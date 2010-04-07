VIP Scalper New

VIP Scalper es un indicador profesional de scalping para Forex, diseñado para traders que necesitan señales precisas, stop-loss mínimo y alta estabilidad.
El indicador es ideal para operar en M1 y funciona muy bien en pares volátiles con bajo spread.

Ventajas principales

  • Señales de scalping de alta precisión

  • Stop-loss de 2–3 pips, take-profit de hasta 10 pips

  • Mínimas señales falsas gracias al filtro de tendencia

  • Lógica simple con un único parámetro

  • Funciona en EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, EURJPY y otros pares

  • Compatible con el Probador de Estrategias y Expert Advisors

Por qué VIP Scalper es efectivo

El algoritmo analiza la estructura local del precio, filtra el ruido del mercado y destaca solo los puntos de entrada con alta probabilidad de continuación. Esto lo hace estable y cómodo tanto para principiantes como expertos en scalping.

Recomendaciones de trading

  • Temporalidad: M1

  • SL: 2–3 pips

  • TP: alrededor de 10 pips

  • Ajuste del stop-loss: al mínimo/máximo de la vela anterior

  • Mejores instrumentos: pares con bajo spread y alta liquidez

VIP Scalper es una herramienta fiable para traders que buscan resultados estables en el scalping de Forex.


