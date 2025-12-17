Vivo GOLDm

EINFÜHRUNGSPREIS (Wenn es die Spitze der Downloads erreicht, wird der Preis steigen) Nutzen Sie diese Gelegenheit.

Beschreibung

Vivo GOLDm# ist ein solider und vielseitiger Expert Advisor, der für Händler entwickelt wurde, die eine klare Strategie, Disziplin und ein integriertes Risikomanagement suchen. Sein Hauptziel ist es, den Goldmarkt (XAU/USD), der für seine hohe Volatilität bekannt ist, zu unterstützen, indem er einen strukturierten Ansatz bietet, der die Improvisation reduziert und die Konsistenz der Entscheidungen verbessert.

Dieser EA ist speziell auf diejenigen zugeschnitten, die die Chancen des Goldmarktes nutzen wollen, ohne auf eine strenge Kontrolle des Engagements zu verzichten, und passt sich dank seines Systems technischer Bestätigungen und eines dynamischen Handelsmanagements an verschiedene Szenarien an.

Wie funktioniert es?

Der Kern von Vivo GOLDm# basiert auf der Bestätigung mit Candlestick-Mustern und einer dynamischen Spanne, die es ermöglicht, falsche Eingänge herauszufiltern und zuverlässigere Bewegungen zu erkennen.

ATR (Average True Range):

  • Dient zur Berechnung von Stop-Loss- und Take-Profit-Levels, die je nach Marktvolatilität angepasst werden.

  • Es ermöglicht auch die Einstellung eines konfigurierbaren Risiko-Gewinn-Verhältnisses, das auf das Profil des Händlers zugeschnitten ist.

Erweiterte technische Filter:

  • RSI (Relative Strength Index): filtert Einstiege in extremen Zonen und vermeidet Trades bei überkauften oder überverkauften Bedingungen.

  • Gleitender 100-Perioden-Durchschnitt (MA100): Definiert die Hauptmarktrichtung und verhindert den Handel gegen den vorherrschenden Trend.

Dynamisches Positionsmanagement:

  • Progressiver und dynamischer Trailing Stop, der die Schutzniveaus anpasst, wenn sich der Handel in den Gewinn bewegt.

  • Optionen für festes Trailing, ATR-basiertes Trailing oder progressives Trailing nach Stufen.

Kontrolle der Handelszeit:

  • Ermöglicht die Festlegung von Handelszeiten, die Anpassung an die liquidesten Sitzungen und die Reduzierung des Engagements bei geringer Volatilität.

  • Es können auch automatisch Positionen außerhalb des festgelegten Zeitplans geschlossen werden.

Hauptmerkmale

  • Kombinierte Strategie: Candlesticks + ATR + RSI + MA100.

  • Dynamisches Risikomanagement mit Losgröße proportional zum Saldo.

  • Fortgeschrittener Trailing Stop: fest, ATR-basiert oder progressiv nach Stufen.

  • Kontrolle der Handelszeiten und automatische Schließung außerhalb der Betriebszeiten.

  • Optimiert für XAU/USD (Gold) auf dem H1-Zeitrahmen.

  • Konfigurierbares Risiko/Belohnungs-Verhältnis.

  • Sauberer und optimierter Code für schnelles Testen im Strategy Tester.

Nutzungsempfehlungen

  • Empfohlenes Symbol: XAU/USD (Gold).

  • Zeitrahmen: H1.

  • Empfohlener Broker: niedrige Latenz und enger Spread.

  • Empfohlenes Mindestkapital: 500 USD (anpassbar an die Risikotoleranz).

  • Konfigurierbar: RR-Ratio, Handelsplan, technische Parameter, Trailing und zusätzliche Filter.

Wichtiger Hinweis

Dieser EA bietet keine Garantie für zukünftige Gewinne. Backtesting, Optimierung und Tests auf einem Demokonto werden empfohlen, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto anwenden. Die Benutzer müssen stets ein angemessenes Risikomanagement anwenden.

Einführung - Das Problem, das er löst

Auf dem Goldmarkt (XAU/USD) fällt es vielen Händlern schwer, klare und konsistente Einstiege zu finden und das Risiko bei einem so volatilen Vermögenswert effektiv zu steuern. Der manuelle Handel führt oft zu impulsiven Entscheidungen, Überengagement und unnötigen Verlusten.

Wie das Problem gelöst wird

Vivo GOLDm# automatisiert den Handel mit einer getesteten und disziplinierten Methodik. Es kombiniert Candlestick-Muster mit technischen Indikatoren (ATR, RSI und MA100), um solide Gelegenheiten zu erkennen und gleichzeitig ein dynamisches Risikomanagement und progressive Trailing-Stops anzuwenden.

Die Steuerung der Handelszeit und die flexiblen Risiko/Belohnungs-Einstellungen ermöglichen es dem System, sich an unterschiedliche Marktbedingungen anzupassen und so die Chancen zu maximieren und gleichzeitig das Kapital zu schützen.

Fazit - Was der Trader bekommt

Mit Vivo GOLDm# erhalten Händler ein automatisiertes MetaTrader 5-System, das Folgendes bietet:

  • Größere Konsistenz in der Strategie.

  • Sicherheit dank eines fortschrittlichen Risikomanagements.

  • Operative Effizienz, die Improvisationen überflüssig macht.

  • Zeitersparnis und weniger Handelsstress.

Dieser Expert Advisor kann zu einem zuverlässigen Instrument für diejenigen werden, die Gold mit Disziplin, Struktur und vollständiger Risikokontrolle handeln möchten.


Empfohlene Produkte
Propfirm Saver
Ian Nganga Comba
Experten
Propfirm Saver Nur 10 Kopie von 10 verfügbar – Preis: $120 Danach steigt der Preis auf $200 Strategieübersicht Propfirm Saver ist ein Expert Advisor (EA), der Tradern hilft, Prop-Firm-Challenges zu meistern. Er arbeitet mit zwei Konten gleichzeitig: einem Challenge-Konto und einem privaten Live-Konto. Wenn die Challenge erfolgreich ist, wird das Ziel erreicht. Im Falle eines Scheiterns versucht der EA, die Kosten über das Live-Konto zurückzugewinnen. Hauptfunktionen Öffnet immer nur eine Positi
Midnight Blitz MT5
Scott Fredeman
Experten
MIDNIGHT BLITZ VÖLLIG NEUES SYSTEM ZUR RÜCKGEWINNUNG DES GITTERS HINZUGEFÜGT Night Scalping mit Stop Losses hat in den vergangenen Jahren vor 2022 unglaublich gut funktioniert. Midnight Blitz wurde ursprünglich an mehr als 10 Jahren Tick-Daten mit Take Profit und Stop Loss mit erstaunlichen Ergebnissen getestet. Sobald wir das Jahr 2022 erreichten, wurde es für Nachtscalper immer schwieriger, Gewinne zu erzielen, was wahrscheinlich auf viele Gründe zurückzuführen ist, wie z.B. die Erhöhung der S
Winter MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Winter MT5 — Automatisiertes Handelssystem Winter MT5 ist ein Expert Advisor, der fortschrittliche Analysealgorithmen und adaptive Methoden nutzt, um sich an wechselnde Marktbedingungen anzupassen. Er wurde entwickelt, um Korrekturen nach starken Preisbewegungen zu handeln. Das System arbeitet vollständig automatisch und erfordert keine ständige Überwachung. Zum Start genügt es, den EA auf das NZDCAD_e -Chart zu setzen — andere Paare werden automatisch aktiviert. Achtung! Kontaktieren Sie mich s
Rul MT5
Vladimir Khlystov
Experten
Der Expert Advisor ist für den Umgang mit komplexen Situationen, einschließlich Loka, konzipiert. Darüber hinaus kann der Expert Advisor auch selbst erfolgreich handeln. Zu diesem Zweck bietet er automatische Handelsfunktionen. Parameter BUY - Ermöglicht die Abwicklung von Verkäufen SELL - Ermöglicht die Abwicklung von Käufen Step = 60; - Schritt zwischen den Mittelwertbildungspositionen ProfitClose - Schlussgewinn in Währung Lot = 0.01; - das erste Lot der Mittelwertbildung K_Lot = 1.5; - Mitte
RatiborX10 MT5
Nikolay Kositsin
Experten
Trendhandelssystem für die Arbeit auf dem Forex-Markt auf einem von zehn Währungspaaren - EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY, XAUUSD. Das System kann bis zu zehn Positionen gleichzeitig eröffnen und dabei zehn verschiedene, voneinander unabhängige Einstiegsalgorithmen innerhalb einer Trendrichtung mit individuellen Stopps für jede Position verwenden. Jeder Algorithmus hat seine eigene magische Zahl. Wenn sich der Trend ändert, werden alle offenen Positionen gl
UV Samurai
Banh Thanh Vi
Experten
UV Samurai UV Samurai ist ein speziell entwickelter Expert Advisor (EA) , der automatisch Handelsaufträge in vordefinierten Preisintervallen (Distanz ) eröffnet, um Marktbewegungen auf kontrollierte Weise auszunutzen. Der EA arbeitet auf der Grundlage eines Multiplikator-Distanz-Mechanismus für jeden nachfolgenden Handel, kombiniert mit dem DDR (Dynamic Drawdown Reduction) -Risikomanagementsystem , um potenzielle Verluste zu minimieren und die Sicherheit des Kontos während hochvolatiler Marktbed
Dual Space Time
Szymon Palczynski
5 (1)
Experten
Wichtig !!! Nur für echte Trader. Wenn Sie auf der Suche nach einem heiligen Gral sind - bitte lassen Sie mich in Ruhe. Experte für mehrere Währungen . Für den Anfang schlage ich vor: EURUSD und GBPUSD Getestet in drei Schritten ( Tester/Demo/Real ) TF - H1 empfohlen Persönlich benutze ich M1 nur für EURUSD Das Wichtigste ist, aus der Position herauszukommen "Stabile Version. Tester/Demo/Real "; " Angewandte Systeme:"; "- Positionierungssystem"; "- System zur teilweisen Schließung" "- Swap
Adaptive Moving Average Expert
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Titel: Adaptiver gleitender Durchschnitt EA Preis: $30 Bitte beachten Sie: Dieser Expert Advisor wird als Basiswerkzeug zur Verfügung gestellt. Er wurde nicht voroptimiert. Er ist so konzipiert, dass Sie ihn erforschen, testen und die optimalen Einstellungen finden können, die zu Ihrer persönlichen Handelsstrategie und Risikotoleranz passen. Der Adaptive Moving Average EA ist ein Handelsinstrument, das auf dem Prinzip des Adaptive Moving Average (AMA) basiert. Im Gegensatz zu herkömmlichen glei
MarketRanger
Edwin Tendai Makuwe
Experten
Der MarketRangerEA ist ein Range Breakout EA, der für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Der Expert Advisor ist darauf ausgelegt, Range Breakouts mit einer Retracement-Funktion zu handeln. Der EA wurde gründlich für das USDJPY-Paar getestet. Nach ausgiebigen Tests wird die folgende Strategie empfohlen (Sie können Ihre eigene Strategie verwenden, wenn Sie möchten): 1. Öffnen Sie 3 Fenster für das gleiche Paar und den gleichen Zeitrahmen. 2. Wählen Sie drei Perioden [Rangeopen (0-23), Rangeend (0-2
Neural Nexus MT5
Jesper Christensen
4 (4)
Experten
X-Mas Sale: 10 Exemplare werden während des X-Mas Sale mit 65% Rabatt verkauft. Neural Nexus MT5 Expert Advisor - Advanced Mean Reversion Grid System - Die nächste Evolution im automatisierten EURUSD-Handel Treten Sie meiner offenen Gruppe für Fragen zu einem meiner Produkte bei: https: //www.mql5.com/en/messages/014beab2560cdc01 Neural Nexus stellt die innovative Fortsetzung unserer bewährten EA-Serie dar, nach dem bemerkenswerten Erfolg von ChronomaX (107% Gewinn auf dem Live-Konto) und Gold M
Tradax Propfirms
Jean Christophe Paput
Experten
**************** TRADAX- PropFirm Ready . TRADAX PF wurde speziell entwickelt, um die strengen Anforderungen der PropFirm Challenges zu erfüllen. Die Tests wurden auf einem FTMO-Konto durchgeführt, aber der EA kann leicht an die Kriterien anderer Prop Firms angepasst werden. **************** Built-in Safety Features: Automatische Einhaltung eines maximalen täglichen Drawdowns von 5% ( einstellbar). Kontrolle des Gesamtdrawdowns auf 8%, 9%, 10% ( einstellbar). Intelligentes Management v
DAX Range BreakOut EA
Samuel Masumbuko Aganze
Experten
Der DAX Range BreakOut EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den deutschen Markt DAX (GER40) entwickelt wurde. Dieser Roboter wurde entwickelt, um Kursbewegungen nach Konsolidierungsphasen zu erfassen. Er verwendet eine auf stündlichen Ranges basierende Breakout-Strategie mit erweiterten Funktionen, um das Risiko zu steuern und die Gewinne zu maximieren. Es wird empfohlen, den DAX mit den Standardeinstellungen zu verwenden, um eine optimale Rendite zu erzielen. Im Gegensatz zu vielen ander
Platinum Wolf
Jean Christophe Paput
Experten
Platin-Wolf Der Platinum Wolf-Handelsroboter wurde entwickelt, um sowohl hohe Leistung als auch Stabilität zu liefern, wobei der Schwerpunkt auf dem Handel mit dem EURUSD-Paar liegt. Sein jährliches Ziel ist es, das Startkapital um das 3-fache (X3) zu vervielfachen, indem er optimierte Positionen einnimmt, die die wahrscheinlichsten Marktbewegungen erfassen. Überblick über die Strategie Die Strategie von Platinum Wolf stützt sich auf eine kontinuierliche Überwachung der Aktien, um einen ausgeg
AI Stochastic
Saniyat Nabiyeva
Experten
AI Stochastic Pro — Die Evolution eines Klassikers. Er gehört zur EA AI PRO-Serie, was bedeutet, dass der Code zu 100 % von künstlicher Intelligenz entworfen und geschrieben wurde. Ausgestattet mit 24 verschiedenen Positionsmanagement-Funktionen auf institutionellem Niveau, ist dies ein professioneller Handelsalgorithmus, der den klassischen Stochastik-Oszillator dank eines einzigartigen Price-Action-Filters in ein leistungsstarkes Trend- und Gegentrendsystem verwandelt. Handelslogik und Strate
Genetic AI Gold Pattern
Feras Mashakbah
Experten
Einführungsaktion Der Preis wird nach den ersten 30 Kunden schrittweise erhöht. Wenn der aktuelle Preis sichtbar ist, handelt es sich noch um die Frühbucherphase. Erweiterte Multi-Strategie-Goldhandelsarchitektur (MT5) Genetic AI Gold Pattern ist eine mehrschichtige Trading-Engine, die speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Sie integriert Strukturanalyse, Kerzenverhaltensintelligenz, adaptive Modellierung und fortschrittliche Signalfilterung in einen einheitlichen Rahmen, der für eine konsiste
Gator Trend
Aleksandr Zakhvatkin
Experten
Der Expert Advisor basiert auf einer recht interessanten Kombination aus zwei klassischen Indikatoren: Alligator und Stochastik. Die Stochastik wird auf einem höheren Zeitrahmen verwendet, um die Richtung zu filtern, und Trades werden auf Alligator-Signale hin eröffnet. Einstellungen des Expert Advisors Gruppe "Handelseinstellungen" Los Losgröße Steuerung eines neuen Balkens Aktivieren/Deaktivieren der expliziten Steuerung des Öffnens eines neuen Balkens Gruppe "Alligator-Einstellungen Arbeits-Z
AI Bolinger Rsi PRO
Saniyat Nabiyeva
Experten
AI Bollinger + RSI PRO — Die Evolution eines Klassikers. Er gehört zur EA AI PRO Serie, was bedeutet, dass der Code zu 100% von Künstlicher Intelligenz entworfen und geschrieben wurde. Zudem ist er mit 24 verschiedenen Funktionen zur Positionsverwaltung auf institutionellem Niveau ausgestattet. AI Bollinger + RSI PRO — Dies ist ein professioneller Handelsalgorithmus. Im Kern des Expert Advisors (EA) liegt eine zeiterprobte Trend- und Kontertrend-Strategie, verstärkt durch moderne Filterung und
ADM Trade X MT5
Yu Xin Pu
Experten
ADM Trade X MT5 ist ein EA, der auf dem Average Directional Movement Index basiert. Die Parameter des Average Directional Movement Index wie Periode, BuyShift1, BuyShift2, SellShift1 und SellShift2 können angepasst werden. ADM Trade X MT5 nutzt die hochmoderne intelligente Technologie von BTN TECHNOLOGY, um Ihnen zu helfen, optimale Ergebnisse für Ihre Trades zu erzielen. Mögen Ihre Träume durch ADM Trade X MT5 wahr werden. Viel Erfolg! === Anfragen === E-Mail:support@btntechfx.com
Drawdown Tracker
Jaron Clegg
Indikatoren
MT5 Drawdown Tracker - Verfolgen Sie die Performance Ihres EAs mit Präzision! Bringen Sie Ihre Handelsanalyse auf die nächste Stufe mit unserem MT5-Indikator, der entwickelt wurde, um den Drawdown eines jeden Expert Advisors zu überwachen, aufzuzeichnen und zu melden. Egal, ob Sie Ihre Strategien verfeinern oder Ihr Risikomanagement optimieren wollen, dieses Tool gibt Ihnen den nötigen Einblick. Hauptmerkmale: Mühelose Nachverfolgung: Überwacht automatisch und präzise die Drawdowns Ihrer EAs. U
Range Breakout EA
BM Trading GmbH
4.6 (15)
Experten
Im Gegensatz zu vielen anderen Programmen auf dem mql5-Markt ist dies eine ECHTE Daytrading-Strategie. Es verwendet keine Martingale- oder Grid-Funktionalitäten und folgt einem logischen Konzept. Der Range Breakout Expert Advisor kann zum Handeln von Zeitbereichen verwendet werden. Der Markt findet oft in den Morgenstunden seine Richtung und folgt diesem Trend dann für den restlichen Tag. Dieser Expert Advisor wurde entwickelt, um diese Trends nach dem morgendlichen Ausbruch zu traden. Dennoch
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Experten
PROMO: VERBRINGEN SIE MEHR ZEIT MIT IHRER FAMILIE. GENIESSEN SIE DAS LEBEN ... TUN SIE NICHTS. Wir möchten unsere Programmierkenntnisse mit anderen Händlern und vor allem mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten teilen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, mit Hilfe von Auto-Trading zu handeln oder zu investieren, um eine andere Einkommensquelle zu schaffen, während Sie den Roboter und Ihr Geld für sich arbeiten lassen. Empfehlungen: Zeitrahmen: H1 ( Jeder Zeitrahmen) Unterstützte Währung
Connors TPS
MATTHEW STAN WILLS
5 (1)
Experten
Larry Connors TPS - Automatisiertes Handelssystem Version 2.0 – Von Matthew Wills Dieser Expert Advisor (EA) automatisiert das Time, Position & Scale (TPS) Handelssystem von Larry Connors, das erstmals in seinem Buch beschrieben wurde: „High Probability ETF Trading“ Amazon Link Strategieübersicht Das TPS-System von Larry Connors nutzt Marktrückgänge , um schrittweise in Positionen einzusteigen und ein optimiertes risikoadjustiertes Ergebnis zu erzielen. Entwickelt für den Handel mi
Divergence Macd Rsi
Julian Gonzalez Conde
Experten
Dieser Expert Advisor findet Divergenzen und eröffnet eine Kauf- oder Verkaufsposition unter Berücksichtigung der vom Benutzer eingestellten Eingabeparameter. Positionen werden eröffnet, sobald die Divergenz erkannt und das Pullback-Signal ausgelöst wird. Voraussetzung für das Auftreten einer Divergenz ist, dass sich der Kurs in eine andere Richtung als der MACD und RSI bewegt. Die Art der Divergenzen und die Häufigkeit, mit der sie erkannt werden, hängen vollständig von den vom Benutzer eingeg
Daikoku MT5
Imamudin Alimuradov
Experten
Das System der Arbeit, der Berater ist ein Trend!!! und es ist auf der Mittelung des Preises für einen Zeitraum mit der Ausstellung und Änderung der Position der Pending Orders abgeschlossen.  Das System hat sich in vielen Jahren des Handels mit mir auf einem Live-Konto bewährt. Und ich habe einen Berater geschrieben, damit Sie diese Strategie ausprobieren können!!! Aktienkurs bis zum 15.03.2023 für 50 Dollar nach +350      Wenn Sie die Einstellungen für mehrere Währungspaare verwenden möchten,
