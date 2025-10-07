Die vier Säulen: Ihr All-in-One Trading Powerhouse! 🚀

Sind Sie es leid, mit mehreren Indikatoren zu jonglieren und perfekte Einstiegsmöglichkeiten zu verpassen? The Four Pillars ist die ultimative Lösung, die vier bewährte Marktanalysewerkzeuge in einem einzigen leistungsstarken, einfach zu bedienenden Indikator vereint. Erhalten Sie kristallklare, überzeugende Kauf- und Verkaufssignale direkt auf Ihrem Chart, gefiltert für maximale Genauigkeit. Hören Sie auf zu raten und beginnen Sie, mit Zuversicht zu handeln!

Hauptvorteile und Funktionen

Präzise Signale, kein Durcheinander: Dieser Indikator kombiniert die Leistung von SMA Crossovers (Fast/Slow) , Bollinger Bands (BB) , RSI und einem 200-Perioden-EMA , um nur dann Signale zu generieren, wenn alle vier "Säulen" übereinstimmen. Durch diese mehrschichtige Filterung werden falsche Signale drastisch reduziert, was zu qualitativ hochwertigeren Trades führt.

Reiten Sie auf dem Haupttrend: Der eingebaute EMA-200-Trend-Filter stellt sicher, dass Sie nur in die Richtung des vorherrschenden Markttrends handeln. Dies ist entscheidend, um Ihr Risiko gering zu halten und Ihren potenziellen Gewinn bei großen Bewegungen zu maximieren.

Verpassen Sie (nie wieder) eine Bewegung: Passen Sie Ihre Alarme an Ihren Handelsstil an. Sie erhalten Popup-Warnungen , mobile Push-Benachrichtigungen oder sogar E-Mails , sobald ein Signal mit hoher Wahrscheinlichkeit erscheint. Bleiben Sie mit dem Markt verbunden, auch wenn Sie nicht an Ihrem Schreibtisch sitzen.

Intuitive On-Chart-Informationen: Ein übersichtliches, elegantes Heads-Up-Display (HUD) ist direkt in Ihren Chart integriert. Es zeigt sofort den Status aller vier zugrundeliegenden Indikatoren (Trend, RSI-Zustand, BB-Position) und das aktuelle Signal an, damit Sie verstehen, warum das Signal erzeugt wurde.

Erleichtern Sie Ihre Entscheidungsfindung: Verwenden Sie zusätzliche Indikatoren für maximale Ergebnisse, wie z.B.: - Fibonacci Auto-Trend-Erkennung Hier herunterladen - Letztes Hoch und Tief Hier herunterladen - Multi Timeframe Support Resistance Hier herunterladen - Scalp Master Pro Hier herunterladen Durch die Kombination dieser leistungsstarken Tools können Sie Ihre Analysen verbessern und sicherere Handelsentscheidungen treffen.

Erschließen Sie Ihr Handelspotenzial noch heute!

Mit diesem professionellen Indikator haben Sie alle Werkzeuge für den Erfolg in der Hand. Machen Sie Ihre Strategie nicht länger kompliziert. Verschaffen Sie sich die Klarheit, die Überzeugung und die Kontrolle, die Sie brauchen, um konsequent am Markt zu profitieren.

Warten Sie nicht auf das perfekte Signal - laden Sie The Four Pillars jetzt herunter und lassen Sie den Indikator die perfekten Signale zu Ihnen bringen!

Indikator-Parameter (Ihre individuelle Kontrolle)

Passen Sie The Four Pillars mit diesen einfach einzustellenden Parametern an Ihren bevorzugten Handelsstil an: