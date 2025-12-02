ForceCode Risk Assist Panel

ForceCode Risk Assist Panel

ForceCode Risk Assist Panel es una utilidad de trading profesional diseñada para una estricta gestión del riesgo y el cumplimiento de las Prop Firm. Se distingue por una exclusiva vista previa de renta variable en vivo que proyecta visualmente su saldo futuro, y un innovador sistema de zona de entrada rectangular para el dimensionamiento ponderado de posiciones.

Esta herramienta transforma la gestión de riesgos de complejos cálculos manuales a un flujo de trabajo visual instantáneo, permitiendo a los operadores centrarse por completo en la acción del precio mientras el software se encarga de las matemáticas y la disciplina.

Características principales

🛡️ Prop Firm Guard & Drawdown Protection Esencial para los retos de los traders financiados. Puede definir un límite máximo de Drawdown diario en la configuración. La utilidad supervisa activamente su riesgo e impide la ejecución de la operación si una operación potencial superaría su límite de pérdida diario, ayudándole a cumplir las estrictas normas de negociación.

A diferencia de los paneles estándar, ForceCode Risk Assist ofrece una proyección visual única del futuro de tu cuenta. Muestra un escenario dinámico "Y si..." directamente en el gráfico, mostrando exactamente dónde se situarán tu capital (saldo) y tu riesgo abierto si se alcanzan tus objetivos o stops.

🔳 Zonas de Entrada Rectangulares (Entrada Ponderada ) Deje de confiar en precios de entrada de un solo píxel. Esta herramienta cuenta con un sistema único de Zonas de Entrada:

  • Dibujo de Zonas: En lugar de una simple línea, dibuja una zona rectangular de Oferta/Demanda en el gráfico.
  • Ejecución inteligente: La utilidad calcula automáticamente el volumen y lo divide en múltiples órdenes limitadas distribuidas dentro de esta zona. Esto crea un precio de entrada medio ponderado profesional.

Gestión visual de operaciones

  • Arrastrar y soltar: Establezca los niveles de entrada, Stop Loss y Take Profit mediante líneas visuales intuitivas.
  • Cálculo automático: A medida que mueve la línea de Stop Loss, el tamaño de la posición (Lotes) se recalcula en tiempo real para ajustarse estrictamente al porcentaje de riesgo definido (por ejemplo, 1,0%).
  • Análisis rápido: Pulse Mayús+X para dibujar instantáneamente zonas para el análisis visual.

🛠️ Controles avanzados

  • Take Profit Fibonacci: Distribuya el volumen entre múltiples objetivos de Take Profit utilizando una ponderación basada en Fibonacci.
  • Modos de Riesgo: Cambie sin problemas entre Riesgo Porcentual (%) y Riesgo de Dinero Fijo ($).
  • Punto de equilibrio: Lógica automatizada para asegurar sus posiciones cuando el mercado se mueve a su favor.

Cómo utilizarlo

  1. Establecer riesgo: Introduzca el riesgo deseado (por ejemplo, 1% o una cantidad fija en USD).
  2. Dibujar: Arrastre las líneas o dibuje un cuadro de Zona de Entrada para definir su configuración.
  3. Analizar: Utilice la vista previa de renta variable para verificar que la operación se ajusta a sus límites diarios.
  4. Ejecutar: Haga clic en el botón Ejecutar para colocar las órdenes pendientes o entrar en el mercado al instante.

Parámetros

  • Modo de Riesgo: Elija entre % del Saldo o Importe Fijo en Divisa.
  • DD Máxima Diaria: Establezca su límite máximo de protección diaria.
  • Configuración Visual: Colores totalmente personalizables para líneas, zonas y texto.

Nota: Esta utilidad es un asistente de negociación diseñado para ayudar con el tamaño de la posición y el control de riesgos. No genera señales de trading.

