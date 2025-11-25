Supreme index

Titel: Institutional Breakout PRO: Multi-Currency-Engine

Beschreibung:
Erschließen Sie die Kraft der Volatilität mit Institutional Breakout PRO. Ursprünglich für US-Indizes entwickelt, hat sich dieser Algorithmus als universeller Handelsmotor erwiesen, der in der Lage ist, Gewinne aus den wichtigsten Devisenpaaren (EURUSD, GBPUSD), Rohstoffen (Gold/XAUUSD) und Indizes zu erzielen.

🧠 Die Strategie:
Der EA verwendet keine nachlaufenden Indikatoren. Stattdessen verwendet er eine dynamische Box-Logik. Er erkennt Phasen der Marktkonsolidierung und platziert strategische Pending Orders, um die unvermeidliche Preisexplosion (Breakout) zu erfassen. Ob es die London Open für GBPUSD oder die New York Open für US500 ist, dieser Roboter passt sich an.

Hauptmerkmale:

  • 🌍 Multi-Asset-fähig: Erfolgreich getestet auf US500, XAUUSD, EURUSD und GBPUSD.

  • 📊 Elite Dashboard: Überwachen Sie Ihren maximalen Drawdown, den täglichen Gewinn und den Marktstatus in Echtzeit.

  • 🛡️ Risikomanagement: Beinhaltet tägliche Gewinnziele, tägliche Verlustlimits und Zeitfilter, um schlechte Marktzeiten zu vermeiden.

  • 🚀 Auto-Compounding: Der EA wächst mit Ihrem Konto durch intelligentes AutoLot Money Management.

Empfehlungen:

  • Zeitrahmen: M1 oder H1 (Anpassung je nach Asset).

  • Paare: Majors (EURUSD, USDJPY), Gold (XAUUSD), und Indizes (US500, NAS100).

  • Setup:Im Abschnitt Kommentare finden Sie optimierte. set-Dateien für jede Währung.


Empfohlene Produkte
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experten
ID Trade_Bot BS - ein effektives Werkzeug für den automatisierten Handel mit RSI Trade_Bot BS ist eine effiziente Lösung für den automatisierten Handel auf Basis des RSI, die eine flexible Anpassung der Parameter und des Risikomanagements ermöglicht. Dank der Möglichkeit, einen Handelsmodus zu wählen, dynamischen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels und der Anpassung des Handelsmodus (Kaufen, Verkaufen oder beides), ist er für verschiedene Handelsstrategien geeignet. Hauptmerkmale: Verwend
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Experten
Die Möglichkeit wurde hinzugefügt, die Lotgröße zu ändern und den EA zum niedrigstmöglichen Preis anzubieten. Beim Kauf erhalten Sie Support und zukünftige Updates. Bitte unterstützen Sie seine Weiterentwicklung. Dieser EA ist sofort einsatzbereit. AussiePrecision ist ein zeitgesteuerter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der speziell für das Währungspaar AUD/USD entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um Trades zu genau festgelegten und kontrollierten Zeitpunkten auszuführen und eignet sich i
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Fundamental Robot ist ein Expert Advisor, der auf dem Fundamental Signals Indicator basiert. Der Fundamental Signals Indicator verfügt über eine leistungsstarke Berechnungsmaschine, die Marktbewegungen über 30000 Punkte vorhersagen kann. Der Indikator wird als fundamental bezeichnet, weil er Trends mit großen Bewegungen, ohne komplizierte Eingaben und mit geringem Risiko vorhersagen kann. Der EA arbeitet mit niedrigen Margin-Levels und hat daher ein geringes Risiko. EA verwenden: Der EA ist
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Experten
Die EA-Strategie : Er verfügt über einen eingebauten Indikator, der auf der Anordnung der japanischen Kerzen basiert, um die Signale zu bestimmen, und hat verschiedene Eingänge für Short- und Long-Positionen, um seine Präzision zu verbessern; Sie sollten diesen EA kaufen, weil : er seit langem getestet wurde; Sein Indikator wurde stark verbessert und optimiert; das Programm frei von Bugs ist; es sicher ist, weil seine Effizienz etwa 70% der Durchsetzungskraft beträgt; es ist mit der Trailing St
FTMO Trading EA MT5
Samuel Kiniu Njoroge
5 (1)
Experten
Verbessern Sie Ihren Handel mit ftmo trading ea , dem hochmodernen Price Action Expert Advisor, der Ihre Handelserfahrung auf ein neues Niveau hebt. Durch die Nutzung fortschrittlicher Algorithmen und die sorgfältige Analyse von Kursbewegungen ermöglicht ftmo trading ea Händlern einen unvergleichlichen Einblick in den Markt. Vorbei sind die Zeiten, in denen man sich ausschließlich auf Indikatoren oder verzögerte Signale verlassen musste. Mit ftmo trading ea erhalten Sie Zugang zu Echtzeit-Daten
GoldenEagle
Chantal Thys
Experten
GoldenEagle - Smart Trend Trading EA GoldenEagle ist ein leistungsstarker und intelligenter Expert Advisor, der für den präzisen und konsistenten Handel mit Trendmärkten entwickelt wurde. Dieser EA wurde für MetaTrader 5 entwickelt und kombiniert gleitende Durchschnittsübergänge, RSI-Filter und Volatilitätserkennung (ATR), um Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Hauptmerkmale: Trend-basierte Logik - Handelt nur in starken, bestätigten Markttrends RSI-Fi
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experten
Der Fractal Trend Master ist einer der leistungsstärksten und ausgefeiltesten Expert Advisors auf dem Markt. Er wurde entwickelt, um das Kapital der Trader zu schützen und gleichzeitig die Gewinnchancen zu maximieren. Basierend auf der renommierten Methodik von Bill Williams verwendet dieser EA drei wesentliche technische Analysewerkzeuge: den Alligator-Indikator , Fraktale und den Gator-Oszillator , wodurch ein robuster und präziser Rahmen für die Identifizierung und Verfolgung von Markttrends
Nova DCA Trader
Anita Monus
Experten
Nova DCA Trader ist ein Expert Advisor zur Verwaltung von Trades unter Verwendung der Dollar-Cost Averaging (DCA) Strategie, die eine kontrollierte Skalierung von Positionen in trendigen oder volatilen Märkten ermöglicht. Durch Mittelwertbildung in Positionen auf vordefinierten Niveaus zielt dieser EA darauf ab, den Einstiegspreis zu verbessern und das Gewinnpotenzial zu maximieren, während das Risiko sorgfältig verwaltet wird. Im Gegensatz zu rücksichtslosen Grid- oder Martingale-Systemen wende
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Experten
RSI Master PRO - Professioneller Expert Advisor für MetaTrader 5 Übersicht: RSI Master PRO ist ein Expert Advisor (EA), der für MT5 entwickelt wurde, um automatisch auf den Finanzmärkten zu handeln und dabei den Relative Strength Index (RSI) als zentrale Entscheidungsgrundlage zu nutzen. Sein modularer Aufbau und seine vollständig anpassbaren Parameter machen ihn zu einem leistungsstarken und flexiblen Werkzeug für Händler, die ihre Strategie auf diesen Momentum-Indikator stützen. ️ Technisc
Universal MT5 MACD
Volodymyr Hrybachov
Experten
Handelsroboter auf dem MACD-Indikator Dies ist eine vereinfachte Version des Handelsroboters, er verwendet nur eine Einstiegsstrategie (die erweiterte Version hat mehr als 10 Strategien) Vorteile für Experten: Scalping, Martingale, Grid-Trading. Sie können den Handel mit nur einer Order oder einem Orderraster einrichten. Ein hochgradig anpassbares Auftragsraster mit einem dynamischen, festen oder Multiplikatorschritt und einem Handelslot ermöglicht es Ihnen, den Expert Advisor an fast jedes
Majd Qatuni exp
Majd Ahmad Mahmoud Qatuni
Experten
MAJD QATUNI Trend Reversal EA v1.27 Ein vollautomatischer Expert Advisor , der speziell für Gold (XAUUSD) getestet wurde , um potenzielle Marktumkehrungen nach starken Schwungphasen zu erfassen. Er verwendet ein konsekutives Candlestick-Muster , das durch Multi-Indikator-Filter und ein fortschrittliches Risikomanagement für präzise Einstiege und Gewinnabsicherung ergänzt wird. Der aktuelle Preis ist nur für Demozwecke gedacht. Hauptmerkmale: Momentum-basierte Umkehrstrategie: Erkennt N aufei
Enjoy Dax40 Scaper Mt5
Pankaj Kapadia
Experten
Die Zukunft des Enjoy Dax40 Scalper: Erschließen Sie das Potenzial Ihrer Handelsreise mit dem Enjoy Dax40 Scalper EA, der sorgfältig für Scalping-Strategien in höheren Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser leistungsstarke EA zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, die Feinheiten der Dax40 (De40) oder Ger40 Indizes zu navigieren und erweitert seine Fähigkeiten auf die UsTec (Nasdaq100) und US30 (DJ IND) Märkte. Mit einer strategischen Mischung aus unserem eigenen Trendindikator und anderen kurzfri
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Experten
Der Market Beast Dominator EA ist ein automatisches Handelssystem, das für den Forex-Markt entwickelt wurde. Es basiert in erster Linie auf der Analyse der Marktstruktur und identifiziert wichtige strukturelle Verschiebungen wie Break of Structure (BOS) und Change of Character (CHOCH) , um Richtungsvorgaben und präzise Einstiegszonen zu bestimmen. Indem er sich darauf konzentriert, wie sich der Preis um strukturelle Bruchpunkte herum verhält, erfasst der EA Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit,
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experten
********** WEIHNACHTSANGEBOT - BEGRENZTE ZEIT NUR 30$ ********** 6 VON 10 EXEMPLAREN FÜR $35 ÜBRIG ---> NÄCHSTER PREIS $55 UPDATED v1.8 erscheint im März 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " BITTE LESEN SIE DIE GESAMTE BESCHREIBUNG, BEVOR SIE ES VERWEN
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
Experten
Ilan für MetaTrader 5 Durch die Verwendung der virtuellen Trades wird der Handel in beide Richtungen (Kauf und Verkauf) gleichzeitig möglich. Dies ermöglicht es den Benutzern, die beliebte Strategie für die Nettobuchhaltung von Positionen, die von MetaTrader 5 angewendet wird, anzupassen. Einstellungen des Expert Advisors Die Einrichtung des Expert Advisors ist einfach. Dennoch stehen alle wichtigen Einstellungen der Strategie zur Anpassung zur Verfügung. Verfügbare Werkzeuge: Eindeutige MagicN
Lemm Scalper EA MT5
Fabio Sanna
Experten
Lemm ist ein Scalper, der für den Intraday-Handel im M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, also sehr schnell und aggressiv. Es kann in einer ruhigeren Version mit höheren Zeitrahmen oder auf verschiedene Vermögenswerte gleichzeitig mit verschiedenen magischen Zahlen konfiguriert werden. Die Standardkonfiguration ist für Forex-Paare, aber durch Ändern der Parameter kann es für jedes Paar verwendet werden (es hat ausgezeichnete Ergebnisse auf XauUsd und DjiUsd gehabt). Es ist mit einer beweglichen und m
Layer Grid
Dominic Mbothu
Experten
Layer Grid Expert Advisor - Vollständige Produktbeschreibung ABSCHNITT 1: Überblick Ein System, das auf Struktur, Intelligenz und Anpassungsfähigkeit basiert Layer Grid ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der für Trader entwickelt wurde, die mehr als nur Automatisierung wollen - sie suchen Systeme, die auf Struktur basieren, durch Intelligenz verfeinert werden und sich in der Praxis bewähren. Im Gegensatz zu EAs auf dem Massenmarkt, die auf starren, veralteten Vorlagen basieren, ist
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Experten
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven ist bis zum 8. Dezember 2025 zum Einführungspreis erhältlich. Dieser Expert Advisor ist universell einsetzbar und passt sich jedem Asset an. Der Multi-Asset Scalper EA ist ein professionelles, automatisiertes Handelssystem für die MetaTrader 5-Plattform, das für Scalping-Operationen mit mehreren Assets gleichzeitig entwickelt wurde. Version 8.2 bietet Multi-Timeframe-Technologie mit dreifacher Bestätigung und integriertem Risikomanagement. Technische
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Experten
Der VR Black Box-Handelsroboter basiert auf der beliebten und bewährten Trendfolgestrategie. Im Laufe mehrerer Jahre wurde es auf Live-Handelskonten durch regelmäßige Updates und die Einführung neuer Ideen verbessert. Dadurch ist VR Black Box zu einem leistungsstarken und einzigartigen Handelsroboter geworden, der sowohl Anfänger als auch erfahrene Händler beeindrucken kann. Um sich mit dem Roboter vertraut zu machen und seine Wirksamkeit zu bewerten, reicht es aus, ihn auf einem Demokonto zu in
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
IlanisMT5
Mikhail Sergeev
3.86 (7)
Experten
Ilanis ist ein Expert Advisor für den Aktienhandel, er kann für den Handel auf dem Forex und anderen Märkten, einschließlich Rohstoffen, Metallen und Indexmärkten, verwendet werden. Um den Markteintritt zu bestimmen, verwendet der EA den modernen und ultraleichten adaptiven Indikator FourAverage. Das Prinzip der Positionserhaltung ähnelt dem des beliebten Forex-Roboters Ilan, der Mittelwertbildung verwendet. Aber im Gegensatz zu Ilan verwendet Ilanis einen genauen Einstieg in den Markt. Der Robo
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Experten
SmartRisk MA Pro Strategie-Übersicht: SmartRisk MA Pro ist eine optimierte, risikoorientierte automatisierte Handelsstrategie (Expert Advisor), die für die MetaTrader 5 Plattform entwickelt wurde. Sie wurde entwickelt, um Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage von Kursabweichungen von gleitenden Durchschnitten zu identifizieren und beinhaltet ein umfassendes Kapitalmanagementsystem. Der Expert Advisor arbeitet mit einer "New Bar"-Logik, die Stabilität und Vorhersagbarkeit bei der Ausführung von
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Experten
Bolic Eagle EA - Fortgeschrittener Parabolic SAR-gesteuerter Handelsalgorithmus Übersicht Bolic Eagle EA ist eine hochentwickelte algorithmische Handelslösung für Händler, die ein hochgradig anpassungsfähiges und automatisiertes System suchen, das auf dem Parabolic SAR-Indikator basiert. Dieser Expert Advisor (EA) wurde entwickelt, um Marktumkehrungen zu erkennen und zu nutzen, indem er die Präzision des Parabolic SAR nutzt und mit optionalen Trendbestätigungstools, fortschrittlichen Risikoman
Blazing Night Scalper MT5
Scott Fredeman
Experten
FLAMMENDER NACHT-SKALIERER VÖLLIG NEUES SYSTEM ZUR RÜCKGEWINNUNG DES GITTERS HINZUGEFÜGT Nachtskalierung mit Stop Losses hat in den vergangenen Jahren vor 2022 unglaublich gut funktioniert. Blazing Night Scalper wurde ursprünglich auf mehr als 10 Jahren Tick-Daten mit Take Profit und Stop Loss mit erstaunlichen Ergebnissen getestet. Sobald wir das Jahr 2022 erreichten, wurde es für Nachtscaler immer schwieriger, Gewinne zu erzielen, wahrscheinlich aus vielen Gründen, wie z.B. die Erhöhung der
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Bear vs Bull EA ist ein automatisierter Berater für den täglichen Betrieb des FOREX-Währungsmarktes in einem volatilen und ruhigen Markt. Geeignet sowohl für erfahrene Händler als auch für Anfänger. Es funktioniert mit allen Brokern, einschließlich amerikanischer Broker, die FIFO erfordern, um vor allem zuvor geöffnete Transaktionen zu schließen. *Um das Panel zu aktivieren, ist es notwendig, den Parameter DRAW_INFORMATION = true in den Einstellungen zu setzen; - Empfehlungen Bevor Sie den Ber
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension