Risk manager shield

1) Multi-Horizont-Telemetrie: Berechnet Gewinn, Equity Drawdown, offene Positionen und heute eröffnete Positionen für jeden Zeitraum und speist sowohl die Registerkarte Bericht als auch die Risiko-Engine.


2) Draggable On-Chart-Konsole mit zwei Registerkarten - Report für P/L und Drawdown auf einen Blick sowie die Schaltfläche Unlock Trading (Handel freischalten) - und Risk Manager für die Bearbeitung von Schwellenwerten, Timeouts und Toggles ohne Öffnen von MetaTrader-Dialogfeldern.


3) Vollständig konfigurierbarer Regelstapel: Jedes Limit bietet die Schalter Alert, Push, Email, Close Positions, Close Orders, Lock Trading, Disable Until Next Period und Disable After Activation, jeweils mit eigenem Cooldown-Timer zur Vermeidung von Spam.


4. präzise Eingaben: numerische Felder für jeden Schwellenwert, Benachrichtigungs-Timeout pro Regel und ein globaler Wiederholungszähler für Handelsschließungsversuche, die alle in RiskManagerPro.dat für nahtlose Neustarts gespeichert werden.


(5) Symbolumfang und P/L-Quellenschalter ermöglichen es Ihnen, den Guardian für das gesamte Konto oder nur für das Chartsymbol mit oder ohne unrealisierten Gewinn auszuführen, so dass sich derselbe EA an Scalping-, Swing- oder Prop-Firm-Regelsätze anpassen lässt.


6) Automatisierte Durchsetzung: Sobald eine Regel ausgelöst wird, sendet der EA die gewählten Benachrichtigungen, löscht ausstehende Aufträge, beendet Positionen mit Wiederholungslogik, sperrt den Handel und plant die Wiederaufnahme oder dauerhafte Deaktivierung genau wie konfiguriert.


7) Eingebaute Handelsverbote: Tagesverluste bleiben bis zur nächsten Sitzung bestehen und erfordern eine manuelle Freigabe, um versehentliche Rachegeschäfte zu verhindern und die Abkühlungszeiten von Prop-Firmen zu beachten.


8. zeitgesteuerte Engine (Standardwert 5 Sekunden) garantiert die Auswertung der Regeln, auch wenn der Markt nicht aktiv ist oder das Diagramm inaktiv ist, so dass der Schutz nie schläft.
Empfohlene Produkte
MrRexo Trade Panel
ARKADIUSZ KROL MULTIPRO
Utilitys
Eine detaillierte Beschreibung des Panels sowie Zugang zu einer voll funktionsfähigen Demoversion (Hinweis: Die Demo erlaubt keine Positionseröffnung) finden Sie unter http://mrtp.eu. MrRexo Trade Panel MrRexo Trade Panel ist ein Expert Advisor, der für das manuelle Handelsmanagement in MetaTrader 5 entwickelt wurde. Das Panel bietet Tools zur Orderausführung, Positionskontrolle und Visualisierung der Marktstruktur direkt im Chart. Es unterstützt sowohl Hedging- als auch Netting-Kontotypen.
T Manager for Price action Traders
Haidar, Lionel Haj Ali
4.5 (10)
Utilitys
T Manager, die ultimative Handelsmanagementlösung, entwickelt von Händlern für Händler. Wenn Sie auf der Suche nach einem einfachen und effizienten Handelspanel, Handelsmanager oder Handelsassistenten sind, sind Sie hier genau richtig . Auf dem Markt gibt es eine Vielzahl solcher Tools , aber dieses wurde von Tradern für Trader entwickelt . Ich habe dieses Tool entwickelt und benutze es täglich. Nehmen Sie meinen Rat an und hören Sie auf, Tools mit unnützen Funktionen zu kaufen, die Sie nie ben
Focus Time Line
Gakko Takahashi
Utilitys
Erfassen Sie den „gewünschten Zeitpunkt“ einfach und sofort. Die ultimative Synchronisation für die Multi-Timeframe-Analyse. Wo genau befindet sich der Zeitpunkt aus dem höheren Zeitrahmen auf Ihrem niedrigeren Zeitrahmen? Langes Scrollen und Suchen gehört ab sofort der Vergangenheit an. Fokussieren Sie gewählte Zeitpunkte mit höchster Präzision – nicht nur auf einem einzelnen Chart, sondern durch Synchronisation mehrerer Charts gleichzeitig. Eliminieren Sie „Such-Stress“ und maximieren Sie Ihre
Virtual TP SL TS
Andrei Sviatlichny
Utilitys
Machen Sie Ihre Take Profit-, Stop Loss- und Trailing Stop-Levels für den Broker unsichtbar! Hauptoption: STEALTH MODE Virtueller Trailing Stop Virtueller Take Profit Virtuelle Gewinnschwelle Virtueller Stop-Loss Lebensdauer virtueller Bestellungen WARNUNG: Der Expert Advisor gibt keine Bestellungen selbst auf. Sie müssen Bestellungen selbst eröffnen (auch über das Expertenfenster) oder einen Experten eines Drittanbieters für ein anderes Diagramm desselben Währungspaars verwenden. Bitte geben Si
Simple History Statistics MT5
Filip Valkovic
Utilitys
Simple Stats ist ein Dienstprogramm für die Verwaltung der Handelshistorie. (Funktioniert als Expert Advisor) Erlaubt Ihnen,: die Handelsperformance für jedes Symbol separat zu sehen , und so Filter: nur manuelle Trades anzeigen nur EA Trades anzeigen nur EA Trades von einer bestimmten Magic Number anzeigen Zeitspanne für Historie auswählen SS unterscheidet die Berichte anhand des Dateinamens - jeder Verlaufsbericht wird mit der Kontonummer und dem Datum der ältesten ausgeführten O
HotKey Trade
Juan Pablo Sanchez Correa
Utilitys
HotKey Trade ist ein Schnellausführungs-Panel, mit dem Sie per Tastendruck handeln können. Eröffnen Sie KAUFEN (C), VERKAUFEN (V) oder schließen Sie alle (X) Aufträge sofort, ohne Menüs oder Klicks. Außerdem können Sie die Losgröße mit den ↑↓-Pfeilen einstellen und P&L, Margin und Losgröße in Echtzeit anzeigen. Ideal für Scalper, manuelle Trader und alle, die Wert auf Geschwindigkeit legen. Tastenbasierte Bedienung - GuV- und Margin-Anzeige - Dynamische Losgrößensteuerung - Kompatibel mit jedem
Close all with one click
Jun Xiao
Utilitys
Mit diesem Tool können Sie alle offenen Bestellungen mit einem Klick schließen. Klicken Sie einfach auf „Alle schließen“. Wenn Sie nur profitable Orders schließen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Profitabel schließen“. Nach dem Klicken werden alle Floating-Orders geschlossen; Wenn Sie nur die Orders mit gleitenden Verlusten schließen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Verlierbar schließen“. Nach dem Klicken werden alle Orders mit gleitenden Verlusten geschlossen.
Percentage Trailing Stop Expert
Udeme Anietie Okon
Utilitys
Dieser EA trailt Ihre Stops basierend auf dem Prozentsatz des aktuellen TP, sowohl für manuell als auch für automatisch eröffnete Trades. Sie können den Prozentwert in den Eingaben bearbeiten. Nachlaufender Stopp ist eine flexiblere Variante eines normalen Ausstiegsauftrags. Beim Trailing-Stop wird das Stop-Loss-Niveau näher an den aktuellen Kurs herangerückt, wenn sich der Kurs zu Ihren Gunsten entwickelt. Das Nachziehen des Stop-Loss ermöglicht es Händlern, ihre Verluste zu begrenzen und ihre
