VIP Scalper New
- Göstergeler
- Vyacheslav Scherbak
- Sürüm: 1.3
- Etkinleştirmeler: 5
VIP Scalper, doğru sinyaller, minimum stop-loss ve yüksek stabiliteye ihtiyaç duyan traderlar için tasarlanmış profesyonel bir Forex scalping indikatörüdür.
M1 zaman dilimi için idealdir ve düşük spreadli, yüksek volatiliteye sahip paritelerde mükemmel performans gösterir.
Başlıca avantajlar
-
Yüksek doğrulukta scalping sinyalleri
-
2–3 pip stop-loss, 10 pip’e kadar take-profit
-
Trend filtresi sayesinde minimum yanlış sinyal
-
Tek ana parametre ile basit yapı
-
EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, EURJPY ve diğer paritelerde çalışır
-
Strateji Testeri ve Expert Advisor uyumlu
VIP Scalper neden etkilidir?
Algoritma, fiyatın yerel yapısını analiz eder, piyasa gürültüsünü filtreler ve yalnızca devam etme olasılığı yüksek giriş noktalarını belirler. Hem başlangıç seviyesinde hem de deneyimli scalper’lar için uygundur.
İşlem önerileri
-
Zaman dilimi: M1
-
SL: 2–3 pip
-
TP: yaklaşık 10 pip
-
Stop-loss taşıma: önceki mumun en yüksek/en düşük seviyesine
-
En iyi araçlar: düşük spreadli, yüksek likiditeli pariteler
VIP Scalper, Forex scalping’de istikrarlı sonuçlar elde etmek isteyen traderlar için güvenilir bir araçtır.