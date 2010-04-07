VIP Scalper New
- Indicadores
- Vyacheslav Scherbak
- Versão: 1.3
- Ativações: 5
VIP Scalper é um indicador profissional de scalping para Forex, desenvolvido para traders que precisam de sinais precisos, stop-loss mínimo e alta estabilidade.
O indicador é ideal para operar no M1 e funciona muito bem em pares voláteis com baixo spread.
Principais vantagens
-
Sinais de scalping altamente precisos
-
Stop-loss de 2–3 pips e take-profit de até 10 pips
-
Poucos sinais falsos devido ao filtro de tendência
-
Lógica simples com apenas um parâmetro chave
-
Funciona em EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, EURJPY e outros pares
-
Compatível com o Strategy Tester e Expert Advisors
Por que o VIP Scalper é eficaz
O algoritmo analisa a estrutura local de preço, filtra o ruído do mercado e identifica apenas pontos de entrada com alta probabilidade de continuação. Isso torna o indicador confiável tanto para iniciantes quanto para scalpers experientes.
Recomendações de trading
-
Timeframe: M1
-
SL: 2–3 pips
-
TP: cerca de 10 pips
-
Ajuste do stop-loss: para o máximo/mínimo da vela anterior
-
Melhores instrumentos: pares com baixo spread e alta liquidez
VIP Scalper é uma ferramenta confiável para traders que buscam resultados estáveis no scalping de Forex.