Keyboard Trading MT5
Michael Mcbride
Utilitys
Keyboard Trading MT5 ist ein Hotkey-MT5-Dienstprogramm Der Chart, in den der EA geladen ist, muss der aktive Chart sein (mit der Maus angeklickt), um mit den Hotkeys handeln zu können. Wenn viele Positionen eröffnet werden, entspricht der verschobene Stoploss dem des ersten Handels, der Rest muss jedoch mit der Maus angepasst werden.   Eingaben zur Auswahl:   1. Fügen Sie die Notizen 1 und 2 hinzu, um sie oben links anzuzeigen 1. Losgröße (mindestens 0,01) 2. StopLoss und TakeProfit i
Simple Telegram Notification
Rian Rassetiadi
Utilitys
Simple Telegram Notification - Bleiben Sie über Ihre MT5-Handelsaktivitäten auf dem Laufenden! Bleiben Sie mit Simple Telegram Notification , dem Expert Advisor, der Echtzeit-Benachrichtigungen an Ihre Telegram-App sendet, wenn Aufträge eröffnet, geändert oder geschlossen werden, mit Ihren MetaTrader 5-Handelsaktivitäten in Verbindung. Egal, ob Sie an Ihrem Schreibtisch sitzen oder unterwegs sind, Sie sind immer auf dem Laufenden mit wichtigen Handelsinformationen. Hauptmerkmale: Order-Benachri
MultiCharts Symbols Changer MT5 Lite
Fabrizio Malavasi
5 (1)
Utilitys
This utility can compare simultaneously time frames of different instruments and keep under control   the nine major time frames  of an instrument. Es besteht aus zwei Wechslern, einem Fadenkreuz und einigen zusätzlichen Komponenten : der Multicharts-Zeitrahmen-Wechsler wurde entwickelt, um gleichzeitig bis zu dreißig Zeitrahmen verschiedener Symbole mit der Tastatur oder der Taste zu vergleichen der Multicharts-Symbolwechsler kann bis zu neun Charts verknüpfen und gleichzeitig die neun wichtig
Fast Manager MT5
Nabil Oukhouma
Utilitys
Fast Manager (MT5 Manager) ist ein Hochgeschwindigkeitsprogramm für Händler, die eine schnelle Ausführung und ein automatisiertes Handelsmanagement benötigen. Dieser EA wurde entwickelt, um den manuellen Handel zu rationalisieren. Er bietet Schaltflächen auf dem Chart für die sofortige Ausführung von Käufen und Verkäufen und "Alle schließen"-Funktionen, während er im Hintergrund automatisch das Risikomanagement übernimmt. MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/132477?source=Site+Pr
Auto Symbol Switcher
The Hung Ngo
Utilitys
Auto Symbol Switcher für MT5 - Watchlist Rotation für Multi-Asset Charts Auto Symbol Switcher für MetaTrader 5 ist ein Hilfspanel, das den aktiven Chart automatisch durch eine Liste von Symbolen durchlaufen lässt. Es wurde für Händler entwickelt, die viele Märkte verfolgen und möchten, dass sich der Chart durch eine Watchlist bewegt, ohne die Symbole einzeln anzuklicken. Das Tool ist ein reines Navigationstool: Es eröffnet, ändert oder schließt keine Trades und verändert Ihr Konto in keiner Weis
Spread and Swap monitor
Gennadiy Stanilevych
5 (1)
Utilitys
Der Indikator ist für die Bestimmung des Spreads und der Swap-Größe, des Abstands für das Setzen von Stop-Orders und Stop-Losses vom aktuellen Kurs und des Risikos pro 1 Punkt in der Depotwährung bestimmt. Der Indikator informiert den Händler über mögliche zusätzliche Kosten und Gewinne, die mit der Übertragung einer Position auf die nächste Handelssitzung des Finanzinstruments verbunden sind. Er informiert auch über die Größe des Spreads und den Abstand der schwebenden Aufträge, Stop Loss und T
Master Close via Telegram
Tuan Nghia Phan
Utilitys
Master Close via Telegram kann Ihnen helfen, einige Verwaltungsaufgaben auf MT4/MT5 aus der Ferne über Ihr Telegramm mit einem Klick auszuführen, einfach einzurichten und zu benutzen. Demo hier (siehe mehr Master Notify Master Control ) ************************************************************************************ LISTE DER BEFEHLE: info_acc - Kontoinformationen abrufen info_pen - Details zu ausstehenden Aufträgen abrufen info_pos - Abrufen von Details zu Positionen info_pos_sum - Liefert
Multi trades update
Abdelaziz Omar Abdelaziz Nader
Utilitys
Hauptmerkmale: Gewinnzielkontrolle: Schließt automatisch alle offenen Positionen , sobald ein definierter Gesamtgewinnwert erreicht ist. Drawdown-Schutz: Überwacht die gesamten schwebenden Verluste und schließt alle Trades , wenn der Verlust einen festgelegten Prozentsatz des Kontostands überschreitet . Handelsstopp bei Ziel: Stoppt automatisch den weiteren Handel , sobald ein gewünschter prozentualer Gewinn des Kontostands erreicht wird. Dynamische SL/TP-Anpassung: Passt opti
FREE
Auto risk manager PRO MT5
Igor Chugay
Utilitys
AUTO RISK MANAGER PRO: Ihr Partner im Forex-Handel! AUTO RISK MANAGER PRO_MT4 — Version für MT4 Demo-Version + ausführliche Beschreibung Hören Sie auf, Geld wegen Emotionen zu verlieren! Es ist Zeit, das Risikomanagement einem professionellen Algorithmus anzuvertrauen. Stellen Sie sich vor: Der Markt bewegt sich plötzlich stark gegen Ihre Position, während Sie schlafen, arbeiten oder Zeit mit der Familie verbringen. Kommt Ihnen das bekannt vor? Mit Auto Risk Manager Pro — nie wieder! Vorteile: R
Binaries Trend Analyzer Educational Tool
Juan Manuel Scandizzo
Utilitys
Englisch: Binarias_Script.mq5 ist ein technisches Skript, das für Händler von binären Optionen entwickelt wurde, die den Markt aus einer Multi-Timeframe- und Multi-Indikator-Perspektive (M15, M5, M1) bewerten möchten. Dieses Tool handelt nicht , sondern liefert eine strukturierte Signalbewertung für die manuelle Entscheidungsfindung. ️ Hervorgehobene Funktionen: CALL/PUT-Signalanalyse mit Konfidenzprozentsätzen. Validierungen umfassen: EMA21, MACD, RSI, ADX, ATR, CCI, Donchian Channel, Volu
Diagram of Trades
Jinsong Zhang
Utilitys
Das Skript zeigt die Statistik der Trades für den angegebenen Zeitraum an. Zum Beispiel, wenn Sie die Details der Trades des ATC2010 Gewinners (bobsley ) wissen wollen: Loggen Sie sich mit seinem Konto ein, indem Sie das Passwort "Investor" (nur zum Lesen) verwenden (MetaTrader5); Öffnen Sie den Chart seines Handelssymbols (EURUSD); Führen Sie dieses Skript auf dem Chart aus; Geben Sie 2010.10.1 in "Datum von" an, und das Diagramm wird angezeigt.
Risk control of your Robots for MT5
Sergey Batudayev
Utilitys
Risk Controller Expert Advisor, ein Programm, mit dem Sie das Gesamtrisiko Ihrer Handelsberater auf Ihrem Konto kontrollieren können. Mit diesem Programm können Sie das maximale Risiko kontrollieren, das auf dem Konto für alle Berater zulässig ist. Sie legen beispielsweise das Risiko von 30 % des maximalen Drawdowns fest, was bedeutet, dass, wenn Ihre Aktienhandelsroboter das Risiko von 30 % überschreiten, der Risk Controller alle Positionen von Beratern schließen wird und auch alle offenen Cha
Auto Close Trades at Percentage MT5
Prafull Manohar Nikam
Utilitys
Wenn Sie den manuellen Handel bevorzugen und mehrere Trades öffnen, dann ist dieses Dienstprogramm genau das Richtige für Sie. Es handelt sich um ein einfaches Dienstprogramm, das alle Ihre offenen Trades bei TP1, TP2 und TP3 um den angegebenen Prozentsatz schließt. HINWEIS: - Dieses Utility ist nur für mehrere Trades hilfreich (nicht für einen einzelnen Trade). Sie können drei Take Profit-Levels/Ziele mit drei Prozentsätzen festlegen, um Geschäfte teilweise zu schließen. Erklärte Eingaben: 1.
