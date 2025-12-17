EINFÜHRUNGSPREIS (Wenn es die Spitze der Downloads erreicht, wird der Preis steigen) Nutzen Sie diese Gelegenheit.

Beschreibung

Vivo GOLDm# ist ein solider und vielseitiger Expert Advisor, der für Händler entwickelt wurde, die eine klare Strategie, Disziplin und ein integriertes Risikomanagement suchen. Sein Hauptziel ist es, den Goldmarkt (XAU/USD), der für seine hohe Volatilität bekannt ist, zu unterstützen, indem er einen strukturierten Ansatz bietet, der die Improvisation reduziert und die Konsistenz der Entscheidungen verbessert.



Dieser EA ist speziell auf diejenigen zugeschnitten, die die Chancen des Goldmarktes nutzen wollen, ohne auf eine strenge Kontrolle des Engagements zu verzichten, und passt sich dank seines Systems technischer Bestätigungen und eines dynamischen Handelsmanagements an verschiedene Szenarien an.

Wie funktioniert es?

Der Kern von Vivo GOLDm# basiert auf der Bestätigung mit Candlestick-Mustern und einer dynamischen Spanne, die es ermöglicht, falsche Eingänge herauszufiltern und zuverlässigere Bewegungen zu erkennen.

ATR (Average True Range):

Dient zur Berechnung von Stop-Loss- und Take-Profit-Levels, die je nach Marktvolatilität angepasst werden.

Es ermöglicht auch die Einstellung eines konfigurierbaren Risiko-Gewinn-Verhältnisses, das auf das Profil des Händlers zugeschnitten ist.

Erweiterte technische Filter:

RSI (Relative Strength Index): filtert Einstiege in extremen Zonen und vermeidet Trades bei überkauften oder überverkauften Bedingungen.

Gleitender 100-Perioden-Durchschnitt (MA100): Definiert die Hauptmarktrichtung und verhindert den Handel gegen den vorherrschenden Trend.

Dynamisches Positionsmanagement:

Progressiver und dynamischer Trailing Stop, der die Schutzniveaus anpasst, wenn sich der Handel in den Gewinn bewegt.

Optionen für festes Trailing, ATR-basiertes Trailing oder progressives Trailing nach Stufen.

Kontrolle der Handelszeit:

Ermöglicht die Festlegung von Handelszeiten, die Anpassung an die liquidesten Sitzungen und die Reduzierung des Engagements bei geringer Volatilität.

Es können auch automatisch Positionen außerhalb des festgelegten Zeitplans geschlossen werden.

Kombinierte Strategie: Candlesticks + ATR + RSI + MA100.

Dynamisches Risikomanagement mit Losgröße proportional zum Saldo.

Fortgeschrittener Trailing Stop: fest, ATR-basiert oder progressiv nach Stufen.

Kontrolle der Handelszeiten und automatische Schließung außerhalb der Betriebszeiten.

Optimiert für XAU/USD (Gold) auf dem H1-Zeitrahmen.

Konfigurierbares Risiko/Belohnungs-Verhältnis.

Sauberer und optimierter Code für schnelles Testen im Strategy Tester.

Empfohlenes Symbol: XAU/USD (Gold).

Zeitrahmen: H1.

Empfohlener Broker: niedrige Latenz und enger Spread.

Empfohlenes Mindestkapital: 500 USD (anpassbar an die Risikotoleranz).

Konfigurierbar: RR-Ratio, Handelsplan, technische Parameter, Trailing und zusätzliche Filter.

HauptmerkmaleNutzungsempfehlungenWichtiger Hinweis

Dieser EA bietet keine Garantie für zukünftige Gewinne. Backtesting, Optimierung und Tests auf einem Demokonto werden empfohlen, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto anwenden. Die Benutzer müssen stets ein angemessenes Risikomanagement anwenden.

Einführung - Das Problem, das er löst

Auf dem Goldmarkt (XAU/USD) fällt es vielen Händlern schwer, klare und konsistente Einstiege zu finden und das Risiko bei einem so volatilen Vermögenswert effektiv zu steuern. Der manuelle Handel führt oft zu impulsiven Entscheidungen, Überengagement und unnötigen Verlusten.

Wie das Problem gelöst wird

Vivo GOLDm# automatisiert den Handel mit einer getesteten und disziplinierten Methodik. Es kombiniert Candlestick-Muster mit technischen Indikatoren (ATR, RSI und MA100), um solide Gelegenheiten zu erkennen und gleichzeitig ein dynamisches Risikomanagement und progressive Trailing-Stops anzuwenden.

Die Steuerung der Handelszeit und die flexiblen Risiko/Belohnungs-Einstellungen ermöglichen es dem System, sich an unterschiedliche Marktbedingungen anzupassen und so die Chancen zu maximieren und gleichzeitig das Kapital zu schützen.

Fazit - Was der Trader bekommt

Mit Vivo GOLDm# erhalten Händler ein automatisiertes MetaTrader 5-System, das Folgendes bietet:

Größere Konsistenz in der Strategie.

Sicherheit dank eines fortschrittlichen Risikomanagements.

Operative Effizienz, die Improvisationen überflüssig macht.

Zeitersparnis und weniger Handelsstress.

Dieser Expert Advisor kann zu einem zuverlässigen Instrument für diejenigen werden, die Gold mit Disziplin, Struktur und vollständiger Risikokontrolle handeln möchten.