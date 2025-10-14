Trend Magic Indicator for MT5
- Indicadores
- Mohammad Taher Halimi Tabrizi
- Versión: 1.1
- Actualizado: 2 enero 2026
- Activaciones: 5
Indicador Trend Magic para MT5
|
Introducción
El indicador Trend Magic es una herramienta inteligente que combina el CCI y el ATR para proporcionar señales dinámicas de seguimiento de tendencias. Pinta una línea que cambia de color y se adapta a la acción del precio, identificando fases alcistas y bajistas. Las flechas de compra y venta aparecen en los cambios de tendencia, ayudándole a entrar en las operaciones con mayor confianza. Con alertas integradas y paneles de pruebas retrospectivas, es ideal tanto para las operaciones en directo como para el análisis histórico de estrategias.
Especificaciones
|
plataforma
|
metatrader5 (MT5)
|
tipo
|
indicador técnico de negociación personalizado
|
nivel
|
trader principiante - trader intermedio
|
plazos
|
1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, 4 horas, diario
|
estilos de negociación
|
scalping - day trading - swing trading - position trading
|
mercados
|
divisas - criptomonedas - índices - CFD - metales - materias primas
Configuración del indicador
Grupo: "Cálculo"
-
Periodo CCI: Establece el periodo del CCI. Los valores más altos hacen que el filtro de tendencia sea más suave pero menos sensible.
-
Multiplicador ATR: Multiplicador para el ATR. Controla la sensibilidad de la línea de tendencia ampliando o reduciendo la banda de ATR.
-
Periodo ATR: Periodo ATR utilizado en el cálculo de la volatilidad. Afecta al tamaño de las zonas de amortiguación por encima/debajo del precio.
-
Precio Aplicado: El tipo de precio utilizado para el CCI (por ejemplo, cierre, apertura, típico). Ajústelo para una mejor sintonización de la señal.
Grupo: "Tester"
-
Indicador de Back Test: Habilita una herramienta de back-testing incorporada que simula operaciones basadas en flechas de señal.
-
Hora de inicio de la prueba: Fecha a partir de la cual debe iniciarse la simulación de la prueba retrospectiva.
-
TP en Puntos: Toma de beneficios en puntos utilizada para la simulación de pruebas.
-
SL como Puntos: Stop-loss en puntos utilizado para la prueba simulada.
Grupo: "Alertas
-
Usar Alertas: Si es true, las alertas de MT5 se activarán cuando aparezca una señal de compra o venta.
-
Usar Notificaciones Push: Envía notificaciones push a tu móvil cuando aparecen señales.
Funcionalidad de los Indicadores
El indicador Trend Magic utiliza el CCI para determinar la dirección del mercado:
-
Cuando CCI ≥ 0, el indicador traza una línea de soporte de arrastre (basada en ATR y precio bajo).
-
Cuando CCI < 0, cambia a una línea de resistencia de arrastre (basada en ATR y precio alto).
Estas líneas se dibujan en azul para las tendencias alcistas y en rojo para las bajistas. Cuando cambia de color, aparece una flecha: verde para comprar y roja para vender.
También cuenta con:
-
Un motor de pruebas integrado que evalúa las ganancias/pérdidas en función de los parámetros TP/SL.
-
Un panel de informes en el gráfico que muestra el total de operaciones, las ganancias y la tasa de ganancias.
-
Alertas opcionales en tiempo real y notificaciones push para eventos de señal.
Beneficios
Le proporcionamos los siguientes beneficios si elige nuestro indicador (o todos los indicadores)
-
Un panel de prueba para el indicador
-
Buffers (le permiten utilizarlos en sus propios EAs o EAs personalizados de Expert Advisors)
-
Envío de una Alerta (en el gráfico) o Notificaciones (al teléfono) para no perder ninguna oportunidad.
-
Por encima del 65% de tasa de ganancias en el back-test y forward-test