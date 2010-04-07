VIP Scalper New
- Indicadores
- Vyacheslav Scherbak
- Versión: 1.3
- Activaciones: 5
VIP Scalper es un indicador profesional de scalping para Forex, diseñado para traders que necesitan señales precisas, stop-loss mínimo y alta estabilidad.
El indicador es ideal para operar en M1 y funciona muy bien en pares volátiles con bajo spread.
Ventajas principales
-
Señales de scalping de alta precisión
-
Stop-loss de 2–3 pips, take-profit de hasta 10 pips
-
Mínimas señales falsas gracias al filtro de tendencia
-
Lógica simple con un único parámetro
-
Funciona en EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, EURJPY y otros pares
-
Compatible con el Probador de Estrategias y Expert Advisors
Por qué VIP Scalper es efectivo
El algoritmo analiza la estructura local del precio, filtra el ruido del mercado y destaca solo los puntos de entrada con alta probabilidad de continuación. Esto lo hace estable y cómodo tanto para principiantes como expertos en scalping.
Recomendaciones de trading
-
Temporalidad: M1
-
SL: 2–3 pips
-
TP: alrededor de 10 pips
-
Ajuste del stop-loss: al mínimo/máximo de la vela anterior
-
Mejores instrumentos: pares con bajo spread y alta liquidez
VIP Scalper es una herramienta fiable para traders que buscan resultados estables en el scalping de Forex.