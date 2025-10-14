Trend Magic Indicator for MT5

Magic Moving Indicator Mohammad Taher Halimi Tabrizi Indicadores

Este es un indicador muy potente que es muy útil en la detección de tendencias la forma en que se utiliza es similar a la media móvil, pero dando resultados muy fiables. el principio es muy sencillo, que representa un soporte móvil y la línea de resistencia cuando el precio está por debajo de la línea naranja de la tendencia es bajista y la línea de actuar como resistencia y tan pronto como la resistencia se rompe y el precio está por encima de la línea, entonces la tendencia se convierte en alc