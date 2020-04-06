Buffalo GOLD Scalper MT4

Visión General del Sistema: Este Asesor Experto está diseñado para el comercio automatizado en XAUUSD utilizando la acción del precio y la volatilidad. Combina la estrategia de Martingala, Scalping y estrategia de cobertura. Funciona mejor en M1 timeframe.

en septiembre y octubre de 2025 probé con una cuenta demo de 20000usd, el beneficio mensual alcanzó el 25%.

Especificaciones





1. Plataforma: MetaTrader 4

2. Símbolo: XAUUSD

3. Marco de tiempo principal: M1

4. Plazos adicionales: M5, M15, M30

5. Depósito mínimo: 20.000 USD (puede utilizar la cuenta Cents)

5. Apalancamiento: 1:100 o superior

6. Funciona con cuentas ECN y STP

7. VPS recomendado para un funcionamiento continuo





Mecánica de negociación

1. Cada operación se basa en señales preinstaladas

2. Funciona en todas las sesiones de trading

3. El tamaño del lote se ajusta automáticamente según la estrategia

4. Utiliza estrategias de martingala, Scalping y Hedging

5. La operación se cerrará cuando se alcance el beneficio total requerido.





Control del riesgo





1. Gestión de riesgos incorporada

2. 3. Se ajusta automáticamente a la volatilidad del mercado

4. No requiere librerías externas ni DLL





Instalación





1. Instalación con un solo clic

2. Se incluyen claras instrucciones de instalación

3. Ajustes por defecto optimizados para XAUUSD Variable Valor Número mágico Número mágico EA lotes por defecto 0.01 usar Auto Lotes por defecto es Falso, si es Verdadero, se multiplicará automáticamente de forma proporcional a la cantidad en la cuenta. usar Equidad del Gestor usar Equidad del Gestor Dinero inicial cantidad recomendada para estar seguro Porcentaje Aceptar Pérdidas (%) porcentaje de pérdidas aceptables Monney Aceptar Pérdidas ($) cantidad de pérdida aceptable Distancia de la siguiente orden de entrada (punto) Distancia de la siguiente orden de entrada (punto), Si su bolsa utiliza 2 decimales, elimine 1 cero al final Total Dinero GANADO (Beneficio) cantidad total que desea ganar en cada ciclo de negociación Bandas Bollinger Periódicas Indicadores de las Bandas Bollinger Periódicas





Descargo de responsabilidad





1. Esta herramienta está totalmente automatizada

2. El rendimiento depende de las condiciones del broker y de la volatilidad del mercado

3. No se garantizan resultados

4. Los datos históricos son sólo de referencia

5. Utilice una gestión de riesgos adecuada





Soporte





1. Soporte en vivo a través de mensajes MQL5

2. Respuesta en 4 horas

3. Respuestas regulares a comentarios y preguntas



















































