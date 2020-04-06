Velocity Gold

Opere con Oro (XAU/USD) como nunca antes: ¡más rápido, más inteligente y más rentable!

¿Por qué elegir Velocity Gold EA?

  • Trabaja en todos los marcos de tiempo de M1 a H4 con ligeras diferencias de ajuste
  • Ejecución ultrarrápida. Construido para la velocidad, entra y sale de las operaciones en el momento óptimo, asegurando quenunca se pierda una configuración rentable de nuevo .
  • Estrategia probada específica para el oro - A diferencia de los EAs genéricos,Velocity Gold EA está ajustado exclusivamente para el XAU/USD, adaptándose a la volatilidad y liquidez únicas del oro.
  • Sin emociones, sin conjeturas-Nuestroalgoritmo avanzado elimina el error humano, operando basado enseñales basadas en datos 24/5 .
  • Optimizado para todas las condiciones del mercado- Ya sea que el oro estéen tendencia, oscilando o rompiendo,Velocity Gold EA se ajusta dinámicamente paramaximizar las ganancias y minimizar el riesgo.
  • Fácil Configuración y Totalmente Automatizado-¡Sin configuraciones complejas! Simplementeconéctelo a su MT4, establezca sus parámetros de riesgo y deje que opere por usted, incluso mientras duerme.
  • Backtested & Resultados Probados - Rigurosamente probado enaños de datos históricos con rentabilidad consistente en condiciones reales de mercado.

¡ Convierta la volatilidad del mercado en su ventaja!

El oro es uno de los instrumentos de negociación máslíquidos y explosivos, perosólo si lo negocia correctamente. Conel EA Velocity Gold, usted obtiene:
Altas tasas de ganancia en las operaciones con una estricta gestión del riesgo
Modos de scalping y swing trading para diferentes fases del mercado
Bajos drawdowns para un crecimiento estable a largo plazo

  • Licencia de por vida ( ¡Sin cuotas mensuales!)
  • Actualizaciones y optimizaciones gratuitas
  • Soporte al cliente 12/5
  • 7 días de garantía de devolución de dinero ( Si usted no está satisfecho, le devolveremos el 50%. Debe seguir mis instrucciones antes de operar).

¡No deje pasar otro rally del oro!

Cada segundo en el mercado del oro cuenta.Mientras otros dudan,Velocity Gold EA ejecuta-poniendo ganancias en su cuenta automáticamente.

(¡Copias limitadas disponibles a este precio!)

Preguntas Frecuentes (FAQ)

  • ¿Funciona con cualquier broker?
  • Sí,Velocity Gold EA es independiente del broker y funciona concualquier broker MT4 que ofrezca XAU/USD.

  • ¿Cuál es el tamaño de cuenta recomendado?
  • Sugerimos un mínimo de $ 500 para un rendimiento óptimo, pero se escala perfectamente con cuentas más grandes.
  • ¿Es un scalper o un seguidor de tendencias?
  • El EA se adapta a las condiciones del mercado,scalping en los mercados que van y montar tendencias cuando el oro se rompe.
  • ¿Necesito VPS?
  • Paraoperar 24/5 sin interrupciones,recomendamos encarecidamente un VPS. Sin embargo, sigue siendo rentable si usted tiene Internet de alta velocidad.



Depósito mínimo:
5 USD para cuentas cent
500 USD para cuentas estándar


Este bot utiliza 3 dígitos (3520.123). Si utiliza una plataforma de dos dígitos, por favor coméntelo.
El bot sigue la tendencia todo el tiempo; cada operación tiene un stop loss y toma beneficios.

Recomendaciones:
1. Elige el spread más bajo del mercado; te sugiero la Cuenta Pro de Exness. Si quieres alguna rebaja, pregúntame.
2. También puedes operar con una cuenta Cent.
3. Usa la cuenta demo durante al menos una semana antes de migrar a la cuenta real.
4. Empieza con un riesgo muy bajo hasta que te familiarices con el EA.


Divulgación y advertencia de riesgos

Antes de decidirse a participar en los mercados, debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y apetito de riesgo. Lo más importante es que no invierta dinero que no pueda permitirse perder.

Existe una exposición considerable al riesgo en cualquier transacción de divisas fuera de bolsa, incluidos, entre otros, el apalancamiento, la solvencia, la protección regulatoria limitada y la volatilidad del mercado que puede afectar sustancialmente al precio o la liquidez de una divisa o un par de divisas.


