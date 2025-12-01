Masterclass Impulse

Der Volume Impulse-Indikator erkennt ein spezifisches Chartmuster, das sich auf Preis-Bars und Volumen entwickelt. Er detektiert ein von mir entwickeltes Reverse- und Trendmuster. Dieses Signal ist ein starker Hinweis auf eine bevorstehende Preisbewegung in der angezeigten Richtung. Natürlich empfehle ich immer, die Chartlesung zu kontextualisieren. Zum Beispiel sollte man nicht kaufen, wenn der Titel bereits auf dem monatlichen Hoch steht, oder short gehen, wenn er auf dem aktuellen Monatstief notiert. Eine Kombination mit Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sowie der allgemeinen Trend- und Marktlage erhöht die Trefferquote deutlich.


Gonadri EA
Mario Bellanco Vaquero
Experten
GONADRI EA: Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Trades mit Intelligenz. Wenn Sie wollen kostenlos gonadri kontaktieren Sie mich dm Datei einstellen: kontaktieren Sie mich über dm Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, können Sie mich privat fragen. ES IST AUSSCHLIESSLICH FÜR MAKLER MIT 2 DEZIMALSTELLEN IN GOLD UND SPREAD WENIGER ALS 10, ZUM BEISPIEL: VTMARKETS ECN RAW, ULTIMAMARKETS ECN RAW UND ÄHNLICHE Verwenden Sie es immer auf GOLD, aber Sie können versuchen, es auf andere Paare zu machen; z
Gold xauusd Shark Attack
Anselmo Passagem Franco
Experten
Roboter, den ich ausschließlich für den Einsatz auf XAUUSD gebaut. Es sollte mit ECN-Konten mit niedrigen Spreads (Vantage gut) verwendet werden. Der Roboter sucht nach Volumen und Preis-Aktion-Momentum, die Suche nach Signalen für Kauf oder Verkauf Bewegungen. Ich verwende ihn mit einem Ladder-System. Es gibt Tage, an denen er viele Trades macht, Tage, an denen er wenig Trades macht, und es kann Tage geben, an denen er überhaupt keine Trades macht. Das hängt stark von der "Aktivität" des Markt
Regulus exclusive advisor
Oleg Konovalov
Experten
Tools zum Verdienen und Forschen. Der Kern der Handelssignale und -strategie basiert auf dem Algorithmus des Autors zur Bildung von Preisprognosemustern. Für jedes Instrument anwendbar! Ergänzt um ein Kontrollsystem basierend auf dem MA "Nine-Tailed Fox" , das das Signal so genau wie möglich für den Markt, das Instrument und den Arbeitszeitraum aktualisiert und anpasst. Zugelassen: Alle Instrumente in allen Märkten (es gibt Ausnahmen). Für wen: Hedgefonds, Fonds- und Vermögensverwalter, Anlag
Zahav AI Trade
Wanida Detsomboonrat
Experten
Zahav AI Trade: Verwandeln Sie den Goldmarkt in Ihr Cash-Flow-Geschäft Der Zahav AI Trade ist ein intelligentes automatisiertes Handelssystem (Expert Advisor), das entwickelt wurde, um aus der Volatilität des Goldmarktes (XAUUSD) Renditen zu erzielen. Es verlagert die Denkweise vom "gelegentlichen spekulativen Handel" zum "Verwalten eines Anlageportfolios wie ein Unternehmen", wobei der Schwerpunkt auf der Schaffung eines beständigen Cashflows liegt. Haben Sie genug von einfachen EAs, die in Tr
Aureus Quantum Surge MT5
Ren Cheng Yao
Experten
Entfesseln Sie das automatische Goldhandelspotenzial von Aureus Quantum Surge-H1 Sonderangebot: Aktueller Preis $799 (zeitlich begrenztes Angebot)! Nächster Preis: $899 Real Account Signal Adresse: https://www.mql5.com/en/signals/2297864?source=Site +Einführung+Verkäufer Aureus Quantum Surge-H1 ist ein hochmoderner Expertenberater (EA), der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold) innerhalb des H1-Zeitrahmens entwickelt wurde. Es kombiniert mehrere technische Indikatoren und robuste Risik
CSP gbpusd Strategy
Francisco Tomas Moreno Garcia
Experten
CSP Strategy. Dieses Candlestick Pattern basiert, wie der Name schon sagt, auf einer bestimmten Art von Mustern auf Kerzen (beste Performance auf 1H Zeitrahmen) Der Backtest und die Optimierung wurde auf externen historischen Daten durchgeführt, aus diesem Grund wird ein Backtest, der auf meta trader5 durchgeführt wurde, nicht die gleichen guten Ergebnisse zeigen, trotzdem haben wir neben dem Backtest einen realen Test für 1 Woche vom 2023.03.27 bis zum 2023.0330 durchgeführt, die Ergebnisse si
AW Scalping Dynamics MT5
AW Trading Software Limited
5 (1)
Experten
Vollautomatischer, fortschrittlicher Handelsroboter, der auf der Grundlage von Trendumkehrungen arbeitet. Bei Bedarf ist der Einsatz einer Grid-Strategie möglich. Integrierte 3 Arten von Benachrichtigungen und Positionssperre, wenn die maximale Wagenlast erreicht ist. Die Standardeinstellungen werden für EURUSD im Zeitrahmen M15 empfohlen. Funktionen und Vorteile: Fähigkeit, gleichzeitig in zwei Richtungen zu arbeiten Eingebaute Fähigkeit, pünktlich in mehreren Stufen zu arbeiten Verwendet eine
DerivEA
Lungile Mpofu
Experten
Deriv EA Neuer Preis $199 USD , zukünftiger Preis wird $399 USD sein EINLEITUNG Deriv ist MT5-Broker, die eine breite Palette von Derivaten Austausch für seine Kunden bieten. Auf dieser Makler finden wir eine Reihe von Indizes, die Volatilität 10 Index, Boom 1000 Index, Crash 1000 Index und viele mehr umfasst. Nachdem ich 6 Jahre lang bei diesem Broker gehandelt habe, beschloss ich, einen Expert Advisor zu entwickeln, um den Prozess zu automatisieren. Daher habe ich diesen einfachen Bot entw
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experten
Setzen Sie auf den Goldtrend mit einem einfachen Buy-Only EA Der EA ist ein vollautomatischer Buy-Only Expert Advisor für MetaTrader 5. Er wurde entwickelt, um Marktchancen nach oben mit sicherem Risikomanagement und nahtloser Ausführung zu nutzen. Warum Trader ihn wählen: Beste Performance bei Gold (XAUUSD) - hoch liquide und im Trend. Buy-Only EA - konzentriert sich ausschließlich auf Long-Positionen. Plug & Play-Setup - anhängen und automatisch handeln lassen. Eingebauter Stop Lo
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experten
Die offizielle automatisierte Version des zuverlässigen Indikators PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE übernimmt das Signal des PipFinite Breakout EDGE Indikators und verwaltet den Handel für Sie. Aufgrund der zahlreichen Finanzinstrumente, die es zu berücksichtigen gilt, wünschen sich viele Trader, dass die Signale vollständig automatisiert werden. Der EA sorgt dafür, dass alle Ihre Trades vom Einstieg bis zum Ausstieg ausgeführt werden. Das spart Ihnen Zeit und Mühe und maximiert gleich
The Line Electron EA
Dhaval Prahladbhai Patel
Experten
The Line Electron EA - Fortgeschrittenes Multiwährungshandelssystem Präziser Handel auf dem dynamischen Devisenmarkt erfordert hochentwickelte Algorithmen, adaptive Strategien und ein robustes Risikomanagement. The Line Electron EA integriert diese kritischen Elemente nahtlos in ein intelligentes System, das für eine optimale Performance im Multiwährungshandel entwickelt wurde. Mit fünf Jahren bewährter Markterfahrung und modernster Signallinien-Technologie stellt der Line Electron EA die Evolut
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Experten
Scalping-Bot für das Paar Gold/Dollar (XAU/USD) - eine leistungsstarke und vielseitige Lösung für Trader, die in einem dynamischen Markt maximale Effizienz bieten soll. Dieser Bot wurde speziell für das Scalping entwickelt: Er analysiert Preisänderungen und platziert Trades, noch bevor bedeutende Marktbewegungen einsetzen. So kann er sich frühzeitig vorteilhafte Positionen sichern und selbst aus kleinsten Marktschwankungen Kapital schlagen. Hauptmerkmale: Flexibilität: Passt sich allen Marktbedi
Modern bot
Nadiya Mirosh
Experten
Der Forex Trading Advisor Modern Bot ist ein automatisches Scalping-System, das mithilfe eines speziellen, im Code programmierten Tick-Analyse-Algorithmus ohne menschliches Zutun Geschäfte eröffnet und schließt. Die Hauptaufgabe des Egos besteht darin, sofort ein Geschäft abzuschließen, während der Mensch Zeit für die Analyse und Entscheidungsfindung verliert. Sie automatisieren auch den Handel, nehmen dem Menschen die emotionale Last ab und ermöglichen es, Zeit zu sparen. Scalping ist eine der
Lunox Synth
Akpofure Bright Gageche-gold
Experten
