Masterclass Impulse

El indicador Volume Impulse identifica un patrón gráfico específico que se desarrolla en las barras de precio y el volumen. Detecta un patrón propio de reversión y de tendencia que he diseñado. Esta señal es un fuerte indicador de un movimiento de precio inminente en la dirección indicada. Por supuesto, siempre recomiendo contextualizar la lectura del gráfico. Por ejemplo, evitar comprar cuando el valor ya está en los máximos mensuales o ponerse corto cuando está en los mínimos del mes en curso. Es conveniente combinarlo con niveles de soporte/resistencia y la tendencia general del mercado.


Productos recomendados
Gonadri EA
Mario Bellanco Vaquero
Asesores Expertos
GONADRI EA: Toma el control de tus operaciones con inteligencia. Si quieres gonadri gratis contacta conmigo por privado pideme por privado el set file Cualquier duda me la pueden preguntar por privado ES EXCLUSIVAMENTE PARA BROKERS CON 2 DECIMALES EN EL ORO Y SPREAD INFERIOR A 10, POR EJEMPLO: VTMARKETS ECN RAW, ULTIMAMARKETS ECN RAW Y SIMILARES Usalo siempre en el ORO, pero puedes intentar hacerlo funcionar en otros pares, por ejemplo en FTMO funciona muy bien en GER40.  Timeframe:  M5 Deposi
Gold xauusd Shark Attack
Anselmo Passagem Franco
Asesores Expertos
Robot que he construido exclusivamente para su uso en XAUUSD. Se debe utilizar con cuentas ECN con spreads bajos (Vantage bueno). El robot busca el volumen y el impulso de la acción del precio, en busca de señales para comprar o vender movimientos. Yo lo uso con un sistema de escalera. Hay días que hace muchas operaciones, días que hace pocas y puede haber días que no haga ninguna operación. Depende mucho de la "actividad" del mercado. Puede consultar MYFXBOOK. SI USTED COMPRA, POR FAVOR PÓNGAS
Regulus exclusive advisor
Oleg Konovalov
Asesores Expertos
Herramientas para ganar dinero e investigar. El núcleo de las señales comerciales y la estrategia se basa en el algoritmo del autor para la formación de patrones de pronóstico de precios. ¡Aplicable a cualquier instrumento! Complementado con un sistema de control basado en el MA "Nine-Tailed Fox" , actualizando y ajustando la señal con la mayor precisión posible para el mercado, instrumento y periodo de trabajo. Elegible: Todos los instrumentos en todos los mercados (hay excepciones). Para qu
Zahav AI Trade
Wanida Detsomboonrat
Asesores Expertos
Zahav AI Trade: Transforme el mercado del oro en su negocio de flujo de caja El Zahav AI Trade es un sistema de comercio automatizado inteligentemente diseñado (Asesor Experto) construido para generar rendimientos de la volatilidad del mercado del oro (XAUUSD). Cambia la mentalidad de "comercio especulativo ocasional" a "gestión de una cartera de inversiones como un negocio", con un enfoque central en la creación de un flujo constante de dinero en efectivo. ¿Está cansado de los EA simples que f
Aureus Quantum Surge MT5
Ren Cheng Yao
Asesores Expertos
Liberar el potencial de comercio automático de oro de aureus Quantum surge - H1 ¡Descuento especial: ¡ precio actual $799 (descuento por tiempo limitado)! Siguiente precio: 899 dólares Dirección de la señal de la cuenta real: https://www.mql5.com/en/signals/2297864?source=Site + introducción + vendedor Aureus Quantum surge - H1 es un consultor experto de vanguardia (ea) diseñado para comerciar xauusd (oro) dentro del plazo h1. Combina una variedad de indicadores técnicos y una sólida estra
CSP gbpusd Strategy
Francisco Tomas Moreno Garcia
Asesores Expertos
CSP Strategy. Este patrón de velas se basa como su nombre indica en un cierto tipo de patrón en las velas (mejor rendimiento en 1H timeframe).el backtest y la optimización se realizó en datos históricos externos por esta razón un backtest realizado en meta trader5 no mostrará los mismos buenos resultados, sin embargo, además de la backtest, hemos realizado una prueba real para 1 weekfrom la 2023.03.27 a la 2023.0330 los resultados se exponen en las imágenes proporcionadas. Pistas para mejorar
