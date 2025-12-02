ForceCode Risk Assist Panel

ForceCode Risk Assist Panel 是一款专为严格风险管理和自营交易公司 (Prop Firm) 合规性设计的专业交易工具。它的独特之处在于其独有的“实时净值预览”功能，可直观地预测您未来的账户余额，以及用于加权头寸规模管理的创新“矩形入场区域”系统。

该工具将复杂的风险管理计算转化为即时的可视化工作流程，让软件处理数学计算和纪律控制，使交易者能够完全专注于价格行为 (Price Action)。

主要功能

🛡️ Prop Firm 保护 & 回撤控制 对于参加资金挑战的交易者至关重要。您可以在设置中定义 最大日回撤 (Max Daily Drawdown) 限制。该工具会主动监控您的风险，如果潜在交易可能超过您的每日亏损限额，它将阻止交易执行，帮助您严格遵守交易规则。

📈 独特的实时净值 & 风险可视化 与标准面板不同，ForceCode Risk Assist 提供账户未来的独特可视化预测。它直接在图表上显示动态的“假设”情景，精确展示如果达到止盈或止损目标，您的净值 (Equity) 和未结风险将处于什么位置。

🔳 矩形入场区域 (加权入场) 不再依赖单一价格点入场。该工具具有独特的区域交易系统：

区域绘制: 在图表上绘制矩形供需区 (Supply/ Demand)，而不是简单的线条。

在图表上绘制矩形供需区 (Supply/ Demand)，而不是简单的线条。 智能执行: 工具自动计算交易量，并将其拆分为分布在该区域内的多个限价单 (Limit Orders)。这创建了一个专业的加权平均入场价格。

⚡ 可视化交易管理

拖放操作: 使用直观的视觉线条设置入场、止损和止盈水平。

使用直观的视觉线条设置入场、止损和止盈水平。 自动计算: 当您移动止损线时，头寸规模 (手数) 会实时重新计算，以严格匹配您定义的风险百分比 (例如 1.0%)。

当您移动止损线时，头寸规模 (手数) 会实时重新计算，以严格匹配您定义的风险百分比 (例如 1.0%)。 快速分析: 按 Shift+X 即可立即绘制区域进行视觉分析。

🛠️ 高级控制

斐波那契止盈: 使用基于斐波那契的权重将交易量分配到多个止盈目标。

使用基于斐波那契的权重将交易量分配到多个止盈目标。 风险模式: 在百分比风险 (%) 和固定金额风险 ($) 之间无缝切换。

在百分比风险 (%) 和固定金额风险 ($) 之间无缝切换。 保本损 (Break-Even): 当市场向有利方向移动时，自动化逻辑保护您的头寸。

如何使用

设置风险: 输入您期望的风险 (例如 1% 或固定金额)。 绘制: 拖动线条或绘制入场区域框以定义您的交易设置。 分析: 使用独特的净值预览来验证交易是否符合您的每日限制。 执行: 点击执行按钮即可立即下达挂单或进入市场。

参数

Risk Mode (风险模式): 选择余额百分比或固定货币金额。

选择余额百分比或固定货币金额。 Max Daily DD: 设置每日回撤保护的硬性限制。

设置每日回撤保护的硬性限制。 Visual Settings (视觉设置): 线条、区域和文本的颜色完全可自定义。

注意: 本产品是用于协助头寸规模和风险控制的交易辅助工具。它不产生交易信号。