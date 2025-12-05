ForceCode Risk Assist Panel

ForceCode Risk Assist Panel

ForceCode Risk Assist Panel ist ein professionelles Trading-Tool, das speziell für striktes Risikomanagement und Prop-Firm-Compliance entwickelt wurde. Es zeichnet sich durch eine einzigartige Live-Equity-Vorschau aus, die Ihren zukünftigen Kontostand visuell projiziert, sowie durch ein innovatives System rechteckiger Einstiegszonen für gewichtetes Positionsmanagement.

Dieses Tool verwandelt das Risikomanagement von komplexen manuellen Berechnungen in einen sofortigen visuellen Workflow. So können Sie sich voll auf die Price Action konzentrieren, während die Software die Mathematik und Disziplin übernimmt.

Hauptfunktionen

🛡️ Prop Firm Guard & Drawdown-Schutz Unverzichtbar für Funded-Trader-Challenges. Sie können in den Einstellungen ein Max Daily Drawdown Limit festlegen. Das Tool überwacht aktiv Ihr Risiko und verhindert die Trade-Ausführung, wenn ein potenzieller Trade Ihr tägliches Verlustlimit überschreiten würde.

📈 Einzigartige Live-Equity- & Risiko-Visualisierung Im Gegensatz zu Standard-Panels bietet ForceCode Risk Assist eine einzigartige visuelle Projektion der Zukunft Ihres Kontos. Es zeigt ein dynamisches "Was-wäre-wenn"-Szenario direkt auf dem Chart an und visualisiert exakt, wo Ihre Equity (Kontostand) und Ihr offenes Risiko stehen werden, falls Ihre Ziele oder Stopps getroffen werden.

🔳 Rechteckige Einstiegszonen (Gewichteter Einstieg) Verlassen Sie sich nicht mehr auf Single-Pixel-Einstiegspreise. Dieses Tool verfügt über ein einzigartiges Zonen-Trading-System:

  • Zonen zeichnen: Zeichnen Sie statt einer einfachen Linie eine rechteckige Supply/ Demand-Zone auf den Chart.
  • Smarte Ausführung: Das Tool berechnet automatisch das Volumen und teilt es in mehrere Limit-Orders auf, die innerhalb dieser Zone verteilt sind. Dies erzeugt einen professionellen gewichteten Durchschnittseinstiegspreis.

⚡ Visuelles Trade-Management

  • Drag & Drop: Setzen Sie Entry-, Stop-Loss- und Take-Profit-Level mit intuitiven visuellen Linien.
  • Automatische Berechnung: Während Sie die Stop-Loss-Linie verschieben, wird die Positionsgröße (Lots) in Echtzeit neu berechnet, um Ihrem definierten Risiko-Prozentsatz (z. B. 1,0%) strikt zu entsprechen.
  • Schnellanalyse: Drücken Sie Shift+X, um sofort Zonen für die visuelle Analyse zu zeichnen.

🛠️ Erweiterte Kontrollen

  • Fibonacci Take Profit: Verteilen Sie das Volumen über mehrere Take-Profit-Ziele mittels Fibonacci-basierter Gewichtung.
  • Risiko-Modi: Wechseln Sie nahtlos zwischen prozentualem Risiko (%) und festem Geldbetrag ($).
  • Break-Even: Automatisierte Logik zur Absicherung Ihrer Positionen, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten bewegt.

Anwendung

  1. Risiko einstellen: Geben Sie Ihr gewünschtes Risiko ein (z. B. 1% oder einen festen Betrag).
  2. Zeichnen: Ziehen Sie die Linien oder zeichnen Sie eine Einstiegszone, um Ihr Setup zu definieren.
  3. Analysieren: Nutzen Sie die einzigartige Equity-Vorschau, um zu prüfen, ob der Trade in Ihre Tageslimits passt.
  4. Ausführen: Klicken Sie auf den Ausführen-Button, um die Pending-Orders zu platzieren oder sofort in den Markt einzusteigen.

Parameter

  • Risk Mode: Wählen Sie zwischen % des Saldos oder festem Währungsbetrag.
  • Max Daily DD: Setzen Sie Ihr hartes Limit für den täglichen Drawdown-Schutz.
  • Visuelle Einstellungen: Vollständig anpassbare Farben für Linien, Zonen und Text.

Hinweis: Dieses Produkt ist ein Assistenz-Tool zur Unterstützung bei der Positionsgrößenbestimmung und Risikokontrolle. Es generiert keine Handelssignale.