AW Scalping Dynamics MT5
AW Trading Software Limited
5 (1)
Asesores Expertos
Robot comercial avanzado totalmente automático que funciona en función de cambios de tendencia. Si es necesario, es posible utilizar una estrategia de cuadrícula. Incorpora 3 tipos de notificaciones y bloqueo de posición cuando se alcanza la carga máxima del carrito. Se recomienda la configuración predeterminada para EURUSD en el marco de tiempo M15. Características y Beneficios: Capacidad para trabajar en dos direcciones al mismo tiempo. Capacidad incorporada para trabajar a tiempo en varias e
DerivEA
Lungile Mpofu
Asesores Expertos
Deriv EA Nuevo precio $199 USD , futuro precio será $399 USD INTRODUCCIÓN Deriv es MT5 corredor que proporcionan una amplia gama de derivados de cambio a sus clientes. En este corredor nos encontramos con una serie de índices que incluye la volatilidad 10 índice, Boom 1000 índice, Crash 1000 índice y muchos más. Después de haber estado operando durante 6 años en este corredor entonces decidí llegar a un Asesor Experto para automatizar el proceso. Por lo tanto he desarrollado este sencillo bo
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Asesores Expertos
Siga la tendencia del oro con un sencillo EA de sólo compra El EA es un Asesor Experto Buy-Only totalmente automatizado para MetaTrader 5. Está diseñado para capturar oportunidades de mercado alcistas con una gestión segura del riesgo y una ejecución sin fisuras. Por qué lo eligen los traders: El mejor rendimiento en Oro (XAUUSD) - de gran liquidez y tendencia. Buy-Only EA - se centra puramente en posiciones largas. Plug & Play configuración - adjuntar y dejar que el comercio de forma
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Asesores Expertos
La versión automatizada oficial del indicador fiable PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE toma la señal del indicador PipFinite Breakout EDGE y gestiona la operación por usted. Debido a los numerosos instrumentos financieros a considerar, muchos operadores quieren que las señales sean totalmente automatizadas. El EA se asegurará de que todas sus operaciones se ejecuten desde la entrada hasta la salida. Le ahorrará tiempo y esfuerzo a la vez que maximizará sus beneficios. La ventaja de la
The Line Electron EA
Dhaval Prahladbhai Patel
Asesores Expertos
The Line Electron EA - Sistema avanzado de negociación multidivisa Para operar con precisión en el dinámico mercado de divisas se requieren algoritmos sofisticados, estrategias adaptables y una sólida gestión del riesgo. The Line Electron EA integra a la perfección estos elementos críticos en un sistema inteligente diseñado para un rendimiento óptimo de las operaciones multidivisa. Con cinco años de experiencia probada en el mercado y la tecnología de línea de señal de vanguardia, The Line Elect
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Asesores Expertos
Bot de scalping para el par oro/dólar (XAU/USD) : una solución potente y versátil para operadores, diseñada para ofrecer la máxima eficiencia en un mercado dinámico. Este bot está diseñado específicamente para el scalping: analiza los cambios de precios y coloca operaciones incluso antes de que comiencen los movimientos significativos del mercado. Esto le permite asegurar posiciones ventajosas con antelación y capitalizar incluso las fluctuaciones más pequeñas del mercado. Características princi
Modern bot
Nadiya Mirosh
Asesores Expertos
El asesor de operaciones de Forex Modern bot es un sistema automático de scalping que abre y cierra operaciones utilizando un algoritmo especial de análisis de ticks programado en el código sin intervención humana. Su tarea principal es cerrar operaciones al instante, mientras que una persona pierde tiempo para el análisis y la toma de decisiones. También automatizan el trading, eliminando la carga emocional de una persona y permitiéndole ahorrar tiempo. El scalping es una de las variedades de
Lunox Synth
Akpofure Bright Gageche-gold
Asesores Expertos
