Supreme index

Título : Institutional Breakout PRO: Motor Multidivisa

Descripción:

Libere el poder de la volatilidad con el Institutional Breakout PRO. Originalmente diseñado para Índices de EEUU, este algoritmo ha demostrado ser un Motor de Trading Universal, capaz de extraer beneficios de los principales pares de Forex (EURUSD, GBPUSD), Materias Primas (Oro/XAUUSD), e Índices.

🧠 La Estrategia:

El EA no utiliza indicadores rezagados. En su lugar, utiliza una lógica de caja dinámica. Identifica los periodos de consolidación del mercado y coloca órdenes pendientes estratégicas para capturar la inevitable explosión del precio (Breakout). Ya sea la apertura de Londres para GBPUSD o la apertura de Nueva York para US500, este robot se adapta.

Características principales:

🌍 Multi-Asset Capable: Probado con éxito en US500, XAUUSD, EURUSD, y GBPUSD.

📊 Elite Dashboard: Monitoriza tu Max Drawdown, Beneficio Diario, y Estado del Mercado en tiempo real.

🛡️ Gestión del Riesgo: Incluye Objetivos de Ganancias Diarias, Límites de Pérdidas Diarias y Filtros de Tiempo para evitar las malas horas del mercado.

🚀 Auto-Compounding: El EA crece con su cuenta utilizando la gestión inteligente de dinero AutoLot.

Recomendaciones: