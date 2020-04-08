Scalper hunting pro
- Indicadores
- Yoo Seoku
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
=== ¿Qué es Scalper Hunting? ===
Scalper Hunting es un indicador para MT5 que genera señales de trading de forma automática combinando las condiciones generales del mercado con múltiples indicadores técnicos.
Al superponer varios indicadores y aplicar múltiples filtros, se centra únicamente en las configuraciones de alto potencial, ayudándote a operar con mayor claridad y con menos ruido.
No está diseñado para conseguir “una sola operación afortunada”, sino para apoyar un enfoque a largo plazo y sostenible, ayudando a los traders a permanecer más tiempo en el mercado con una estructura y un marco de trabajo disciplinado.
|Después de la compra, póngase en contacto con nosotros por mensaje privado. Le proporcionaremos la información de configuración necesaria para la operación.
=== Cómo funciona ===
Scalper Hunting se puede utilizar en los siguientes mercados:
XAUUSD (Oro)
Pares FX principales (por ejemplo, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.)
Índices como NASDAQ, US30, DAX y otros
Estilos de trading soportados:
Scalping en marcos temporales bajos
Day trading / trading intradía
El indicador solo genera señales al cierre de la vela.
Combina:
Estructura del mercado
Indicadores técnicos
Filtros de sesión y de tiempo
para filtrar condiciones de baja calidad y con mucho ruido, y centrarse en señales más limpias y de mayor probabilidad.
=============================================================================================================================
=== Características principales ===
Señales que no se redibujan (non-repainting)
Alertas y notificaciones push
Soporte multi-activo
Filtros de sesión y horarios personalizados
Estructura de TP único o multi-TP
Filtro de tiempo personalizado sin señales
=================================================================================================================
Revisión histórica de señales y análisis de rendimiento
El indicador puede reconstruir aproximadamente las señales del último año directamente en el gráfico.
Esto te permite revisar visualmente:
Qué meses tuvieron el mejor rendimiento
Qué sesiones fueron más favorables
Qué símbolos ofrecieron mejores resultados
Ajustando las sesiones, horarios y los parámetros de TP y SL, puedes encontrar las condiciones que mejor se adapten a tu estilo personal de trading.
=== Cómo instalar ===
Compra/descarga el indicador desde MQL5.com.
En MT5, ve al menú superior: “File” → “Open Data Folder”.
En la carpeta que se abre, navega a: MQL5 → Indicators .
Copia el archivo .ex5 descargado dentro de la carpeta Indicators.
Reinicia MT5 o haz clic derecho en la ventana de Navigator y selecciona “Refresh”.
En la ventana de Navigator, bajo “Indicators”, busca Scalper Hunting y:
haz doble clic sobre él, o
arrástralo y suéltalo sobre tu gráfico.
=== Cómo usarlo ===
-
Configuración de sesión / ventana horaria
En los parámetros de entrada, elige las sesiones o ventanas horarias personalizadas en las que quieres operar.
Ejemplos:
Activar solo Londres + Nueva York
Operar solo entre las 09:00–12:00 hora de la plataforma
-
Configuración de x_line y TP/SL
Configura x_line (si aplica), el TP y el SL de acuerdo con tu estrategia.
Para scalping a muy corto plazo, puedes utilizar TP/SL más ajustados.
Para operaciones intradía o ligeramente más largas, puedes usar objetivos más amplios.
Ajusta todo en función de tu tolerancia al riesgo.
-
Uso de TP y SL (altamente recomendado)
Para una gestión adecuada de las operaciones, se recomienda encarecidamente usar siempre tanto TP como SL.
Puedes elegir entre:
Un solo TP, o
Estructura de múltiples TP (take profit parcial).
-
Interpretación de las señales
Flecha verde → Señal de compra (Long)
Flecha roja → Señal de venta (Short)
Las señales se confirman al cierre de la vela, y las flechas no se mueven ni se redibujan posteriormente.
-
Del test a la operativa real
Primero, prueba el indicador en una cuenta demo durante un periodo de tiempo suficiente.
Comprueba si tu configuración de TP/SL, sesiones y filtros de tiempo se adapta a tu estilo y a los instrumentos que operas.
Cuando te sientas cómodo con el comportamiento y el rendimiento,
empieza en una cuenta real con tamaños de posición pequeños y aumenta solo si ves que se ajusta bien a ti.
Te deseamos un trading estable y consistente con Scalper Hunting.
Aviso legal: Operar en los mercados financieros siempre implica riesgo de pérdida. Te recomendamos que solo arriesgues capital que puedas permitirte perder.