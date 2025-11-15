Ultra Simple Trade Panel
- Utilidades
- Chin Yu Zhe
- Versión: 2.2
- Actualizado: 24 diciembre 2025
- Activaciones: 20
⭐ XAU Trade Panel - Precision Gold Trading Made Simple
XAU Trade Panel es un panel de trading manual profesional y ultra sensible diseñado específicamente para scalpers XAUUSD, traders intradía y constructores de posiciones multicapa.
Construido pensando en la velocidad, la precisión y el flujo de trabajo del trader, este panel le permite ejecutar, gestionar, proteger y, ahora, microgestionar posiciones individuales al instante, todo ello desde una interfaz limpia e intuitiva que no le estorba.
Ya sea que apile capas, órdenes pendientes de escalera, ráfagas de impulso de cuero cabelludo, o la necesidad de rescatar / limpiar las entradas desordenadas rápido, esta herramienta le da un control total con un solo clic.
Características principales
✅ 1. Ejecución manual de órdenes totalmente personalizada (más a prueba de brokers)
-
Botones de mercadoComprar AHORA / Vender AHORA
-
Introducción personalizada del tamaño del lote de mercado
-
Ejecución ultrarrápida optimizada para la volatilidad del oro
-
Compatibilidad mejorada con el modo de llenado: prueba automáticamente los modos de llenado soportados por el broker (RETURN / IOC / FOK) para una mejor fiabilidad de ejecución.
-
Construido para scalpers que necesitan velocidad y menos errores de "modo de llenado inválido"
✅ 2. Tres zonas de negociación totalmente configurables (Z1, Z2, Z3)
Cada zona le permite predefinir:
-
Precio
-
Número de capas
-
Tamaño del lote por capa
Ejecutar al instante:
-
Comprar @ Zona
-
Vender @ Zona
El panel coloca automáticamente múltiples órdenes pendientes apiladas al precio especificado.
Perfecto para los operadores que desean colocar órdenes de compra/venta en 3 zonas clave diferentes.
✅ 3. Automatización inteligente de Stop-Loss BE (Break-Even)
Un clic en Set SL to BE empuja todos los stop-loss a break even, con offset:
-
Introduzca el offset en pips XAU
-
Ejemplo: 0,5 pips = 0,05 en XAUUSD
-
Funciona en todas las posiciones abiertas para reducir instantáneamente la exposición
✅ 4. 4. Editor masivo de SL y TP (Posiciones + Órdenes pendientes)
Establezca un único precio Take Profit o Stop Loss para:
-
Todas las posiciones abiertas
-
Todas las órdenes pendientes (límites/stops)
Incluye lógica de seguridad para evitar colocaciones imposibles (por ejemplo, TP por debajo de la entrada de Compra).
🆕 ✅ 5. Página del Gestor de Posiciones (Control por operación)
Una nueva pestaña de Pos iciones construida para una rápida limpieza de operaciones y una gestión precisa:
-
Ver las posiciones abiertas en una tabla
-
Las peores entradas ordenadas primero (para que sus mayores problemas se muestren en la parte superior)
-
Lista desplazable (permite gestionar muchas posiciones de forma limpia)
-
Acciones por posición con un solo clic:
-
TRIM (auto TP cerca de la entrada por distancia pip)
-
TP1 / TP2 / TP3 (aplica niveles de TP preestablecidos al instante)
-
-
Control de actualización dedicado + actualizaciones temporizadas
Esto es ideal para escalar, guardar entradas erróneas y gestionar múltiples capas rápidamente.
🆕 ✅ 6. Cuadro de mandos de riesgo y exposición ampliado (posiciones + pendientes)
Las estadísticas en vivo ahora van más allá de las posiciones:
-
Número total de posiciones abiertas
-
Total de lotes (posiciones abiertas)
-
Resultado TP potencial total
-
Resultado total de SL (peor caso)
-
NUEVO: Estadísticas de exposición pendientes
-
Lotes pendientes
-
TP/SL P/L potencial pendiente (lo que sus órdenes pendientes podrían ganar/perder si se activan)
-
Para que siempre conozcas tu riesgo total - no sólo lo que ya está abierto.
🆕 ✅ 7. Panel arrastrable (espacio de trabajo limpio)
-
El panel ahora se puede arrastrar alrededor del gráfico con el ratón
-
Las interacciones del gráfico se manejan limpiamente durante el arrastre para evitar molestos clics erróneos
-
Mantiene su espacio de trabajo flexible a través de diferentes diseños y monitores
✅ 8. Utilidades de seguridad de la cuenta (controles de riesgo instantáneos)
Utilidades esenciales para movimientos de oro de alta volatilidad:
-
Delete LIMITS → Elimina todas las órdenes Buy Limit / Sell Limit.
-
TP All Now → Cierra todas las posiciones rentables al instante.
-
Exit ALL → Cierra todas las posiciones y elimina todas las órdenes en un solo clic
🌟 Por qué destaca este panel
-
100% optimizado para el trading de precisión en XAUUSD
-
Ejecución más compatible con brokers (fallback en modo de relleno)
-
Gestión por posición para flujos de trabajo multicapa del mundo real
-
Conocimiento de exposición pendiente incorporado (lotes + P/L potencial)
-
Interfaz de usuario limpia y rápida con posiciones desplazables + panel arrastrable
-
Diseñado por un trader activo de XAUUSD - construido para la velocidad y el control
Ideal para
-
Oro (XAUUSD) scalpers
-
Traders de entrada por capas/escaleras
-
Comerciantes Breakout utilizando la lógica de la zona
-
Traders centrados en el riesgo que desean un control instantáneo de SL/TP
-
Cualquiera que gestione muchas entradas y quiera una clasificación de peor primero + herramientas de TP por operación
-
Versión Demo: https: //limewire.com/d/KQuqd#ctYSx2HVbj