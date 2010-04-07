VIP Scalper New
- Индикаторы
- Vyacheslav Scherbak
- Версия: 1.3
- Активации: 5
VIP Scalper — профессиональный скальпинговый индикатор для Forex, созданный для трейдеров, которым нужны точные сигналы, минимальный стоп-лосс и высокая стабильность.
Индикатор идеально подходит для торговли на M1 и отлично работает на волатильных валютных парах с низким спредом.
Основные преимущества
-
Высокоточные сигналы для скальпинга
-
Стоп-лосс 2–3 пункта, тейк-профит до 10 пунктов
-
Минимум ложных сигналов благодаря трендовому фильтру
-
Простая логика, один ключевой параметр
-
Работает на EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, EURJPY и других парах
-
Совместим с тестером стратегий и Expert Advisors
Почему VIP Scalper эффективен
Алгоритм анализирует локальную структуру движения цены, фильтрует рыночный шум и выделяет только те точки входа, которые имеют высокую вероятность продолжения движения. Это делает индикатор устойчивым и удобным как для новичков, так и для опытных скальперов.
Рекомендации по торговле
-
Таймфрейм: M1
-
SL: 2–3 пункта
-
TP: около 10 пунктов
-
Перенос стоп-лосса: на минимум/максимум предыдущей свечи
-
Лучшие инструменты: пары с низким спредом и высокой ликвидностью
VIP Scalper — надёжный инструмент для трейдеров, которые хотят получать стабильные результаты в скальпинге на Forex.