Velocity Gold
- Asesores Expertos
- Fathy Mohamed Mohamed Abouelnaga
- Versión: 5.3
- Activaciones: 5
Opere con Oro (XAU/USD) como nunca antes: ¡más rápido, más inteligente y más rentable!
¿Por qué elegir Velocity Gold EA?
- Trabaja en todos los marcos de tiempo de M1 a H4 con ligeras diferencias de ajuste
- Ejecución ultrarrápida. Construido para la velocidad, entra y sale de las operaciones en el momento óptimo, asegurando quenunca se pierda una configuración rentable de nuevo .
- Estrategia probada específica para el oro - A diferencia de los EAs genéricos,Velocity Gold EA está ajustado exclusivamente para el XAU/USD, adaptándose a la volatilidad y liquidez únicas del oro.
- Sin emociones, sin conjeturas-Nuestroalgoritmo avanzado elimina el error humano, operando basado enseñales basadas en datos 24/5 .
- Optimizado para todas las condiciones del mercado- Ya sea que el oro estéen tendencia, oscilando o rompiendo,Velocity Gold EA se ajusta dinámicamente paramaximizar las ganancias y minimizar el riesgo.
- Fácil Configuración y Totalmente Automatizado-¡Sin configuraciones complejas! Simplementeconéctelo a su MT4, establezca sus parámetros de riesgo y deje que opere por usted, incluso mientras duerme.
- Backtested & Resultados Probados - Rigurosamente probado enaños de datos históricos con rentabilidad consistente en condiciones reales de mercado.
¡ Convierta la volatilidad del mercado en su ventaja!
El oro es uno de los instrumentos de negociación máslíquidos y explosivos, perosólo si lo negocia correctamente. Conel EA Velocity Gold, usted obtiene:
✔Altas tasas de ganancia en las operaciones con una estricta gestión del riesgo
✔Modos de scalping y swing trading para diferentes fases del mercado
✔Bajos drawdowns para un crecimiento estable a largo plazo
- Licencia de por vida ( ¡Sin cuotas mensuales!)
- Actualizaciones y optimizaciones gratuitas
- Soporte al cliente 12/5
- 7 días de garantía de devolución de dinero ( Si usted no está satisfecho, le devolveremos el 50%. Debe seguir mis instrucciones antes de operar).
¡No deje pasar otro rally del oro!
Cada segundo en el mercado del oro cuenta.Mientras otros dudan,Velocity Gold EA ejecuta-poniendo ganancias en su cuenta automáticamente.
(¡Copias limitadas disponibles a este precio!)
Preguntas Frecuentes (FAQ)
- ¿Funciona con cualquier broker?
- Sí,Velocity Gold EA es independiente del broker y funciona concualquier broker MT4 que ofrezca XAU/USD.
- ¿Cuál es el tamaño de cuenta recomendado?
- Sugerimos un mínimo de $ 500 para un rendimiento óptimo, pero se escala perfectamente con cuentas más grandes.
- ¿Es un scalper o un seguidor de tendencias?
- El EA se adapta a las condiciones del mercado,scalping en los mercados que van y montar tendencias cuando el oro se rompe.
- ¿Necesito VPS?
- Paraoperar 24/5 sin interrupciones,recomendamos encarecidamente un VPS. Sin embargo, sigue siendo rentable si usted tiene Internet de alta velocidad.
Depósito mínimo:
5 USD para cuentas cent
500 USD para cuentas estándar
Este bot utiliza 3 dígitos (3520.123). Si utiliza una plataforma de dos dígitos, por favor coméntelo.
El bot sigue la tendencia todo el tiempo; cada operación tiene un stop loss y toma beneficios.
Recomendaciones:
1. Elige el spread más bajo del mercado; te sugiero la Cuenta Pro de Exness. Si quieres alguna rebaja, pregúntame.
2. También puedes operar con una cuenta Cent.
3. Usa la cuenta demo durante al menos una semana antes de migrar a la cuenta real.
4. Empieza con un riesgo muy bajo hasta que te familiarices con el EA.
Divulgación y advertencia de riesgos
Antes de decidirse a participar en los mercados, debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y apetito de riesgo. Lo más importante es que no invierta dinero que no pueda permitirse perder.
Existe una exposición considerable al riesgo en cualquier transacción de divisas fuera de bolsa, incluidos, entre otros, el apalancamiento, la solvencia, la protección regulatoria limitada y la volatilidad del mercado que puede afectar sustancialmente al precio o la liquidez de una divisa o un par de divisas.