VIP Scalper New

VIP Scalper è un indicatore professionale di scalping Forex progettato per trader che necessitano di segnali precisi, stop-loss ridotto e alta stabilità.
L’indicatore è ideale per operare su M1 e offre ottime prestazioni su coppie volatili con spread basso.

Vantaggi principali

  • Segnali di scalping altamente accurati

  • Stop-loss 2–3 pips, take-profit fino a 10 pips

  • Pochi falsi segnali grazie al filtro di trend

  • Logica semplice con un solo parametro principale

  • Funziona su EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, EURJPY e altre coppie

  • Compatibile con Strategy Tester ed Expert Advisors

Perché VIP Scalper è efficace

L’algoritmo analizza la struttura locale del prezzo, filtra il rumore di mercato ed evidenzia solo i punti di ingresso con alta probabilità di continuazione. È affidabile sia per principianti sia per scalper esperti.

Raccomandazioni di trading

  • Timeframe: M1

  • SL: 2–3 pips

  • TP: circa 10 pips

  • Spostamento dello stop-loss: sul massimo/minimo della candela precedente

  • Migliori strumenti: coppie con basso spread e alta liquidità

VIP Scalper è uno strumento affidabile per i trader che desiderano risultati stabili nello scalping Forex.