Productos recomendados
Fvg Edge
Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
5 (1)
Indicadores
FVG Smart Zones – Edición Gratuita Indicador de Detección de Brechas de Valor Justo para MetaTrader 5 (MT5) ¿Buscas una herramienta de trading real, no solo otro indicador cualquiera? FVG Smart Zones – Edición Gratuita te ofrece una visión profesional del mercado detectando automáticamente las Brechas de Valor Justo (FVG) y destacando zonas de trading de alta probabilidad directamente en tu gráfico. Diseñado para traders que siguen: Conceptos de Dinero Inteligente (SMC) Conceptos de T
FREE
Neuro Genetic Expert
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Sistema que acepta una lista de símbolos separados por comas y los itera creando una red neuronal con entrenamiento para cada uno de ellos, estas redes neuronales toman valores de price action, bandas de bollinger, macd y rsi. Se pueden configurar el número de neuronas para cada una de las tres capas que conforman cada red y además configurar un entrenamiento genético para los parámetros de los indicadores cada cierto período de tiempo.  Los valores de confianza se pueden ajustar para las neuron
Trade Extender
Loncey Duwarkah
5 (1)
Asesores Expertos
Ejecuta operaciones de forma autónoma, supervisando todo el proceso desde el inicio hasta la finalización. Asistencia gratuita a través de chat, correo electrónico y asistencia remota . Construido originalmente para XAUUSD (Oro). Cambios de configuración para otros símbolos Potente gestión de reglas Funciones de posicionamiento mejoradas Gestión del riesgo / Dimensionamiento dinámico de lotes Configuración rápida Símbolos : XAUUSD Inversión para todos: Nuestro robot de comercio está diseñado pa
Boris
ALEKSANDR IVANOV
Asesores Expertos
Boris- Asesor Experto totalmente automático y agresivo basado en cálculos matemáticos, escrito específicamente para el par de divisas EUR/USD. Periodo H1. ¡El Asesor Experto utiliza su propio stopploss y take profit virtuales automáticos ! Su corredor no verá, retrasar la modificación, se olvide de poner una parada y así sucesivamente. Recomiendo probar sólo con calidad 100% ticks de corredores que dan cotizaciones reales. Parámetros de entrada: Magic=77777; - Magia de las ordenes StartHour=1
The Scalper by Profectus AI
New Capital B.V.
Asesores Expertos
Discover our groundbreaking scalping trading bot designed for small trading accounts. This bot utilizes a simple fractal breakout strategy, executing fast trades based on local highs and lows. Key Features: Trading System: Utilizes fractals for entry points in both long and short positions. Settings Explained: Detailed inputs including timeframes, risk management, and ATR-based stop-loss and take-profit levels. Optimal Trading Times: Best used with pairs like EUR/USD or USD/JPY during liquid ma
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Asesores Expertos
Siga la tendencia del oro con un sencillo EA de sólo compra El EA es un Asesor Experto Buy-Only totalmente automatizado para MetaTrader 5. Está diseñado para capturar oportunidades de mercado alcistas con una gestión segura del riesgo y una ejecución sin fisuras. Por qué lo eligen los traders: El mejor rendimiento en Oro (XAUUSD) - de gran liquidez y tendencia. Buy-Only EA - se centra puramente en posiciones largas. Plug & Play configuración - adjuntar y dejar que el comercio de forma
Aureus Trader
Divyesh Pandey
Asesores Expertos
Aureus Trader es un robot automatizado de scalping para MetaTrader 5 diseñado para operar activamente en pares líquidos de divisas y criptomonedas con un estricto control del riesgo y una ejecución de baja latencia. Qué hace Aureus Trader Aureus Trader se centra en los movimientos de precios a corto plazo, abriendo y cerrando operaciones con frecuencia durante las sesiones de alta liquidez. El algoritmo utiliza filtros técnicos para evitar diferenciales anormales y períodos de baja volatilidad,
DS Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (32)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Market Maestro: Su socio ideal para el comercio automatizado de divisas Si está buscando un asistente fiable para operar en el mercado de divisas, Market Maestro es exactamente lo que necesita. Este moderno robot de Forex está construido utilizando las últimas tecnologías y algoritmos, lo que le permite analizar eficazmente los datos del mercado y tomar decisiones de negociación informadas en tiempo real. Características principales de Market Maestro 1. Capacidad multidivisa para amplias oportun
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicadores
El indicador construye cotizaciones actuales, que se pueden comparar con las históricas y, sobre esta base, hacer un pronóstico de movimiento de precios. El indicador tiene un campo de texto para una navegación rápida a la fecha deseada. Opciones: Símbolo - selección del símbolo que mostrará el indicador; SymbolPeriod - selección del período del cual el indicador tomará datos; IndicatorColor - color del indicador; HorisontalShift: cambio de cotizaciones dibujadas por el indicador por el núm
SuperTrend Signals
Quang Huy Quach
Indicadores
El indicador Supertrend es una herramienta de análisis técnico de seguimiento de tendencias diseñada para ayudar a los operadores a identificar la dirección de las tendencias del mercado y los posibles puntos de entrada/salida. Funciona basándose en los datos de precios y en el Average True Range (ATR) para crear una línea de señal dinámica que cambia de color en función de la tendencia actual. Color verde: indica una tendencia alcista. Color rojo: indica una tendencia bajista. La supertendencia
FREE
Professional Manager Trader MT5
Stefan Petkov
Asesores Expertos
Presentamos el  Professional Manager Trader , una poderosa herramienta diseñada para mejorar tu experiencia de trading. Desarrollada con la experiencia de un trader a tiempo completo, esta interfaz de trading gestiona de manera efectiva tus operaciones y capital. Su estrategia se basa en rompimientos e incorpora indicadores de confirmación desarrollados personalmente, los cuales tienen un historial comprobado de éxito. Con un fuerte enfoque en la gestión del riesgo y del dinero, el   Professiona
Order Blocks Scalper
Allan Munene Mutiiria
4.2 (5)
Asesores Expertos
El EA Order Blocks Scalper es una herramienta de trading de última generación totalmente automatizada que identifica y negocia zonas clave de bloques de órdenes con precisión y rapidez. Diseñado para operadores que buscan entradas y salidas consistentes, este EA aprovecha el análisis avanzado de la estructura del mercado para detectar rangos de consolidación, rupturas y movimientos impulsivos de precios, lo que permite una ejecución óptima de las operaciones. Características principales Detecció
FREE
Gold Spot Vs US Dollar Scalper Tools
Harifidy Razafindranaivo
Utilidades
BREVE INTRODUCCIÓN : Este panel está diseñado para el par XAU/USD y ofrece una solución de negociación totalmente automatizada y manual con controles opcionales de gestión monetaria. La aplicación funciona sin problemas en todas las condiciones de mercado e incluye indicadores incorporados en la interfaz para realizar análisis en tiempo real. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES : - Estrategia Martingala y Detección de Secuencias de Rango - Mejora la recuperación de las operaciones e identifica los ni
Smart FVG indicator
Ahmad Kazbar
5 (10)
Indicadores
Smart FVG Indicator MT5 – Detección de Fair Value Gap e Imbalance en MetaTrader 5 El Smart FVG Indicator MT5 es una herramienta profesional para detectar zonas de Fair Value Gap (FVG) e Imbalance directamente en los gráficos de MetaTrader 5 . Está diseñado para traders que aplican Smart Money Concepts (SMC) y análisis basados en ICT para comprender la estructura del mercado, la liquidez y las ineficiencias de precios. El indicador analiza automáticamente la acción del precio para identificar zon
FREE
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Asesores Expertos
Gold EA: Potencia probada para operar con oro en 1 minuto Transforme sus operaciones con nuestro EA de Oro, meticulosamente diseñado para gráficos de 1 minuto y con un crecimiento de más del 2000% en 5 años desde sólo $100-$1000 . Sin Martingala, sin trucos de IA : Estrategias puras, probadas con el tiempo, con una sólida gestión del dinero, stop loss y take profit para un rendimiento fiable en múltiples gráficos. Modos de negociación flexibles : Elija Balance Fijo para ganancias seguras, Mark I
Regulus exclusive advisor
Oleg Konovalov
Asesores Expertos
Herramientas para ganar dinero e investigar. El núcleo de las señales comerciales y la estrategia se basa en el algoritmo del autor para la formación de patrones de pronóstico de precios. ¡Aplicable a cualquier instrumento! Complementado con un sistema de control basado en el MA "Nine-Tailed Fox" , actualizando y ajustando la señal con la mayor precisión posible para el mercado, instrumento y periodo de trabajo. Elegible: Todos los instrumentos en todos los mercados (hay excepciones). Para qu
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Asesores Expertos
Descripción de Simo : un robot innovador con un sistema de trading único Simo es un revolucionario robot de trading que cambia las reglas del juego con su exclusivo sistema de trading. Utilizando el análisis de sentimiento y el aprendizaje automático, Simo lleva el trading a un nuevo nivel. Este robot puede trabajar en cualquier marco temporal, con cualquier par de divisas y en el servidor de cualquier broker. Simo utiliza su propio algoritmo para tomar decisiones de trading. Varios enfoques
Gold Sheesh
Renenjo Odonio Valente
Asesores Expertos
Gold Sheesh — Algoritmo de Trading Adaptativo de Alta Precisión Gold Sheesh es un sistema de trading automatizado diseñado para identificar y ejecutar operaciones basadas en el impulso de la sesión temprana y el reconocimiento de patrones técnicos. Originalmente desarrollado para el oro (XAU/USD), el algoritmo extiende su metodología a los principales pares de divisas e índices mediante el análisis de patrones de ruptura y estructura del mercado. Metodología Central El sistema opera bajo el marc
Nusa Patterns MT5
John Folly Akwetey
Asesores Expertos
El asesor experto opera rompiendo fractales hacia arriba o fractales hacia abajo. Se utiliza " Fractales ST Patrones Estrategia " o "4.0 Fractales Dirección ST Patrones MT5 " indicadores fractales. También el asesor experto utiliza trailing stop estándar. A continuación se describen algunas entradas. Orden de operación - dirección de la operación (sólo compra, sólo venta o compra y venta) Fractal Indicator - opción de indicador fractal utilizado ("Fractals ST Patterns" - indicador "Fractals ST P
EA Dance BTC h1
Sergey Demin
Asesores Expertos
Asesor automático para el instrumento Bitcoin . Timeframe H1. Terminal MT5 Creé este Asesor específicamente para una empresa de accesorios. Todos los esfuerzos de cinco años fueron para crear un producto seguro. El Asesor se compone de 8 pequeños Asesores y es una Cartera lista. Atención : El Asesor utiliza dos grandes estrategias de negociación (!): Trading por Tendencias; Trading por Patrones Estacionales (ciclos temporales) El Asesor NO utiliza estrategias tóxicas : Estrategia Disponibilida
FiboPlusWaveRunner MT5
Sergey Malysh
Asesores Expertos
Experto en trading automático y manual Sistema de comercio basado en ondas de Elliott y niveles de Fibonacci . Una solución simple y asequible Visualización de marcación de ondas de Elliott (principal o alternativa) en el gráfico Formación de niveles horizontales, líneas de soporte y resistencia, canal Superposición de los niveles de Fibonacci en las ondas 1, 3, 5, A Sistema de alerta (en pantalla, correo electrónico, notificaciones push) Panel visual para la apertura de órdenes en el comercio m
TradeLogicPro Market Imbalances
Matsuba Andrew Makwela
Asesores Expertos
TradeLogic Pro: el asesor experto avanzado de MT5 para detectar desequilibrios de precios TradeLogic Pro es un asesor experto (EA) avanzado de MetaTrader 5 diseñado para aprovechar el poder de los desequilibrios de precios en los mercados de divisas. Ya sea que sea un principiante o un operador profesional, TradeLogic Pro utiliza un análisis de mercado sofisticado para identificar puntos de entrada de alto potencial, lo que le permite operar de manera más inteligente y eficiente. ¿Cómo funcio
PipFinite EA Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
3.67 (9)
Asesores Expertos
La versión automatizada oficial del potente indicador PipFinite Trend PRO EA Trend PRO negocia la señal de PipFinite Trend PRO y gestiona la operación dependiendo de las preferencias del usuario. El EA incluye muchas características personalizables que pueden mejorar aún más la estrategia de trading de Trend PRO. Características como Filtros de Entrada y Salida, Filtro de Marco de Tiempo Superior, Stoploss, Takeprofit, Breakeven, Trailing Stop, Filtro de Noticias y ¡MÁS! La Solución Innovador
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta del comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia po
Forex FalconF
Oleksii Ferbei
Asesores Expertos
Forex Falcon: Innovador robot multidivisa para operar en Forex Introducción En el vertiginoso entorno comercial actual, sus resultados dependen de la calidad de las herramientas que utilice. Forex Falcon no es sólo un robot de comercio, es una solución de alta tecnología diseñada para mejorar su eficiencia en el mercado Forex. Este bot multidivisa combina una amplia gama de características, permitiendo a los operadores de todos los niveles navegar por las complejas condiciones del mercado con co
Break Of Structure Pro
Travis W Royal
Asesores Expertos
Ruptura de estructura Pro ¿Es la acción del precio el rey? 1. El precio es el rey final en el mercado de divisas, mercado de valores o cualquier otro mercado. El uso de la acción del precio es la razón por la que podemos ver más beneficios que pérdidas. El análisis técnico es el arte de utilizar los puntos de datos a su favor y tomar decisiones informadas al entrar, trailing y salir de una posición en cualquier marco de tiempo. Break Of Structure Pro se puede utilizar para el comercio de tende
NeuralBTC AI Advanced Market Intelligence
Salman Khan
Asesores Expertos
Deje de adivinar. Empieza a operar con BTC con la precisión de la IA. NeuralBTC AI no es sólo otro Asesor Experto - es un completo ecosistema de trading de IA construido específicamente para Bitcoin. Nuestra red neuronal propietaria procesa datos del mercado BTCUSD en tiempo real 24/7, proporcionando señales de trading procesables con niveles de confianza calculados. SERVIDOR DE AI EN VIVO INCLUIDO Su licencia incluye acceso completo a nuestra infraestructura de IA basada en la nube: Red neur
Quant Ladder Pro
VALU VENTURES LTD
Asesores Expertos
Ladder Quant EA - Multi-Session Expert Advisor The Ladder Quant EA is an advanced Expert Advisor for MetaTrader 5, designed to optimize forex trading across major market sessions. It integrates multiple strategies, including breakout, reversal, and range-bound trading, into a robust system. Tailored for major currency pairs, it combines sophisticated risk management with customizable settings. Professional Multi-Session Forex Trading Robot Version:   1.06 - Enhanced Edition Category:   Expert A
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Otros productos de este autor
Bitcoin Prince EA
Fathy Mohamed Mohamed Abouelnaga
1 (1)
Asesores Expertos
Opere con Bitcoin como nunca antes: ¡más rápido, más inteligente y más rentable! ¿Por qué elegir Bitcoin Prince EA ? Ejecución a la velocidad del rayo- Construido para la velocidad, entra y sale de las operaciones en el momento óptimo, asegurando que nunca se pierda una configuración rentable de nuevo . Estrategia probada específica para Bitcoin - A diferencia de los EAs genéricos, el Bitcoin Prince EA está ajustado exclusivamente para BC/USD , adaptándose a la volatilidad y liquidez únicas de
Colored SAR with Alert
Fathy Mohamed Mohamed Abouelnaga
Indicadores
Indicador de color SAR con alarma - Mejore su estrategia de negociación ¿Está cansado de vigilar constantemente los gráficos en busca de cambios de tendencia? Presentamos el Indicador SAR Coloreado con Alarma - una herramienta potente y fácil de usar diseñada para transformar el clásico SAR Parabólico (Stop and Reverse) en un sistema dinámico, visualmente intuitivo e impulsado por alertas. Perfecto para traders de todos los niveles, este indicador ya está disponible en el MQL Market y listo para
FREE
Velocity Gold EA
Fathy Mohamed Mohamed Abouelnaga
Asesores Expertos
Opere con Oro (XAU/USD) como nunca antes: ¡más rápido, más inteligente y más rentable! SIGA LOS RESULTADOS AQUÍ ¿Por qué elegir Velocity Gold EA ? Ejecución ultrarrápida - Construido para la velocidad, entra y sale de las operaciones en el momento óptimo, asegurando que nunca se pierda una configuración rentable de nuevo. Estrategia probada específica para el oro - A diferencia de los EAs genéricos, el Velocity Gold EA está ajustado exclusivamente para el XAU/USD , adaptándose a la volatilida
Giga Gold Pro
Fathy Mohamed Mohamed Abouelnaga
Asesores Expertos
GiGa Gold Pro, anteriormente (THE BILLIONAIRE EA) Asesor experto profesional para el comercio de oro Precio de introducción =$299 .99 Siguiente Precio = $399.99 Precio final = $19999.99 Copias restantes = 99 PM mí para obtener la mejor configuración rentable para cualquier marco de tiempo M1, M2, M3, M5, M10, M20, M30, H1 Transforme su comercio de oro hoy mismo Descubra el poder detrás de los operadores profesionales de oro con The Billionaire EA - un Asesor Experto avanzado diseñado esp
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario