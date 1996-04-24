ForceCode Risk Assist Panel

ForceCode Risk Assist Panel

ForceCode Risk Assist Panelは、厳格なリスク管理とプロップファーム（Prop Firm）のコンプライアンスのために設計されたプロフェッショナルな取引ユーティリティです。将来の残高を視覚的に予測する独自の「ライブ・エクイティ・プレビュー」と、加重ポジションサイジングのための革新的な「長方形エントリーゾーン」システムが特徴です。

このツールは、リスク管理を複雑な手動計算から瞬時の視覚的ワークフローへと変革します。ソフトウェアが計算と規律管理を行うため、トレーダーはプライスアクションに完全に集中することができます。

主な機能

🛡️ プロップファーム・ガード & ドローダウン保護 資金調達チャレンジ（Funded Trader Challenge）に不可欠な機能です。設定で**最大日次ドローダウン（Max Daily Drawdown）**制限を定義できます。このユーティリティはリスクを積極的に監視し、潜在的なトレードが日次損失制限を超える場合、トレードの実行を阻止し、厳格なルールの遵守を支援します。

📈 独自のライブ・エクイティ & リスク可視化 標準的なパネルとは異なり、ForceCode Risk Assistは口座の将来の独自の視覚的予測を提供します。チャート上に動的な「もしも（What If）」のシナリオを表示し、ターゲットやストップにヒットした場合に、エクイティ（有効証拠金）とオープンリスクが正確にどうなるかを示します。

🔳 長方形エントリーゾーン（加重エントリー） 単一ピクセルのエントリー価格に頼る必要はありません。このツールは独自のゾーントレーディングシステムを備えています：

  • ゾーン描画: 単純な線の代わりに、チャート上に長方形の需給ゾーン（Supply/ Demand）を描画します。
  • スマート実行: ユーティリティは自動的に数量を計算し、このゾーン内に分散された複数の指値注文（Limit Orders）に分割します。これにより、プロフェッショナルな加重平均エントリー価格が作成されます。

⚡ ビジュアル・トレード管理

  • ドラッグ＆ドロップ: 直感的な視覚ラインを使用して、エントリー、ストップロス、テイクプロフィットのレベルを設定します。
  • 自動計算: ストップロスラインを動かすと、定義されたリスク率（例：1.0%）に厳密に一致するように、ポジションサイズ（ロット数）がリアルタイムで再計算されます。
  • クイック分析: Shift+Xを押すと、視覚的分析のためのゾーンを即座に描画できます。

🛠️ 高度な制御

  • フィボナッチ・テイクプロフィット: フィボナッチに基づいた重み付けを使用して、複数のテイクプロフィットターゲットに数量を分散させます。
  • リスクモード: パーセントリスク（%）と固定金額リスク（$）をシームレスに切り替えます。
  • ブレイクイーブン: 市場が有利に動いたときにポジションを確保するための自動化ロジック。

使用方法

  1. リスク設定: 希望するリスクを入力します（例：1%または固定金額）。
  2. 描画: ラインをドラッグするか、エントリーゾーンボックスを描画してセットアップを定義します。
  3. 分析: 独自のユニークなエクイティ・プレビューを使用して、トレードが日次制限に適合しているか確認します。
  4. 実行: 実行ボタンをクリックして、指値注文を行うか、即座に市場に参入します。

パラメーター

  • Risk Mode: 残高の％または固定通貨金額を選択します。
  • Max Daily DD: 日次ドローダウン保護のためのハードリミットを設定します。
  • Visual Settings: ライン、ゾーン、テキストの色を完全にカスタマイズ可能。

注意: この製品は、ポジションサイジングとリスク管理を支援するためのトレーディングアシスタントツールです。売買シグナルを生成するものではありません。


