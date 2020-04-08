Scalper hunting pro

=== ¿Qué es Scalper Hunting? ===

Scalper Hunting es un indicador para MT5 que genera señales de trading de forma automática combinando las condiciones generales del mercado con múltiples indicadores técnicos.

Al superponer varios indicadores y aplicar múltiples filtros, se centra únicamente en las configuraciones de alto potencial, ayudándote a operar con mayor claridad y con menos ruido.

No está diseñado para conseguir “una sola operación afortunada”, sino para apoyar un enfoque a largo plazo y sostenible, ayudando a los traders a permanecer más tiempo en el mercado con una estructura y un marco de trabajo disciplinado.





Después de la compra, póngase en contacto con nosotros por mensaje privado. Le proporcionaremos la información de configuración necesaria para la operación.







=== Cómo funciona ===

Scalper Hunting se puede utilizar en los siguientes mercados:





XAUUSD (Oro)

Pares FX principales (por ejemplo, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.)

Índices como NASDAQ, US30, DAX y otros

Estilos de trading soportados:

Scalping en marcos temporales bajos

Day trading / trading intradía

El indicador solo genera señales al cierre de la vela.

Combina:

Estructura del mercado

Indicadores técnicos

Filtros de sesión y de tiempo

para filtrar condiciones de baja calidad y con mucho ruido, y centrarse en señales más limpias y de mayor probabilidad.





=== Características principales ===

Señales que no se redibujan (non-repainting)

Alertas y notificaciones push

Soporte multi-activo

Filtros de sesión y horarios personalizados

Estructura de TP único o multi-TP

Filtro de tiempo personalizado sin señales





Revisión histórica de señales y análisis de rendimiento

El indicador puede reconstruir aproximadamente las señales del último año directamente en el gráfico.

Esto te permite revisar visualmente:

Qué meses tuvieron el mejor rendimiento

Qué sesiones fueron más favorables

Qué símbolos ofrecieron mejores resultados

Ajustando las sesiones, horarios y los parámetros de TP y SL, puedes encontrar las condiciones que mejor se adapten a tu estilo personal de trading.





=== Cómo instalar ===

Compra/descarga el indicador desde MQL5.com.

En MT5, ve al menú superior: “File” → “Open Data Folder”.

En la carpeta que se abre, navega a: MQL5 → Indicators .

Copia el archivo .ex5 descargado dentro de la carpeta Indicators.

Reinicia MT5 o haz clic derecho en la ventana de Navigator y selecciona “Refresh”.

En la ventana de Navigator, bajo “Indicators”, busca Scalper Hunting y:

haz doble clic sobre él, o

arrástralo y suéltalo sobre tu gráfico.

=== Cómo usarlo ===

Configuración de sesión / ventana horaria

En los parámetros de entrada, elige las sesiones o ventanas horarias personalizadas en las que quieres operar.

Ejemplos:

Activar solo Londres + Nueva York

Operar solo entre las 09:00–12:00 hora de la plataforma

Configuración de x_line y TP/SL

Configura x_line (si aplica), el TP y el SL de acuerdo con tu estrategia.

Para scalping a muy corto plazo, puedes utilizar TP/SL más ajustados.

Para operaciones intradía o ligeramente más largas, puedes usar objetivos más amplios.

Ajusta todo en función de tu tolerancia al riesgo.

Uso de TP y SL (altamente recomendado)

Para una gestión adecuada de las operaciones, se recomienda encarecidamente usar siempre tanto TP como SL.

Puedes elegir entre:

Un solo TP, o

Estructura de múltiples TP (take profit parcial).

Interpretación de las señales

Flecha verde → Señal de compra (Long)

Flecha roja → Señal de venta (Short)

Las señales se confirman al cierre de la vela, y las flechas no se mueven ni se redibujan posteriormente.

Del test a la operativa real

Primero, prueba el indicador en una cuenta demo durante un periodo de tiempo suficiente.

Comprueba si tu configuración de TP/SL, sesiones y filtros de tiempo se adapta a tu estilo y a los instrumentos que operas.

Cuando te sientas cómodo con el comportamiento y el rendimiento,

empieza en una cuenta real con tamaños de posición pequeños y aumenta solo si ves que se ajusta bien a ti.









Te deseamos un trading estable y consistente con Scalper Hunting.









Aviso legal: Operar en los mercados financieros siempre implica riesgo de pérdida. Te recomendamos que solo arriesgues capital que puedas permitirte perder.