VIP Scalper New

VIP Scalper est un indicateur professionnel de scalping Forex, conçu pour les traders recherchant des signaux précis, un stop-loss minimal et une forte stabilité.

Il est idéal pour le trading en M1 et offre d’excellentes performances sur les paires volatiles à faible spread.

Avantages principaux

Signaux de scalping très précis

Stop-loss 2–3 pips, take-profit jusqu’à 10 pips

Très peu de faux signaux grâce au filtre de tendance

Logique simple avec un seul paramètre clé

Fonctionne sur EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, EURJPY et autres paires

Compatible avec le Strategy Tester et les Expert Advisors

Pourquoi VIP Scalper est efficace

L’algorithme analyse la structure locale des prix, filtre le bruit du marché et identifie uniquement les points d’entrée ayant une forte probabilité de continuation. Il convient aussi bien aux débutants qu’aux scalpers expérimentés.

Recommandations de trading

Unité de temps : M1

SL : 2–3 pips

TP : environ 10 pips

Déplacement du stop-loss : au plus haut/plus bas de la bougie précédente

Meilleures paires : faible spread et forte liquidité

VIP Scalper est un outil fiable pour les traders souhaitant des résultats stables en scalping Forex.