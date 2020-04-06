Buffalo GOLD Scalper MT4

System-Übersicht: Dieser Expert Advisor wurde für den automatisierten Handel mit dem XAUUSD unter Verwendung von Preisaktionen und Volatilität entwickelt. Kombiniert Martingale-Strategie, Scalping und Hedging-Strategie. Funktioniert am besten auf dem M1-Zeitrahmen.

im september und oktober 2025 habe ich mit 20000usd demo konto getestet, gewinn pro monat erreichen 25%.

Kern-Spezifikationen

1. Plattform: MetaTrader 4
2. Symbol: XAUUSD
3. Hauptzeitrahmen: M1
4. Zusätzliche Timeframes: M5, M15, M30
5. Mindesteinlage: 20.000 USD (Sie können ein Cents-Konto verwenden)
5. Hebelwirkung: 1:100 oder höher
6. Funktioniert mit ECN- und STP-Konten
7. VPS empfohlen für kontinuierlichen Betrieb

Handelsmechanik

1. Jeder Handel basiert auf vorinstallierten Signalen
2. Funktioniert in allen Handelssitzungen
3. Die Losgröße passt sich automatisch an die Strategie an
4. Verwendet Martingale-, Scalping- und Hedging-Strategien
5. Der Handel wird geschlossen, wenn der erforderliche Gesamtgewinn erreicht ist.

Risikokontrolle

1. Eingebautes Risikomanagement
2. Passt sich automatisch der Marktvolatilität an
4. Keine externen Bibliotheken oder DLLs erforderlich

Installation

1. Ein-Klick-Installation
2. Klare Installationsanweisungen enthalten

3. Standardeinstellungen optimiert für XAUUSD

Variable Wert
Magische Zahl EA Magische Zahl
Lose Standard ist 0.01
Auto Lots verwenden Standard ist False, wenn True, wird automatisch proportional mit dem Betrag auf dem Konto multipliziert.
Manager Equity verwenden Manager-Equity verwenden
Startkapital Empfohlener Betrag, um sicher zu sein
Prozentuale Akzeptanz von Verlusten (%) akzeptabler Verlustprozentsatz
Monney Akzeptierte Verluste ($) akzeptabler Verlustbetrag
Abstand der nächsten Ordereingabe (Punkt) Next Entry Order Distance (point), Wenn Ihre Börse 2 Dezimalstellen verwendet, entfernen Sie 1 Null am Ende
Gesamter Geldgewinn (Profit) Gesamtbetrag, den Sie in jedem Handelszyklus gewinnen möchten
Zeitraum Bollinger Bands Zeitraum Bollinger Bands Indikatoren

Haftungsausschluss

1. Dieses Tool ist vollständig automatisiert
2. Die Leistung hängt von den Brokerbedingungen und der Marktvolatilität ab.
3. Keine garantierten Ergebnisse
4. Historische Daten dienen nur als Referenz
5. Verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement

Unterstützung

1. Live-Support über MQL5-Nachrichten
2. Antwort innerhalb von 4 Stunden
3. Regelmäßige Antworten auf Feedback und Fragen














