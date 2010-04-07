VIP Scalper は、高精度のシグナル、最小限のストップロス、高い安定性を求めるトレーダーのために設計されたプロフェッショナルなFXスキャルピングインジケーターです。

M1 取引に最適で、低スプレッド・高ボラティリティの通貨ペアで優れた性能を発揮します。

主なメリット

高精度のスキャルピングシグナル

ストップロス 2～3 pips、テイクプロフィット 最大10 pips

トレンドフィルターによりダマシが最小化

シンプルなロジック、主要パラメータは1つのみ

EURUSD、GBPUSD、AUDUSD、EURJPY などに対応

ストラテジーテスターおよびEAと互換性あり

VIP Scalper が効果的な理由

アルゴリズムは価格の局所構造を分析し、市場ノイズを除去し、高確率で継続する可能性のあるエントリーポイントのみを抽出します。初心者にも上級スキャルパーにも使いやすい指標です。

トレード推奨

時間足：M1

SL：2～3 pips

TP：約10 pips

ストップロス移動：前のローソク足の高値/安値

最適な通貨ペア：低スプレッド・高流動性ペア

VIP Scalper は、安定したスキャルピング成果を求めるトレーダーにとって信頼できるツールです。