VIP Scalper New

VIP Scalper ist ein professioneller Forex-Scalping-Indikator, entwickelt für Trader, die präzise Signale, einen minimalen Stop-Loss und hohe Stabilität benötigen.

Der Indikator eignet sich ideal für den M1-Zeitrahmen und funktioniert hervorragend auf volatilen Währungspaaren mit engem Spread.

Hauptvorteile

Hochpräzise Scalping-Signale

Stop-Loss 2–3 Pips, Take-Profit bis zu 10 Pips

Wenige Fehlsignale dank Trendfilter

Einfache Logik mit nur einem Hauptparameter

Funktioniert auf EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, EURJPY und weiteren Paaren

Kompatibel mit Strategie-Tester und Expert Advisors

Warum VIP Scalper effektiv ist

Der Algorithmus analysiert die lokale Preisstruktur, filtert Marktrauschen heraus und identifiziert nur jene Einstiege, die eine hohe Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung aufweisen. Dadurch ist der Indikator sowohl für Anfänger als auch erfahrene Scalper sehr zuverlässig.

Trading-Empfehlungen

Zeitrahmen: M1

SL: 2–3 Pips

TP: etwa 10 Pips

Stop-Loss-Verschiebung: auf das Hoch/Tief der vorherigen Kerze

Beste Instrumente: Paare mit niedrigem Spread und hoher Liquidität

VIP Scalper ist ein zuverlässiges Werkzeug für Trader, die stabile Ergebnisse im Forex-Scalping erzielen möchten.