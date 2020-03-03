Directional Trading

Der Directional Trading EA ist so konzipiert, dass er dem Trend folgt, den Sie für eine bestimmte Zeit prognostizieren. Wenn Sie z. B. glauben, dass der Preis des Instruments in den nächsten Wochen oder Monaten steigen wird, sollten Sie die Parameter Buy Only festlegen. Wenn Sie glauben, dass der Preis in den nächsten Wochen oder Monaten fallen wird, müssen Sie Sell Only-Parameter festlegen.

Um zu sehen, wie es funktioniert, stellen Sie für EURUSD Buy Only-Parameter für den Zeitraum 01.01.2025 - 01.07.2025 ein, der hauptsächlich ein Bullish-Periode war. Dies ist nur ein Beispielpaar und ein Beispielzeitraum.

Die Hauptidee ist es, sicherzustellen, dass der EA in die Richtung arbeitet, die Sie vorausgesehen oder vorhergesagt haben.

Dieser Directional Trading EA ist so aufgebaut, dass er mit jedem Instrument oder Paar funktioniert. Es ist sehr empfehlenswert, die Testversion herunterzuladen und sie ausgiebig zu testen. Im Falle eines Kaufs ist es sehr empfehlenswert, den EA für einige Zeit auf einem Demokonto zu testen. Empfohlener Kontotyp: Hedge-Konto.

Haftungsausschluss: Der Kauf des Directional Trading EA garantiert keine Gewinne oder Einkommen für den Käufer/Benutzer. Der Verkäufer trägt keine Verantwortung für etwaige Verluste.

