Scalper hunting pro

=== Что такое Scalper Hunting? ===

Scalper Hunting — это индикатор для MT5, который автоматически генерирует торговые сигналы, совмещая общие рыночные условия с несколькими техническими индикаторами.

Благодаря сочетанию нескольких индикаторов и множественных фильтров он отбирает только сетапы с высоким потенциалом, помогая торговать более ясно и с меньшим количеством рыночного шума.

Он разработан не для «одной удачной сделки», а для поддержки долгосрочного, устойчивого подхода, помогая трейдеру дольше оставаться на рынке в рамках структурированной и дисциплинированной системы.





После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личное сообщение. Мы предоставим вам информацию о настройках, необходимых для сделки.







=== Как это работает ===

Scalper Hunting можно использовать на следующих рынках:

XAUUSD (золото)

Основные валютные пары (например, EURUSD, GBPUSD, USDJPY и др.)

Индексы, такие как NASDAQ, US30, DAX и другие

Поддерживаемые стили торговли:

Скальпинг на низких таймфреймах

Дейтрейдинг / внутридневная торговля

Индикатор генерирует сигналы только на закрытии свечи.

Он комбинирует:

Рыночную структуру

Технические индикаторы

Сессионные и временные фильтры

для отсечения низкокачественных и шумных условий и фокусируется на более чистых, высоковероятностных сигналах.

=== Основные особенности ===

Неперерисовывающиеся сигналы

Оповещения и push-уведомления

Мульти-активная поддержка

Сессионные и пользовательские временные фильтры

Один TP или структура с несколькими TP

Пользовательский фильтр времени без сигналов

Просмотр истории сигналов и понимание результативности

Индикатор может восстановить сигналы примерно за последний 1 год прямо на графике.

Это позволяет вам визуально оценить:

Какие месяцы показали наилучшие результаты

Какие торговые сессии были наиболее благоприятными

Какие инструменты дали более сильные результаты

=== Как установить ===

Купите/скачайте индикатор с MQL5.com.

В MT5 в верхнем меню выберите: «File» → «Open Data Folder».

В открывшейся папке перейдите в: MQL5 → Indicators.

Скопируйте загруженный файл .ex5 в папку Indicators.

Перезапустите MT5 или нажмите правой кнопкой мыши в окне Navigator и выберите «Refresh».

В окне Navigator, в разделе «Indicators», найдите Scalper Hunting и

дважды нажмите на него, или

перетащите его на ваш график.

=== Как использовать ===

Настройки сессий / временных окон

В параметрах индикатора выберите сессии или пользовательские временные интервалы, в которые вы хотите торговать.

Примеры:

Включить только Лондон + Нью-Йорк

Торговать только между 09:00–12:00 по времени платформы

Настройка x_line и TP/SL

Задайте x_line (если используется), а также значения TP и SL в соответствии с вашей стратегией.

Для краткосрочного скальпинга можно использовать более узкие TP/SL.

Для внутридневной или чуть более долгосрочной торговли — более широкие цели.

Настраивайте всё в соответствии с вашей терпимостью к риску.

Использование TP и SL (настойчиво рекомендуется)

Для корректного управления сделками настоятельно рекомендуется всегда использовать и TP, и SL.

Вы можете выбрать:

Один уровень TP, или

Многоступенчатый TP (частичное закрытие позиции).

Как интерпретировать сигналы

Зелёная стрелка → сигнал на покупку (Long)

Красная стрелка → сигнал на продажу (Short)

Сигналы подтверждаются на закрытии свечи, и стрелки после этого не двигаются и не перерисовываются.

От тестирования к реальной торговле

Сначала протестируйте индикатор на демо-счёте в течение достаточного периода.

Проверьте, подходят ли вам ваши настройки TP/SL, сессий и временных фильтров для тех инструментов, которыми вы торгуете.

После того как вы привыкнете к поведению и результативности индикатора,

переходите на реальный счёт с небольшими объёмами и увеличивайте их только в том случае, если результаты вас устраивают.





Отказ от ответственности: Торговля на финансовых рынках всегда связана с риском убытков. Рекомендуется использовать в торговле только те средства, потерю которых вы можете себе позволить.