LUNOX SYNTH - Smart S/R + Candle-Pattern EA für Deriv (MT5) LUNOX SYNTH ist ein präziser Expert Advisor für die Deriv Step Indizes (Step 100-500), der auch EURUSD & GBPUSD auf dem MetaTrader 5 tradet . Er kombiniert kontinuierliches Support/Resistance (S/R) Mapping , eine "Lock & Retest" Breakout-Engine und Preis-Aktions-Bestätigungen , um den Einstieg mit disziplinierter Risikokontrolle zu timen. Eingaben (Highlights) Symbole : Schritt 100-500 einzeln aktivieren CandlePatternTF : standardmäßig
Crow Scalper
Ringga Ardiantoro
Experten
Wir stellen Ihnen unseren MT5 Expert Advisor vor, der speziell für Händler entwickelt wurde, die aus schwankenden Marktbedingungen Kapital schlagen wollen. Dieser EA verwendet eine ausgeklügelte Martingale-Strategie, um das Gewinnpotenzial zu maximieren und gleichzeitig das Risiko effektiv zu steuern. Hier sehen Sie, was unseren EA auszeichnet: Hauptmerkmale: Optimal für schwankende Märkte : Unser EA eignet sich hervorragend für Märkte mit konstanten Preisschwankungen, die es Ihnen ermöglichen,
NanoTrade Pro
Vadim Podoprigora
Experten
NanoTrade Pro NanoTrade Pro ist ein hochmoderner automatischer Trading Advisor, der Ihre Handelsstrategie auf den schnelllebigen Finanzmärkten optimiert. Durch den Einsatz fortschrittlicher Algorithmen und Echtzeit-Datenanalysen automatisiert NanoTrade Pro den Scalping-Prozess und ermöglicht es Händlern, kleine Kursbewegungen mit bemerkenswerter Präzision und Effizienz zu nutzen. Grundsätzlich verwendet der Advisor keine Risikosysteme mit steigendem Volumen oder steigender Anzahl offener Aufträ
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Das Handelssystem von Manyal, CovEchoTrend Robot, setzt auf Zuverlässigkeit und Flexibilität. Durch den Einsatz von statistischen Analysemethoden zur Untersuchung der Beziehungen zwischen dem Basisindikator und den Marktmustern ermöglicht das System ein tieferes Verständnis der Marktprozesse. Intelligente Musteranalyse: Die Anwendung der statistischen Datenverarbeitung hilft dabei, wichtige Trendumkehrpunkte genauer zu identifizieren, die signifikante Marktverschiebungen signalisieren. Die fundi
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experten
Investopedia FIVE EA basiert auf diesem Artikel: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp HANDELSBEDINGUNGEN - Achten Sie darauf, dass der Handel mit Währungspaaren unter dem X-Periode EMA und MACD im negativen Bereich liegt. - Warten Sie, bis der Kurs den EMA für den Zeitraum X überschreitet, und vergewissern Sie sich dann, dass der MACD entweder dabei ist, von negativ nach positiv zu wechseln, oder innerhalb von fünf Balken in den positiven Bereich eingetreten
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
Hunter plus for gold
Fahd Hammoune
Experten
Unsere Produkte sind derzeit im Rabatt. Wir sind nicht die Einzigen, aber wir sind die Besten. Sind Sie ein Investor, der nach neuen Möglichkeiten auf dem Goldmarkt sucht? Benötigen Sie ein zuverlässiges und intelligentes Tool, das Ihnen hilft, den Handel zu meistern? Schau nicht weiter! Entdecken Sie Hunter Plus for Gold, den revolutionären Handelsroboter, der darauf ausgelegt ist, Ihre Gewinne zu maximieren und gleichzeitig Risiken zu minimieren. Intelligentes Risikomanagement Mit Hunter Plus
Scalping King Mt5
Jin You Deng
Experten
Dies ist ein EA, der für hochliquide Instrumente entwickelt wurde und weder auf übermäßig komplexe Algorithmen noch auf extrem riskante Strategien wie Martingale oder Grid Trading zurückgreift. Er stützt sich weder auf übermäßig komplexe Algorithmen noch auf extrem riskante Strategien wie Martingale oder Grid-Trading, sondern folgt kurzfristigen Trends mit einem Ansatz, der der menschlichen Logik sehr ähnlich ist. Geeignete Instrumente: XAUUSD (Gold) und andere hochliquide Produkte Zeitrahmen: M
AI Hybrid Trader
Catur Cipto Nugroho
Experten
AI-Hybrid Trader: Gold beherrschen mit adaptiver künstlicher Intelligenz Die Goldrevolution (XAUUSD) ist da. Ein fortschrittliches KI-System, das lernt, sich anpasst und Marktvolatilität in präzise Gewinne umwandelt. Begrenztes Einführungsangebot - Handeln Sie jetzt! Um den Start des AI Hybrid Trader zu feiern , bieten wir einen speziellen Einführungspreis an, der nicht von Dauer sein wird. Dies ist Ihre Chance, eines der fortschrittlichsten KI-Handelssysteme auf dem Markt zu einem Preis zu