InterSym MT5
Aliaksandr Chupryna
4.5 (2)
Experten
Der „InterSym MT5“-Berater handelt mit allen Symbolen, die der Broker im „Market Watch“ präsentiert, sofern für das Symbol keine Handelsbeschränkungen gelten. Ermöglicht Ihnen den gleichzeitigen Handel und Test von bis zu 15 Symbolen (mit unterschiedlichen Einstellungen für jedes Symbol). Der Einfluss des Spreads ist unkritisch, sodass Sie auf Konten mit hohem Spread (Cent-Konten) handeln können. Der Berechnungsalgorithmus basiert auf der Dynamik der Preisbewegung und ist nicht an feste Punkt
Superiority in Calculations
Pavel Malyshko
5 (1)
Experten
Die Einzigartigkeit dieses Experten ist, dass er ein gemeinsames Set verwendet. Für die meisten Expert Advisors ist dies nicht anwendbar und wird nicht funktionieren, weil die meisten Expert Advisors entweder Sets haben, die Sie selbst herunterladen können oder im Code für jedes Währungspaar eingebettet sind. Dieser Expert Advisor verwendet nur 1 Set für alle 20 Währungspaare. Ich unterscheide mich von vielen Entwicklern darin, dass ich Ihre Produkte weiter verbessere. Das Hauptziel ist es
Gold Grabber Grid Hedge
Israel Odartei Lamptey
Experten
GOLD GRABBER Israel L. MT5 Grid-Hedge EA. WARNUNG: EA hat nur für GOLD (XAUUSD) optimierte Sets (Mindestkapital: $1000) Download-Sets unten: Verwenden Sie diese Sets für XAUUSD: https://drive.google.com/drive/folders/1FBfc-eE7B7APhZ-P754R76d3xih8OnXX?usp=sharing Professionelles Grid-Hedge-Handelssystem mit fortschrittlichem Risikomanagement Dieser hochentwickelte Expert Advisor verwendet eine bidirektionale Grid-Strategie, die für eine beständige Performance in volatilen Märkten entwickelt wurd
Supreme Index B3
Teresa Maria Pimenta
Experten
SUPREME INDEX B3 Supreme Index B3 ist ein hochentwickelter Expert Advisor (EA), der speziell für die MetaTrader 5 (MT5) Plattform entwickelt wurde, um den B3 Mini Dollar Kontrakt zu handeln. Dieser EA verwendet eine hochentwickelte Strategie mit einer bemerkenswerten Erfolgsbilanz bei der Genauigkeit seiner Operationen. Supreme Index zielt darauf ab, die Volatilität des Dollars an den brasilianischen Börsen auszunutzen, und enthält eine Reihe von fortschrittlichen Funktionen, um die Gewinne zu
Ava 3
Sveinn FRIDFINNSSON
5 (1)
Experten
AvA 3 SET Dateien AvA 3 - HELLENIC: Dynamisches Multi-Modul Handelssystem AvA 3 - HELLENIC ist ein hochentwickelter Expert Advisor, der sorgfältig für ernsthafte Forex-Händler entwickelt wurde, die außergewöhnliche Vielseitigkeit und Präzision im automatisierten Handel suchen. Dieser leistungsstarke EA integriert mehrere Handelsmodule innerhalb eines flexiblen Rahmens und bietet so eine komplette Handelslösung, die sich an unterschiedliche Marktbedingungen anpassen lässt. Im Kern verfügt der A
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
Vwap by Angels
Angel Luis Gomez Villegas
Indikatoren
VWAP Pro von Angel's ist ein fortschrittlicher volumengewichteter Durchschnittspreis-Indikator (VWAP), der für Händler entwickelt wurde, die Präzision und Klarheit bei ihren Handelsentscheidungen suchen. Mit diesem Indikator können Sie sofort die Marktrichtung und die wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandszonen anhand des Volumens erkennen. Hauptmerkmale: Einfacher oder doppelter Modus: Wählen Sie zwischen einem klassischen VWAP oder einem doppelten VWAP für eine höhere Empfindlichkeit und
FREE
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension