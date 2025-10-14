Trend Magic Indicator for MT5
- Indikatoren
- Mohammad Taher Halimi Tabrizi
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Trend Magic Indikator für MT5
|
Einführung
Der Trend Magic Indicator ist ein intelligentes Tool, das CCI und ATR kombiniert, um dynamische Trendfolgesignale zu liefern. Er zeichnet eine sich farblich verändernde Linie, die sich dem Kursgeschehen anpasst und bullishe und bearishe Phasen identifiziert. Klare Kauf- und Verkaufspfeile erscheinen bei Trendumkehrungen und helfen Ihnen, mit größerem Vertrauen in den Handel einzusteigen. Mit eingebauten Warn- und Backtesting-Panels ist er ideal für den Live-Handel und die Analyse historischer Strategien.
Spezifikationen
|
Plattform
|
metatrader5 (MT5)
|
Typ
|
benutzerdefinierter technischer Handelsindikator
|
Niveau
|
Anfänger - Fortgeschrittene Trader
|
Zeitrahmen
|
1-minütig, 5-minütig, 15-minütig, 1-stündig, 4-stündig, täglich
|
Handelsarten
|
Scalping - Daytrading - Swingtrading - Positionshandel
|
Märkte
|
Forex - Krypto - Index - CFD - Metall - Rohstoff
Einstellung des Indikators
Gruppe: "Berechnung"
-
CCI-Zeitraum: Legt die CCI-Periode fest. Höhere Werte machen den Trendfilter weicher, aber weniger reaktionsschnell.
-
ATR-Multiplikator: Multiplikator für ATR. Steuert die Empfindlichkeit der Trendlinie durch Vergrößern oder Verkleinern des ATR-Bandes.
-
ATR-Zeitraum: Bei der Volatilitätsberechnung verwendete ATR-Periode. Beeinflusst die Größe der Pufferzonen oberhalb/unterhalb des Kurses.
-
Angewandter Preis: Der für den CCI verwendete Preistyp (z. B. Schlusskurs, Eröffnungskurs, typischer Kurs). Stellen Sie dies für eine bessere Signalabstimmung ein.
Gruppe: "Tester"
-
Backtest-Indikator: Aktiviert ein eingebautes Backtesting-Tool, das Trades auf der Grundlage von Signalpfeilen simuliert.
-
Teststartzeit: Das Datum, ab dem die Backtest-Simulation beginnen soll.
-
TP in Punkten: Take-Profit in Punkten, der für den simulierten Test verwendet wird.
-
SL als Punkte: Stop-Loss in Punkten, der für die simulierten Tests verwendet wird.
Gruppe: "Warnungen"
-
Alarme verwenden: Wenn diese Option aktiviert ist, werden MT5-Alarme ausgelöst, wenn ein Kauf- oder Verkaufssignal erscheint.
-
Push-Benachrichtigungen verwenden: Sendet Push-Benachrichtigungen an Ihr Mobiltelefon, wenn Signale erscheinen.
Funktionsweise der Indikatoren
Der Trend Magic-Indikator verwendet den CCI, um die Marktrichtung zu bestimmen:
-
Wenn der CCI ≥ 0 ist, zeichnet der Indikator eine nachlaufende Unterstützungslinie (basierend auf ATR und Tiefstkurs).
-
Wenn der CCI < 0 ist, wechselt er zu einer nachlaufenden Widerstandslinie (basierend auf der ATR und dem Höchstkurs).
Diese Linien werden bei Aufwärtstrends in Blau und bei Abwärtstrends in Rot gezeichnet . Wenn die Farbe wechselt, erscheint ein Pfeil - grün für Kauf und rot für Verkauf.
Weitere Funktionen:
-
Ein eingebautes Testsystem, das Gewinne/Verluste auf der Grundlage von TP/SL-Parametern auswertet.
-
Ein Berichtsfeld auf dem Chart, das die Gesamtzahl der Trades, die Gewinne und die Gewinnrate anzeigt.
-
Optionale Echtzeit-Warnungen und Push-Benachrichtigungen für Signalereignisse.
Vorteile
Wir bieten Ihnen die folgenden Vorteile, wenn Sie sich für unseren Indikator (oder alle Indikatoren) entscheiden
-
Ein Tester-Dashboard für den Indikator
-
Puffer (damit Sie sie in Ihren eigenen oder benutzerdefinierten Expert Advisors EAs verwenden können)
-
Senden eines Alarms (auf dem Chart) oder einer Benachrichtigung (auf dem Telefon), um keine Gelegenheit zu verlieren.
-
Über 65% Gewinnrate im Backtest und Forwardtest