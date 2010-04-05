Risk manager shield

1) Multi-Horizont-Telemetrie: Berechnet Gewinn, Equity Drawdown, offene Positionen und heute eröffnete Positionen für jeden Zeitraum und speist sowohl die Registerkarte Bericht als auch die Risiko-Engine.



2) Draggable On-Chart-Konsole mit zwei Registerkarten - Report für P/L und Drawdown auf einen Blick sowie die Schaltfläche Unlock Trading (Handel freischalten) - und Risk Manager für die Bearbeitung von Schwellenwerten, Timeouts und Toggles ohne Öffnen von MetaTrader-Dialogfeldern.



3) Vollständig konfigurierbarer Regelstapel: Jedes Limit bietet die Schalter Alert, Push, Email, Close Positions, Close Orders, Lock Trading, Disable Until Next Period und Disable After Activation, jeweils mit eigenem Cooldown-Timer zur Vermeidung von Spam.



4. präzise Eingaben: numerische Felder für jeden Schwellenwert, Benachrichtigungs-Timeout pro Regel und ein globaler Wiederholungszähler für Handelsschließungsversuche, die alle in RiskManagerPro.dat für nahtlose Neustarts gespeichert werden.



(5) Symbolumfang und P/L-Quellenschalter ermöglichen es Ihnen, den Guardian für das gesamte Konto oder nur für das Chartsymbol mit oder ohne unrealisierten Gewinn auszuführen, so dass sich derselbe EA an Scalping-, Swing- oder Prop-Firm-Regelsätze anpassen lässt.



6) Automatisierte Durchsetzung: Sobald eine Regel ausgelöst wird, sendet der EA die gewählten Benachrichtigungen, löscht ausstehende Aufträge, beendet Positionen mit Wiederholungslogik, sperrt den Handel und plant die Wiederaufnahme oder dauerhafte Deaktivierung genau wie konfiguriert.



7) Eingebaute Handelsverbote: Tagesverluste bleiben bis zur nächsten Sitzung bestehen und erfordern eine manuelle Freigabe, um versehentliche Rachegeschäfte zu verhindern und die Abkühlungszeiten von Prop-Firmen zu beachten.



8. zeitgesteuerte Engine (Standardwert 5 Sekunden) garantiert die Auswertung der Regeln, auch wenn der Markt nicht aktiv ist oder das Diagramm inaktiv ist, so dass der Schutz nie schläft.