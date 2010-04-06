ASHI ENGINE - USDJPY H1

具有专业量化验证的机构级系统。超过 15,000 次蒙特卡洛模拟确认其稳健性。

夏普比率 2.21 | 恢复因子 6.75 | 最大回撤 9.12% | 盈利因子 1.37

采用专业架构，无网格、无马丁格尔、无平均持仓操作。

专为寻求高概率系统的交易者开发。

价格

早期采用者价格：$499（前20次激活）

常规价格：$999

经过 15,000 次蒙特卡洛模拟验证的机构级系统。为优先考虑稳定性而非不切实际承诺的交易者开发。

已验证指标

回测：3.11 年 | 913 笔交易 | 历史数据质量 100%

夏普比率：2.21

恢复因子：6.75

盈利因子：1.37

最大回撤：9.12%

净利润：+141.97%

线性相关性：0.97

这些指标来自逐笔报价建模的回测，无激进优化或曲线拟合。

为什么 ASHI ENGINE 与众不同

市场上大多数 EA 使用马丁格尔或网格策略。这些技术可能显示诱人的资金曲线，直到它们灾难性失效。

ASHI ENGINE 基于机构原则运行：

一次仅持有一个仓位

每笔交易均设置止损

通过 ATR 控制风险

不平摊亏损

亏损后不加倍仓位

结果是具有可控回撤的稳定资金曲线。

蒙特卡洛验证

该系统已接受 15,000 次随机模拟，包括：

交易序列重排

点差和滑点变化

破产风险分析

关键结果：

盈利概率：99.96%

回撤超过 20% 的概率：7.61%

回撤超过 30% 的概率：0.50%

此验证确认系统未过度优化。

策略

ASHI ENGINE 采用专有的高级噪音过滤系统，以识别高概率趋势状态，并在多根蜡烛图期间确认每次入场，过滤不规则波动。出场经过优化，旨在捕捉每次波动的最大行程，同时避免不必要的回调。

特点：

基于 ATR 的动态止损

可配置的风险回报比

可选盈亏平衡功能

可选追踪止损

推荐配置

交易品种：USDJPY（已优化）

时间框架：H1

最低资金：$500（固定手数 0.01）

推荐资金：$1,000 - $5,000

每笔交易风险：0.5% - 1%

经纪商：任何提供 USDJPY 低点差的经纪商

VPS：推荐用于连续运行

可交易其他货币对，但 EA 专为 USDJPY 设计

主要参数

风险管理：

UseFixedLot: 使用固定手数或百分比风险

FixedLotSize: 固定手数大小

RiskPercent: 每笔交易风险百分比

止损和止盈：

ATR_Multiplier: 止损 ATR 乘数

RR_Ratio: 风险回报比

追踪止损：

UseTrailingStop: 启用/禁用

TrailingActivationPips: 激活点数

TrailingDistancePips: 追踪距离点数

盈亏平衡：

UseBreakEven: 启用/禁用

BreakEvenActivationPips: 激活点数

BreakEvenProfitPips: 确保盈利点数

防跟单复制：

UseRandomDelay: 入场随机延迟

RandomDelayMin/Max: 延迟范围（秒）

包含内容

ASHI ENGINE EA 文件 (.ex5)

含优化参数的 .set 文件

蒙特卡洛验证报告 PDF

免费更新

私信支持

适合人群

寻求稳定性而非快速结果的交易者

资金账户（Prop Firms）用户

优先考虑低回撤的投资者

在 H1 时间框架交易且不过度交易的交易者

不适合人群

寻求快速翻倍的交易者

期望每日多次交易的用户

无法接受回撤期的人士

附加信息

购买前如有疑问，请发送私信。

ASHI Engine 常见问题解答

ASHI Engine 使用什么类型的策略？

ASHI Engine 是基于价格分析的趋势系统，使用 Heikin Ashi 和移动平均线。EA 仅在动量明确对齐的条件满足时才会交易。不使用复杂的模式或削弱稳健性的人工过滤器。

推荐在哪个市场和哪个时间框架使用？

推荐货币对：USDJPY

最佳时间框架：H1

这是具有最佳稳定性指标、低回撤和长期测试一致性的组合。

需要配置吗？是即插即用的吗？

是的，它是即插即用的。

包含可直接加载的官方推荐设置文件。大多数用户无需修改任何变量。

如何管理风险？

EA 使用每笔交易百分比风险。

主要参数：

默认风险百分比为账户余额的 0.6%

通过 ATR 定义止损和止盈

包含盈亏平衡选项

它使用网格、马丁格尔、对冲或平均持仓吗？

不。

ASHI Engine 不使用马丁格尔、网格、反向马丁格尔、复苏策略或平均持仓。

每笔交易都是独立的。

始终使用追踪止损吗？

不。

追踪止损功能可用，但不是官方配置的一部分，因为它会降低策略效率。为希望自定义出场管理的用户提供。

建议的最低资金是多少？

标准账户：300–500 美元

对于资金账户：使用推荐风险（0.3–0.6%）。

哪种账户类型更好？

具有以下特点的账户：

低点差

稳定的执行

VPS 靠近您的经纪商服务器

EA 稳健，不依赖特殊条件。

交易频率如何？

ASHI Engine 是一个保守的系统。仅在趋势明确且得到确认时才交易。

这意味着：

中等频率

干扰较少

可控的回撤

我可以在多个货币对上使用它吗？

技术上可以，但官方配置仅涵盖 USDJPY H1。

对于其他货币对，建议进行单独的优化。

它包含防复制保护吗？

是的，包含内部防跟单复制功能，可与 Prop Firms 一起使用。不影响性能或最终用户。

EA 的稳健性是如何验证的？

EA 已通过以下方式验证：

广泛回测

多年的历史数据

参数稳定性测试

包含点差变化和不利条件的模拟

无过度优化或不可靠的过滤器

它适合资金账户吗？

是的。

该策略侧重于风险控制、有限回撤和操作稳定性，使其适合此类账户。

官方链接：

信号：https://www.mql5.com/es/signals/2346056

官方支持与问题：

更新频道开发中

风险警告： 交易具有高风险，可能不适合所有投资者。过往表现不保证未来结果。所示结果基于历史回测和模拟，不能保证在真实市场条件下重现。在交易前，请确保了解所涉及的风险，切勿投入无法承受损失的资金。本 EA 是交易辅助工具，并非盈利保证系统。购买者须自行承担投资决策责任。