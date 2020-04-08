Scalper hunting pro
- Индикаторы
- Yoo Seoku
- Версия: 1.0
- Активации: 5
=== Что такое Scalper Hunting? ===
Scalper Hunting — это индикатор для MT5, который автоматически генерирует торговые сигналы, совмещая общие рыночные условия с несколькими техническими индикаторами.
Благодаря сочетанию нескольких индикаторов и множественных фильтров он отбирает только сетапы с высоким потенциалом, помогая торговать более ясно и с меньшим количеством рыночного шума.
Он разработан не для «одной удачной сделки», а для поддержки долгосрочного, устойчивого подхода, помогая трейдеру дольше оставаться на рынке в рамках структурированной и дисциплинированной системы.
|После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личное сообщение. Мы предоставим вам информацию о настройках, необходимых для сделки.
=== Как это работает ===
Scalper Hunting можно использовать на следующих рынках:
XAUUSD (золото)
Основные валютные пары (например, EURUSD, GBPUSD, USDJPY и др.)
Индексы, такие как NASDAQ, US30, DAX и другие
Поддерживаемые стили торговли:
Скальпинг на низких таймфреймах
Дейтрейдинг / внутридневная торговля
Индикатор генерирует сигналы только на закрытии свечи.
Он комбинирует:
Рыночную структуру
Технические индикаторы
Сессионные и временные фильтры
для отсечения низкокачественных и шумных условий и фокусируется на более чистых, высоковероятностных сигналах.
=== Основные особенности ===
Неперерисовывающиеся сигналы
Оповещения и push-уведомления
Мульти-активная поддержка
Сессионные и пользовательские временные фильтры
Один TP или структура с несколькими TP
Пользовательский фильтр времени без сигналов
Просмотр истории сигналов и понимание результативности
Индикатор может восстановить сигналы примерно за последний 1 год прямо на графике.
Это позволяет вам визуально оценить:
Какие месяцы показали наилучшие результаты
Какие торговые сессии были наиболее благоприятными
Какие инструменты дали более сильные результаты
Путём настройки сессий, времени, TP и SL вы можете найти условия, которые наилучшим образом соответствуют вашему личному стилю торговли.
=== Как установить ===
Купите/скачайте индикатор с MQL5.com.
В MT5 в верхнем меню выберите: «File» → «Open Data Folder».
В открывшейся папке перейдите в: MQL5 → Indicators.
Скопируйте загруженный файл .ex5 в папку Indicators.
Перезапустите MT5 или нажмите правой кнопкой мыши в окне Navigator и выберите «Refresh».
В окне Navigator, в разделе «Indicators», найдите Scalper Hunting и
дважды нажмите на него, или
перетащите его на ваш график.
=== Как использовать ===
-
Настройки сессий / временных окон
В параметрах индикатора выберите сессии или пользовательские временные интервалы, в которые вы хотите торговать.
Примеры:
Включить только Лондон + Нью-Йорк
Торговать только между 09:00–12:00 по времени платформы
-
Настройка x_line и TP/SL
Задайте x_line (если используется), а также значения TP и SL в соответствии с вашей стратегией.
Для краткосрочного скальпинга можно использовать более узкие TP/SL.
Для внутридневной или чуть более долгосрочной торговли — более широкие цели.
Настраивайте всё в соответствии с вашей терпимостью к риску.
-
Использование TP и SL (настойчиво рекомендуется)
Для корректного управления сделками настоятельно рекомендуется всегда использовать и TP, и SL.
Вы можете выбрать:
Один уровень TP, или
Многоступенчатый TP (частичное закрытие позиции).
-
Как интерпретировать сигналы
Зелёная стрелка → сигнал на покупку (Long)
Красная стрелка → сигнал на продажу (Short)
Сигналы подтверждаются на закрытии свечи, и стрелки после этого не двигаются и не перерисовываются.
-
От тестирования к реальной торговле
Сначала протестируйте индикатор на демо-счёте в течение достаточного периода.
Проверьте, подходят ли вам ваши настройки TP/SL, сессий и временных фильтров для тех инструментов, которыми вы торгуете.
После того как вы привыкнете к поведению и результативности индикатора,
переходите на реальный счёт с небольшими объёмами и увеличивайте их только в том случае, если результаты вас устраивают.
Желаем вам стабильной и комфортной торговли с Scalper Hunting.
Отказ от ответственности: Торговля на финансовых рынках всегда связана с риском убытков. Рекомендуется использовать в торговле только те средства, потерю которых вы можете себе позволить.