Gann Gold EA MT5
Elif Kaya
5 (4)
Experten
Live-Signal - Final realen Preis ist 999$ - Rabatt und Preis ist 199$, Preis wird nach dieser Woche erhöht werden. Willkommen, Gold GANN Expert öffnet automatisch Handel mit Highly Gewinn, Feste kleine Stop-Loss. Nach dem Kauf, Sie erhalten einen weiteren EA kostenlos! Kontaktieren Sie mich für diesen BONUS! (KAUFE 1, BEKOMME 1 GRATIS) - Lebenslanges Update kostenlos Kein Martingal, kein Raster, kein Betrug Ich bin darauf konzentriert, meinen Kunden zu helfen, nicht nur zu verdien
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experten
Neue Produktbeschreibung für MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - Der intelligenteste Krypto-Krieger ️ Kampferprobt auf BTC & ETH. Gebaut für Echtzeit-Chaos. --- MadoCryptoXPro ist nicht nur ein weiterer technischer Bot. Er ist eine Schlachtfeldmaschine, die entwickelt wurde, um den Wahnsinn von BTCUSD und ETHUSD mit chirurgischer Präzision zu bewältigen. Egal, ob der Markt stagniert, sich im Trend befindet oder einfach nur verrückt ist - er bleibt fokussiert, passt sich schnell an un
MSC Line EA MT5
Bui Huy Dat
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/users/datbh/seller [MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/93601] ! Nächster Preis --> 699$ und endgültig: 1779$ Dies ist ein automatisiertes Handelssystem auf der Basis eines intelligenten Gitters, das auf der Grundlage von über einem Jahrzehnt Handelserfahrung entwickelt wurde. Das System nutzt quantitative Analysen, Trendbewertungen und wichtige Widerstandsniveaus, um präzise Einstiege auszuführen. Unser EA ist auf den Handel mit drei wichtige
Centered Target EA
Irina Cherkashina
Experten
This universal Expert Advisor is equally good for both scalping and conservative multi-currency trading of simultaneous trading of several pairs. This  Expert Advisor  is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous operation of a trading strategy based on our   Centered Bands  Indicator  and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the
Overbought Oversold Circle
Tevon R Gardiner
Indikatoren
Handelskonzept: Wenn der Kurs die obere Kreisgrenze berührt oder überschreitet = potenzielles Verkaufssignal (überkauft) Wenn der Kurs die untere Kreisgrenze berührt oder unterschreitet = potenzielles Kaufsignal (überverkauft) Der Kreis wirkt wie ein dynamisches Unterstützungs-/Widerstandsband um den Eröffnungskurs Die nummerierten Punkte (1-24) helfen dabei, zu erkennen, wo im Zyklus sich der Preis gerade befindet Dies ist vergleichbar mit der Verwendung von Bollinger-Bändern oder anderen Hüllk
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
RoboTick Signal
Mahir Okan Ortakoy
Indikatoren
Hallo, In diesem Indikator habe ich mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt Crossover-Algorithmus begonnen. Um jedoch erfolgreichere Ergebnisse zu erhalten, habe ich verschiedene Szenarien erstellt, indem ich die Schnittpunkte und optimierten Werte der gleitenden Durchschnitte auf Eröffnungs-, Schluss-, Hoch- und Tiefstwerten basiniert habe. Ich präsentiere Ihnen hier die stabilste Version der gleitenden Durchschnitte, die Sie wahrscheinlich in irgendeiner Umgebung gesehen haben. Wir haben
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indikatoren
SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
MonsterDash Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
3 (4)
Indikatoren
MonsterDash Harmonics Indicator ist ein Dashboard für harmonische Muster. Es erkennt alle wichtigen Muster. MonsterDash ist ein Dashboard, das alle erkannten Muster für alle Symbole und (fast) alle Zeitrahmen in einem sortierbaren und scrollbaren Format anzeigt. Benutzer können ihre eigenen benutzerdefinierten Muster hinzufügen. MonsterDash kann Charts mit den gefundenen Mustern öffnen und aktualisieren . Einstellungen Die Standardeinstellungen von MonsterDash sind in den meisten Fällen gut gen
Impulse correction and SCOB mapper WinWorld
LEGEX LTD
Indikatoren
