VIP Scalper New

VIP Scalper est un indicateur professionnel de scalping Forex, conçu pour les traders recherchant des signaux précis, un stop-loss minimal et une forte stabilité.
Il est idéal pour le trading en M1 et offre d’excellentes performances sur les paires volatiles à faible spread.

Avantages principaux

  • Signaux de scalping très précis

  • Stop-loss 2–3 pips, take-profit jusqu’à 10 pips

  • Très peu de faux signaux grâce au filtre de tendance

  • Logique simple avec un seul paramètre clé

  • Fonctionne sur EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, EURJPY et autres paires

  • Compatible avec le Strategy Tester et les Expert Advisors

Pourquoi VIP Scalper est efficace

L’algorithme analyse la structure locale des prix, filtre le bruit du marché et identifie uniquement les points d’entrée ayant une forte probabilité de continuation. Il convient aussi bien aux débutants qu’aux scalpers expérimentés.

Recommandations de trading

  • Unité de temps : M1

  • SL : 2–3 pips

  • TP : environ 10 pips

  • Déplacement du stop-loss : au plus haut/plus bas de la bougie précédente

  • Meilleures paires : faible spread et forte liquidité

VIP Scalper est un outil fiable pour les traders souhaitant des résultats stables en scalping Forex.


Plus de l'auteur
VIP simple training system based on EMA and ADX
Vyacheslav Scherbak
Experts
1. Торговая стратегия Что делает советник: Советник следит за некотоными индикаторами и при определенном условии (или условиях) помещать торговый запрос (на продажу или покупку) в зависимости от условий. Стратегия: Используем индикатор Moving Average (скользящие средние) с периодом 8 (вы можете выбрать любой период, но в данной стратегии мы будем использовать период 8). Советник покупает, если 8-периодная скользящая средняя (далее для удобства будем называть ее MA-8) возрастает и текущая цена за
FREE
VIP Scalper
Vyacheslav Scherbak
4.5 (2)
Indicateurs
Cet indicateur de scalper montre les moments où vous pouvez gagner en toute sécurité 10 points de profit avec un risque de seulement 2 points. Il permet d'augmenter considérablement le dépôt au cours de la journée, si la gestion de l'argent est correctement utilisée. L'indicateur n'a qu'un seul paramètre d'entrée - le nombre de barres, utilisé pour le calcul de la tendance. Lorsque le signal est apparu, placez l'ordre en attente au prix, 2 points supérieur au prix actuel (pour l'achat) ou 2 po
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis