VIP Scalper New

VIP Scalper — профессиональный скальпинговый индикатор для Forex, созданный для трейдеров, которым нужны точные сигналы, минимальный стоп-лосс и высокая стабильность.

Индикатор идеально подходит для торговли на M1 и отлично работает на волатильных валютных парах с низким спредом.

Основные преимущества

Высокоточные сигналы для скальпинга

Стоп-лосс 2–3 пункта, тейк-профит до 10 пунктов

Минимум ложных сигналов благодаря трендовому фильтру

Простая логика, один ключевой параметр

Работает на EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, EURJPY и других парах

Совместим с тестером стратегий и Expert Advisors

Почему VIP Scalper эффективен

Алгоритм анализирует локальную структуру движения цены, фильтрует рыночный шум и выделяет только те точки входа, которые имеют высокую вероятность продолжения движения. Это делает индикатор устойчивым и удобным как для новичков, так и для опытных скальперов.

Рекомендации по торговле

Таймфрейм: M1

SL: 2–3 пункта

TP: около 10 пунктов

Перенос стоп-лосса: на минимум/максимум предыдущей свечи

Лучшие инструменты: пары с низким спредом и высокой ликвидностью

VIP Scalper — надёжный инструмент для трейдеров, которые хотят получать стабильные результаты в скальпинге на Forex.