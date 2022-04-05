Prop Guardian Pro - Erweiterter Drawdown-Manager mit EA-Killer

Prop Guardian Pro ist ein umfassendes Risikomanagementprogramm, das speziell für professionelle Trader und Prop Firm-Kandidaten (FTMO, MFF, The5ers, etc.) entwickelt wurde. Es fungiert als strenger Risikomanager, der sicherstellt, dass Sie niemals Ihre Drawdown-Limits verletzen.

Prop Guardian Pro geht über ein einfaches Risikomanagement hinaus, indem es eine "Psycho-Manager"-Einheit integriert. Bei Erreichen eines Limits wird der Handel gestoppt und es werden intelligente Motivationsmeldungen angezeigt, um Racheakte zu verhindern und eine professionelle Einstellung zu bewahren.

Killer-Modus: Der ultimative Fail-Safe

Die meisten Risikomanager schließen Trades, aber andere EAs könnten sie sofort wieder öffnen. Der optionale Killer-Modus verhindert dies. Wenn er aktiviert ist, werden alle anderen Expert Advisors sofort aus allen offenen Charts entfernt, sobald ein Limit überschritten wird. Dadurch wird Ihr Konto sicher eingefroren und jede weitere Handelsaktivität verhindert.

Wichtigste Merkmale

Multi-Timeframe-Schutz: Überwacht Aktien über tägliche, wöchentliche und monatliche Limits gleichzeitig. Tägliche Limits werden automatisch zu Beginn des neuen Servertages zurückgesetzt.

Flexible Kalkulation: Unterstützt sowohl prozentuale (%) als auch feste Währungsberechnungsmodi ($), basierend auf Ihren Prop Firm-Regeln.

Dynamisches Dashboard: Eine übersichtliche, reaktionsschnelle Oberfläche, die sich automatisch an die Größe Ihres Chart-Fensters anpasst. Es zeigt den aktuellen P/L, den maximalen Drawdown und einen Countdown-Timer für das Zurücksetzen von Handelslimits an.

Smart State-Saver: Schützt die Daten bei VPS-Neustarts oder MT4-Abstürzen. Der EA speichert Start Equity und Drawdown Records in einer sicheren Datei, um die Kontinuität zu gewährleisten.

Benachrichtigungssystem: Sendet Warnungen über mobile Push-Benachrichtigungen, E-Mails und Pop-ups, wenn sich Limits nähern oder verletzt werden.

Psycho-Manager-Engine

Der Handel ist weitgehend psychologisch. Wenn ein tägliches Verlustlimit erreicht wird, sind Händler anfällig für emotionale Entscheidungen.

Dieses Tool zeigt professionelle Ratschläge auf dem Dashboard an, wenn ein Limit erreicht wird.

Die Meldungen rotieren alle 15 Sekunden, damit Sie den Überblick behalten.

Spezielle Meldungen gibt es sowohl für Verlustlimits (um Sie zu beruhigen) als auch für Gewinnziele (um Gier zu verhindern).

Eingabe-Parameter

Limit-Einstellungen

BerechnungsModus: Wählen Sie zwischen Prozentsatz oder Währung.

DailyDrawdownLimit: Maximal zulässiger Verlust für den Tag.

TagesGewinnZiel: Ziel, um Gewinne für den Tag zu sichern.

Wöchentliche/Monatliche Eingaben: Einstellungen für längerfristigen Schutz.

Aktionen und Warnungen

CloseTradesOnHit: Wenn wahr, werden alle Marktausführungsgeschäfte sofort geschlossen.

DeletePendingOnHit: Wenn wahr, werden alle Limit-/Stop-Aufträge gelöscht.

SendPushBenachrichtigung: Sendet Warnungen an die MT4 Mobile App.

EnableKillerMode: Wenn aktiviert, werden alle anderen EAs aus allen Charts entfernt, wenn ein Limit erreicht wird.

Dashboard-Einstellungen

FarbeEinstellungen: Anpassbare Farben für Hintergrund, Kopfzeile, Text, Gewinn und Verlust.

Wie man es benutzt

Öffnen Sie einen leeren Chart (z.B. EURUSD H1). Fügen Sie Prop Guardian Pro hinzu. Legen Sie Ihre Drawdown-Grenzen fest (z.B. täglich 4%, monatlich 10%). Aktivieren Sie den KillerMode, wenn Sie andere automatische Handelsbots verwenden.

Live-Ergebnisse und Empfehlungen

Für eine vollautomatische Strategie, die gut mit diesem Risikomanager zusammenarbeitet, können Sie unsere verifizierten Überwachungsergebnisse hier einsehen:

https://www.mql5.com/en/signals/2345882





Support Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie diese bitte im Kommentarbereich oder senden Sie eine direkte Nachricht über Ihr MQL5-Profil.





Sicher handeln. Handeln Sie klug.