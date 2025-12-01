Masterclass Impulse

L'indicatore Volume Impulse individua uno specifico pattern grafico che si sviluppa su barre e volumi. Rileva un pattern che ho ideato di reverse e di trend. Questo segnale è un forte indicatore di un imminente movimento di prezzo nella direzione indicata. Naturalmente consiglio di contestualizzare la lettura del grafico.

Ad esempio evitare di comprare quando il titolo è già sui massimi mensili o di andare short quando è sui minimi del mese in corso.