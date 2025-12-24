Ultra Simple Trade Panel

XAU Trade Panel - Precision Gold Trading Made Simple
Das XAU Trade Panel ist ein professionelles, extrem reaktionsschnelles manuelles Trading-Panel, das speziell für XAUUSD-Scalpers, Intraday-Trader und Multi-Layer-Position-Builder entwickelt wurde.

Dieses Panel wurde mit Blick auf Geschwindigkeit, Genauigkeit und den Arbeitsablauf des Händlers entwickelt und ermöglicht es Ihnen, einzelne Positionen sofort auszuführen, zu verwalten, zu schützen und jetzt auch zu managen - und das alles über eine übersichtliche, intuitive Oberfläche, die Ihnen nicht im Weg steht.

Ob Sie nun Layer stapeln, schwebende Orders leiten, Momentum-Bursts skalpieren oder unsaubere Eingaben schnell retten/bereinigen müssen, dieses Tool gibt Ihnen mit einem Klick die volle Kontrolle.

🔥 Hauptmerkmale

✅ 1. Vollständig benutzerdefinierte manuelle Orderausführung (mehr Broker-Proof)

  • JETZT kaufen / JETZT verkaufen Marktschaltflächen

  • Benutzerdefinierte Eingabe der Marktlosgröße

  • Ultra-schnelle Ausführung, optimiert für die Volatilität von Gold

  • Verbesserte Kompatibilität der Füllmodi: versucht automatisch die vom Broker unterstützten Füllmodi (RETURN / IOC / FOK) für eine bessere Ausführungssicherheit

  • Entwickelt für Scalper, die Geschwindigkeit und weniger "Ungültiger Füllmodus"-Fehler benötigen

✅ 2. Drei vollständig konfigurierbare Handelszonen (Z1, Z2, Z3)

In jeder Zone können Sie vordefinieren:

  • Preis

  • Anzahl der Schichten

  • Losgröße pro Ebene

Dann sofort ausführen:

  • Kaufen @ Zone

  • Verkaufen @ Zone

Das Panel platziert automatisch mehrere gestapelte Pending Orders zum angegebenen Preis.
Perfekt für Händler, die Kauf-/Verkaufsaufträge in 3 verschiedenen Schlüsselzonen platzieren möchten.

✅ 3. Smart BE (Break-Even) Stop-Loss Automatisierung

Ein Klick auf SL auf BE setzen setzt alle Stop-Losses auf Break-Even, mit Offset:

  • Offset in XAU-Pips eingeben

  • Beispiel: 0,5 Pips = 0,05 auf XAUUSD

  • Funktioniert für alle offenen Positionen, um das Risiko sofort zu reduzieren

✅ 4. Bulk SL & TP Editor (Positionen + Pending Orders)

Legen Sie einen einzigen Take Profit- oder Stop Loss-Preis fest für:

  • Alle offenen Positionen

  • Alle schwebenden Aufträge (Limits/Stopps)

Enthält eine Sicherheitslogik, um unmögliche Platzierungen zu verhindern (z.B. TP unter Buy Entry).

🆕 ✅ 5. Positions Manager Seite (Per-Trade Kontrolle)

Eine neue Registerkarte "Positionen" für die schnelle Bereinigung von Trades und präzises Management:

  • Anzeige der offenen Positionen in einer Tabelle

  • Sortierung der schlimmsten Einträge zuerst (damit Ihre größten Probleme ganz oben erscheinen)

  • Scrollbare Liste (um viele Positionen sauber zu verwalten)

  • Ein-Klick-Aktionen pro Position:

    • TRIM (automatisches TP in der Nähe des Eintrags nach Pip-Abstand)

    • TP1 / TP2 / TP3 (sofortige Anwendung voreingestellter TP-Levels)

  • Dedizierte Aktualisierungssteuerung + zeitgesteuerte Aktualisierungen

Dies ist ideal für die Skalierung, das Speichern schlechter Einträge und die schnelle Verwaltung mehrerer Ebenen.

🆕 ✅ 6. Erweitertes Risiko- und Exposure-Dashboard (Positionen + Pending)

Die Live-Statistiken gehen jetzt über die Positionen hinaus:

  • Gesamtzahl der offenen Positionen

  • Gesamte Lots (offene Positionen)

  • Gesamtes potenzielles TP-Ergebnis

  • Gesamtes SL-Ergebnis (Worst-Case)

  • NEU: Pending Exposure-Statistiken

    • Schwebende Lots

    • Schwebende potenzielle TP/SL P/L (was Ihre schwebenden Aufträge bei Auslösung verdienen/verlieren könnten)

So kennen Sie immer Ihr gesamtes Risiko - nicht nur das, was bereits offen ist.

🆕 ✅ 7. Verschiebbares Panel (sauberer Arbeitsbereich)

  • Das Panel kann jetzt mit der Maus auf dem Diagramm verschoben werden.

  • Chart-Interaktionen werden beim Ziehen sauber gehandhabt, um lästige Fehlklicks zu vermeiden

  • Der Arbeitsbereich bleibt in verschiedenen Layouts und auf verschiedenen Monitoren flexibel

✅ 8. Utilities zur Kontosicherheit (Instant Risk Controls)

Unverzichtbare Dienstprogramme für Goldbewegungen mit hoher Volatilität:

  • Delete LIMITS → Entfernt alle Buy Limit / Sell Limit Aufträge

  • TP All Now → Schließt alle profitablen Positionen sofort

  • Exit ALL → Schließt alle Positionen und löscht alle Orders mit einem Klick

🌟 Warum dieses Panel sich abhebt

  • 100% optimiert für den XAUUSD-Präzisionshandel

  • Mehr Broker-kompatible Ausführung (Filling-Mode Fallback)

  • Pro-Position-Management für reale mehrschichtige Workflows

  • Eingebautes Bewusstsein für ausstehendes Engagement (Lots + potenzielle P/L)

  • Saubere, schnelle Benutzeroberfläche mit scrollbaren Positionen und verschiebbarem Panel

  • Entwickelt von einem aktiven XAUUSD-Händler - entwickelt für Geschwindigkeit und Kontrolle

📌 Ideal für

  • Gold (XAUUSD) Scalper

  • Layer/Ladder-Entry-Trader

  • Breakout-Trader, die Zonenlogik verwenden

  • Risikofokussierte Trader, die sofortige SL/TP-Kontrolle wünschen

  • Jeder, der viele Einstiege verwaltet und eine Sortierung nach dem schlechtesten Wert und TP-Tools für jeden Handel wünscht

  • Demo-Version: https: //limewire.com/d/KQuqd#ctYSx2HVbj