LUNOX SYNTH - EA Inteligente S/R + Patrón de Velas para Deriv (MT5) LUNOX SYNTH es un Asesor Experto de entrada de precisión construido para los índices Deriv Step (Step 100-500) también opera EURUSD & GBPUSD en MetaTrader 5 . Combina un mapeo continuo de Soporte/Resistencia (S/R) , un motor de ruptura "lock & retest" , y confirmaciones de precio-acción para programar las entradas con un control disciplinado del riesgo. Entradas (destacadas) Símbolos : Habilitar paso 100-500 individualmente Cand
Crow Scalper
Ringga Ardiantoro
Asesores Expertos
Presentamos nuestro Asesor Experto para MT5, diseñado específicamente para operadores que buscan sacar provecho de las fluctuaciones del mercado. Este EA emplea una sofisticada estrategia de Martingala para maximizar el potencial de ganancias mientras gestiona el riesgo de manera efectiva. Esto es lo que diferencia a nuestro EA: Características principales: Óptimo para mercados variables : Nuestro EA sobresale en mercados con oscilaciones de precios consistentes, permitiéndole capturar ganancias
NanoTrade Pro
Vadim Podoprigora
Asesores Expertos
NanoTrade Pro NanoTrade Pro es un asesor de trading automatizado de última generación diseñado para optimizar su estrategia de trading en los vertiginosos mercados financieros. Aprovechando algoritmos avanzados y análisis de datos en tiempo real, NanoTrade Pro automatiza el proceso de scalping, permitiendo a los operadores capitalizar pequeños movimientos de precios con notable precisión y eficiencia. Básicamente, el asesor no utiliza ningún sistema de riesgo con el aumento de volumen o el aume
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
Indicadores
El sistema de negociación Manyal, CovEchoTrend Robot, se centra en la fiabilidad y la flexibilidad. Al emplear métodos de análisis estadístico para estudiar las relaciones entre el indicador de base y los patrones del mercado, el sistema permite una comprensión más profunda de los procesos del mercado. Análisis inteligente de patrones: La aplicación del procesamiento de datos estadísticos ayuda a identificar con mayor precisión los puntos clave de cambio de tendencia, señalando los cambios signi
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Asesores Expertos
Investopedia FIVE EA se basa en este artículo: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp CONDICIONES COMERCIALES - Busque el comercio de pares de divisas por debajo de la EMA y el MACD del período X para estar en territorio negativo. - Espere a que el precio cruce por encima de la EMA del período X, luego asegúrese de que el MACD esté en proceso de cruzar de negativo a positivo o haya cruzado a territorio positivo dentro de cinco barras. - Vaya largo X pips por en
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta del comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia po
Hunter plus for gold
Fahd Hammoune
Asesores Expertos
Nuestros productos se encuentran actualmente en descuento. No somos los únicos, pero sí los mejores. ¿Es usted un inversor que busca nuevas oportunidades en el mercado del oro? ¿Necesita una herramienta confiable e inteligente que le ayude a dominar el trading? ¡No busques más! Descubra Hunter Plus for Gold, el revolucionario robot comercial diseñado para maximizar sus ganancias y minimizar los riesgos. Gestión Inteligente de Riesgos Con Hunter Plus for Gold, el riesgo de stop loss no es un pro
Scalping King Mt5
Jin You Deng
Asesores Expertos
Este es un EA diseñado para instrumentos de alta liquidez. No se basa en algoritmos excesivamente complejos, ni emplea estrategias extremadamente arriesgadas como la Martingala o el trading de rejilla. No se basa en algoritmos excesivamente complejos, ni emplea estrategias extremadamente arriesgadas como Martingale o grid trading, sino que sigue las tendencias a corto plazo utilizando un enfoque que imita la lógica humana. Instrumentos adecuados: XAUUSD (Oro) y otros productos de gran liquidez P
AI Hybrid Trader
Catur Cipto Nugroho
Asesores Expertos
