sentido para você.



Desejamos a você um trading estável e consistente com o Scalper Hunting.



Disclaimer: Operar nos mercados financeiros sempre envolve risco de perda. Recomendamos que você exponha apenas o capital que pode se dar ao luxo de perder.


