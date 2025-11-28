VIP Scalper New
- Indicatori
- Vyacheslav Scherbak
- Versione: 1.3
- Attivazioni: 5
VIP Scalper è un indicatore professionale di scalping Forex progettato per trader che necessitano di segnali precisi, stop-loss ridotto e alta stabilità.
L’indicatore è ideale per operare su M1 e offre ottime prestazioni su coppie volatili con spread basso.
Vantaggi principali
-
Segnali di scalping altamente accurati
-
Stop-loss 2–3 pips, take-profit fino a 10 pips
-
Pochi falsi segnali grazie al filtro di trend
-
Logica semplice con un solo parametro principale
-
Funziona su EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, EURJPY e altre coppie
-
Compatibile con Strategy Tester ed Expert Advisors
Perché VIP Scalper è efficace
L’algoritmo analizza la struttura locale del prezzo, filtra il rumore di mercato ed evidenzia solo i punti di ingresso con alta probabilità di continuazione. È affidabile sia per principianti sia per scalper esperti.
Raccomandazioni di trading
-
Timeframe: M1
-
SL: 2–3 pips
-
TP: circa 10 pips
-
Spostamento dello stop-loss: sul massimo/minimo della candela precedente
-
Migliori strumenti: coppie con basso spread e alta liquidità
VIP Scalper è uno strumento affidabile per i trader che desiderano risultati stabili nello scalping Forex.