BESCHREIBUNG ICSM (Impulse-Correction SCOB Mapper) ist ein Indikator, der die Preisbewegung analysiert und gültige Impulse, Korrekturen und SCOBs (Single Candle Order Block) identifiziert. Es ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das mit jeder Art von technischer Analyse verwendet werden kann, da es flexibel, informativ und einfach zu bedienen ist und das Bewusstsein des Händlers für die liquidesten Interessenzonen erheblich verbessert. EINSTELLUNGEN Allgemein | Visuals Farbthema — definiert d
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARIScalp ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indikatoren
Für die Preisentwicklung gibt es viele Gründe, und diese können von einem Marktteilnehmer zum anderen variieren: Software, private und institutionelle Händler tragen gleichzeitig zur Preisbildung bei, was eine Vorhersage sehr schwierig macht. Es gibt jedoch messbare Faktoren, die den Preis an einen zugrunde liegenden Trend binden, der mit der physischen Realität, die der finanzielle Vermögenswert darstellt, übereinstimmt: Dies sind die makroökonomischen Indikatoren. Großanleger nutzen diese Inf
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indikatoren
AriX Indicator für MT5 Ein leistungsstarkes Trendfolge- und Signalauswertungstool AriX ist ein benutzerdefinierter MT5-Indikator, der gleitende Durchschnitte und ATR-basierte Risiko/Ertrags-Logik kombiniert, um klare Kauf-/Verkaufssignale zu generieren. Er visualisiert dynamische SL/TP-Levels, wertet vergangene Handelsergebnisse aus und zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken in einem übersichtlichen On-Chart-Panel an. Die wichtigsten Funktionen sind: Kauf-/Verkaufssignale auf Basis von MA-Crossovers
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARICoin ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik-
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indikatoren
Hinweis: Dieser Indikator ist für METATRADER4, wenn Sie die Version für METATRADER5 wünschen, ist dies der Link: https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO erkennt einen neuen TREND von Anfang an, er macht nie Fehler. Die Gewissheit, einen neuen TREND zu erkennen, ist unbezahlbar. BESCHREIBUNG TRENDMAESTRO erkennt einen neuen TREND im Keim, dieser Indikator untersucht die Volatilität, die Volumina und das Momentum, um den Moment zu identifizieren, in dem es z
Elliot Waves Analyzer Pro
Viktor Weidenthal
2.67 (3)
Indikatoren
Elliot Waves Analyzer Pro berechnet Elliot Waves, um die Trendrichtung und Einstiegslevels zu identifizieren. Hauptsächlich für Swing-Trading-Strategien. Normalerweise würde man eine Position in Trendrichtung für Welle 3 oder eine Korrektur für Welle C eröffnen. Dieser Indikator zeichnet die Zielniveaus für die aktuelle und die nächste Welle. Die wichtigsten Regeln der Elliot-Wellen-Analyse werden durch den Indikator verifiziert. Die Pro-Version analysiert mehrere Timeframes und zeigt die Subwav
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indikatoren
MetaForecast prognostiziert und visualisiert die Zukunft eines beliebigen Marktes basierend auf den Harmonien in den Preisdaten. Obwohl der Markt nicht immer vorhersehbar ist, kann MetaForecast, wenn es ein Muster im Preis gibt, die Zukunft so genau wie möglich voraussagen. Im Vergleich zu ähnlichen Produkten kann MetaForecast durch die Analyse von Markttrends genauere Ergebnisse erzeugen. Eingabeparameter Past size (Vergangene Größe) Gibt an, wie viele Balken MetaForecast verwendet, um ein Mod
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Indikatoren
Betreten Sie die Welt des Devisenhandels mit Zuversicht, Klarheit und Präzision mit Gold Indicator , einem Tool der nächsten Generation, das Ihre Handelsleistung auf die nächste Stufe hebt. Ganz gleich, ob Sie ein erfahrener Profi sind oder gerade erst mit dem Devisenhandel beginnen, Gold Indicator liefert Ihnen leistungsstarke Erkenntnisse und hilft Ihnen, intelligenter und nicht härter zu handeln. Der Gold Indicator basiert auf der bewährten Synergie dreier fortschrittlicher Indikatoren und k
BookMap HeatMap
Roberto Spadim
1 (2)
Indikatoren
Dieser Indikator erstellt eine Heatmap basierend auf der Markttiefe des aktuellen Symbols oder eines anderen Symbols. Ein anderes Symbol ist nützlich, wenn Sie mit Terminkontrakten handeln und ein Kontrakt in "Mini" und "Full" aufgeteilt ist. In Brasilien (B3 - BMF&Bovespa) zum Beispiel sind WDO und DOL Devisenterminkontrakte von BRL/USD (wobei 1 DOL = 5 WDO) und große Banken arbeiten hauptsächlich mit DOL (wo Liquidität wichtig ist). Bitte verwenden Sie den M1-Zeitrahmen , da die Objekte zu kl
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Der Indikator „ Dynamic Scalper System MT5 “ ist für Scalping-Handel innerhalb von Trendwellen konzipiert. Getestet an wichtigen Währungspaaren und Gold, Kompatibilität mit anderen Handelsinstrumenten ist gegeben. Liefert Signale für die kurzfristige Eröffnung von Positionen entlang des Trends mit zusätzlicher Unterstützung von Kursbewegungen. Das Prinzip des Indikators: Große Pfeile bestimmen die Trendrichtung. Ein Algorithmus zur Generierung von Scalping-Signalen in Form kleiner Pfeile arbei
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indikatoren
Erhalte den KOSTENLOSEN AUX Indikator und EA-Support Direkter Download — Hier klicken [ D.I.C.E ] The DICE Indicator  Divergence in Chaos Environment ist ein spezialisiertes MT5-Tool für Trader, die die Elliott-Wellen-Theorie im Rahmen der Trading-Chaos-Methoden anwenden. Es erkennt versteckte und reguläre Divergenzen in der Preisbewegung, synchronisiert mit dem chaotischen Marktumfeld nach Bill Williams. Hauptmerkmale Elliott-Wellen-abgestimmte Divergenz: erkennt bullische und bärische Diverge
MT5 Forecast System
Peter Maggen
Indikatoren
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Link zu EURUSD Only Free Version --> https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hallo Trader, Dies ist eine traditionelle GANN & FIBONACCI Strategie, die auf der Erkennung einer impulsiven Bewegung in die Gegenrichtung basiert. Dies wird als Breakout bezeichnet. Im Moment des Ausbr
Frontier Pivots
Nestor Jose Mendez Boza
Indikatoren
FRONTIER PIVOTS - Geometrischer Niveaustufenanzeiger Dieser Indikator stellt mit Hilfe mathematischer Berechnungen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus/-bereiche auf dem Chart dar. Er hilft Händlern, potenzielle Preisreaktionszonen auf der Grundlage geometrischer Muster zu identifizieren. Hauptmerkmale: Berechnet und zeigt automatisch die wichtigsten Kursniveaus an Zeichnet sowohl Unterstützungs- als auch Widerstandslinien Verwendet tägliche Kursdaten zur Berechnung der Niveaus Saubere visuell
Orderflow Scalp Pro
TitanScalper
Indikatoren
Orderflow Scalp Pro v2.4 bietet Handelsintelligenz auf institutionellem Niveau durch fortschrittliche Volumenanalyse, dynamische VWAP-Berechnungen, Echtzeit-Überwachung aggressiver Scores und präzise Pfeilsignale. Dieses komplette Handelssystem verwandelt komplexe Marktdaten in klare, umsetzbare Signale für konsistente Profitabilität auf Zeitrahmen von 3-4 Minuten. Full Documentation: [Download PDF] Vier leistungsstarke Komponenten in einem System Volumenprofil-HeatMap mit POC/VAH/VAL Verwand
MR Reversal Patterns 5
Sergey Khramchenkov
5 (2)
Indikatoren
Im Handelssystem "Masters of Risk" bezieht sich eines der wichtigsten Konzepte auf Orte, an denen die Märkte ihre Richtung ändern. Dabei handelt es sich um eine Änderung der Prioritäten und eine Verletzung der Trendstruktur an den Extremen des Marktes, wo angeblich Stop-Losses von "intelligenten" Teilnehmern, die sich außerhalb der Grenzen der Volumenakkumulation befinden, vorhanden sind oder sein würden. Aus diesem Grund nennen wir sie "Reversal Patterns" - Orte mit viel Gewicht für den Beginn
Volume Spread Analysis MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
5 (3)
Indikatoren
Der Volume Spread Analysis Indikator basiert auf der ursprünglichen Volume Spread Analysis Methode. Er wurde für die schnelle und einfache Erkennung von VSA-Mustern entwickelt. Obwohl dieser Indikator sehr einfach aussieht, ist er das anspruchsvollste Tool, das wir je entwickelt haben. Es handelt sich um ein wirklich leistungsstarkes Analysetool, das sehr zuverlässige Handelssignale erzeugt. Da es sehr benutzerfreundlich und verständlich ist, eignet es sich für jeden Händlertyp, unabhängig von s
Gold 100 Pip Signals
Allen Mwaniki Mwangi
Indikatoren
100PIPSsignals – Schnelles EMA-Crossover-System für Gold (M1) Ein einfacher EMA-Crossover-Indikator für Gold-CFDs im 1-Minuten-Chart. Er markiert risikoarme Einstiegspunkte mit klaren Pfeilen und goldenen Kreisen, validiert Bewegungen anhand eines konfigurierbaren Mindest-Pip-Ziels und kann Warnmeldungen/Benachrichtigungen senden. Funktionsweise (einfach): Der Indikator verwendet zwei exponentielle gleitende Durchschnitte (schneller EMA und mittlerer EMA). Wenn der schnelle EMA den mittleren
TPTSyncX
Arief
Indikatoren
Holen Sie sich den KOSTENLOSEN AUX-Indikator, EA-Support und die vollständige Anleitung, bitte besuchen Sie – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 Erkenne den Trend. Lies das Muster. Timing den Einstieg. 3 Schritte in unter 30 Sekunden! Handeln Sie mühelos — keine Analyse erforderlich, Ihr intelligenter Assistent ist bereit, Ihren Workflow zu vereinfachen Keine Überlastung mehr durch Charts. Handeln Sie mit Vertrauen dank intelligenter Bias-Erkennung. Kompatibel mit allen Währungen, Krypt
IQ Star Lines MT5
INTRAQUOTES
Indikatoren
Zum ersten Mal auf dem MetaTrader: IQ Star Lines - ein origineller Indikator auf Basis der vedischen Astrologie. IQ Star Lines, ein einzigartiger astrologischer Indikator, der ausschließlich auf Berechnungen der vedischen Ast rologie basiert, wird zum ersten Mal auf Metatrader veröffentlicht . Dieses einzigartige Tool zeichnet dynamische planetarische Gitternetzlinien, die auf Echtzeit-Sternen, Konstellationen und Himmelsbewegungen basieren, und ermöglicht es Ihnen, die Kraft des Kosmos direkt a
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (10)
Indikatoren
Bill Williams Advanced ist für die automatische Chartanalyse nach dem System "Profitunity" von Bill Williams konzipiert. Der Indikator analysiert vier Zeitrahmen auf einmal. Manual (Be sure to read before purchasing) Vorteile 1. Analysiert den Chart nach dem "Profitunity"-System von Bill Williams. Die Signale werden in einer Tabelle in der Ecke des Bildschirms und auf dem Kurschart angezeigt. 2. Findet alle bekannten AO- und AC-Signale, sowie Zonensignale. Ausgestattet mit einem Trendfilter auf
Support Resistance Breakout MT5
Temitayo Lawal
Indikatoren
Dieser Indikator verwendet Unterstützung und Widerstand, Volumen und einige spezielle Formel, um das Volumen zu berechnen, um die Kerzen zu filtern. Wenn das Volumen einen bestimmten Wert erreicht, Und zur gleichen Zeit, Kerze bricht die Unterstützung/Widerstand-Linie, Es wäre ein Signal und wir können den Markt betreten. Die Signale erscheinen, wenn die aktuelle Kerze geschlossen wird. Sie können dann in den Handel einsteigen, wenn eine neue Kerze erscheint. Bitte vergessen Sie nicht, Ihren Ge
WeSpread
Anchor Trading S.R.L.S.
Indikatoren
Der We-Spread mt4-Indikator ist ein Spread-Trading-Tool und eignet sich für diejenigen, die die Märkte mit einem anderen Ansatz studieren wollen als die Inhalte, die normalerweise in Online-Trading-Buchläden verfügbar sind. Ich denke, die Spread Trading Strategie ist eine der besten, die ich in den letzten Jahren verwendet habe. Dies ist ein einzigartiger Indikator für den Spread-Handel, denn er erlaubt es Ihnen, bis zu 3 Spreads auf einmal zu studieren. Was ist Spread Trading auf Forex Das Spre
SeasonalEA
Anchor Trading S.R.L.S.
Experten
SeasonalEA ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der es einem Händler ermöglicht, Symbole mit Zeitregeln zu kaufen (oder zu verkaufen). Zum Beispiel kann der Händler Regeln zum Kauf am Montag um 10:00 Uhr und zum Verkauf am Dienstag um 17:00 Uhr hinzufügen. Diese Software ist nützlich für Händler, die: saisonale Muster auf Forex und CFD studieren Intraday saisonale Regeln studieren Timing-Handelsregeln studieren Dieser EA akzeptiert bis zu 6 Symbolregeln (aber wenn ein Händler nur ein Paar ha
FREE
WeRiskReward
Anchor Trading S.R.L.S.
3.5 (2)
Indikatoren
Simulator für Risiko / Reward-Verhältnis-Rechner We-RiskReward ist ein MT4-Indikator, der vom We-Trading-Team entwickelt wurde, um eine Order mit dem Risk / Reward-Rechner zu simulieren. Horizontale Linien Dieser Indikator zeigt Ihnen 3 horizontale Linien, die sind: Offene Linie Take Profit-Linie Stop-Loss-Linie Sie können die Linien verschieben und Sie sehen die R/R- und Lots-Berechnung in Echtzeit. Sie können mit diesem Indikator Long- und Short-Positionen simulieren. Parameter des Indikator
FREE
WeTrend
Anchor Trading S.R.L.S.
Indikatoren
Der We-Trend MT4-Indikator des We-Trading-Teams wurde entwickelt, um Unterstützungen, Widerstände und Trendfilter zu untersuchen. We-Trend ist das Werkzeug, das auch als Trendfilter für alle wichtigen Handelsstrategien funktioniert. We-Trend schreibt für Sie horizontale Linien (Unterstützungen oder Widerstände) auf allen Zeitskalen. Aufwärtstrend, Abwärtstrend und FLAT We-Trend hilft Ihnen, die Richtung des Trends zu verstehen. Rote oder grüne horizontale Linien zeigen Unterstützungen und Wider
IchiTrend ind
Anchor Trading S.R.L.S.
Indikatoren
Dieser Indikator basiert auf Ichimoku kynko Hyo, ist aber mit We-Trading Regeln personalisiert. Ichimoku Trend-Pfeile Wie Sie sehen können, zeigt der Indikator zwei Arten von Pfeilen (Signale) an: Große Pfeile, um den großen Trends zu folgen Kleine Pfeile zum Wiedereinstieg in den Trend, um weitere Trades zu tätigen Mit Ichi-Trend indi können Sie dem Trend des Marktes folgen. Sie können ihn auf dem Forex und auf allen CFDs und mit allen Fimeframes, die Sie mögen, verwenden. Parameter Die wicht
WePoint
Anchor Trading S.R.L.S.
Indikatoren
We-Point ist ein Indikator für MT4, der Händlern hilft, Charts zu lesen und den Beschleunigungspunkt des Trends zu untersuchen. Der We-Point-Indikator ist ein nützliches Instrument für Händler, die die Richtung eines Basiswerts untersuchen möchten. Der We-Point-Indikator verwendet eine mathematische Formel, die Punkte in Rot (die einen Abwärtstrend anzeigen) und in Grün (die einen Aufwärtstrend anzeigen) erzeugt. Wenn ein grüner (oder roter) Punkt auf dem Chart erscheint, erhält der Händler ein
TrendScanner
Anchor Trading S.R.L.S.
Indikatoren
Trend-Scanner ist ein Indikator für MetaTrader 4 , mit dem Sie 3 Arten von Trends und Signalen auf den Charts sehen können. Trend-Scanner sucht nach 3 Arten von Handelssignalen für alle Basiswerte, die in den Einstellungen aufgeführt sind (und vom Trader angepasst werden können). Wenn es Bedingungen gibt, die es Ihnen erlauben, zuverlässige Trends zu erkennen, wird ein Pop-up-Alarm angezeigt, eine akustische Benachrichtigung und eine Push-Benachrichtigung gesendet. Trend-Scanner sucht ständig na
Kumo Breakout indicator
Anchor Trading S.R.L.S.
Indikatoren
Kumo Breakout Indicator ist ein Handelssystem, das auf Ichimoku Kumo-Levels basiert. Parameter Trader können Ichimoku-Parameter einstellen wie: Tenkan-Sen (tk) Kijun-Sen (kj) Sekou-Span-A (ku) das sind die klassischen Parameter, die für den Ichimoku-Indikator auf Metatrader zulässig sind. Andere interessante Parameter: "Alerts konfigurieren" PopUpAlert= wahr oder falsch PushAlert=wahr oder falsch Mail= wahr oder falsch und personalisierte Texte für eMails: TextMailUp1="WP Buy "; TextMailUp2="W
MultiCurrency Spread Trend EA
Anchor Trading S.R.L.S.
Experten
Prämisse SpreadTrend EA ist eine Software, die Korrelationen und den Spread zwischen fünf Forex-Paaren auf der Suche nach einem Einstiegsmomentum analysiert, das es ermöglicht, einen statistischen Vorteil zu erlangen, um Gewinne zu erzielen. Was ist Spread Trading? Spread Trading ist die Untersuchung der Stärke zweier Währungspaare zur gleichen Zeit, um zu beurteilen, welches der Paare in der Lage ist, das andere zu übertreffen. Gegenstand der Untersuchung sind die Korrelation, die zeitliche Vo
