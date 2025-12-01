Masterclass Impulse
El indicador Volume Impulse identifica un patrón gráfico específico que se desarrolla en las barras de precio y el volumen. Detecta un patrón propio de reversión y de tendencia que he diseñado. Esta señal es un fuerte indicador de un movimiento de precio inminente en la dirección indicada. Por supuesto, siempre recomiendo contextualizar la lectura del gráfico. Por ejemplo, evitar comprar cuando el valor ya está en los máximos mensuales o ponerse corto cuando está en los mínimos del mes en curso. Es conveniente combinarlo con niveles de soporte/resistencia y la tendencia general del mercado.