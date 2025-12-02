Scalper hunting pro

=== Qu’est-ce que Scalper Hunting ? ===

Scalper Hunting est un indicateur pour MT5 qui génère automatiquement des signaux de trading en combinant les conditions globales du marché avec plusieurs indicateurs techniques.

En empilant plusieurs indicateurs et en appliquant de multiples filtres, il se concentre uniquement sur les configurations à fort potentiel, vous aidant à trader avec plus de clarté et moins de bruit.

Il n’est pas conçu pour une seule transaction chanceuse,mais pour soutenir une approche durable à long terme, en aidant les traders à rester plus longtemps sur le marché grâce à un cadre structuré et discipliné.









=== Comment ça fonctionne ===

Scalper Hunting peut être utilisé sur les marchés suivants :

XAUUSD (Or)

Paires Forex majeures (par ex. EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.)

Indices tels que NASDAQ, US30, DAX et d’autres

Styles de trading pris en charge :

Scalping sur unités de temps courtes

Day trading / trading intraday

L’indicateur ne génère des signaux qu’à la clôture d’une bougie.

Il combine :

Structure de marché

Indicateurs techniques

Filtres de session et de temps

afin de filtrer les conditions de faible qualité et trop bruyantes, et de se concentrer sur des signaux plus propres et à plus forte probabilité.





=== Fonctionnalités clés ===

Signaux non repeints (non-repainting)

Alertes et notifications push

Prise en charge multi-actifs

Filtres de session et d’horaires personnalisés

Structure à TP unique ou multi-TP

Filtre temporel personnalisé sans signaux





Revue historique des signaux & analyse de performance

L’indicateur peut reconstruire les signaux d’environ la dernière année directement sur le graphique.

Cela vous permet de revoir visuellement :

Quels mois ont obtenu les meilleures performances

Quelles sessions ont été les plus favorables

Quels symboles ont donné les meilleurs résultats

En ajustant les paramètres de session, de temps, de TP et de SL, vous pouvez trouver les conditions qui correspondent le mieux à votre style personnel de trading.





=== Comment l’installer ===

Achetez/téléchargez l’indicateur depuis MQL5.com.

Dans MT5, allez dans le menu supérieur : « File » → « Open Data Folder ».

Dans le dossier qui s’ouvre, naviguez vers : MQL5 → Indicators .

Copiez le fichier .ex5 téléchargé dans le dossier Indicators.

Redémarrez MT5 ou faites un clic droit dans la fenêtre Navigator et choisissez « Refresh ».

Dans la fenêtre Navigator, sous « Indicators », trouvez Scalper Hunting et

double-cliquez dessus, ou

glissez-déposez-le sur votre graphique.

=== Comment l’utiliser ===

Paramètres de session / fenêtre horaire

Dans les paramètres d’entrée, choisissez les sessions ou les fenêtres horaires personnalisées que vous souhaitez trader.

Exemples :

N’activer que Londres + New York

Trader uniquement entre 09:00 et 12:00 (heure de la plateforme)

Configuration de x_line et des TP/SL

Définissez x_line (si applicable), ainsi que les valeurs de TP et de SL selon votre stratégie.

Pour du scalping très court terme, vous pouvez choisir des TP/SL plus serrés.

Pour des trades intraday ou légèrement plus longs, vous pouvez utiliser des objectifs plus larges.

Ajustez tout en fonction de votre tolérance au risque.

Utilisation des TP et SL (fortement recommandée)

Pour une bonne gestion des positions, il est fortement recommandé d’utiliser systématiquement à la fois TP et SL.

Vous pouvez choisir entre :

TP unique, ou

Configuration multi-TP (prise de profit partielle).

Interprétation des signaux

Flèche verte → signal d’achat (Long)

Flèche rouge → signal de vente (Short)

Les signaux sont confirmés à la clôture de la bougie, et les flèches ne bougent plus et ne se repeignent pas par la suite.

Du test au trading réel

Commencez par tester l’indicateur sur un compte de démonstration pendant une période suffisante.

Vérifiez si vos réglages de TP/SL, de sessions et de filtres temporels conviennent à votre style et aux instruments que vous tradez.

Une fois que vous êtes à l’aise avec le comportement et la performance,

passez sur un compte réel avec de petites tailles de position et n’augmentez que si cela vous convient.









Nous vous souhaitons un trading stable et serein avec Scalper Hunting.









Avertissement : Le trading comporte toujours un risque de perte. Nous vous recommandons de n’exposer que des fonds que vous pouvez vous permettre de perdre.