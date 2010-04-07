VIP Scalper New

VIP Scalper é um indicador profissional de scalping para Forex, desenvolvido para traders que precisam de sinais precisos, stop-loss mínimo e alta estabilidade.

O indicador é ideal para operar no M1 e funciona muito bem em pares voláteis com baixo spread.

Principais vantagens

Sinais de scalping altamente precisos

Stop-loss de 2–3 pips e take-profit de até 10 pips

Poucos sinais falsos devido ao filtro de tendência

Lógica simples com apenas um parâmetro chave

Funciona em EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, EURJPY e outros pares

Compatível com o Strategy Tester e Expert Advisors

Por que o VIP Scalper é eficaz

O algoritmo analisa a estrutura local de preço, filtra o ruído do mercado e identifica apenas pontos de entrada com alta probabilidade de continuação. Isso torna o indicador confiável tanto para iniciantes quanto para scalpers experientes.

Recomendações de trading

Timeframe: M1

SL: 2–3 pips

TP: cerca de 10 pips

Ajuste do stop-loss: para o máximo/mínimo da vela anterior

Melhores instrumentos: pares com baixo spread e alta liquidez

VIP Scalper é uma ferramenta confiável para traders que buscam resultados estáveis no scalping de Forex.