VIP Scalper New
- インディケータ
- Vyacheslav Scherbak
- バージョン: 1.3
- アクティベーション: 5
VIP Scalper は、高精度のシグナル、最小限のストップロス、高い安定性を求めるトレーダーのために設計されたプロフェッショナルなFXスキャルピングインジケーターです。
M1 取引に最適で、低スプレッド・高ボラティリティの通貨ペアで優れた性能を発揮します。
主なメリット
-
高精度のスキャルピングシグナル
-
ストップロス 2～3 pips、テイクプロフィット 最大10 pips
-
トレンドフィルターによりダマシが最小化
-
シンプルなロジック、主要パラメータは1つのみ
-
EURUSD、GBPUSD、AUDUSD、EURJPY などに対応
-
ストラテジーテスターおよびEAと互換性あり
VIP Scalper が効果的な理由
アルゴリズムは価格の局所構造を分析し、市場ノイズを除去し、高確率で継続する可能性のあるエントリーポイントのみを抽出します。初心者にも上級スキャルパーにも使いやすい指標です。
トレード推奨
-
時間足：M1
-
SL：2～3 pips
-
TP：約10 pips
-
ストップロス移動：前のローソク足の高値/安値
-
最適な通貨ペア：低スプレッド・高流動性ペア
VIP Scalper は、安定したスキャルピング成果を求めるトレーダーにとって信頼できるツールです。