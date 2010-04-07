VIP Scalper New
- Indikatoren
- Vyacheslav Scherbak
- Version: 1.3
- Aktivierungen: 5
VIP Scalper ist ein professioneller Forex-Scalping-Indikator, entwickelt für Trader, die präzise Signale, einen minimalen Stop-Loss und hohe Stabilität benötigen.
Der Indikator eignet sich ideal für den M1-Zeitrahmen und funktioniert hervorragend auf volatilen Währungspaaren mit engem Spread.
Hauptvorteile
-
Hochpräzise Scalping-Signale
-
Stop-Loss 2–3 Pips, Take-Profit bis zu 10 Pips
-
Wenige Fehlsignale dank Trendfilter
-
Einfache Logik mit nur einem Hauptparameter
-
Funktioniert auf EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, EURJPY und weiteren Paaren
-
Kompatibel mit Strategie-Tester und Expert Advisors
Warum VIP Scalper effektiv ist
Der Algorithmus analysiert die lokale Preisstruktur, filtert Marktrauschen heraus und identifiziert nur jene Einstiege, die eine hohe Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung aufweisen. Dadurch ist der Indikator sowohl für Anfänger als auch erfahrene Scalper sehr zuverlässig.
Trading-Empfehlungen
-
Zeitrahmen: M1
-
SL: 2–3 Pips
-
TP: etwa 10 Pips
-
Stop-Loss-Verschiebung: auf das Hoch/Tief der vorherigen Kerze
-
Beste Instrumente: Paare mit niedrigem Spread und hoher Liquidität
VIP Scalper ist ein zuverlässiges Werkzeug für Trader, die stabile Ergebnisse im Forex-Scalping erzielen möchten.