VIP Scalper New

VIP Scalper é um indicador profissional de scalping para Forex, desenvolvido para traders que precisam de sinais precisos, stop-loss mínimo e alta estabilidade.
O indicador é ideal para operar no M1 e funciona muito bem em pares voláteis com baixo spread.

Principais vantagens

  • Sinais de scalping altamente precisos

  • Stop-loss de 2–3 pips e take-profit de até 10 pips

  • Poucos sinais falsos devido ao filtro de tendência

  • Lógica simples com apenas um parâmetro chave

  • Funciona em EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, EURJPY e outros pares

  • Compatível com o Strategy Tester e Expert Advisors

Por que o VIP Scalper é eficaz

O algoritmo analisa a estrutura local de preço, filtra o ruído do mercado e identifica apenas pontos de entrada com alta probabilidade de continuação. Isso torna o indicador confiável tanto para iniciantes quanto para scalpers experientes.

Recomendações de trading

  • Timeframe: M1

  • SL: 2–3 pips

  • TP: cerca de 10 pips

  • Ajuste do stop-loss: para o máximo/mínimo da vela anterior

  • Melhores instrumentos: pares com baixo spread e alta liquidez

VIP Scalper é uma ferramenta confiável para traders que buscam resultados estáveis no scalping de Forex.


Estratégia de CSP. Este Padrão de Candlestick base como o nome indica num determinado tipo de padrão em velas (melhor desempenho no período de 1H).O backtest e optimização foi realizado em dados históricos externos por este motivo um backtest realizado em meta trader5 não irá mostrar os mesmos bons resultados, no entanto, para além do backtest, realizámos um teste real durante 1 semana desde 2023.03.27 até 2023.0330 os resultados são expostos nas imagens fornecidas. Dicas para melhorar esta (e
VIP Scalper
Vyacheslav Scherbak
4.5 (2)
Indicadores
Este indicador scalper mostra os momentos, quando você pode ganhar com segurança 10 pontos de lucro e risco de apenas 2 pontos. Ele permite aumentar consideravelmente o depósito durante o dia, se a gestão do dinheiro for propriamente usada. O indicador tem apenas um parâmetro de entrada - número de barras, utilizado para o cálculo da tendência. Quando o sinal aparecer, coloque a ordem pendente no preço, dois pontos a mais que o preço atual (para comprar) ou 2 pontos menor para o preço atual de v
