ASHI Engine
- 专家
- Bernardo Garcia Delfa
- 版本: 3.0
- 更新: 17 十二月 2025
- 激活: 20
ASHI ENGINE - USDJPY H1
具有专业量化验证的机构级系统。超过 15,000 次蒙特卡洛模拟确认其稳健性。
夏普比率 2.21 | 恢复因子 6.75 | 最大回撤 9.12% | 盈利因子 1.37
采用专业架构，无网格、无马丁格尔、无平均持仓操作。
专为寻求高概率系统的交易者开发。
价格
早期采用者价格：$499（前20次激活）
常规价格：$999
经过 15,000 次蒙特卡洛模拟验证的机构级系统。为优先考虑稳定性而非不切实际承诺的交易者开发。
已验证指标
回测：3.11 年 | 913 笔交易 | 历史数据质量 100%
夏普比率：2.21
恢复因子：6.75
盈利因子：1.37
最大回撤：9.12%
净利润：+141.97%
线性相关性：0.97
这些指标来自逐笔报价建模的回测，无激进优化或曲线拟合。
为什么 ASHI ENGINE 与众不同
市场上大多数 EA 使用马丁格尔或网格策略。这些技术可能显示诱人的资金曲线，直到它们灾难性失效。
ASHI ENGINE 基于机构原则运行：
-
一次仅持有一个仓位
-
每笔交易均设置止损
-
通过 ATR 控制风险
-
不平摊亏损
-
亏损后不加倍仓位
结果是具有可控回撤的稳定资金曲线。
蒙特卡洛验证
该系统已接受 15,000 次随机模拟，包括：
-
交易序列重排
-
点差和滑点变化
-
破产风险分析
关键结果：
-
盈利概率：99.96%
-
回撤超过 20% 的概率：7.61%
-
回撤超过 30% 的概率：0.50%
此验证确认系统未过度优化。
策略
ASHI ENGINE 采用专有的高级噪音过滤系统，以识别高概率趋势状态，并在多根蜡烛图期间确认每次入场，过滤不规则波动。出场经过优化，旨在捕捉每次波动的最大行程，同时避免不必要的回调。
特点：
-
基于 ATR 的动态止损
-
可配置的风险回报比
-
可选盈亏平衡功能
-
可选追踪止损
推荐配置
交易品种：USDJPY（已优化）
时间框架：H1
最低资金：$500（固定手数 0.01）
推荐资金：$1,000 - $5,000
每笔交易风险：0.5% - 1%
经纪商：任何提供 USDJPY 低点差的经纪商
VPS：推荐用于连续运行
可交易其他货币对，但 EA 专为 USDJPY 设计
主要参数
风险管理：
-
UseFixedLot: 使用固定手数或百分比风险
-
FixedLotSize: 固定手数大小
-
RiskPercent: 每笔交易风险百分比
止损和止盈：
-
ATR_Multiplier: 止损 ATR 乘数
-
RR_Ratio: 风险回报比
追踪止损：
-
UseTrailingStop: 启用/禁用
-
TrailingActivationPips: 激活点数
-
TrailingDistancePips: 追踪距离点数
盈亏平衡：
-
UseBreakEven: 启用/禁用
-
BreakEvenActivationPips: 激活点数
-
BreakEvenProfitPips: 确保盈利点数
防跟单复制：
-
UseRandomDelay: 入场随机延迟
-
RandomDelayMin/Max: 延迟范围（秒）
包含内容
-
ASHI ENGINE EA 文件 (.ex5)
-
含优化参数的 .set 文件
-
蒙特卡洛验证报告 PDF
-
免费更新
-
私信支持
适合人群
-
寻求稳定性而非快速结果的交易者
-
资金账户（Prop Firms）用户
-
优先考虑低回撤的投资者
-
在 H1 时间框架交易且不过度交易的交易者
不适合人群
-
寻求快速翻倍的交易者
-
期望每日多次交易的用户
-
无法接受回撤期的人士
附加信息
购买前如有疑问，请发送私信。
ASHI Engine 常见问题解答
ASHI Engine 使用什么类型的策略？
ASHI Engine 是基于价格分析的趋势系统，使用 Heikin Ashi 和移动平均线。EA 仅在动量明确对齐的条件满足时才会交易。不使用复杂的模式或削弱稳健性的人工过滤器。
推荐在哪个市场和哪个时间框架使用？
推荐货币对：USDJPY
最佳时间框架：H1
这是具有最佳稳定性指标、低回撤和长期测试一致性的组合。
需要配置吗？是即插即用的吗？
是的，它是即插即用的。
包含可直接加载的官方推荐设置文件。大多数用户无需修改任何变量。
如何管理风险？
EA 使用每笔交易百分比风险。
主要参数：
默认风险百分比为账户余额的 0.6%
通过 ATR 定义止损和止盈
包含盈亏平衡选项
它使用网格、马丁格尔、对冲或平均持仓吗？
不。
ASHI Engine 不使用马丁格尔、网格、反向马丁格尔、复苏策略或平均持仓。
每笔交易都是独立的。
始终使用追踪止损吗？
不。
追踪止损功能可用，但不是官方配置的一部分，因为它会降低策略效率。为希望自定义出场管理的用户提供。
建议的最低资金是多少？
标准账户：300–500 美元
对于资金账户：使用推荐风险（0.3–0.6%）。
哪种账户类型更好？
具有以下特点的账户：
-
低点差
-
稳定的执行
-
VPS 靠近您的经纪商服务器
EA 稳健，不依赖特殊条件。
交易频率如何？
ASHI Engine 是一个保守的系统。仅在趋势明确且得到确认时才交易。
这意味着：
-
中等频率
-
干扰较少
-
可控的回撤
我可以在多个货币对上使用它吗？
技术上可以，但官方配置仅涵盖 USDJPY H1。
对于其他货币对，建议进行单独的优化。
它包含防复制保护吗？
是的，包含内部防跟单复制功能，可与 Prop Firms 一起使用。不影响性能或最终用户。
EA 的稳健性是如何验证的？
EA 已通过以下方式验证：
-
广泛回测
-
多年的历史数据
-
参数稳定性测试
-
包含点差变化和不利条件的模拟
-
无过度优化或不可靠的过滤器
它适合资金账户吗？
是的。
该策略侧重于风险控制、有限回撤和操作稳定性，使其适合此类账户。
官方链接：
信号：https://www.mql5.com/es/signals/2346056
官方支持与问题：
更新频道开发中
风险警告： 交易具有高风险，可能不适合所有投资者。过往表现不保证未来结果。所示结果基于历史回测和模拟，不能保证在真实市场条件下重现。在交易前，请确保了解所涉及的风险，切勿投入无法承受损失的资金。本 EA 是交易辅助工具，并非盈利保证系统。购买者须自行承担投资决策责任。