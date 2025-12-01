Masterclass Impulse
- Indikatoren
- Anchor Trading S.R.L.S.
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Der Volume Impulse-Indikator erkennt ein spezifisches Chartmuster, das sich auf Preis-Bars und Volumen entwickelt. Er detektiert ein von mir entwickeltes Reverse- und Trendmuster. Dieses Signal ist ein starker Hinweis auf eine bevorstehende Preisbewegung in der angezeigten Richtung. Natürlich empfehle ich immer, die Chartlesung zu kontextualisieren. Zum Beispiel sollte man nicht kaufen, wenn der Titel bereits auf dem monatlichen Hoch steht, oder short gehen, wenn er auf dem aktuellen Monatstief notiert. Eine Kombination mit Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sowie der allgemeinen Trend- und Marktlage erhöht die Trefferquote deutlich.