Ultra Simple Trade Panel

⭐ XAU Trade Panel - Precision Gold Trading Made Simple

XAU Trade Panel es un panel de trading manual profesional y ultra sensible diseñado específicamente para scalpers XAUUSD, traders intradía y constructores de posiciones multicapa.

Construido pensando en la velocidad, la precisión y el flujo de trabajo del trader, este panel le permite ejecutar, gestionar, proteger y, ahora, microgestionar posiciones individuales al instante, todo ello desde una interfaz limpia e intuitiva que no le estorba.

Ya sea que apile capas, órdenes pendientes de escalera, ráfagas de impulso de cuero cabelludo, o la necesidad de rescatar / limpiar las entradas desordenadas rápido, esta herramienta le da un control total con un solo clic.

Características principales

✅ 1. Ejecución manual de órdenes totalmente personalizada (más a prueba de brokers)

Botones de mercado Comprar AHORA / Vender AHORA

Introducción personalizada del tamaño del lote de mercado

Ejecución ultrarrápida optimizada para la volatilidad del oro

Compatibilidad mejorada con el modo de llenado: prueba automáticamente los modos de llenado soportados por el broker (RETURN / IOC / FOK) para una mejor fiabilidad de ejecución.

Construido para scalpers que necesitan velocidad y menos errores de "modo de llenado inválido"

✅ 2. Tres zonas de negociación totalmente configurables (Z1, Z2, Z3)

Cada zona le permite predefinir:

Precio

Número de capas

Tamaño del lote por capa

Ejecutar al instante:

Comprar @ Zona

Vender @ Zona

El panel coloca automáticamente múltiples órdenes pendientes apiladas al precio especificado.

Perfecto para los operadores que desean colocar órdenes de compra/venta en 3 zonas clave diferentes.

✅ 3. Automatización inteligente de Stop-Loss BE (Break-Even)

Un clic en Set SL to BE empuja todos los stop-loss a break even, con offset:

Introduzca el offset en pips XAU

Ejemplo: 0,5 pips = 0,05 en XAUUSD

Funciona en todas las posiciones abiertas para reducir instantáneamente la exposición

✅ 4. 4. Editor masivo de SL y TP (Posiciones + Órdenes pendientes)

Establezca un único precio Take Profit o Stop Loss para:

Todas las posiciones abiertas

Todas las órdenes pendientes (límites/stops)

Incluye lógica de seguridad para evitar colocaciones imposibles (por ejemplo, TP por debajo de la entrada de Compra).

🆕 ✅ 5. Página del Gestor de Posiciones (Control por operación)

Una nueva pestaña de Pos iciones construida para una rápida limpieza de operaciones y una gestión precisa:

Ver las posiciones abiertas en una tabla

Las peores entradas ordenadas primero (para que sus mayores problemas se muestren en la parte superior)

Lista desplazable (permite gestionar muchas posiciones de forma limpia)

Acciones por posición con un solo clic: TRIM (auto TP cerca de la entrada por distancia pip) TP1 / TP2 / TP3 (aplica niveles de TP preestablecidos al instante)

Control de actualización dedicado + actualizaciones temporizadas

Esto es ideal para escalar, guardar entradas erróneas y gestionar múltiples capas rápidamente.

🆕 ✅ 6. Cuadro de mandos de riesgo y exposición ampliado (posiciones + pendientes)

Las estadísticas en vivo ahora van más allá de las posiciones:

Número total de posiciones abiertas

Total de lotes (posiciones abiertas)

Resultado TP potencial total

Resultado total de SL (peor caso)

NUEVO: Estadísticas de exposición pendientes Lotes pendientes TP/SL P/L potencial pendiente (lo que sus órdenes pendientes podrían ganar/perder si se activan)



Para que siempre conozcas tu riesgo total - no sólo lo que ya está abierto.

🆕 ✅ 7. Panel arrastrable (espacio de trabajo limpio)

El panel ahora se puede arrastrar alrededor del gráfico con el ratón

Las interacciones del gráfico se manejan limpiamente durante el arrastre para evitar molestos clics erróneos

Mantiene su espacio de trabajo flexible a través de diferentes diseños y monitores

✅ 8. Utilidades de seguridad de la cuenta (controles de riesgo instantáneos)

Utilidades esenciales para movimientos de oro de alta volatilidad:

Delete LIMITS → Elimina todas las órdenes Buy Limit / Sell Limit.

TP All Now → Cierra todas las posiciones rentables al instante.

Exit ALL → Cierra todas las posiciones y elimina todas las órdenes en un solo clic

🌟 Por qué destaca este panel

100% optimizado para el trading de precisión en XAUUSD

Ejecución más compatible con brokers (fallback en modo de relleno)

Gestión por posición para flujos de trabajo multicapa del mundo real

Conocimiento de exposición pendiente incorporado (lotes + P/L potencial)

Interfaz de usuario limpia y rápida con posiciones desplazables + panel arrastrable

Diseñado por un trader activo de XAUUSD - construido para la velocidad y el control

Ideal para