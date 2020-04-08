Scalper hunting pro

=== Что такое Scalper Hunting? ===
Scalper Hunting — это индикатор для MT5, который автоматически генерирует торговые сигналы, совмещая общие рыночные условия с несколькими техническими индикаторами.
Благодаря сочетанию нескольких индикаторов и множественных фильтров он отбирает только сетапы с высоким потенциалом, помогая торговать более ясно и с меньшим количеством рыночного шума.

Он разработан не для «одной удачной сделки», а для поддержки долгосрочного, устойчивого подхода, помогая трейдеру дольше оставаться на рынке в рамках структурированной и дисциплинированной системы.


После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личное сообщение. Мы предоставим вам информацию о настройках, необходимых для сделки.


=== Как это работает ===

Scalper Hunting можно использовать на следующих рынках:

XAUUSD (золото)

Основные валютные пары (например, EURUSD, GBPUSD, USDJPY и др.)

Индексы, такие как NASDAQ, US30, DAX и другие

Поддерживаемые стили торговли:

Скальпинг на низких таймфреймах

Дейтрейдинг / внутридневная торговля

Индикатор генерирует сигналы только на закрытии свечи.
Он комбинирует:

Рыночную структуру

Технические индикаторы

Сессионные и временные фильтры

для отсечения низкокачественных и шумных условий и фокусируется на более чистых, высоковероятностных сигналах.

=============================================================================================================================



=== Основные особенности ===
Неперерисовывающиеся сигналы
Оповещения и push-уведомления
Мульти-активная поддержка
Сессионные и пользовательские временные фильтры
Один TP или структура с несколькими TP
Пользовательский фильтр времени без сигналов

=================================================================================================================



Просмотр истории сигналов и понимание результативности

Индикатор может восстановить сигналы примерно за последний 1 год прямо на графике.

Это позволяет вам визуально оценить:

Какие месяцы показали наилучшие результаты

Какие торговые сессии были наиболее благоприятными

Какие инструменты дали более сильные результаты

Путём настройки сессий, времени, TP и SL вы можете найти условия, которые наилучшим образом соответствуют вашему личному стилю торговли.



=== Как установить ===
Купите/скачайте индикатор с MQL5.com.

В MT5 в верхнем меню выберите: «File» → «Open Data Folder».

В открывшейся папке перейдите в: MQL5 → Indicators.

Скопируйте загруженный файл .ex5 в папку Indicators.

Перезапустите MT5 или нажмите правой кнопкой мыши в окне Navigator и выберите «Refresh».

В окне Navigator, в разделе «Indicators», найдите Scalper Hunting и

дважды нажмите на него, или

перетащите его на ваш график.

=== Как использовать ===

  1. Настройки сессий / временных окон

В параметрах индикатора выберите сессии или пользовательские временные интервалы, в которые вы хотите торговать.

Примеры:

Включить только Лондон + Нью-Йорк

Торговать только между 09:00–12:00 по времени платформы

  1. Настройка x_line и TP/SL

Задайте x_line (если используется), а также значения TP и SL в соответствии с вашей стратегией.

Для краткосрочного скальпинга можно использовать более узкие TP/SL.

Для внутридневной или чуть более долгосрочной торговли — более широкие цели.

Настраивайте всё в соответствии с вашей терпимостью к риску.

  1. Использование TP и SL (настойчиво рекомендуется)

Для корректного управления сделками настоятельно рекомендуется всегда использовать и TP, и SL.

Вы можете выбрать:

Один уровень TP, или

Многоступенчатый TP (частичное закрытие позиции).

  1. Как интерпретировать сигналы

Зелёная стрелка → сигнал на покупку (Long)

Красная стрелка → сигнал на продажу (Short)

Сигналы подтверждаются на закрытии свечи, и стрелки после этого не двигаются и не перерисовываются.

  1. От тестирования к реальной торговле

Сначала протестируйте индикатор на демо-счёте в течение достаточного периода.

