Masterclass Impulse
- インディケータ
- Anchor Trading S.R.L.S.
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
Volume Impulseインジケーターは、価格バーと出来高上に現れる非常に特徴的なチャートパターンを正確に検出します。これは私が長年のトレード経験から独自に開発したリバーサル（反転）およびトレンド継続パターンです。このシグナルが発生すると、示された方向へ価格が間もなく力強く動く可能性が極めて高くなります。ただし、どんな強力なインジケーターでも単独では完璧ではありません。月足レベルの高値圏で出現した買いシグナルや、当月安値圏での売りシグナルは一旦見送るのが賢明です。実際の運用では、主要なサポート・レジスタンス、長期・短期トレンドの向き、現在の市場環境（強気相場・弱気相場・レンジ相場）を総合的に判断してフィルタリングすることを強く推奨します。そうすることで、無駄な損切りや見送りを大幅に減らすことができます。
入力パラメータ：
- Volume_Type = tick または real（ティック出来高か実出来高かを選択）
- MinIncrement = 出来高バーの最小増加率％（ノイズを除外するための閾値）
- dist = シグナル点とローソク足の高値または安値との距離（感度調整用）