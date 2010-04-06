Stock CFD Trader Multi Symbol Multi Indicator

Dieser EA handelt mit CFDs von Aktien, ETFs und Indizes.

Er bietet Multi-Symbol-Fähigkeit, 7 Indikatoren und einige flexible Funktionen.

Indikatoren

  • Gleitende Durchschnitte
  • ADX
  • Bollinger
  • RSI
  • Pivot-Punkte
  • Fraktale
  • Price Action Swing Punkte


Zusätzliche Funktionen

  • Dynamisches Lot
  • Hebelwirkung Multiplikator (1.0 = keine Hebelwirkung)
  • Korbgruppe Take Profit
  • Individueller Take Profit & Stop Loss
  • Auswahl der Handelsrichtung (nur Kauf, nur Verkauf, Kauf & Verkauf)
  • Gegensätzliches Signal Schließung
  • Handelszeit-Filter
  • Puffereinstellung für jeden Indikator (Einstiegsdistanz)


Wichtige Details!

    • Dieser EA hat keine vorgeschlagenen Standardeinstellungen. Er kann von Ihnen schnell und einfach optimiert werden, um Ihre bevorzugten Einstellungen zu finden (ich habe meine eigenen ziemlich schnell gefunden)

    • Die Standardeinstellungen sind nicht handelbar oder testbar: alle Indikatoren sind ausgeschaltet, das Symbolfeld zeigt AAAA;BBBB;CCCC;DDDD, und TP und SL sind nicht gesetzt.

    • Stellen Sie beim Handel, bei der Optimierung oder beim Backtesting sicher, dass die von Ihnen gewählten Symbole im "Market Watch"-Fenster vorhanden sind.
    • Wählen Sie beim Optimieren oder Backtesting die Modellierung "1 Minute OHLC".

    • Wählen Sie "Every Tick" oder "Every Tick Based on Real Ticks", wenn Sie eine Scalping-Strategie backtesten möchten (sehr langsames Backtesting).

    • Auch bei der Verwendung von "1 Minute OHLC" sollten Sie darauf achten, dass das Ergebnis in etwa dem von "Every Tick Based on Real Ticks" entspricht.
    • Stellen Sie sicher, dass Ihr Backtest die Swaps anzeigt. Wenn nicht, müssen Sie sie manuell berechnen.

    • Wenn Sie handeln möchten, verbinden Sie den EA einfach mit dem EURUSD-Chart.

    • Zu Beginn jedes Backtests, und nur im Backtest, eröffnet der EA einen 0,01 EURUSD-Handel, der etwa 30 Minuten dauert. Dies war für die MQL5-Validierung erforderlich.


    Nur Sie können entscheiden, was zu handeln und wie. Dieser EA ist einfach ein Instrument in Ihren Händen.


    Viel Erfolg!


    DISCLAIMER: Dieser EA ist nur ein Software-Tool. Ich bin kein Finanzberater oder Vermögensverwalter. Ich gebe keine finanziellen Ratschläge oder Empfehlungen. Alle hier gezeigten Backtest-Screenshots basieren auf meinen persönlichen Einstellungen und dienen nur der Veranschaulichung. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Ihre Handels- und Investitionsentscheidungen liegen vollständig in Ihrer eigenen Verantwortung.



    # Stock Trader