Проверьте, подходят ли вам ваши настройки TP/SL, сессий и временных фильтров для тех инструментов, которыми вы торгуете.

После того как вы привыкнете к поведению и результативности индикатора,
переходите на реальный счёт с небольшими объёмами и увеличивайте их только в том случае, если результаты вас устраивают.


Желаем вам стабильной и комфортной торговли с Scalper Hunting.



Отказ от ответственности: Торговля на финансовых рынках всегда связана с риском убытков. Рекомендуется использовать в торговле только те средства, потерю которых вы можете себе позволить.


Рекомендуем также
Harmony Signals Pro
Giuseppe Papa
Индикаторы
Elite Harmony Signals Pro Panoramica Elite Harmony Signals è un indicatore sofisticato di analisi tecnica che visualizza rettangoli dinamici che forniscono zone di trading chiare e segnali di conferma per decisioni migliorate. Caratteristiche Principali Zone Rettangolo Dinamiche Estensione in Tempo Reale : I rettangoli si estendono automaticamente all'azione corrente del prezzo Chiusura Intelligente : I rettangoli si chiudono solo quando appaiono segnali opposti Conferma Visiva : Zone di trading
X3 Chart Pattern Scanner MT5
Young Ho Seo
5 (4)
Индикаторы
Introduction to X3 Chart Pattern Scanner X3 Cherart Pattern Scanner is the non-repainting and non-lagging indicator detecting X3 chart patterns including Harmonic pattern, Elliott Wave pattern, X3 patterns, and Japanese Candlestick patterns. Historical patterns match with signal patterns. Hence, you can readily develop the solid trading strategy in your chart. More importantly, this superb pattern scanner can detect the optimal pattern of its kind. In addition, you can switch on and off individu
Mean Reversion Supply Demand MT5
Young Ho Seo
2 (1)
Индикаторы
Концепция спроса и предложения с возвратом к среднему значению Концепция торговли по спросу и предложению полагается на несовпадение объемов покупок и продаж на финансовых рынках. Для обычных трейдеров зоны спроса и предложения служат точками разворота. При рассмотрении первоначальной концепции было обнаружено, что первоначальная торговля по спросу и предложению может выполняться лучше на периоде возврата к среднему значению, а не на периоде тренда. Для демонстрации этой концепции, чтобы какая-л
Reversal Pattern AI MT5
Stanislav Konin
5 (1)
Индикаторы
Reversal Pattern AI — абсолютный прорыв в мире разработки индикаторов , сочетающий алгоритмы искусственного интеллекта, многоуровневый анализ рынка и классические методы технического анализа. Он не просто фиксирует разворотные паттерны, но и оценивает рыночные неэффективности, создавая высокоточные торговые сигналы.Благодаря гибридной модели, использующей анализ ценового движения, Объёмов, Волатильности, VWAP и Volume AVG %, индикатор легко адаптируется к любым рыночным условиям.              
Excessive Momentum Indicator MT5
Young Ho Seo
5 (3)
Индикаторы
Excessive Momentum Indicator – один из немногих индикаторов, измеряющий чрезмерный импульс на финансовом рынке с использованием ценового поведения. Индикатор полностью разработан Янгом Хо Сео (Young Ho Seo). Этот показатель демонстрирует концепцию и практическое применение Равновесной фрактальной волны (Equilibrium Fractal Wave). Чрезмерный импульс на рынке может рассказать о психологии толпы и помочь спрогнозировать направление цены. Таким образом, вы можете основывать свои торговые решения на
Gartley Hunter MT5
Siarhei Vashchylka
5 (13)
Индикаторы
Gartley Hunter - Индикатор для поиска гармонических паттернов (паттернов Гартли) и их проекций. Индикатор оснащён системой алертов и пуш уведомлений. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. 12 гармонических моделей: 7 классических и 5 экзотических. Новые паттерны будут добавляться по мере развития индикатора. 2. Постоянный автоматический поиск гармонических моделей. Индикатор способен находить от самых маленьких до самых больших паттернов.
TPTSyncX
Arief
Индикаторы
Получите БЕСПЛАТНЫЙ индикатор AUX, поддержку EA и полное руководство, посетив – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 Определи тренд. Прочти паттерн. Выбери момент входа. 3 шага менее чем за 30 секунд! Торгуйте легко — никакого анализа не требуется. Ваш умный помощник готов упростить ваш рабочий процесс Больше никакой перегрузки графиков. Торгуйте уверенно с помощью интеллектуального определения направления. Совместим со всеми валютами, криптовалютами, акциями, металлами, индексами и любыми
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Индикаторы
Premium level - это уникальный индикатор с точностью правильных прогнозов  более 80%!  Данный индикатор тестировался более двух месяцев лучшими Специалистами в области Трейдинга!  Индикатор авторский такого вы больше не где не найдете!  По скриншотах можете сами увидеть точностью данного инструмента!  1 отлично подходит для торговли бинарными опционами со временем экспирации на 1 свечу. 2 работает на всех валютных парах, акциях, сырье, криптовалютах Инструкция: Как только появляется красная стре
Trendline with Fibonacci Retracement
Abdelkhabir Yassine Alaoui
Индикаторы
The Swing High Low and Fibonacci Retracement Indicator is a powerful technical analysis tool designed to identify key price levels and potential reversal zones in the market. It automatically detects recent swing highs and swing lows on the chart and overlays Fibonacci retracement levels based on these points. This indicator helps traders: Visualize market structure by highlighting recent swing points. Identify support and resistance zones using Fibonacci ratios (e.g., 38.2%, 50%, 61.8%). Adapt
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Индикаторы
Overview Harmonic Patterns MT5 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
V Patterns Scanner MT5
Elif Kaya
Индикаторы
Contact me for instruction, any questions! Introduction V Bottoms and Tops  (or Fibonacci Retracement)  are popular   chart patterns   among traders due to their potential for identifying trend reversals. These patterns are characterized by sharp and sudden price movements, creating a V-shaped or inverted V-shaped formation on the   chart . By recognizing these patterns, traders can anticipate potential shifts in market direction and position themselves accordingly.  V pattern is a powerful bul
Backtesting Indicator
Minh Truong Pham
Индикаторы
Introduction to the Manual Backtesting Indicator on MQL5 The MetaTrader platform provides an excellent backtesting tool for evaluating Expert Advisors (EAs). However, when it comes to manually backtesting a strategy to assess its effectiveness, this tool has some limitations: You cannot manually draw zones or trend lines while in backtesting mode. You cannot switch timeframes to check time alignment. For example, if my strategy requires additional confirmation from a higher timeframe (HTF), this
Weekly Levels Pro
N'da Lemissa Kouame
Индикаторы
Русский (Russe) – Weekly Levels Pro Weekly Levels Pro – Ключевые недельные уровни – это простой и эффективный индикатор для MetaTrader 5, который автоматически отображает четыре наиболее важных уровня каждой торговой недели: Максимум недели (Weekly High) → естественный уровень сопротивления Минимум недели (Weekly Low) → естественный уровень поддержки Цена открытия недели (Weekly Open) → ориентир для тенденции Цена закрытия недели (Weekly Close) → индикатор силы быков или медведей Преимущес
Eabotpro Signals
Dany Abou Haidar
Индикаторы
Eabotpro Signals v3.0 A professional MetaTrader 5 indicator designed to deliver high-precision trading signals with real-time notifications, trade management tools, and a clean interface. "Recommended Base time frame is 4H Fibo From input . and trade time frame 1 mint , and 5 mint " Key Features: High-Accuracy Signals : Optimized for precision and consistency across different market conditions. Smart Trade Panel : Displays entry price, targets, stop levels, performance stats, and profit trackin
Scan pattern
VLADISLAV AKINDINOV
Индикаторы
Индикатор предназначен помогать в принятии решения выбора направления торговли (бай или селл). Представляет собой сканер истории, ищущий совпадения текущего паттерна (комбинации нескольких текущих баров) с историческими данными в процентном соотношении по относительному вертикальному положению свечей относительно друг друга, размеров каждой свечи, размеров тела свечи и теней свечи. На истории найденные совпадения обозначаются вертикальными линиями на свече начала искомого паттерна. После каждого
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Индикаторы
Версия MT4   |   FAQ Индикатор Owl Smart Levels – это полноценная торговая система внутри одного индикатора, которая включает в себя такие популярные инструменты анализа рынка как усовершенствованные фракталы Билла Вильямса , Valable ZigZag, который строит правильную волновую структуру рынка, а также  уровни Фибоначчи, которые   отмечают точные уровни входа в рынок и места взятия прибыли. Подробное описание стратегии Инструкция по работе с индикатором Советник-помошник в торговле Owl Helper При
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Индикаторы
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
Naturu
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
«„Naturu“ — это ручной индикатор, который использует симметрию природы в качестве алгоритма. Овладейте рынком с помощью простой стратегии и скрытой мудрости! При загрузке индикатора вы увидите две линии — Верхнюю (Top) и Нижнюю (Bottom). Нажмите на линию один раз, чтобы активировать её. Чтобы переместить её, просто кликните на ту свечу, куда хотите её поставить. Вы задаёте точку максимума и точку минимума, а индикатор автоматически рассчитывает: магентовую зону, показывающую, где интересы быков
Cumulative Delta NG
Anton Polkovnikov
Индикаторы
Индикатор кумулятивной дельты Как считает большинство трейдеров, цена движется под давление рыночных покупок или продаж. Когда кто-то выкупает стоящий в стакане оффер, то сделка проходит как "покупка". Если же кто-то наливает в стоящий в стакане бид - сделка идет с направлением "продажа". Дельта - это разница между покупками и продажами. А кумулятивная дельта - разница между покупками и продажами накопленным итогом за определенный период времени. Она позволяет видеть, кто в настоящий момент конт
Visual CrossPulse Dynamics Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Индикаторы
Visual CrossPulse Dynamics: Trade with the Market's True Rhythm Unlock a new level of market insight with Visual CrossPulse Dynamics, a sophisticated trading indicator designed to adapt to ever-changing volatility and reveal the true direction of the trend. Are you tired of indicators that lag in fast-moving markets or give false signals during consolidation? The Visual CrossPulse Dynamics indicator solves this problem by using an advanced, adaptive algorithm that intelligently adjusts to the m
Crash dynamic scalping indicator
David Chokumanyara
Индикаторы
Unlock profitable buy setups with the DC Dynamic Scalping Indicator for Crash , purpose-built for consistent scalping and small account growth. This expertly crafted, non-repainting indicator detects optimal buy signals on Crash indices , ensuring you're in sync with the trend thanks to the built-in Dynamic Trend Filter . A clean blue background template is also included for seamless charting and visual clarity. Key Features: Trend-Based Signal Logic – The Dynamic Trend Filter ensures all b
GGP Squeeze Momentum Alert MT5
Mohammadmahmood Pirayeh
Индикаторы
The GGP Squeeze Momentum MT5 Indicator is a volatility and momentum tool designed to help traders optimize their trading performance and providing traders with actionable insights to make well-informed trading decisions. This indicator is MT5 conversion of the Squeeze Momentum Indicator by “LazyBear “ in Trading View website and some alert methods are added to provide real-time alerts when a trading signal is generated, in order to allow traders to act quickly and efficiently. For MT4 version pl
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Эксперты
Description : Rainbow EA MT5 is a simple Expert advisor based on   Rainbow MT5 indicator witch is based on Moving average with period 34. The indicator is incorporated in the EA, therefore, it is not required for the EA to operate, but if you wish, you can download it from   my product page . The Expert Advisor settings are as follows : Suitable for Timeframes up to H1 The parameters below can be set according to your trading rules. StopLoss ( Stop Loss in pips) TakeProfit ( Take Profit in pips
EFW Pattern Trader MT5
Young Ho Seo
Индикаторы
EFW Pattern Trader - это мощный сканер паттернов для вашей торговли. Основные методы обнаружения паттернов в этом продукте следуют принципам равновесной фрактальной волны (Equilibrium Fractal Wave, обозначение EFW с использованием коэффициента формы и коэффициента распространения; оригинальная концепция, созданная Young Ho, Seo). Таким образом, EFW Pattern Trader предоставляет эффективный алгоритм обнаружения паттернов. Любые паттерны, найденные с помощью EFW Pattern Trader, можно протестировать
PZ 123 Pattern MT5
PZ TRADING SLU
Индикаторы
Паттерн 123 - один из самых популярных, мощных и гибких графических паттернов. Паттерн состоит из трех ценовых точек: дна, пика или долины и восстановления Фибоначчи между 38,2% и 71,8%. Паттерн считается действительным, когда цена выходит за пределы последнего пика или долины, в момент, когда индикатор строит стрелку, выдает предупреждение, и сделка может быть размещена. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Четкие торговые сигна
AV Monitor MT5
Anja Vivia Vogel
Индикаторы
"AV Monitor MT5" is an indicator for MetaTrader 5, which alowes a history analysis of the closed orders. It helps to achieve a quick visual analysis of your own trading or different expert advisors among themselves. Compare and analyze your expert advisors: Which one is the best? I use an "AV Monitor MT5" indicator per running expert advisor chart to track its performance split into long & short, as well as an index chart e.g. DOW with this indicator and the setting "Show Balance & Equity" to t
EmoSandR
Clever Emoghene
Индикаторы
EmoSupportAndResistance Indicator EmoSupportandResistance is an indicator for MetaTrader that automatically highlights important support and resistance zones. These zones represent price levels where the market has previously reacted, making them useful reference points for technical analysis. The indicator updates zones in real time as new price data becomes available and plots them clearly on the chart. Main Features Automatic identification of support and resistance levels Real-time updating
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
Утилиты
TradePilot Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 TradePilot is a professional and user-friendly Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 (MT5) . It simplifies automated trading , risk management , and trade execution with a smart trading panel . Perfect for beginners and experienced traders looking for a reliable trade manager EA with automated lot size calculation and smart position management. Key Advantages User-Friendly Trading Panel: Customizable panel with buttons and hotkeys for fast ex
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Индикаторы
Gold Sniper Scalper Pro - Торговая Система для Золота (XAU/USD) на MetaTrader 5 Для серьезного трейдера: Подходите к торговле Золотом со структурированной, основанной на данных методологией, которая сочетает в себе несколько факторов рыночного анализа. Этот инструмент создан для поддержки вашего анализа торговли Золотом. Ограниченная Ценовая Возможность Это шанс приобрести Gold Sniper Scalper Pro до повышения цены. Цена продукта будет увеличиваться на $50 после каждых 10 последующих покупок. О
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Индикаторы
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Индикаторы
АКЦИЯ НА ЗАПУСК Цена Azimuth Pro установлена на уровне 299 $ для первых 100 покупателей. Финальная цена составит 499 $ . РАЗНИЦА МЕЖДУ РОЗНИЧНЫМИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ВХОДАМИ — НЕ В ИНДИКАТОРЕ, А В МЕСТОПОЛОЖЕНИИ. Большинство трейдеров входят на произвольных ценовых уровнях, гонясь за импульсом или реагируя на запаздывающие сигналы. Институциональные игроки ждут, пока цена достигнет структурных уровней, где спрос и предложение действительно меняются. Azimuth Pro автоматически определяет эти
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот торговый индикатор не перерисовывается, не перерисовывает и не отставает, что делает его идеальным как для ручной, так и для роботизированной торговли. Руководство пользователя: настройки, вводы и стратегия. Атомный аналитик - это индикатор ценового действия PA, который использует силу и импульс цены, чтобы найти лучший край на рынке. Оборудованный расширенными фильтрами, которые помогают убирать шумы и ложные сигналы, и повышают торговый потенциал. Испо
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Индикаторы
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений.  Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО:  Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Индикаторы
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэк-тестами, подтверждением производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и статистикой повсюду , но после использования в итоге сливали свой счет? Не стоит доверять только сигналу, необходимо знать, почему он появился в первую очередь, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на рынок
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот Торговый Инструмент является Неперерисовывающимся Нерепейнтинговым Индикатором, что делает его идеальным для профессиональной торговли. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация. Индикатор Концепций Умного Действия Цены - очень мощный инструмент как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он объединяет более 20 полезных индикаторов в одном, комбинируя передовые торговые идеи, такие как анализ Inner Circle Trader и стратегии торговли концеп
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Индикаторы
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Индикаторы
Самотестируемый и самооптимизируемый и ндикатор Matreshka: 1. Я вляется интерпретацией Теории Волнового Анализа Элиотта. 2. За основу взят принцип индикатора типа ZigZag, а волны строятся на принципе интерпретации теории ДеМарка. 3. Фильтрует волны по длине и высоте. 4. Рисует до шести уровней ZigZag одновременно , отслеживая волны разных порядков. 5. Отмечает Импульсные и Откатные волны. 6. Рисует стрелки для открытия позиций 7. Рисует три канала. 8. Отмечает уровни поддержки и сопротивления. 9
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Индикаторы
Представляем вам революционный индикатор, который меняет правила игры в мире трендовой торговли. Индикатор разработан для того, чтобы переосмыслить производительность и поднять ваш торговый опыт на беспрецедентную высоту. Наш индикатор может похвастаться уникальным сочетанием передовых функций, которые отличают его от конкурентов. Передовая технология "Real Pricing Factors" обеспечивает непревзойденную устойчивость даже в самых сложных и изменчивых рыночных условиях. Попрощайтесь с неустойчивыми
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Индикаторы
TPSproTrend PRO определяет момент, когда рынок действительно меняет направление, и формирует точку входа в начале движения. Вы входите в рынок тогда, когда цена только начинает двигаться, а не после того, как движение уже прошло.  Индикатор   не перерисовывает сигналы, автоматически отображает точки входа, Stop Loss и Take Profit, делая торговлю понятной, наглядной и структурированной. ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   VERSION MT4   Основные преимущества Сигналы без перерисовки.  Все сигналы фиксированные. Е
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Индикаторы
Представляем       Индикатор Quantum Trend Sniper   , инновационный индикатор MQL5, который меняет способ определения разворотов тренда и торговли ими! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Снайперский индикатор Quantum Trend       разработан, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря инновационному способу определения разворотов тренда с чрезвычайно высокой точностью. ***Купите индикатор Quantum Trend Sniper и получите индикатор Qu
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Индикаторы
Топовый индикатор МТ5, дающий сигналы для входа в сделки без перерисовки! Идеальные точки входа в сделки для  валют, крипты, металлов, акций, индексов !  Смотрите  видео  (6:22) с примером отработки всего одного сигнала, окупившего индикатор. Версия индикатора для MT4 Преимущества индикатора Сигналы на вход без перерисовки Если сигнал появился, он никуда НЕ исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой, которые ведут к потере депозита, потому что могут показать сигнал, а потом убрать его. Б
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Индикаторы
Профиль Рынка (Market Profile) определяет ряд типов дней, которые помогают трейдеру распознать поведение рынка. Ключевая особенность - это область значений (Value Area), представляющая диапазон ценового действия, в котором произошло 70% торговли. Понимание области значений может помочь трейдерам вникнуть в направление рынка и установить торговлю с более высокими шансами на успех. Это отличное дополнение к любой системе, которую вы возможно используете. Blahtech Limited представляет сообществу Me
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Индикаторы
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Индикаторы
Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор является уникальным, высококачественным и доступным торговым инструментом, поскольку мы включили в него ряд собственных функций и новую формулу. С помощью всего лишь ОДНОГО графика вы можете определить силу валюты для 28 пар Форекс! Представьте, как улучшится ваша торговля, потому что вы сможете точно определить точку запуска нового тренда или возможность скальпирования? Руководство пользователя:   нажмите здесь Это первый, ори
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Индикаторы
FOOTPRINTORDERFLOW: The Authoritative Guide ( This indicator is also compatible with economic providers that do not offer DOM data and BID/ASK data) 1. Overview FOOTPRINTORDERFLOW  is an advanced Order Flow analysis tool designed for MetaTrader 5 (MT5). Unlike traditional candlestick charts that only show OHLC (Open, High, Low, Close), this indicator parses real-time Tick data to visualize the microstructure inside every candle. It helps you answer: Who is in control? (Aggressive Buyers vs. S
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Индикаторы
Проще говоря, вы можете начать торговлю, когда рядом с текущей свечой начинают появляться белые цифры — так называемые «пипсы». Белые «пипсы» указывают на то, что сделка на покупку или продажу в данный момент активна и движется в правильном направлении, что обозначается их белым цветом. Когда движение белых пипсов прекращается и превращается в статичный зелёный цвет, это сигнализирует об окончании текущего импульса. Зелёный цвет цифр представляет собой общий заработанный профит в «пипсах», незав
Orderflow Scalp Pro
TitanScalper
Индикаторы
Professional Scalping Indicator for XAUUSD and Major Forex Pairs Orderflow Scalp Pro delivers institutional-grade trading intelligence through advanced volume analysis, dynamic VWAP calculations, and precision arrow signals. This complete trading system transforms complex market data into clear, actionable signals for consistent profitability on 3-4 minute timeframes. Three Powerful Components in One System Volume Profile HeatMap Transform your charts into institutional-grade order flow analysis
UEX Pure USD Euro Index
Yohana Parmi
Индикаторы
* В связи с достоверностью данных по всем основным валютам, рекомендуется использовать графики в режиме реального времени. Что такое UEX Pure USD Euro Index : Описание на английском языке:    https://www.mql5.com/en/market/product/152936 Откройте для себя реальный пульс рынка Форекс с Pure USD & Euro Index — инновационным индикатором, который действительно выявляет скрытые сильные и слабые стороны двух самых влиятельных валют мира. Вместо того, чтобы полагаться на одну пару, например, EURU
Real Trend Zigzag PRO
Timo Kosiol
Индикаторы
Real Trend Zigzag PRO   shows the real trend of a market, u nlike the default Zigzag indicator. It calculates the trend in real time and shows green lines for upwards trends, red lines for downward trends and blue lines for no trends.  Regarding the old slogan "the trend is your friend" it helps you to decide if should open a buy or sell position. The PRO version is a multi timeframe zigzag (MTF). Means, it shows the trend of the current timeframe as well as the trend of a higher or lower time.
Gann Method Scan MT5
Elif Kaya
5 (2)
Индикаторы
- Real price is 200$ - 50% Discount (It is 99$ now) -   It is enabled for 5 purchases. Contact me for extra bonus (Gann Trend indicator), instruction or any questions! - Non-repaint, No lag - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. - Lifetime update free Gann Gold EA MT5 Introduction W.D. Gann’s theories in technical analysis have fascinated traders for decades. It offers a unique approach beyond traditional cha
Trend Hunter MT5
Andrey Tatarinov
5 (3)
Индикаторы
Trend Hunter  - трендовый индикатор для работы на рынке Forex, криптовалют, CFD. Особенностью индикатора является то, что он уверенно двигается за трендом, не изменяя сигнал при незначительном прокалывании ценой трендовой линии. Индикатор не перерисовывается, сигнал на вход в рынок появляется после закрытия бара. При движении по тренду индикатор показывает дополнительные точки для входа в направлении тренда. По данным сигналам можно торговать с небольшим StopLoss . Trend Hunter   - честный индик
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв