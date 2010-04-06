ASHI Engine

ASHI ENGINE - USDJPY H1

具有专业量化验证的机构级系统。超过 15,000 次蒙特卡洛模拟确认其稳健性。

夏普比率 2.21 | 恢复因子 6.75 | 最大回撤 9.12% | 盈利因子 1.37

采用专业架构，无网格、无马丁格尔、无平均持仓操作。

专为寻求高概率系统的交易者开发。

价格

早期采用者价格：$499（前20次激活）
常规价格：$999

经过 15,000 次蒙特卡洛模拟验证的机构级系统。为优先考虑稳定性而非不切实际承诺的交易者开发。

已验证指标

回测：3.11 年 | 913 笔交易 | 历史数据质量 100%
夏普比率：2.21
恢复因子：6.75
盈利因子：1.37
最大回撤：9.12%
净利润：+141.97%
线性相关性：0.97

这些指标来自逐笔报价建模的回测，无激进优化或曲线拟合。

为什么 ASHI ENGINE 与众不同

市场上大多数 EA 使用马丁格尔或网格策略。这些技术可能显示诱人的资金曲线，直到它们灾难性失效。

ASHI ENGINE 基于机构原则运行：

  • 一次仅持有一个仓位

  • 每笔交易均设置止损

  • 通过 ATR 控制风险

  • 不平摊亏损

  • 亏损后不加倍仓位

结果是具有可控回撤的稳定资金曲线。

蒙特卡洛验证

该系统已接受 15,000 次随机模拟，包括：

  • 交易序列重排

  • 点差和滑点变化

  • 破产风险分析

关键结果：

  • 盈利概率：99.96%

  • 回撤超过 20% 的概率：7.61%

  • 回撤超过 30% 的概率：0.50%

此验证确认系统未过度优化。

策略

ASHI ENGINE 采用专有的高级噪音过滤系统，以识别高概率趋势状态，并在多根蜡烛图期间确认每次入场，过滤不规则波动。出场经过优化，旨在捕捉每次波动的最大行程，同时避免不必要的回调。

特点：

  • 基于 ATR 的动态止损

  • 可配置的风险回报比

  • 可选盈亏平衡功能

  • 可选追踪止损

推荐配置

交易品种：USDJPY（已优化）
时间框架：H1
最低资金：$500（固定手数 0.01）
推荐资金：$1,000 - $5,000
每笔交易风险：0.5% - 1%
经纪商：任何提供 USDJPY 低点差的经纪商
VPS：推荐用于连续运行
可交易其他货币对，但 EA 专为 USDJPY 设计

主要参数

风险管理：

  • UseFixedLot: 使用固定手数或百分比风险

  • FixedLotSize: 固定手数大小

  • RiskPercent: 每笔交易风险百分比

止损和止盈：

  • ATR_Multiplier: 止损 ATR 乘数

  • RR_Ratio: 风险回报比

追踪止损：

  • UseTrailingStop: 启用/禁用

  • TrailingActivationPips: 激活点数

  • TrailingDistancePips: 追踪距离点数

盈亏平衡：

  • UseBreakEven: 启用/禁用

  • BreakEvenActivationPips: 激活点数

  • BreakEvenProfitPips: 确保盈利点数

防跟单复制：

  • UseRandomDelay: 入场随机延迟

  • RandomDelayMin/Max: 延迟范围（秒）

包含内容

  • ASHI ENGINE EA 文件 (.ex5)

  • 含优化参数的 .set 文件

  • 蒙特卡洛验证报告 PDF

  • 免费更新

  • 私信支持

适合人群

  • 寻求稳定性而非快速结果的交易者

  • 资金账户（Prop Firms）用户

  • 优先考虑低回撤的投资者

  • 在 H1 时间框架交易且不过度交易的交易者

不适合人群

  • 寻求快速翻倍的交易者

  • 期望每日多次交易的用户

  • 无法接受回撤期的人士

附加信息

购买前如有疑问，请发送私信。

ASHI Engine 常见问题解答

ASHI Engine 使用什么类型的策略？
ASHI Engine 是基于价格分析的趋势系统，使用 Heikin Ashi 和移动平均线。EA 仅在动量明确对齐的条件满足时才会交易。不使用复杂的模式或削弱稳健性的人工过滤器。

推荐在哪个市场和哪个时间框架使用？
推荐货币对：USDJPY
最佳时间框架：H1
这是具有最佳稳定性指标、低回撤和长期测试一致性的组合。

需要配置吗？是即插即用的吗？
是的，它是即插即用的。
包含可直接加载的官方推荐设置文件。大多数用户无需修改任何变量。

如何管理风险？
EA 使用每笔交易百分比风险。
主要参数：
默认风险百分比为账户余额的 0.6%
通过 ATR 定义止损和止盈
包含盈亏平衡选项

它使用网格、马丁格尔、对冲或平均持仓吗？
不。
ASHI Engine 不使用马丁格尔、网格、反向马丁格尔、复苏策略或平均持仓。
每笔交易都是独立的。

始终使用追踪止损吗？
不。
追踪止损功能可用，但不是官方配置的一部分，因为它会降低策略效率。为希望自定义出场管理的用户提供。

建议的最低资金是多少？
标准账户：300–500 美元
对于资金账户：使用推荐风险（0.3–0.6%）。

哪种账户类型更好？
具有以下特点的账户：

  • 低点差

  • 稳定的执行

  • VPS 靠近您的经纪商服务器
    EA 稳健，不依赖特殊条件。

交易频率如何？
ASHI Engine 是一个保守的系统。仅在趋势明确且得到确认时才交易。
这意味着：

  • 中等频率

  • 干扰较少

  • 可控的回撤

我可以在多个货币对上使用它吗？
技术上可以，但官方配置仅涵盖 USDJPY H1。
对于其他货币对，建议进行单独的优化。

它包含防复制保护吗？
是的，包含内部防跟单复制功能，可与 Prop Firms 一起使用。不影响性能或最终用户。

EA 的稳健性是如何验证的？
EA 已通过以下方式验证：

  • 广泛回测

  • 多年的历史数据

  • 参数稳定性测试

  • 包含点差变化和不利条件的模拟

  • 无过度优化或不可靠的过滤器

它适合资金账户吗？
是的。
该策略侧重于风险控制、有限回撤和操作稳定性，使其适合此类账户。

官方链接：
信号：https://www.mql5.com/es/signals/2346056
官方支持与问题：
更新频道开发中

风险警告： 交易具有高风险，可能不适合所有投资者。过往表现不保证未来结果。所示结果基于历史回测和模拟，不能保证在真实市场条件下重现。在交易前，请确保了解所涉及的风险，切勿投入无法承受损失的资金。本 EA 是交易辅助工具，并非盈利保证系统。购买者须自行承担投资决策责任。