AI Hybrid Trader EA El sistema de trading inteligente que se adapta a sus necesidades Una nueva generación de sistemas de trading inteligentes impulsados por una verdadera IA Híbrida. Diseñado para adaptarse, aprender, y darle un control total sobre su proceso de formación AI. Deje de usar EAs estáticos que fallan en mercados cambiantes. Aproveche el poder de una IA adaptativa que aprende de cada operación y protege su cuenta. Oferta de lanzamiento limitada - ¡Actúe ya! Para celebrar el lan
Gann Gold EA MT5
Elif Kaya
5 (4)
Asesores Expertos
Señal en vivo - Precio real final es 999$ - Descuento y el precio es 199$, El precio se incrementará después de esta semana. Bienvenido, Oro GANN Experto abre automáticamente el comercio con Altamente beneficio, Fijo pequeño Stop loss. ¡ Después de la compra, Usted recibirá una EA más gratis! ¡Póngase en contacto conmigo para este BONUS! (COMPRE 1, RECIBA 1 GRATIS) - Actualización de por vida gratis Sin Martingala, Sin Rejilla, Sin Estafa Estoy enfocado en ayudar a mis clientes, n
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Asesores Expertos
Nueva descripción del producto para MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - El más inteligente Crypto Guerrero ️ Probado en batalla en BTC & ETH. Construido para el caos en tiempo real. --- MadoCryptoXPro no es sólo otro bot técnico. Es una máquina de campo de batalla diseñado para manejar la locura de BTCUSD y ETHUSD con precisión quirúrgica. Si el mercado es plana, tendencia, o simplemente psycho - se mantiene enfocado, se adapta rápidamente, y protege su capital como un guardia de bóv
MSC Line EA MT5
Bui Huy Dat
Asesores Expertos
Señal en directo https://www.mql5.com/en/users/datbh/seller [MT4 versión: https://www.mql5.com/en/market/product/93601] ¡! Próximo precio --> $699 y final 1779$ Este es un sistema de trading automatizado basado en una red inteligente, meticulosamente desarrollado a partir de más de una década de experiencia en el trading. El sistema aprovecha el análisis cuantitativo, la evaluación de tendencias y los niveles clave de resistencia para ejecutar entradas precisas. Nuestro EA se especializa en el
Centered Target EA
Irina Cherkashina
Asesores Expertos
This universal Expert Advisor is equally good for both scalping and conservative multi-currency trading of simultaneous trading of several pairs. This  Expert Advisor  is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous operation of a trading strategy based on our   Centered Bands  Indicator  and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the
Overbought Oversold Circle
Tevon R Gardiner
Indicadores
Concepto de trading: Cuando el precio toca o supera el límite superior del círculo = señal potencial de venta (sobrecompra) Cuando el precio toca o cae por debajo del límite inferior del círculo = señal potencial de compra (sobreventa) El círculo actúa como una banda dinámica de soporte/resistencia en torno al precio de apertura Los puntos numerados (1-24) ayudan a identificar en qué punto del ciclo se encuentra el precio en ese momento. Esto es similar al uso de las Bandas de Bollinger u otros
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
RoboTick Signal
Mahir Okan Ortakoy
Indicadores
Hola, En este indicador, empecé con un simple algoritmo de cruce de medias móviles. Sin embargo, con el fin de obtener resultados más succesfull, he creado diferentes escenarios por la cuenca de las intersecciones y los valores aptimized de las medias móviles en la apertura, cierre, alta y baja de valores. Os presento la versión más estable de las medias móviles que probablemente hayáis visto en cualquier entorno. Le hemos añadido un poco de volumen. En mi opinión, si añade el indicador de la b
Los compradores de este producto también adquieren
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indicadores
FOOTPRINTORDERFLOW: La guía autorizada ( Este indicador también es compatible con los proveedores económicos que no ofrecen datos DOM ni datos BID/ASK) 1. Visión general FOOTPRINTORDERFLOW es una herramienta avanzada de análisis de Flujo de Órdenes diseñada para MetaTrader 5 (MT5). A diferencia de los gráficos de velas tradicionales que sólo muestran OHLC (Open, High, Low, Close), este indicador analiza los datos de Tick en tiempo real para visualizar la microestructura dentro de cada vela. L
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARIScalp es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev op
MonsterDash Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
3 (4)
Indicadores
MonsterDash Indicador de Armónicos es un tablero de patrones armónicos. Reconoce todos los patrones principales. MonsterDash es un tablero que muestra todos los patrones detectados para todos los símbolos y (casi) todos los plazos en formato ordenable y desplazable . Los usuarios pueden añadir sus propios patrones definidos por el usuario . MonsterDash puede abrir y actualizar gráficos con el patrón encontrado. Configuración Los ajustes por defecto de MonsterDash son lo suficientemente buenos l
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Indicadores
Adéntrese en el mundo de las operaciones de divisas con confianza, claridad y precisión utilizando el Indicador Oro , una herramienta de última generación diseñada para llevar su rendimiento en las operaciones al siguiente nivel. Tanto si es un profesional experimentado como si acaba de comenzar su andadura en los mercados de divisas, el Indicador Oro le proporciona una visión poderosa y le ayuda a operar de forma más inteligente, no más difícil. Basado en la sinergia probada de tres indicadore
Impulse correction and SCOB mapper WinWorld
LEGEX LTD
Indicadores
DESCRIPCIÓN ICSM (Impulse-Correction SCOB Mapper) es el indicador que analiza el movimiento del precio e identifica impulsos válidos, correcciones y SCOBs (Single Candle Order Block). Es una herramienta poderosa que se puede utilizar con cualquier tipo de análisis técnico porque es flexible, informativa, fácil de usar y mejora sustancialmente la conciencia del trader sobre las zonas de interés más líquidas. CONFIGURACIÓN General | Visuales Tema de color — define el tema de color del ICSM.
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicadores
Indicador AriX para MT5 Una potente herramienta de seguimiento de tendencias y evaluación de señales AriX es un indicador personalizado para MT5 que combina medias móviles y una lógica de riesgo/recompensa basada en ATR para generar señales claras de compra/venta. Visualiza niveles SL/TP dinámicos, evalúa resultados de operaciones pasadas y muestra estadísticas de ganancias/pérdidas en un panel limpio en el gráfico. Las principales funciones son: Señales de compra/venta basadas en cruces de MA
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARICoin es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento de rendimiento incorporado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en directo. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev opcion
IQ FX Gann Levels MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
IQ FX Gann Levels es un indicador de precisión basado en los métodos de raíz cuadrada de W.D. Gann. William Delbert Gann (W.D. Gann) fue un excepcional analista de mercado, cuya técnica de negociación se basaba en una compleja mezcla de matemáticas, geometría, astrología y matemáticas antiguas que demostró ser extremadamente precisa. Descargue la versión de Metatrader 4 Lea atentamente la descripción del producto antes de adquirirlo . Descargo de responsabilidad: Debido a restricciones regulator
Technical Ratings Indicator MT5
Hieronymos Junior Starch
Indicadores
Calificaciones técnicas para MT5 Un panel de análisis multiindicador que muestra señales técnicas agregadas directamente en sus gráficos de MetaTrader 5. Este indicador calcula señales de compra, venta y neutrales a partir de 11 osciladores, 15 medias móviles y puntos de pivote clásicos, presentándolas en un único panel organizado. Qué hace Technical Ratings analiza múltiples indicadores técnicos simultáneamente y presenta su consenso como claras señales de trading. En lugar de abrir docenas de
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicadores
nota: este indicador es para METATRADER4, si quieres la versión para METATRADER5 este es el enlace: https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO reconoce una nueva TENDENCIA desde el principio, nunca se equivoca. La certeza de identificar una nueva TENDENCIA no tiene precio. DESCRIPCIÓN TRENDMAESTRO identifica una nueva TENDENCIA de raíz, este indicador examina la volatilidad, los volúmenes y el momentum para identificar el momento en el que se produce una expl
Elliot Waves Analyzer Pro
Viktor Weidenthal
2.67 (3)
Indicadores
Analizador de Ondas de Elliot Pro calcula las Ondas de Elliot para ayudar a identificar la dirección de la tendencia y los niveles de entrada. Principalmente para Swing Trading Estrategias. Por lo general, uno abriría una posición en la dirección de la tendencia de la onda 3 o una corrección de la onda C . Este indicador traza los niveles objetivo para la onda actual y la siguiente. Las reglas más importantes para el análisis de la onda de Elliot son verificadas por el indicador. La versión Pro
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicadores
MetaForecast predice y visualiza el futuro de cualquier mercado basándose en las armonías de los datos de precios. Aunque el mercado no siempre es predecible, si existe un patrón en el precio, MetaForecast puede predecir el futuro con la mayor precisión posible. En comparación con otros productos similares, MetaForecast puede generar resultados más precisos al analizar las tendencias del mercado. Parámetros de entrada Past size (Tamaño del pasado) Especifica el número de barras que MetaForecast
Orderflow Scalp Pro
TitanScalper
Indicadores
Indicador profesional de scalping para XAUUSD y los principales pares de divisas Orderflow Scalp Pro ofrece inteligencia comercial de nivel institucional a través de análisis avanzados de volumen, cálculos dinámicos de VWAP y señales de flecha de precisión. Este completo sistema de trading transforma los complejos datos del mercado en señales claras y procesables para una rentabilidad consistente en plazos de 3-4 minutos. Tres potentes componentes en un solo sistema Perfil de volumen HeatMap Tra
BookMap HeatMap
Roberto Spadim
1 (2)
Indicadores
Este indicador crea un mapa térmico basado en la profundidad de mercado del símbolo actual o de otro símbolo. Otro símbolo es útil cuando se negocia en el mercado de futuros y un contrato tiene una división "mini" y "completa". Por ejemplo, en Brasil (B3 - BMF&Bovespa), WDO y DOL son contratos de futuros Forex de BRL/USD (donde 1 DOL = 5 WDO) y los grandes bancos trabajan principalmente con DOL (donde la liquidez es importante). Por favor, utilice con M1 timeframe , los objetos son demasiado pe
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
El indicador " Dynamic Scalper System MT5 " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicadores
Obtén el AUX GRATUITO y soporte EA Descarga directa — Haz clic aquí [ D.I.C.E ] El DICE Indicator Divergence in Chaos Environment es una herramienta MT5 especializada creada para traders que aplican la Teoría de las Ondas de Elliott dentro del marco de las técnicas de Trading Chaos. Identifica divergencias ocultas y regulares en la acción del precio, sincronizadas con el entorno de mercado caótico descrito por Bill Williams. Características clave Divergencia alineada con Ondas de Elliott: detec
MT5 Forecast System
Peter Maggen
Indicadores
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Enlace a la versión gratuita de EURUSD --> https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hola Trader, Esta es una estrategia tradicional de GANN & FIBONACCI basada en la detección de un movimiento impulsivo en la dirección opuesta. Esto se llama Breakout. En el momento de la ruptura,
Frontier Pivots
Nestor Jose Mendez Boza
Indicadores
FRONTIER PIVOTS - Indicador de Niveles Geométricos Este indicador traza niveles o rangos de soporte y resistencia en el gráfico utilizando cálculos matemáticos. Ayuda a los operadores a identificar zonas potenciales de reacción del precio basadas en patrones geométricos. Características Principales: Calcula y muestra automáticamente niveles clave de precio Traza líneas de soporte y resistencia Utiliza datos de precio diarios para el cálculo de niveles Presentación visual clara con colores difere
MR Reversal Patterns 5
Sergey Khramchenkov
5 (2)
Indicadores
En el sistema de negociación "Masters of Risk ", uno de los conceptos principales está relacionado con los lugares donde los mercados cambian de dirección. De hecho, se trata de un cambio de prioridad y una violación de la estructura de tendencia en los extremos del mercado, donde supuestamente hay o habría stop-losses de participantes "inteligentes" que están fuera de los límites de la acumulación de volumen. Por esta razón, los llamamos "Patrones de Reversión " - lugares con mucho peso para el
Volume Spread Analysis MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
5 (3)
Indicadores
El indicador Volume Spread Analysis se basa en el método original Volume Spread Analysis. Fue diseñado para el reconocimiento rápido y fácil de patrones VSA. Aunque este indicador parece muy simple, es la herramienta más sofisticada que hemos creado. Es una herramienta analítica realmente potente que genera señales de trading muy fiables. Debido a que es muy fácil de usar y comprensible, es adecuado para todo tipo de trader, independientemente de su experiencia. ¿Qué es VSA? VSA - Volume Spread
Gold 100 Pip Signals
Allen Mwaniki Mwangi
Indicadores
100PIPSsignals — Sistema de cruce rápido de EMA para oro (M1) Un indicador ligero de cruce de EMA diseñado para CFD de oro en gráficos de 1 minuto. Marca los puntos de entrada de bajo riesgo con flechas claras y círculos dorados, valida los movimientos según un objetivo mínimo de pips configurable y puede enviar alertas/notificaciones. Cómo funciona (simple) El indicador utiliza dos medias móviles exponenciales (EMA rápida y EMA media). Cuando la EMA rápida cruza por encima de la EMA media, a
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (10)
Indicadores
Bill Williams Advanced está diseñado para el análisis automático de gráficos utilizando el sistema "Profitunity" de Bill Williams. El indicador analiza cuatro marcos temporales a la vez. Manual (Be sure to read before purchasing) Ventajas 1. Analiza el gráfico utilizando el sistema "Profitunity" de Bill Williams. Las señales se muestran en una tabla en la esquina de la pantalla y en el gráfico de precios. 2. Encuentra todas las señales AO y AC conocidas, así como las señales de zona. 3 . Equipa
Otros productos de este autor
WeSpread
Anchor Trading S.R.L.S.
Indicadores
El indicador We-Spread mt4 es una herramienta de spread trading y es adecuado para aquellos que quieren estudiar los mercados con un enfoque diferente a los contenidos que normalmente están disponibles en las librerías de trading online. Creo que la estrategia de Spread Trading es una de las mejores que he utilizado en los últimos años. Es un indicador único para el spread trading porque te permite estudiar hasta 3 spreads de una sola vez. Qué es el Spread Trading en forex El Spread Trading es e
SeasonalEA
Anchor Trading S.R.L.S.
Asesores Expertos
SeasonalEA es un Asesor Experto para MetaTrader 5 que permite al operador comprar (o vender) símbolos con reglas de sincronización. Por ejemplo, el operador puede añadir reglas para comprar el lunes a las 10:00 am y vender el martes a las 5:00 pm. Este software es útil para los operadores que estudian patrones estacionales en Forex y CFD estudian las reglas estacionales intradía estudian las reglas del timing trading Este EA acepta reglas de hasta 6 símbolos (pero si un operador quiere operar só
FREE
WeRiskReward
Anchor Trading S.R.L.S.
3.5 (2)
Indicadores
Simulador para la calculadora del ratio Riesgo / Recompensa We-RiskReward es un indicador MT4 hecho por el equipo de We-Trading para simular una orden con la calculadora de Riesgo / Recompensa. Líneas Horizontales Este indicador te muestra 3 líneas horizontales que son: Línea de apertura Línea Take Profit Línea de Stop Loss Puedes mover las líneas y verás el cálculo de R/R y Lotes en tiempo real. Puede utilizarlo para simular posiciones Largas y Cortas. Parámetros del indicador Como parámetros
FREE
WeTrend
Anchor Trading S.R.L.S.
Indicadores
El indicador We-Trend MT4 realizado por el equipo de We-Trading está diseñado para estudiar soportes, resistencias y filtros de tendencia. We-Trend es la herramienta que funciona también como filtro de tendencia en las principales estrategias de trading. We-Trend escribe para usted líneas horizontales (soportes o resistencias) en todos los marcos temporales. Tendencia ALTA, BAJA y PLANA We-Trend ayuda a entender la dirección de la tendencia. Las líneas horizontales rojas o verdes muestran sopor
IchiTrend ind
Anchor Trading S.R.L.S.
Indicadores
Este indicador está basado en Ichimoku kynko Hyo pero personalizado con las reglas de We-Trading. Flechas de tendencia Ichimoku Como puede ver, el indicador muestra dos tipos de flechas (señales): Flechas grandes para seguir las grandes tendencias Flechas menores para volver a entrar en tendencia añadiendo más operaciones Con Ichi-Trend indi, puedes seguir la tendencia del mercado. Puedes usarlo en Forex y en todos los CFDs y con todos los fimeframes que quieras. Parámetros Los principales par
WePoint
Anchor Trading S.R.L.S.
Indicadores
We-Point es un indicador para MT4 que ayuda al trader a leer los gráficos e investigar el punto de Aceleración de la tendencia. El indicador We-Point es una herramienta útil para los traders que quieren estudiar la dirección de un subyacente. El indicador We-Point utiliza una fórmula matemática que genera puntos en Rojo (que indican tendencia bajista) y en Verde (que indican tendencia alcista). Cuando un punto Verde (o Rojo) aparece en el gráfico, el operador recibe una alerta (pop-up o push).
TrendScanner
Anchor Trading S.R.L.S.
Indicadores
Trend-Scanner es un indicador para MetaTrader 4 que permite ver 3 tipos de tendencias y señales en los gráficos. Trend-Scanner busca 3 tipos de señales de trading en todos los activos subyacentes listados en los ajustes (y pueden ser personalizados por el trader). Si se dan las condiciones que le permiten identificar tendencias fiables, se mostrará una alerta emergente, se enviará una notificación sonora y una notificación push. Trend-Scanner busca constantemente señales derivadas de patrones de
Kumo Breakout indicator
Anchor Trading S.R.L.S.
Indicadores
Kumo Breakout Indicator es un sistema de trading basado en los niveles Ichimoku Kumo. Parámetros El comerciante puede establecer parámetros Ichimoku como: Tenkan-Sen (tk) Kijun-Sen (kj) Sekou-Span-A (ku) que son los parámetros clásicos permitidos en el indicador Ichimoku en Metatrader. Otros parámetros interesantes: "Configurar Alertas" PopUpAlert=verdadero o falso PushAlert=verdadero o falso Mail=verdadero o falso y textos personalizados para eMails TextMailUp1="WP Comprar "; TextMailUp2="WP
MultiCurrency Spread Trend EA
Anchor Trading S.R.L.S.
Asesores Expertos
Premisa SpreadTrend EA es un software que analiza las correlaciones y el spread entre cinco pares de divisas en busca de un momento de entrada que permita obtener una ventaja estadística para alcanzar beneficios. Qué es el Spread Trading El Spread Trading es el estudio de la fuerza de dos pares de divisas al mismo tiempo con el fin de evaluar cuál de los pares es capaz de superar al otro. El objeto de estudio es la correlación, la volatilidad en el tiempo y la fuerza de la tendencia. ¿Cuáles s
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario