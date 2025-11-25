Supreme index

Titel: Institutional Breakout PRO: Multi-Currency-Engine

Beschreibung:

Erschließen Sie die Kraft der Volatilität mit Institutional Breakout PRO. Ursprünglich für US-Indizes entwickelt, hat sich dieser Algorithmus als universeller Handelsmotor erwiesen, der in der Lage ist, Gewinne aus den wichtigsten Devisenpaaren (EURUSD, GBPUSD), Rohstoffen (Gold/XAUUSD) und Indizes zu erzielen.

🧠 Die Strategie:

Der EA verwendet keine nachlaufenden Indikatoren. Stattdessen verwendet er eine dynamische Box-Logik. Er erkennt Phasen der Marktkonsolidierung und platziert strategische Pending Orders, um die unvermeidliche Preisexplosion (Breakout) zu erfassen. Ob es die London Open für GBPUSD oder die New York Open für US500 ist, dieser Roboter passt sich an.

Hauptmerkmale:

🌍 Multi-Asset-fähig: Erfolgreich getestet auf US500, XAUUSD, EURUSD und GBPUSD.

📊 Elite Dashboard: Überwachen Sie Ihren maximalen Drawdown, den täglichen Gewinn und den Marktstatus in Echtzeit.

🛡️ Risikomanagement : Beinhaltet tägliche Gewinnziele, tägliche Verlustlimits und Zeitfilter, um schlechte Marktzeiten zu vermeiden.

🚀 Auto-Compounding: Der EA wächst mit Ihrem Konto durch intelligentes AutoLot Money Management.

Empfehlungen: