Ultra Simple Trade Panel

XAU Trade Panel - Precision Gold Trading Made Simple
XAU Trade Panel es un panel de trading manual profesional y ultra sensible diseñado específicamente para scalpers XAUUSD, traders intradía y constructores de posiciones multicapa.

Construido pensando en la velocidad, la precisión y el flujo de trabajo del trader, este panel le permite ejecutar, gestionar, proteger y, ahora, microgestionar posiciones individuales al instante, todo ello desde una interfaz limpia e intuitiva que no le estorba.

Ya sea que apile capas, órdenes pendientes de escalera, ráfagas de impulso de cuero cabelludo, o la necesidad de rescatar / limpiar las entradas desordenadas rápido, esta herramienta le da un control total con un solo clic.

Características principales

✅ 1. Ejecución manual de órdenes totalmente personalizada (más a prueba de brokers)

  • Botones de mercadoComprar AHORA / Vender AHORA

  • Introducción personalizada del tamaño del lote de mercado

  • Ejecución ultrarrápida optimizada para la volatilidad del oro

  • Compatibilidad mejorada con el modo de llenado: prueba automáticamente los modos de llenado soportados por el broker (RETURN / IOC / FOK) para una mejor fiabilidad de ejecución.

  • Construido para scalpers que necesitan velocidad y menos errores de "modo de llenado inválido"

✅ 2. Tres zonas de negociación totalmente configurables (Z1, Z2, Z3)

Cada zona le permite predefinir:

  • Precio

  • Número de capas

  • Tamaño del lote por capa

Ejecutar al instante:

  • Comprar @ Zona

  • Vender @ Zona

El panel coloca automáticamente múltiples órdenes pendientes apiladas al precio especificado.
Perfecto para los operadores que desean colocar órdenes de compra/venta en 3 zonas clave diferentes.

✅ 3. Automatización inteligente de Stop-Loss BE (Break-Even)

Un clic en Set SL to BE empuja todos los stop-loss a break even, con offset:

  • Introduzca el offset en pips XAU

  • Ejemplo: 0,5 pips = 0,05 en XAUUSD

  • Funciona en todas las posiciones abiertas para reducir instantáneamente la exposición

✅ 4. 4. Editor masivo de SL y TP (Posiciones + Órdenes pendientes)

Establezca un único precio Take Profit o Stop Loss para:

  • Todas las posiciones abiertas

  • Todas las órdenes pendientes (límites/stops)

Incluye lógica de seguridad para evitar colocaciones imposibles (por ejemplo, TP por debajo de la entrada de Compra).

🆕 ✅ 5. Página del Gestor de Posiciones (Control por operación)

Una nueva pestaña de Pos iciones construida para una rápida limpieza de operaciones y una gestión precisa:

  • Ver las posiciones abiertas en una tabla

  • Las peores entradas ordenadas primero (para que sus mayores problemas se muestren en la parte superior)

  • Lista desplazable (permite gestionar muchas posiciones de forma limpia)

  • Acciones por posición con un solo clic:

    • TRIM (auto TP cerca de la entrada por distancia pip)

    • TP1 / TP2 / TP3 (aplica niveles de TP preestablecidos al instante)

  • Control de actualización dedicado + actualizaciones temporizadas

Esto es ideal para escalar, guardar entradas erróneas y gestionar múltiples capas rápidamente.

🆕 ✅ 6. Cuadro de mandos de riesgo y exposición ampliado (posiciones + pendientes)

Las estadísticas en vivo ahora van más allá de las posiciones:

  • Número total de posiciones abiertas

  • Total de lotes (posiciones abiertas)

  • Resultado TP potencial total

  • Resultado total de SL (peor caso)

  • NUEVO: Estadísticas de exposición pendientes

    • Lotes pendientes

    • TP/SL P/L potencial pendiente (lo que sus órdenes pendientes podrían ganar/perder si se activan)

Para que siempre conozcas tu riesgo total - no sólo lo que ya está abierto.

🆕 ✅ 7. Panel arrastrable (espacio de trabajo limpio)

  • El panel ahora se puede arrastrar alrededor del gráfico con el ratón

  • Las interacciones del gráfico se manejan limpiamente durante el arrastre para evitar molestos clics erróneos

  • Mantiene su espacio de trabajo flexible a través de diferentes diseños y monitores

✅ 8. Utilidades de seguridad de la cuenta (controles de riesgo instantáneos)

Utilidades esenciales para movimientos de oro de alta volatilidad:

  • Delete LIMITS → Elimina todas las órdenes Buy Limit / Sell Limit.

  • TP All Now → Cierra todas las posiciones rentables al instante.

  • Exit ALL → Cierra todas las posiciones y elimina todas las órdenes en un solo clic

🌟 Por qué destaca este panel

  • 100% optimizado para el trading de precisión en XAUUSD

  • Ejecución más compatible con brokers (fallback en modo de relleno)

  • Gestión por posición para flujos de trabajo multicapa del mundo real

  • Conocimiento de exposición pendiente incorporado (lotes + P/L potencial)

  • Interfaz de usuario limpia y rápida con posiciones desplazables + panel arrastrable

  • Diseñado por un trader activo de XAUUSD - construido para la velocidad y el control

Ideal para

  • Oro (XAUUSD) scalpers

  • Traders de entrada por capas/escaleras

  • Comerciantes Breakout utilizando la lógica de la zona

  • Traders centrados en el riesgo que desean un control instantáneo de SL/TP

  • Cualquiera que gestione muchas entradas y quiera una clasificación de peor primero + herramientas de TP por operación

  • Versión Demo: https: //limewire.com/d/KQuqd#ctYSx2HVbj


