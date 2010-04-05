Risk manager shield

1.Telemetría multihorizonte: calcula el beneficio, la reducción de capital, las posiciones abiertas y las posiciones abiertas hoy para cada periodo, alimentando tanto la pestaña de informes como el motor de riesgos.


2.Consola de gráficos desplegable con dos pestañas: Informe para ver de un vistazo las pérdidas y ganancias y la reducción, además del botón Desbloquear operaciones, y Gestor de riesgos para editar umbrales, tiempos de espera y conmutadores sin abrir los cuadros de diálogo de MetaTrader.


3.Pila de reglas totalmente configurable: cada límite ofrece los interruptores de Alerta, Push, Correo electrónico, Cerrar posiciones, Cerrar órdenes, Bloquear operaciones, Desactivar hasta el próximo periodo y Desactivar tras activación, cada uno con su propio temporizador de enfriamiento de notificaciones para evitar el spam.


4.Entradas de precisión: campos numéricos para cada umbral, tiempo de espera de notificación por regla y un contador de reintentos global para los intentos de cierre de operaciones, todo ello guardado en RiskManagerPro.dat para reiniciar sin problemas.


5.El alcance del símbolo y la fuente de P/L le permiten ejecutar el guardián a través de toda la cuenta o sólo el símbolo del gráfico, con o sin beneficios no realizados, por lo que el mismo EA se adapta a la reventa, swing, o prop-firmar conjuntos de reglas.


6.Ejecución automatizada: una vez que se activa una regla, el EA envía las notificaciones elegidas, elimina las órdenes pendientes, sale de las posiciones con lógica de reintento, bloquea las operaciones y programa la reanudación o la desactivación permanente exactamente según lo configurado.


7.Prohibiciones de negociación incorporadas: las prohibiciones de pérdida diaria persisten hasta la siguiente sesión y requieren un desbloqueo manual, lo que evita las operaciones de venganza accidentales y obedece a los enfriamientos de las empresas de apoyo.


8.El motor temporizado (por defecto 5 segundos) garantiza la evaluación de las reglas incluso cuando el mercado está parado o el gráfico está inactivo, por lo que las protecciones nunca duermen.
