Stock CFD Trader Multi Symbol Multi Indicator
- Experten
- Jan Krendel
- Version: 1.16
- Aktivierungen: 10
Dieser EA handelt mit CFDs von Aktien, ETFs und Indizes.
Er bietet Multi-Symbol-Fähigkeit, 7 Indikatoren und einige flexible Funktionen.
Indikatoren
- Gleitende Durchschnitte
- ADX
- Bollinger
- RSI
- Pivot-Punkte
- Fraktale
- Price Action Swing Punkte
Zusätzliche Funktionen
- Dynamisches Lot
- Hebelwirkung Multiplikator (1.0 = keine Hebelwirkung)
- Korbgruppe Take Profit
- Individueller Take Profit & Stop Loss
- Auswahl der Handelsrichtung (nur Kauf, nur Verkauf, Kauf & Verkauf)
- Gegensätzliches Signal Schließung
- Handelszeit-Filter
- Puffereinstellung für jeden Indikator (Einstiegsdistanz)
Wichtige Details!
- Dieser EA hat keine vorgeschlagenen Standardeinstellungen. Er kann von Ihnen schnell und einfach optimiert werden, um Ihre bevorzugten Einstellungen zu finden (ich habe meine eigenen ziemlich schnell gefunden)
- Die Standardeinstellungen sind nicht handelbar oder testbar: alle Indikatoren sind ausgeschaltet, das Symbolfeld zeigt AAAA;BBBB;CCCC;DDDD, und TP und SL sind nicht gesetzt.
- Stellen Sie beim Handel, bei der Optimierung oder beim Backtesting sicher, dass die von Ihnen gewählten Symbole im "Market Watch"-Fenster vorhanden sind.
- Wählen Sie beim Optimieren oder Backtesting die Modellierung "1 Minute OHLC".
- Wählen Sie "Every Tick" oder "Every Tick Based on Real Ticks", wenn Sie eine Scalping-Strategie backtesten möchten (sehr langsames Backtesting).
- Auch bei der Verwendung von "1 Minute OHLC" sollten Sie darauf achten, dass das Ergebnis in etwa dem von "Every Tick Based on Real Ticks" entspricht.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Backtest die Swaps anzeigt. Wenn nicht, müssen Sie sie manuell berechnen.
- Wenn Sie handeln möchten, verbinden Sie den EA einfach mit dem EURUSD-Chart.
- Zu Beginn jedes Backtests, und nur im Backtest, eröffnet der EA einen 0,01 EURUSD-Handel, der etwa 30 Minuten dauert. Dies war für die MQL5-Validierung erforderlich.
Nur Sie können entscheiden, was zu handeln und wie. Dieser EA ist einfach ein Instrument in Ihren Händen.
Viel Erfolg!
DISCLAIMER: Dieser EA ist nur ein Software-Tool. Ich bin kein Finanzberater oder Vermögensverwalter. Ich gebe keine finanziellen Ratschläge oder Empfehlungen. Alle hier gezeigten Backtest-Screenshots basieren auf meinen persönlichen Einstellungen und dienen nur der Veranschaulichung. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Ihre Handels- und Investitionsentscheidungen liegen vollständig in Ihrer eigenen Verantwortung.
