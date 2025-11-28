VIP Scalper New

VIP Scalper, doğru sinyaller, minimum stop-loss ve yüksek stabiliteye ihtiyaç duyan traderlar için tasarlanmış profesyonel bir Forex scalping indikatörüdür.

M1 zaman dilimi için idealdir ve düşük spreadli, yüksek volatiliteye sahip paritelerde mükemmel performans gösterir.

Başlıca avantajlar

Yüksek doğrulukta scalping sinyalleri

2–3 pip stop-loss, 10 pip’e kadar take-profit

Trend filtresi sayesinde minimum yanlış sinyal

Tek ana parametre ile basit yapı

EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, EURJPY ve diğer paritelerde çalışır

Strateji Testeri ve Expert Advisor uyumlu

VIP Scalper neden etkilidir?

Algoritma, fiyatın yerel yapısını analiz eder, piyasa gürültüsünü filtreler ve yalnızca devam etme olasılığı yüksek giriş noktalarını belirler. Hem başlangıç seviyesinde hem de deneyimli scalper’lar için uygundur.

İşlem önerileri

Zaman dilimi: M1

SL: 2–3 pip

TP: yaklaşık 10 pip

Stop-loss taşıma: önceki mumun en yüksek/en düşük seviyesine

En iyi araçlar: düşük spreadli, yüksek likiditeli pariteler

VIP Scalper, Forex scalping’de istikrarlı sonuçlar elde etmek isteyen traderlar için güvenilir bir araçtır.