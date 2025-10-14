Trend Magic Indicator for MT5

Indicador Trend Magic para MT5


Introducción

El indicador Trend Magic es una herramienta inteligente que combina el CCI y el ATR para proporcionar señales dinámicas de seguimiento de tendencias. Pinta una línea que cambia de color y se adapta a la acción del precio, identificando fases alcistas y bajistas. Las flechas de compra y venta aparecen en los cambios de tendencia, ayudándole a entrar en las operaciones con mayor confianza. Con alertas integradas y paneles de pruebas retrospectivas, es ideal tanto para las operaciones en directo como para el análisis histórico de estrategias.

Especificaciones

plataforma

metatrader5 (MT5)

tipo

indicador técnico de negociación personalizado

nivel

trader principiante - trader intermedio

plazos

1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, 4 horas, diario

estilos de negociación

scalping - day trading - swing trading - position trading

mercados

divisas - criptomonedas - índices - CFD - metales - materias primas


Configuración del indicador


Grupo: "Cálculo"

  • Periodo CCI: Establece el periodo del CCI. Los valores más altos hacen que el filtro de tendencia sea más suave pero menos sensible.

  • Multiplicador ATR: Multiplicador para el ATR. Controla la sensibilidad de la línea de tendencia ampliando o reduciendo la banda de ATR.

  • Periodo ATR: Periodo ATR utilizado en el cálculo de la volatilidad. Afecta al tamaño de las zonas de amortiguación por encima/debajo del precio.

  • Precio Aplicado: El tipo de precio utilizado para el CCI (por ejemplo, cierre, apertura, típico). Ajústelo para una mejor sintonización de la señal.

Grupo: "Tester"

  • Indicador de Back Test: Habilita una herramienta de back-testing incorporada que simula operaciones basadas en flechas de señal.

  • Hora de inicio de la prueba: Fecha a partir de la cual debe iniciarse la simulación de la prueba retrospectiva.

  • TP en Puntos: Toma de beneficios en puntos utilizada para la simulación de pruebas.

  • SL como Puntos: Stop-loss en puntos utilizado para la prueba simulada.

Grupo: "Alertas

  • Usar Alertas: Si es true, las alertas de MT5 se activarán cuando aparezca una señal de compra o venta.

  • Usar Notificaciones Push: Envía notificaciones push a tu móvil cuando aparecen señales.

Funcionalidad de los Indicadores

El indicador Trend Magic utiliza el CCI para determinar la dirección del mercado:

  • Cuando CCI ≥ 0, el indicador traza una línea de soporte de arrastre (basada en ATR y precio bajo).

  • Cuando CCI < 0, cambia a una línea de resistencia de arrastre (basada en ATR y precio alto).
     Estas líneas se dibujan en azul para las tendencias alcistas y en rojo para las bajistas. Cuando cambia de color, aparece una flecha: verde para comprar y roja para vender.

También cuenta con:

  • Un motor de pruebas integrado que evalúa las ganancias/pérdidas en función de los parámetros TP/SL.

  • Un panel de informes en el gráfico que muestra el total de operaciones, las ganancias y la tasa de ganancias.

  • Alertas opcionales en tiempo real y notificaciones push para eventos de señal.


Beneficios

Le proporcionamos los siguientes beneficios si elige nuestro indicador (o todos los indicadores)

  • Un panel de prueba para el indicador

  • Buffers (le permiten utilizarlos en sus propios EAs o EAs personalizados de Expert Advisors)

  • Envío de una Alerta (en el gráfico) o Notificaciones (al teléfono) para no perder ninguna oportunidad.

  • Por encima del 65% de tasa de ganancias en el back-test y forward-test