RenkoChart EA
Paulo Henrique Da Silva
4.6 (5)
Utilitys
Das RenkoChart-Tool bietet einen innovativen und äußerst flexiblen Ansatz zur Visualisierung von Marktdaten in MetaTrader 5. Dieser Experte erstellt ein benutzerdefiniertes Symbol mit Renko-Bausteinen direkt auf dem Chart und zeigt für jeden Baustein genaue Preise zum jeweiligen Eröffnungsdatum/-zeitpunkt an. Diese Funktion ermöglicht es, jeden beliebigen Indikator auf den Renko-Chart anzuwenden. Darüber hinaus ermöglicht dieses Tool auch den Zugriff auf historische Brick-Daten durch native Meth
FREE
Telegram ChartSnap MT5
Kin Hang Tan
5 (1)
Utilitys
Telegram ChartSnap MT5 ist ein Tool, das Ihre MetaTrader 5 Aktivitäten mit Ihrem Telegram Chat/Gruppe/Kanal verbindet. Es macht einen Screenshot Ihres MetaTrader 5-Charts und sendet ihn über einen Telegram-Bot an Ihren speziellen Telegram-Chat/Gruppe/Kanal. Der gesamte Prozess wiederholt sich in einem vom Benutzer festgelegten Zeitzyklus. Es ist ein praktisches Tool für diejenigen, die gerne Zugang zu ihrem Lieblingssystem/Dashboard haben, das nur auf dem MetaTrader Desktop verfügbar ist. Außer
Click and Go Trade Manager MT5
Victor Christiaanse
5 (2)
Utilitys
Click and Go Trade Manager, die ultimative Lösung für eine nahtlose Handelsausführung. Mit einem einfachen Klick auf den Chart können Sie mühelos Ihren Stop-Loss, Einstiegskurs und Ihr Zielniveau festlegen. Die mühsame manuelle Eingabe von Werten entfällt - es ist unglaublich intuitiv und einfach. Das integrierte Risikomanagement ist eine der wichtigsten Funktionen unseres Trade Managers. Wir wissen, wie wichtig es ist, Ihre Investitionen zu schützen, und deshalb ist im Click and Go Trade Manage
Telegram ChartSnap MT5 Free
Kin Hang Tan
Utilitys
Telegram ChartSnap MT5 ist ein Tool, das Ihre MetaTrader 5 Aktivitäten mit Ihrem Telegram Chat/Gruppe/Kanal verbindet. Es macht einen Screenshot Ihres MetaTrader 5-Charts und sendet ihn über einen Telegram-Bot an Ihren speziellen Telegram-Chat/Gruppe/Kanal. Der gesamte Prozess wiederholt sich in einem vom Benutzer festgelegten Zeitzyklus. Es ist ein praktisches Tool für diejenigen, die gerne Zugang zu ihrem Lieblingssystem/Dashboard haben, das nur auf dem MetaTrader Desktop verfügbar ist. Außer
FREE
Auto Close Timer Ultimate
WenMing Yang
1 (1)
Utilitys
AutoCloseTimer ermöglicht es Ihnen, Positionen zu schließen und schwebende Aufträge zu einer bestimmten Zeit zu löschen. Verwendung Laden Sie AutoCloseTimer herunter und ziehen Sie es per Drag & Drop auf den Chart. Aktivieren Sie die Option AutoTrading zulassen auf der Registerkarte Allgemein. Legen Sie die Parameter auf der Registerkarte Inputs fest. Beachten Sie: Die Schlusszeit muss später als die aktuelle Marktzeit sein. Eingabe-Parameter CloseSymbol - es gibt 2 Optionen SymBol Of Chart -
Reverse Copier for Prop Firms
Maziar Safaeinajafabadi
Utilitys
Anleitung zur Verwendung des Reverse Copier EA EA an Charts anhängen Öffnen Sie MetaTrader und fügen Sie den EA einem beliebigen Chart auf beiden Konten (Master und Slave) zu. Stellen Sie sicher, dass AutoTrading aktiviert ist. Master-Konto (Signalgeber) Stellen Sie in den EA-Einstellungen Mode = Master ein. Dieses Konto wird Handelssignale senden. Slave-Konto (Signalempfänger) Stellen Sie in den EA-Einstellungen den Modus = Slave ein. Dieses Konto empfängt Handelssignale in umgekehrter Richt
TP SL Calculator
Pham
Utilitys
Für MT4: TP SL-Rechner für MT4 Dieses Tool hilft Ihnen bei der automatischen Berechnung des Gewinns beim Take - Profit Kurs und des Verlusts beim Stop - Loss Kurs. Merkmal: - Berechnen Sie den Gewinn zum TP-Preis. Anwendung auf alle Operatoren (BUY / BUY LIMIT / BUY STOP / SELL / SELL LIMIT / SELL STOP), bei denen der TP-Preis größer als 0 ist. Der Gewinn wird in Geld und Punkten ausgedrückt. - Berechnen Sie den Verlust zum SL-Preis. Anwendung auf alle Operatoren (BUY / BUY LIMIT / BUY STOP / SE
TendecialCX
Yojhan Estiven Villalba Suarez
Indikatoren
Hilft bei der Interpretation der Marktpreisentwicklung auf der Grundlage von Echtzeit-Messungen und ist ideal, um die vom RSI und den Bollinguer-Bändern angezeigten Ergebnisse zu untermauern. Denken Sie daran, dass der Markt für Finanzinstrumente sehr volatil ist. Handeln Sie nicht mit Geld, das Ihre finanzielle Stabilität gefährdet. Setzen Sie nur Mittel ein, die Sie zu verlieren bereit sind. Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Behalten Sie stets die
FA Crosshair Plus
Danan Pooladi
Utilitys
Globales Fadenkreuz zum Aufspüren von Niveaus und Positionen auf mehreren Charts (Zeitrahmen). Merkmale: Umschalten mit mittlerem Klick (ersetzt das Standard-MT5-Fadenkreuz). Umschalten mit HotKey-Verknüpfung und auf Chart-Schaltfläche. Multi-Instanz-Funktion. (jeder Chart kann eine eigene Instanz zeichnen). Anpassbarer Anzeigestil. (Farbe / Linienstil / etc.) Globales Fadenkreuz zur Erkennung von Niveaus und Positionen auf mehreren Charts (Zeitrahmen).
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung   -   Anleitung zur Anwendung   -   Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem   Local Trade Copier EA MT5 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der   Local Trade Copier EA MT5   bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Phase 1: Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitys
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur Überblick Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und meh
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie   The N
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitys
Handelskopierer für MT5 ist ein  Handel   Kopierer für die Plattform МetaТrader 5  . Es kopiert Devisengeschäfte  zwischen   alle Konten   MT5  - MT5, MT4  - MT5 für die COPYLOT MT5 Version (oder MT4  - MT4 MT5  - MT4 für die COPYLOT MT4 - Version) Zuverlässiger Kopierer! MT4-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Sie können kopieren Trades auch im МТ4 Term
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick. Arbeiten mit Positionen und Aufträgen! Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie Trades mit einem einzigen Klick direkt aus dem Chart ausführen und Handelsoperationen 30-mal schneller durchführen als mit der Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen machen den Handel für Händler schneller und komfortabler. Grafische Tipps, Infoetiketten und vollständige Informationen zu Hand
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitys
Seconds Chart – Ein einzigartiges Tool zur Erstellung von Sekundendiagrammen in MetaTrader 5 . Mit Seconds Chart können Sie Diagramme mit einem in Sekunden definierten Zeitrahmen erstellen, wodurch Sie eine ideale Flexibilität und Analysepräzision erhalten, die mit den standardmäßigen Minuten- oder Stundendiagrammen nicht möglich ist. Zum Beispiel steht der Zeitrahmen S15 für Kerzen mit einer Dauer von 15 Sekunden. Sie können beliebige Indikatoren und Expert Advisors verwenden, die benutzerdefin
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilitys
Grid Manual ist ein Trading-Panel zum Arbeiten mit einem Raster von Orders. Das Dienstprogramm ist universell, verfügt über flexible Einstellungen und eine intuitive Benutzeroberfläche. Es arbeitet mit einem Raster von Orders nicht nur in Richtung Verlust, sondern auch in Richtung steigender Gewinne. Der Händler muss kein Orderraster erstellen und pflegen, all dies wird von "Grid Manual" erledigt. Es genügt, eine Order zu eröffnen und das "Grid Manual" erstellt automatisch ein Orderraster dafür
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitys
HYT (Help Your Trading)   ist ein Tool, das Ihnen dabei helfen soll, Ihre Verlustpositionen mithilfe von zwei Haupttechniken   zu reduzieren   : Standardmäßige Mittelwertbildung. Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen in Trendrichtung. Mit diesem Tool können Sie mehrere in unterschiedliche Richtungen geöffnete Positionen verwalten, sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf. HYT berechnet automatisch die Größe der nächsten Position, den Auftragspreis, die Richtung für die Mittelw
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilitys
HINN MAGIC ENTRY ist das beste Tool für Einstieg und Positionsmanagement! Platziert Orders per Levelauswahl im Chart! Hauptfunktionen: - Market-, Limit- und Pending-Orders - Automatische Lot-Berechnung - Automatische Verrechnung von Spread und Kommissionen - Unbegrenzte Anzahl von Zwischen-Take-Outs Unbegrenzte Anzahl von Zwischenstopps für Positionen - Breakeven- und Stop-Loss-Trailing - Intuitive, adaptive, anpassbare Schnittstelle - Visualisierung von Sessions und starken algorithmischen
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilitys
Zentraler Handelsmanager Ihre Kommandozentrale für präzises Trading - jetzt noch stärker als je zuvor Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Trades wie nie zuvor. Der Zentral Trading Manager ist Ihr allumfassendes manuelles Trading-Panel für MetaTrader 5 - entwickelt für Scalper, Daytrader und ernsthafte Strategieausführung. Vollständig kompatibel mit Mac- und Windows-Laptops . Hoch-DPI-sicher. Keine Layout-Probleme mehr. Hauptmerkmale (letztes Update 2025): - Ein-Klick-Schluss - Schließen Sie
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitys
Telegram zu MT5:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Vereinfachen Sie Ihren Handel mit Telegram to MT5, dem modernen Tool, das Handelssignale direkt aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 5-Plattform kopiert, ohne dass DLLs erforderlich sind. Diese leistungsstarke Lösung gewährleistet eine präzise Signalausführung, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, spart Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-Integration Authen
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilitys
Patrex Pro: Maximieren Sie Ihr Handelspotenzial Patrex Pro ist ein fortschrittlicher Trading-Bot, der Händlern hilft, ihre Handelsstrategien zu optimieren und ihre potenziellen Erträge zu maximieren. Mit seiner hochmodernen Technologie und seiner benutzerfreundlichen Oberfläche ist Patrex Pro das ultimative Tool für Händler, die ihr Handelsspiel verbessern möchten. MT4-Version erhalten Hauptmerkmale: 1. Positionsabsicherung: Mit Patrex Pro können Sie Ihre Positionen auf der Grundlage Ihrer indi
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilitys
Ultimate Trade Assistant MT5 — Multifunktionaler Trading-Assistent Über 66 integrierte Tools für Analyse, Risiko-Management und automatische Handelssteuerung. Dieser Assistent kombiniert Risikomanagement, Ordersteuerung, Marktanalyse und Trade-Statistik in einem leistungsstarken Dashboard. Geeignet für Forex, Aktien, Indizes, Kryptowährungen und mehr. Warum Trader dieses Tool nutzen Schnelle Orderausführung und Verwaltung mit einem Klick Automatische Lot- und Risiko-Berechnung Intelligente Order
X2 Copy MT5
Liubov' Shkandrii
Utilitys
Entdecken Sie das sofortige Kopieren von Trades mit dem revolutionären X2 Copy MT5. Mit nur 10 Sekunden Einrichtungszeit erhalten Sie ein leistungsstarkes Tool zur Synchronisierung von Trades zwischen MetaTrader-Terminals auf einem einzelnen Windows-Computer oder VPS mit beispielloser Geschwindigkeit – unter 0,1 Sekunden. Egal, ob Sie mehrere Konten verwalten, Signalen folgen oder Ihre Strategie skalieren, X2 Copy MT5 passt sich Ihrem Workflow mit unübertroffener Präzision und Kontrolle an. Höre
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilitys
DashPlus ist ein fortschrittliches Handelsmanagement-Tool, das entwickelt wurde, um die Effizienz und Effektivität Ihrer Trades auf der MetaTrader 5-Plattform zu verbessern. Es bietet eine umfassende Palette an Funktionen, darunter Risikoberechnung, Auftragsverwaltung, fortschrittliche Rastersysteme, chartbasierte Werkzeuge und Leistungsanalysen. Hauptfunktionen 1. Recovery Grid Implementiert ein durchschnittliches und flexibles Rastersystem, um Trades unter ungünstigen Marktbedingungen zu verwa
News Filter EA
Rashed Samir
Utilitys
News Filter EA: Erweiterter Algo-Handelsassistent News Filter EA ist ein fortschrittlicher Algo-Handelsassistent, der Ihre Handelserfahrung verbessern soll. Mit dem News Filter EA können Sie einen Forex-Wirtschaftsnachrichtenfilter in Ihren bestehenden Expert Advisor integrieren, selbst wenn Sie keinen Zugang zu dessen Quellcode haben. Zusätzlich zum Nachrichtenfilter können Sie auch Handelstage und -stunden für Ihren Experten festlegen. Der News Filter EA enthält außerdem Funktionen für das Ri
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilitys
Dies ist genau das, was der Name sagt. Visuelle Strategieerstellung . Einzigartig in seiner Art. Verwandeln Sie Ihre Handelsstrategien und Ideen in Expert Advisors, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Erzeugen Sie mit wenigen Klicks mql-Quellcode-Dateien und erhalten Sie voll funktionsfähige Expert Advisors, die für die Live-Ausführung, den Strategietester und die Cloud-Optimierung bereit sind. Es gibt nur sehr wenige Optionen für diejenigen, die keine Programmierkenntnisse haben und ihr
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension