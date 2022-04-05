Prop Guardian

Prop Guardian Pro - Erweiterter Drawdown-Manager mit EA-Killer

Prop Guardian Pro ist ein umfassendes Risikomanagementprogramm, das speziell für professionelle Trader und Prop Firm-Kandidaten (FTMO, MFF, The5ers, etc.) entwickelt wurde. Es fungiert als strenger Risikomanager, der sicherstellt, dass Sie niemals Ihre Drawdown-Limits verletzen.

Prop Guardian Pro geht über ein einfaches Risikomanagement hinaus, indem es eine "Psycho-Manager"-Einheit integriert. Bei Erreichen eines Limits wird der Handel gestoppt und es werden intelligente Motivationsmeldungen angezeigt, um Racheakte zu verhindern und eine professionelle Einstellung zu bewahren.

Killer-Modus: Der ultimative Fail-Safe

Die meisten Risikomanager schließen Trades, aber andere EAs könnten sie sofort wieder öffnen. Der optionale Killer-Modus verhindert dies. Wenn er aktiviert ist, werden alle anderen Expert Advisors sofort aus allen offenen Charts entfernt, sobald ein Limit überschritten wird. Dadurch wird Ihr Konto sicher eingefroren und jede weitere Handelsaktivität verhindert.

Wichtigste Merkmale

  • Multi-Timeframe-Schutz: Überwacht Aktien über tägliche, wöchentliche und monatliche Limits gleichzeitig. Tägliche Limits werden automatisch zu Beginn des neuen Servertages zurückgesetzt.

  • Flexible Kalkulation: Unterstützt sowohl prozentuale (%) als auch feste Währungsberechnungsmodi ($), basierend auf Ihren Prop Firm-Regeln.

  • Dynamisches Dashboard: Eine übersichtliche, reaktionsschnelle Oberfläche, die sich automatisch an die Größe Ihres Chart-Fensters anpasst. Es zeigt den aktuellen P/L, den maximalen Drawdown und einen Countdown-Timer für das Zurücksetzen von Handelslimits an.

  • Smart State-Saver: Schützt die Daten bei VPS-Neustarts oder MT4-Abstürzen. Der EA speichert Start Equity und Drawdown Records in einer sicheren Datei, um die Kontinuität zu gewährleisten.

  • Benachrichtigungssystem: Sendet Warnungen über mobile Push-Benachrichtigungen, E-Mails und Pop-ups, wenn sich Limits nähern oder verletzt werden.

Psycho-Manager-Engine

Der Handel ist weitgehend psychologisch. Wenn ein tägliches Verlustlimit erreicht wird, sind Händler anfällig für emotionale Entscheidungen.

  • Dieses Tool zeigt professionelle Ratschläge auf dem Dashboard an, wenn ein Limit erreicht wird.

  • Die Meldungen rotieren alle 15 Sekunden, damit Sie den Überblick behalten.

  • Spezielle Meldungen gibt es sowohl für Verlustlimits (um Sie zu beruhigen) als auch für Gewinnziele (um Gier zu verhindern).

Eingabe-Parameter

Limit-Einstellungen

  • BerechnungsModus: Wählen Sie zwischen Prozentsatz oder Währung.

  • DailyDrawdownLimit: Maximal zulässiger Verlust für den Tag.

  • TagesGewinnZiel: Ziel, um Gewinne für den Tag zu sichern.

  • Wöchentliche/Monatliche Eingaben: Einstellungen für längerfristigen Schutz.

Aktionen und Warnungen

  • CloseTradesOnHit: Wenn wahr, werden alle Marktausführungsgeschäfte sofort geschlossen.

  • DeletePendingOnHit: Wenn wahr, werden alle Limit-/Stop-Aufträge gelöscht.

  • SendPushBenachrichtigung: Sendet Warnungen an die MT4 Mobile App.

  • EnableKillerMode: Wenn aktiviert, werden alle anderen EAs aus allen Charts entfernt, wenn ein Limit erreicht wird.

Dashboard-Einstellungen

  • FarbeEinstellungen: Anpassbare Farben für Hintergrund, Kopfzeile, Text, Gewinn und Verlust.

Wie man es benutzt

  1. Öffnen Sie einen leeren Chart (z.B. EURUSD H1).

  2. Fügen Sie Prop Guardian Pro hinzu.

  3. Legen Sie Ihre Drawdown-Grenzen fest (z.B. täglich 4%, monatlich 10%).

  4. Aktivieren Sie den KillerMode, wenn Sie andere automatische Handelsbots verwenden.

Live-Ergebnisse und Empfehlungen

Für eine vollautomatische Strategie, die gut mit diesem Risikomanager zusammenarbeitet, können Sie unsere verifizierten Überwachungsergebnisse hier einsehen:

https://www.mql5.com/en/signals/2345882


Support Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie diese bitte im Kommentarbereich oder senden Sie eine direkte Nachricht über Ihr MQL5-Profil.


Sicher handeln. Handeln Sie klug.

Empfohlene Produkte
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der Bars, die Sie in der BarsToScan-Einstellung des Indikators auswählen, aufzeichnet. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
Auto double push limited
Yasunao Koyama
Utilitys
Aktualisierung:ver1.53 (16/08/2023) Übersicht und Anforderungen Diese Funktion erzeugt ein Duplikat einer Limit-Order-Reservierung für manuelle Orders oder Orders aus anderen Tools. Es handelt sich um ein spezielles System für die "vereinfachte Ordererteilung". Für die Analyse, die die Orderplatzierung bestimmt, sollte der Benutzer sein Bestes geben, indem er nach Daten sucht, Faustregeln anwendet oder andere Analysetools oder EAs in Verbindung mit der Orderplatzierung verwendet. Die Funktion '
FREE
Trend Catcher EA Pro
Issam Kassas
Experten
Trend Catcher EA Pro — Basierend auf dem beliebten Trend Catcher Indikator und nach zahlreichen Anfragen ist nun endlich der Trend Catcher EA verfügbar. Ein Expert Advisor der neuen Generation, der algorithmusgesteuerte Automatisierung mit direkter manueller Kontrolle verbindet — für volle Kontrolle über den Markt. Schnell, anpassungsfähig und entwickelt für Trader, die Klarheit, Leistung und Entscheidungsfreiheit schätzen. Speziell für EURUSD auf realen Tickdaten (99,9%) entwickelt und optimier
FREE
DF Fibonacci Trader Pro MT4
Mark David Griffin
Utilitys
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro ist ein automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 4. Es nutzt Fibonacci-basierte Preisniveaus in Kombination mit Trend- und Strukturanalysen, um Ein- und Ausstiegspunkte zu definieren. Der EA unterstützt sowohl Long- als auch Short-Positionen und verfügt über integrierte Risikomanagementparameter. Kernfunktionen: • Verwendet Fibonacci-Retracement- und Extension-Logik zur Darstellung von Einstiegs-, SL- und TP-Punkten. • Konfigurierbare Lotgröße und Stop-L
FREE
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Indikatoren
Market Profile 3 MetaTrader 4 Indikator - ist eine klassische Marktprofil-Implementierung, die die Preisdichte im Laufe der Zeit anzeigen kann, indem sie die wichtigsten Preisniveaus, den Wertbereich und den Kontrollwert einer bestimmten Handelssitzung umreißt. Dieser Indikator kann mit Zeitrahmen zwischen M1 und D1 verbunden werden und zeigt das Marktprofil für tägliche, wöchentliche, monatliche oder sogar Intraday-Sessions an. Niedrigere Zeitrahmen bieten eine höhere Präzision. Höhere Timefram
FREE
BoxFibo
Sergei Kiriakov
Utilitys
Es ist nur eine alternative Fibo-Linien, weil mt4 haben, ist eine sehr seltsame Zeichnung von Fibo-Linien Eine einfache Box (Rechteck) grafisches Element mit einstellbaren Ebenen Bindung: Es ist möglich, bis zu 17 benutzerdefinierte Levels festzulegen, alle Rechtecke auf dem Chart mit dem angegebenen Präfix in ihrem Namen werden verarbeitet. Die Ebenen werden in % der Höhe des Rechtecks angegeben. Ein praktisches grafisches Element zur Analyse von Diagrammen anhand von Wachstumskorrekturstufen.
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Indikatoren
Der Indikator zeigt Signale nach der Strategie von Bill Williams auf dem Chart an . Die Demoversion des Indikators hat die gleichen Funktionen wie die kostenpflichtige Version , außer dass sie nur auf einem Demokonto funktionieren kann . Das Signal "First Wise Man" entsteht, wenn ein divergenter Balken mit Angulation entsteht. Bullish divergent bar - mit niedrigerem Minimum und Schlusskurs in der oberen Hälfte. Bearish divergent bar - höheres Maximum und der Schlusskurs in der unteren Hälfte. E
FREE
Minutes and Seconds on Chart
Saranjit Dosanjh
5 (1)
Utilitys
Der Saz_Timer Indikator gehört zur Saz_Forex Suite professioneller Indikatoren, die von Tradern für Trader entwickelt wurden. Dieser Indikator zeigt Minuten und Sekunden der Echtzeit im Chartfenster an. Der Indikator verwendet das OnTimer()-Ereignis, so dass er auch dann aktualisiert werden kann, wenn keine Ticks auf dem Chart empfangen werden. Der Text wird unten rechts im Chart angezeigt, im Screenshot rot umrandet. Eingaben: Textfarbe, ermöglicht die Auswahl der Farbe für den Text.
FREE
CandleStick Scanner for MT4
Mounir Cheikh
Utilitys
Der CandleStick Scanner ist ein Tool, mit dem Sie einen Marktscan durchführen und jedes Candlestick-Muster suchen können, das Sie bereits im aktuellen Chart erstellt haben, Sie können eine schnelle Suche im aktuellen Chart durchführen (500 Bars werden gescannt), Dies ist eine Lite-Version von CandleStick Factory für MT4 . Das Video zur Vollversion finden Sie hier: https: // www.youtube.com/watch?v=fq7pLXqVO94 Die Vollversion kann hier erworben werden: https: //www.mql5.com/en/market/product/7562
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Indikatoren
Sind Sie es leid, bei jeder Analyse von Charts Trendlinien zu zeichnen? Oder wünschen Sie sich mehr Konsistenz in Ihrer technischen Analyse? Dann ist dies genau das Richtige für Sie. Dieser Indikator zeichnet automatisch Trendlinien, wenn er auf einem Chart abgelegt wird. Wie er funktioniert Funktioniert ähnlich wie der Standardabweichungskanal auf mt4 und mt5. Er hat 2 Parameter: 1. Start-Bar 2. Anzahl der Balken für die Berechnung Der Startbalken ist der Balken, mit dem das Zeichnen der Trendl
FREE
Auto Fibonacci With EMA
Md Atiqul Islam
Indikatoren
Der Auto-Fibonacci-Indikator ist ein professionelles technisches Analyseinstrument, das automatisch Fibonacci-Retracement-Levels auf der Grundlage der zuletzt geschlossenen Tages- (D1) oder 4-Stunden-Kerze (H4) zeichnet . Diese Niveaus werden von Händlern häufig verwendet, um wichtige Unterstützungs-, Widerstands- und Trendumkehrzonen zu identifizieren . Diese Version ist für den manuellen Handel konzipiert und unterstützt eine leistungsstarke Handelsstrategie, die Fibonacci-Levels in Kombinati
FREE
MASi Three Screens
Aleksey Terentev
5 (2)
Indikatoren
MASi Three Screens basiert auf der Handelsstrategie von Dr. Alexander Elder. Dieser Indikator ist eine Sammlung von Algorithmen. Die Algorithmen basieren auf der Analyse von Charts verschiedener Zeitrahmen. Sie können jeden der angebotenen Algorithmen anwenden. Liste der Versionen der Algorithmen: ThreeScreens v1.0 - Eine einfache Implementierung, mit Analyse der MACD-Linie; ThreeScreens v1.1 - Eine einfache Implementierung, mit Analyse des MACD-Histogramms; ThreeScreens v1.2 - Kombiniert die
FREE
FlatBreakout
Aleksei Vorontsov
Indikatoren
FlatBreakout (Kostenlose Version) Flat Range Detektor und Breakout Panel für MT4 - nur GBPUSD FlatBreakout ist die kostenlose Version des professionellen FlatBreakoutPro-Indikators, der speziell für die Erkennung von Kursschwankungen und Ausbruchssignalen nur für das GBPUSD-Paar entwickelt wurde. Perfekt für Trader, die die einzigartige fraktale Logik von FlatBreakout erleben und Ausbruchssignale ohne Einschränkungen auf einem Live-Markt testen möchten. Für wen ist dieses Produkt geeignet? Für H
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Indikatoren
Das Penta-O ist ein 6-Punkt-Retracement-Harmonacci-Muster, das normalerweise großen Marktbewegungen vorausgeht. Penta-O-Muster können sich ausdehnen und ziemlich viel neu malen. Um die Dinge einfacher zu machen, implementiert dieser Indikator eine Wendung: Er wartet auf einen Donchian-Ausbruch in die richtige Richtung, bevor er den Handel signalisiert. Das Endergebnis ist ein sich ansonsten wiederholender Indikator mit einem sehr zuverlässigen Handelssignal. Die Donchian Breakout-Periode wird al
FREE
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
Experten
Diversifizieren Sie das Risiko auf Ihrem Handelskonto, indem Sie unsere Expert Advisors kombinieren. Erstellen Sie hier Ihr eigenes Handelssystem: Simple Forex Trading Strategies Der Expert Advisor eröffnet Trades, wenn der RSI-Indikator in überverkaufte oder überkaufte Bereiche eintritt. Stop Loss, Take Profit und Trailing Stop werden auf der Grundlage des ATR-Indikators berechnet. Das empfohlene Währungspaar ist EURGBP und der empfohlene Zeitrahmen für den Betrieb und die Durchführung von Ba
FREE
RSI Signalz
Gabriel Beaird
Utilitys
RSI Signalz ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- JETZT KOSTENLOS FÜR ALLE! EINSTELLBAR IN DEN EINGABEEINSTELLUNGEN - VIEL SPASS :) (ES WIRD NICHT FÜR SIE GEHANDELT. DIES IST NUR EINE HILFE FÜR DEN MANUELLEN HANDEL) Vollautom
FREE
HMA Trend
Pavel Zamoshnikov
4.59 (69)
Indikatoren
Ein Trendindikator auf der Grundlage des Hull Moving Average (HMA) mit zwei Perioden. Der Hull Moving Average ist eine verbesserte Variante des gleitenden Durchschnitts, die den Zeitpunkt der Trendumkehr recht genau anzeigt. Er wird häufig als Signalfilter verwendet. Durch die Kombination von zwei Arten von gleitenden Hull-Durchschnitten können diese Vorteile besser genutzt werden: Der HMA mit einer langsamen Periode identifiziert den Trend, während der HMA mit einer schnellen Periode die kurzfr
FREE
Golden Sizer By SKPAD
Matthias Hubert Patrick Snidaro
Utilitys
Golden Sizer By SKPAD - Intelligenter Rechner und Positionsmanager. Golden Sizer ist mehr als ein einfaches Handelswerkzeug: Es ist ein umfassender strategischer Assistent für das Risiko- und Positionsmanagement. Er wurde entwickelt, um sich an alle Handelsstile anzupassen - vom Anfänger bis zum Profi, vom Swing-Trader bis zum Scalper - und verändert Ihre Herangehensweise an die Märkte durch eine intuitive Benutzeroberfläche, optimale Berechnungsgenauigkeit und eine schnelle Ausführung. Golden
FREE
Toby Strategy Indicator
Ahmd Sbhy Mhmd Ahmd ʿYshh
Indikatoren
Der Indikator basiert auf der Toby-Strategie >> Die Mutterkerze, die eine größere Spanne hat als die vorherigen sechs Kerzen. Eine vertikale Linie zeigt die letzte Toby-Kerze mit den Zielen, die oben und unten angezeigt werden. Bei der Strategie geht es darum, dass der Schlusskurs außerhalb der Spanne der Toby-Kerze liegt, um die 3 Ziele zu erreichen, wobei das wahrscheinlichste Ziel das Ziel 1 ist, also stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Gewinne zurückhalten und Ihren Stop-Loss verwalten.
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indikatoren
FOLGEN SIE DER LINIE DIE VOLLVERSION ERHALTEN SIE HIER: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 Dieser Indikator gehorcht der beliebten Maxime, dass: "DER TREND IST DEIN FREUND". Er malt eine GRÜNE Linie für KAUFEN und eine ROTE Linie für VERKAUFEN. Er gibt Alarme und Warnungen aller Art aus. Er wiederholt sich nicht und kann für alle Währungspaare und Zeitrahmen verwendet werden. Ja, so einfach und simpel ist das. Selbst ein Neuling kann damit großartige und zuverlässige Geschäfte machen.
FREE
Proftrader Free
Alexander Nikolaev
4 (3)
Experten
Dieser Expert Advisor analysiert die letzten Kerzen und stellt fest, ob es eine Umkehr oder eine große Korrektur geben wird. Außerdem werden die Messwerte einiger Indikatoren analysiert (ihre Parameter können angepasst werden). Ist eine kostenlose Version von Proftrader . Im Gegensatz zur Vollversion kann in der kostenlosen Version des Beraters das anfängliche Lot nicht höher als 0,1 sein, das Handelspaar nur EURUSD und es hat auch weniger konfigurierbare Parameter. Eingabe-Parameter Lots - Losg
FREE
Constructor
Aleksey Semenov
Utilitys
Constructor ist ein praktisches Werkzeug zum Erstellen, Testen und Anwenden von Handelsstrategien und -ideen sowie zum Testen und Verwenden einzelner Indikatoren und ihrer Gruppen. Constructor umfasst Eröffnungs-, Schließungs-, Deal-Tracking-, Mittelwertbildungs- und Erholungsmodule sowie verschiedene Handelsoptionen mit und ohne Mittelwertbildung und Martingale. Sie haben die Möglichkeit, bis zu 10 verschiedene externe Indikatoren anzuschließen. Die ausführliche Anleitung finden Sie in der beig
FREE
Trailinator MT4
Christian Opperskalski
Utilitys
TRAILINATOR ist eine einzigartige Lösung, um verschiedene Trailing-Stop-Varianten zu verwenden und Ihre Einstellungen per Fernbedienung zu ändern. Sie konfigurieren Ihren Trailing-Stop für ein bestimmtes Symbol nur einmal. Diese Einstellung wird für alle Ihre Positionen desselben Symbols verwendet. Derzeit unterstützen wir diese verschiedenen Trailing-Stops: Standard: Funktioniert wie im Metatrader Terminal, beginnt mit dem Trailing, wenn Ihr Gewinn größer als der Trailing Stop ist Start nac
FREE
FX Gambit
Boyan Atanassov
Utilitys
Zenner Trading präsentiert FX Gambit Live-Streaming auf YouTube: https: //youtu.be/rD9bCSxypio FX Gambit ist ein adaptives, marktneutrales, duales MT4-basiertes automatisiertes Handelssystem, das entwickelt wurde, um auf alle Richtungskombinationen und Permutationen des Marktes zu reagieren und trotzdem ein positives Nettoergebnis zu erzielen. Es gibt 2 Instanzen von MT4 mit jeweils 2 Charts. Der LONG LEG der HEDGE befindet sich im linken Chart und der SHORT LEG im rechten. Die beiden MT4-Ins
FREE
Tracing Spreads
Rustam Zaytsev
Utilitys
Real-time spread tracking and monitoring software Displays spread values in form of histograms on current timeframe of chart Convenient for analyzing spread changes, as well as for comparing trading conditions of different brokers By placing on desired chart, the spread changes at different trading times are displayed Additionally Fully customizable Works on any instrument Works with any broker
FREE
Trend Filter Pro
Aleksandr Makarov
5 (1)
Indikatoren
Sonderangebot! h ttps:// www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Trend-Filter Pro Trend Filter Indikator. Sehr guter Filter für Ihr Handelssystem, ich empfehle, ihn zusammen mit - System Trend Pro oder Quantum Entry PRO zu verwenden Der Indikator malt nicht nach!!! Einstellungen : Ändern Sie den Parameter Periode für eine bessere Filterung ( Standard ist 90) Haben Sie Fragen? Brauchen Sie Hilfe?, Ich bin immer glücklich zu helfen, schreiben Sie mir in privaten Nachrichten oder Im Telegramm:
FREE
Traditional MACD MT4
Daniel Lewis
4.58 (55)
Indikatoren
Der MACD-Indikator in MetaTrader 4/5 sieht anders aus als der MACD in den meisten anderen Charting-Programmen. Das liegt daran, dass die MetaTrader 4/5-Version des MACD die MACD-Linie als Histogramm anzeigt, während sie traditionell als Linie dargestellt wird. Darüber hinaus berechnet die MetaTrader 4/5-Version die Signallinie mit Hilfe eines SMA, während sie laut MACD-Definition ein EMA sein sollte. Die MetaTrader 4/5-Version berechnet auch kein echtes MACD-Histogramm (die Differenz zwischen de
FREE
Three White Soldier Pattern EA
Harsh Tiwari
Experten
Das Candlestick-Muster der drei weißen Soldaten ist ein zinsbullisches Umkehrmuster, das typischerweise in Candlestick-Charts zu beobachten ist. Es besteht aus drei aufeinanderfolgenden langen Candlesticks, die nach einem Abwärtstrend gebildet werden und einen potenziellen Wechsel der Marktstimmung von bärisch zu bullisch signalisieren. Hier finden Sie eine detaillierte Beschreibung des Musters: 1. **Erste Kerze:** - Die erste Kerze des Musters wird normalerweise während eines Abwärtstrends ge
FREE
Tipu Heikin Ashi Panel
Kaleem Haider
4.56 (18)
Indikatoren
Tipu Heikin-Ashi Panel ist die modifizierte Version des ursprünglichen Heiken-Ashi-Indikators, der von MetaQuotes hier veröffentlicht wurde. Eine professionelle Version dieses Indikators ist hier erhältlich. Merkmale Ein einfach zu bedienendes Panel, das den Heiken Ashi-Trend des ausgewählten Zeitrahmens anzeigt. Anpassbare Kauf-/Verkaufswarnungen, Push-Warnungen, E-Mail-Warnungen oder visuelle Warnungen auf dem Bildschirm. Anpassbares Panel. Das Panel kann an eine beliebige Stelle im Chart ver
FREE
Price Retest
Suvashish Halder
4.88 (8)
Indikatoren
Wir stellen Ihnen unseren aufregenden neuen Price Retest-Indikator vor! Erhalten Sie sofortige Warnungen, wenn der Kurs einen Retest durchführt, und verschaffen Sie sich so einen entscheidenden Vorteil in Ihrer Handelsstrategie. Denken Sie daran, Ihre eigene Analyse durchzuführen, bevor Sie irgendwelche Bewegungen auf dem Markt machen. MT5-Version - https://www.mql5.com/en/market/product/118159/ Melden Sie sich an, um Markttiefe zu lernen - h ttps:// www.mql5.com/en/channels/suvashishfx Hier f
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem Local Trade Copier EA MT4 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der Local Trade Copier EA MT4 bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung für
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung - Anleitung zur Anwendung - Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten und ihre
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstof
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilitys
Das Risk/Reward Tool ist ein professioneller Expert Advisor, der entwickelt wurde, um die Art und Weise zu revolutionieren, wie Sie Trades in MetaTrader 4 planen, visualisieren und ausführen. Egal ob Sie ein diskretionärer Trader sind, der präzises Risikomanagement schätzt, oder ein Strategieentwickler, der Trade-Setups visuell testen muss - dieses Tool bietet alles, was Sie brauchen, in einer eleganten, intuitiven Benutzeroberfläche. Im Gegensatz zu einfachen Positionsrechnern kombiniert das Ri
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Handels-Kopierer MT4) ist nicht nur ein einfacher lokaler Trade-Copier; es ist ein vollständiges Rahmenwerk für Risikomanagement und Ausführung, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Challenges bis zum persönlichen Kontomanagement passt es sich jeder Situation mit einer Kombination aus starker Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und erweiterten Handelsfunktionen an. Der Copier arbeitet sowohl im Master- (Sende
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilitys
Der MT4 to Telegram Signal Provider ist ein benutzerfreundliches, vollständig anpassbares Tool, das das Senden von Handelssignalen an Telegram ermöglicht und Ihr Konto in einen Signalanbieter verwandelt. Das Format der Nachrichten ist vollständig anpassbar! Für eine einfache Nutzung können Sie jedoch auch eine vordefinierte Vorlage wählen und spezifische Teile der Nachricht aktivieren oder deaktivieren. [ Demo ]   [ Handbuch ] [ MT5-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegr
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT4 (die Sie Mitglied sind ) zu kopieren , auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung für die Übersetzung anderer Sprachen in Englisch Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch Kanäle haben "Restrict Saving Content", Arbeit mit Multi-Channel, Multi MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es genau über T
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilitys
Sehen Sie sich sofort Ihren Verlauf geschlossener Trades nach Tag und Woche, Ihre aktuell offenen Trades und Ihr Forex-Engagement auf einem Diagramm an! Verwenden Sie die Heatmap, um profitable Trades zu identifizieren und wo Ihr aktueller Drawdown innerhalb Ihres Handelsportfolios liegt. Schaltflächen zum schnellen Schließen Verwenden Sie die Schaltflächen zum schnellen Schließen, um jeden Trade mit einem einzelnen Symbol zu schließen, einzelne Trades vollständig zu schließen oder teilweise G
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilitys
Handeln Sie automatisch in Unterstützungs- und Widerstands- oder Angebots- und Nachfragezonen, sobald Sie die Schlüsselbereiche identifiziert haben, von denen aus Sie handeln möchten. Mit diesem EA können Sie mit einem einzigen Klick Kauf- und Verkaufszonen zeichnen und sie dann genau dort platzieren, wo Sie eine Preiswende erwarten. Der EA überwacht dann diese Zonen und führt automatisch Trades basierend auf der Preisentwicklung durch, die Sie für die Zonen angeben. Sobald der erste Trade abge
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilitys
Trade Copier Pro ist ein Tool zum Kopieren von Trades aus der Ferne auf MT4-, MT5- und cTrader-Konten an verschiedenen Computern/Standorten über das Internet. Dies ist eine ideale Lösung für Sie, wenn Sie ein Signalanbieter sind und Ihre Trades global nach Ihren eigenen Regeln auf andere Empfänger kopieren möchten. Ein Anbieter kann Trades zu mehreren Empfängern kopieren und ein Empfänger kann ebenfalls Trades von mehreren Anbietern erhalten. Der Anbieter kann sogar den Ablauf des Abonnements fü
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
Utilitys
Entdecken Sie das sofortige Kopieren von Trades mit dem revolutionären X2 Copy MT4. Mit nur 10 Sekunden Einrichtungszeit erhalten Sie ein leistungsstarkes Tool zur Synchronisierung von Trades zwischen MetaTrader-Terminals auf einem einzelnen Windows-Computer oder VPS mit beispielloser Geschwindigkeit – unter 0,1 Sekunden. Egal, ob Sie mehrere Konten verwalten, Signalen folgen oder Ihre Strategie skalieren, X2 Copy MT4 passt sich Ihrem Workflow mit unübertroffener Präzision und Kontrolle an. Höre
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilitys
Trade Copier ist ein professionelles Dienstprogramm zum Kopieren und Synchronisieren von Trades zwischen Handelskonten. Das Kopieren erfolgt vom Konto / Terminal des Lieferanten auf das Konto / Terminal des Empfängers, das auf demselben Computer oder vps installiert ist. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anweisungen hier . Hauptfunktionalität und Vorteile: Unterstützt das Kopieren von MT4> MT4, MT4> MT5, MT5> MT4, einschließlich M
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitys
Mittelwerthilfe - Diese Art von Handelshilfeinstrument hilft Ihnen dabei, Ihre zuvor unrentablen Positionen mithilfe von zwei Techniken zu mitteln: Standardmittelwertbildung Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen entsprechend dem Trend Das Dienstprogramm kann   mehrere offene Positionen in verschiedene Richtungen gleichzeitig sortieren, sowohl für Kauf als auch für Verkauf. Beispiel: Sie haben eine Position für Verkauf und eine zweite für Kauf eröffnet, und beide sind unprofitabel,
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick.  Arbeiten mit Positionen und Aufträgen!  Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie mit einem Klick vom Chart aus handeln und Handelsoperationen 30-mal schneller ausführen als die Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen, die einem Händler das Leben erleichtern und einem Händler helfen, seine Handelsaktivitäten viel schneller und bequemer durchzuführen. Grafische Tipps und
Auto Grid trades
Makarii Gubaydullin
Utilitys
Auto Grid:  automatische Erstellung von Grid-Orders basierend auf Ihren bestehenden Trades. Automatisieren Sie komplexe Trading-Strategien   mit ausgeklügelten Grid-Systemen, die neue Positionen erkennen und automatisch optimierte Order-Arrays erstellen. Multifunktions-Tool : 66+ Funktionen, inklusive Auto Grid-Tool  |   kontaktieren Sie mich  bei Fragen  |   MT5-Version A. Intelligente Trade-Erkennung & Monitoring: Symbolspezifisches oder umfassendes Portfolio-Scanning Erweiterte Order-Typ-Erk
Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.5 (22)
Utilitys
Der Expert Advisor   wiederholt   Trades und Positionen eine voreingestellte Anzahl von Malen auf Ihrem   MetaTrader 4   Konto. Es kopiert alle Deals, die manuell oder von einem anderen Expert Advisor eröffnet wurden. Kopiert Signale und erhöht die Menge von Signalen   ! Erhöht die Menge anderer EAs. Folgende Funktionen werden unterstützt: Custom Lot für kopierte Trades, Kopieren von Stop Loss, Take Profit, Verwendung von Trailing Stop. MT5-Version Gesamte Beschreibung +DEMO +PDF Wie kauft man
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilitys
Handelskopierer für MetaTrader 4. Er kopiert Devisengeschäfte, Positionen und Bestellungen von beliebigen Konten. Es ist eines der besten Handelskopiergeräte  MT4 - MT4, MT5 - MT4 für die Version COPYLOT MT4  (oder MT4 - MT5 MT5 - MT5 für die Version COPYLOT MT5 ). MT5-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Kopiererversion für das MetaTrader 5- Terminal ( М
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilitys
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilitys
News Filter EA: Erweiterter Algo-Handelsassistent News Filter EA ist ein fortschrittlicher Algo-Handelsassistent, der Ihre Handelserfahrung verbessern soll. Mit dem News Filter EA können Sie einen Forex-Wirtschaftsnachrichtenfilter in Ihren bestehenden Expert Advisor integrieren, selbst wenn Sie keinen Zugang zu dessen Quellcode haben. Zusätzlich zum Nachrichtenfilter können Sie auch Handelstage und -stunden für Ihren Experten festlegen. Der News Filter EA enthält außerdem Funktionen für das Ri
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Utilitys
Trading History - Ein Programm für den Handel und die Geldverwaltung auf der Grundlage der Kursentwicklung in Stratagy Tester. Es kann mit schwebenden und sofortigen Aufträgen arbeiten und ist mit Funktionen wie Trailing Stop, Breakeven und Take Profit ausgestattet. Sehr gut geeignet zum Trainieren und Testen verschiedener Strategien. Manual (Be sure to read before purchasing) Vorteile 1. Ermöglicht es Ihnen, jede Handelsstrategie in kürzester Zeit zu testen 2. Ein ausgezeichneter Simulator für
KT Equity Protector MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.4 (5)
Utilitys
Schützen Sie Ihr Handelskonto mühelos Den Handelskapital zu schützen ist genauso wichtig wie es zu vermehren. Der KT Equity Protector ist Ihr persönlicher Risikomanager, der kontinuierlich Ihre Kontoeigenkapital überwacht und automatisch eingreift, um Verluste zu vermeiden oder Gewinne zu sichern, indem er alle offenen und ausstehenden Orders schließt, sobald vordefinierte Gewinn- oder Verlustgrenzen erreicht werden. Keine emotionalen Entscheidungen, kein Rätselraten – nur zuverlässiger Kapitals
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilitys
Kopierer->Bequeme und schnelle Schnittstelleninteraktion, Benutzer können es sofort verwenden       ->>>> Empfohlen zur Verwendung auf Windows-Computern oder VPS Windows Merkmale: Diversifizierte und personalisierte Copy-Trading-Einstellungen: 1. Für unterschiedliche Signalquellen können unterschiedliche Lot-Modi eingestellt werden. 2. Für Forward- und Reverse-Copy-Trading können unterschiedliche Signalquellen eingestellt werden. 3. Signale können mit Kommentaren eingestellt werden. 4. Ob das L
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilitys
Mit diesem Screener können Sie Vermögenswerte identifizieren, die innerhalb eines ausgewählten Zeitraums ( Zeitrahmen) mehr als gewöhnlich überkauft (% Wachstum) oder überverkauft (% Rückgang) sind. Der Markt wird vom Gesetz regiert, kaufen Sie billiger, verkaufen Sie teurer, aber ohne einen automatischen Scanner wird es für Sie sehr schwierig sein, Währungen / Aktien zu identifizieren, die überkauft oder überverkauft sind, sagen wir innerhalb der aktuellen Woche oder der aktuelle Stunde oder M
Alert Msg to Market Order
Nguyen Quoc Hung
5 (2)
Utilitys
Dieser EA ist vollständig automatisiert und basiert auf der Methode, das Pop-up-Alarm-Ereignis und Open Market Orders (BUY/SELL) zu erfassen . Laden Sie die Testversion hier herunter: https: // www.mql5.com/en/blogs/post/751340 ***HINWEIS: Es wird empfohlen, die verfügbaren Filtereinstellungen zu entfernen und nur den Filter für Ihren Indikator zu installieren. Parameter des EA: -------- <EA-Einstellungen> -------- Magische Nummer: Die identifizierende (magische) Nummer des aktuell ausgewählten
EchoTrade Telegram Signal Backtester
Perpetual Chinemerem Vincent
Utilitys
EchoTrade Telegram Signal Backtester TELEGRAMMSIGNALE IN MINUTENSCHNELLE VALIDIEREN - NICHT MEHR RATEN, SONDERN BACKTESTING DURCHFÜHREN Hören Sie auf, Konten mit "VIP"-Signalen zu belasten, die nicht funktionieren. Der EchoTrade Telegram Signal Backtester ist die professionelle Lösung zum Prüfen, Verifizieren und Optimieren der Leistung jedes Telegram-Signalanbieters anhand historischer Daten. Die meisten Signalanbieter zeigen Ihnen ihre Gewinne, verbergen aber ihre Verluste. Dieses Tool enthüll
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilitys
Seconds Chart – Ein einzigartiges Tool zur Erstellung von Sekundendiagrammen in MetaTrader 4 . Mit Seconds Chart können Sie Diagramme mit einem in Sekunden definierten Zeitrahmen erstellen, wodurch Sie eine ideale Flexibilität und Analysepräzision erhalten, die mit den standardmäßigen Minuten- oder Stundendiagrammen nicht möglich ist. Zum Beispiel steht der Zeitrahmen S15 für Kerzen mit einer Dauer von 15 Sekunden. Sie können beliebige Indikatoren, Expert Advisors und Skripte verwenden. Die Bedi
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilitys
Remote Trade Copier ist ein fortschrittliches Tool zum effizienten Kopieren von Trades zwischen Konten sowohl im lokalen als auch im Remote-Modus . Es ermöglicht eine blitzschnelle Replikation von Aufträgen von einem Master-Konto zu einem Slave-Konto. Im lokalen Modus werden die Trades sofort kopiert, während der Kopiervorgang im Remote-Modus nur eine Sekunde dauert. In der neuen Version kann der Kopiervorgang im Remote-Modus mit einer Verzögerung von Millisekunden oder Null durchgeführt werden
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilitys
Telegram zu MT4:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Optimieren Sie Ihren Handel mit   Telegram to MT4   , dem innovativen Tool zum direkten Kopieren von Handelssignalen aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 4-Plattform – ganz ohne DLLs. Diese robuste Lösung gewährleistet die nahtlose Ausführung von Signalen mit höchster Präzision und Anpassungsmöglichkeiten. Das spart Ihnen Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-
Weitere Produkte dieses Autors
BBRSI Quantum
Mohammad Rahchemandi
5 (2)
Indikatoren
BBRSI Quantum (Kostenlose Ausgabe) BBRSI Quantum ist ein leistungsfähiger, 100%iger Non-Repainting-Indikator für MetaTrader 4, der klare Kauf- und Verkaufspfeile auf der Grundlage einer fortschrittlichen Momentum-Strategie erzeugt. Dieses Tool wurde für Händler entwickelt, die präzise Einstiegspunkte während überkaufter oder überverkaufter Bedingungen identifizieren möchten. Dies ist die voll funktionsfähige FREE-Edition . Die Kernstrategie: Bollinger Bänder auf RSI Im Gegensatz zu Standardindik
FREE
Trades Manager EA MT4
Mohammad Rahchemandi
Utilitys
Laden Sie Trade Manager EA von Mr_Green76 herunter, um Ihre Trades auf dem MetaTrader 4 zu verwalten - FREE ️ Dynamische TP/SL-Steuerung - Setzen Sie Dollar- oder prozentuale Ziele ️ Intelligente Teilschließungen - Automatisches Einschließen von Gewinnen oder Begrenzen von Verlusten ️ Ein-Klick-Kontrollfeld - Verwalten Sie Trades visuell, schließen Sie Charts automatisch ️ Live P/L Labels - Echtzeit-Statistiken auf Ihrem Chart ️ Speichern/Laden von Voreinstellungen - Nahtloser Handel von
FREE
Super Power Scalp Signals
Mohammad Rahchemandi
Indikatoren
Dieser Indikator gibt Einstiegssignale in Trendrichtung und auch Trendrichtung gibt es zwei Modus von Signalen für zwei Arten von Handel 1 - swing trading 2- scalping Auf Scalping-Modus Signale haben kleine Stop-Loss und große R/R Im Swing-Modus kann mehr auf TP oder SL gewartet werden. Nicht-Wiederholungsindikator geeignet für alle Währungen und alle Zeitrahmen Erkennen Sie Aufwärtstrend, Abwärtstrend und Seitwärtstrend (Möglichkeit des Trendwechsels) Es gibt zwei Modi für Signale (Scalp Mode,
Magic PriceAction
Mohammad Rahchemandi
Indikatoren
Magic Price Action - Advanced Candlestick Pattern Recognition by Mr Green76 Verbessern Sie Ihren Price-Action-Handel mit Magic Price Action , einem fortschrittlichen MetaTrader 4-Indikator, der die Candlestick-Analyse durch automatische Erkennung, tiefgreifende Anpassungen und ein intuitives Bedienfeld auf dem Chart optimiert. Hören Sie auf, Charts manuell zu scannen - überlassen Sie Magic Price Action die schwere Arbeit mit der präzisen Echtzeit-Erkennung wichtiger Candlestick-Muster, die auf
SmartReversals Auto Optimized
Mohammad Rahchemandi
Indikatoren
SmartReversals Auto Optimized: Der intelligente Indikator, der sich an Ihren Chart anpasst Haben Sie genug von Indikatoren mit festen Einstellungen, die nur in einem bestimmten Markt funktionieren? Frustriert von endlosen manuellen Optimierungen, die keine Ergebnisse bringen? Wir stellen Ihnen SmartReversals Auto Optimized vor - den ersten Indikator, der sich automatisch für Ihren Chart optimiert. Der eigentliche Clou ist die eingebaute Auto-Optimierungs-Engine . Revolutionäres Feature
SmartTrendMrGreen
Mohammad Rahchemandi
Indikatoren
Sind Sie auf der Suche nach Präzision und Zuverlässigkeit in Ihrer Handelsstrategie? Dieser nicht-nachzeichnende Indikator wurde entwickelt, um Ihr Handelsspiel zu verbessern, indem er Einstiegssignale liefert, die mit der aktuellen Trendrichtung übereinstimmen, und bietet einen starken Vorteil für Händler aller Stilrichtungen. Hauptmerkmale: Zwei Signalmodi für ultimative Flexibilität : 1️⃣ Swing Trading Mode : Ideal für längere Trades. Halten Sie Positionen mit Zuversicht und streben Sie e
Magic PriceAction MT5
Mohammad Rahchemandi
Indikatoren
Magic Price Action - Advanced Candlestick Pattern Recognition by Mr Green76 Verbessern Sie Ihren Price-Action-Handel mit Magic Price Action , einem fortschrittlichen MetaTrader 4-Indikator, der die Candlestick-Analyse durch automatische Erkennung, tiefgreifende Anpassungen und ein intuitives Bedienfeld auf dem Chart optimiert. Hören Sie auf, Charts manuell zu scannen - überlassen Sie Magic Price Action die schwere Arbeit mit der präzisen Echtzeit-Erkennung wichtiger Candlestick-Muster, die auf
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension