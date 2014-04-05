Neura Vault Pro Indicator

NeuraVault Pro v1.0 - Professionelles RSI Reversal Handelssystem

Übersicht

NeuraVault Pro ist ein professionelles automatisches Handelssystem, das auf RSI (Relative Strength Index) Umkehrungen basiert. Es wurde entwickelt, um Umkehrgelegenheiten in überkauften und überverkauften Zonen zu erfassen und ist mit fortschrittlichen Filtern und umfassenden Risikomanagementfunktionen ausgestattet.

Handelslogik

Kernstrategie: RSI-Umkehrung

Der EA fängt Umkehrmöglichkeiten ein, wenn der Markt überkaufte oder überverkaufte Zonen erreicht:

KAUFEN Signal:

RSI-Wert fällt unter die definierte Untergrenze (Standard: 40 )

) Zeigt an, dass der Markt überverkauft ist und das Potenzial für eine Umkehr nach oben besteht

VERKAUFSSIGNAL:

RSI-Wert steigt über das festgelegte obere Niveau (Standard wert : 60 )

wert ) Zeigt an, dass der Markt überkauft ist und das Potenzial für eine Umkehr nach unten besteht

Beispiel Handelsszenario

EURUSD M15 - KAUF-Szenario 1. Marktbedingungen: - Kurs: 1,0850 - RSI(14): 35 (überverkaufte Zone) - MACD: positiver Crossover - Trend: Bullische Tendenz 2. EA-Entscheidung: ✅ RSI < 40 (Kaufsignal) ✅ MACD-Filter bestätigt ✅ Maximales Positionslimit nicht erreicht 3. Trade-Ausführung: - Position: BUY 0.01 lot - Entry: 1,0850 - Stop Loss: 1,0820 (ATR-basiert, dynamisch) - Take Profit: 1,0895 (ATR-basiert, dynamisch) - Risiko: $10 (einstellbar) 4. Positionsmanagement: - Trailing Stop aktiv (ATR-Multiplikator: 1,0) - SL steigt automatisch, wenn sich der Preis in den Gewinn bewegt - Position wird bei TP oder TSL geschlossen 5. Zweite Position (Lot-Multiplikation): - Wenn das Signal anhält und das maximale Positionslimit nicht erreicht wird - Neue Position: 0,01 × 2,0 = 0,02 Lot eröffnet - Position wächst, wenn der Trend stark ist

Erweiterte Funktionen

1️⃣ Multi-Filter-System (optional)

RSI-Filter: ( obligatorisch)

Erkennt überkaufte/überverkaufte Zonen

Min/Max RSI-Verfolgung für dynamische Niveaus

Einstellbarer Zeitraum und Levels

Filter für gleitenden Durchschnitt:

Schnelle MA (10) und langsame MA (20) Crossover

Bestätigung der Trendrichtung

EMA/SMA-Option

MACD-Filter:

MACD-Linie und Signal-Linienkreuzungen

Momentum-Bestätigung

Einstellbare Zeiträume (12/26/9)

ADX-Filter:

Messung der Trendstärke

Verhindert den Handel in schwachen Trends

Schwellenwerteinstellung (Standard: 25)

ATR-Filter:

Volatilitätskontrolle

Verhindert den Handel bei geringer Volatilität

Pip-basierter Mindest-ATR-Wert

Multi-Timeframe (MTF) Filter:

Trendbestätigung aus höherem Zeitrahmen

Unterstützung durch die Zeitrahmen H1, H4, D1

Einstellbare MA-Periode (50)

2️⃣ Progressives Los-Multiplikations-System

Position 1: 0,01 Lot (anfänglich) Position 2: 0,01 × 1,5 = 0,015 Lot Position 3: 0,015 × 1,5 = 0,0225 Lot

Wie es funktioniert:

Die Losgröße erhöht sich mit jeder neuen Position um einen Multiplikator

Gesteuert durch den Lot-Erhöhungsmultiplikator ( Standardwert: 2,0)

Standardwert: 2,0) Begrenzt durch Max Trade Lot ( Standardwert: 1.0)

Standardwert: 1.0) Anzahl der Positionen, gesteuert durchMax Open Positions ( Standardwert: 3)

Vorteile:

Erhöht das Gewinnpotenzial in starken Trends

Bleibt unter Kontrolle des Risikomanagements

Separate SL/TP für jede Position

Wichtig: Dies ist eine aggressive Risikomanagementstrategie. Verwenden Sie Multiplikator 1.0 für konservativen Handel.

3️⃣ Dynamischer Stop Loss & Take Profit

ATR-basierte Kalkulation:

Stop Loss = Einstieg ± (ATR × SL_Multiplikator) Take Profit = Einstieg ± (ATR × TP_Multiplikator) Standard: SL_Multiplikator = 1,5 TP_Multiplikator = 3,0 Risiko/Gewinn-Verhältnis = 1:2

Feste SL/TP-Option:

Use_Dynamic_SLTP = false für feste Pip-Werte setzen

FestgelegteStopLossPips = 30 Pips

FestgelegteTakeProfitPips = 50 Pips

4️⃣ Nachlaufender Stopp (Gewinnsperre)

ATR-basierter Trailing Stop:

Trailing Distance = ATR × ATR_TS_Multiplier Beispiel: ATR = 0,0020 (20 Pips) Multiplikator = 1,0 Trailing Distance = 20 Pips Wenn die BUY-Position +20 Pips im Gewinn ist: → SL bewegt sich automatisch zum Einstiegskurs → SL steigt, wenn der Kurs steigt → Gewinn ist geschützt

Sicherheitskontrollen:

Entspricht dem minimalen Stop-Level des Brokers

Freeze-Level-Kontrolle

Verhindert Fehler durch ungültige Stopps

5️⃣ Risikomanagement

Risiko pro Position:

MaxRiskPerTradeUSD = $20 (Standard)

Automatische Lot-Berechnung basierend auf Stop-Loss-Abstand

Verhindert übermäßiges Kontostandsrisiko

Maximale Positionskontrolle:

Max_Open_Positions = 3

Limit für offene Positionen pro Symbol

Verhindert übermäßiges Laden von Losen

Margenkontrolle:

Berechnung der Marge vor jedem Handel

Eröffnet keinen Handel, wenn die Marge nicht ausreicht

Minimiert das Risiko von Nachschussforderungen

Visuelles HUD-Panel

Informationen in Echtzeit:

┌─────────────────────────────────┐ │ NeuraVault Pro V1.0 │ │ EURUSD / M15 │ ├─────────────────────────────────┤ │ PRICE: BID 1.08500 / ASK 1.08520│ │ │ │ AUTO TRADING: │ │ Mode: ON | Pos: 2/3 | Lot: 0.01│ │ TS: ON | ATR Mult: 1.0 │ │ │ │ FILTERS: │ │ RSI(14): ON | 35.2 | BUY Zone │ │ Min RSI (1h): 32.1 | Max: 68.5 │ │ MA Cross: ON | BULLISH │ │ MACD: ON | 0.0015 | BULLISH │ │ ADX(14): ON | 28.5 | TRENDING │ │ ATR(14): ON | 18.5 pips │ │ MTF(H1): ON | UPTREND │ └─────────────────────────────────┘

Farbige Statusindikatoren:

Grün: Bullisch/Aktiv/Trendend

Rot: bärisch/auswärts/schwankend

Gelb: Neutral/Warnung

Grau: Deaktiviert

Chart-Signale:

Grüner Pfeil (↑): Kaufsignal

Roter Pfeil (↓): VERKAUFSSIGNAL

Historische Signale werden auch im Chart angezeigt

Installation und Verwendung

Schritt 1: Installation

Laden Sie den EA in MetaTrader 5 Ziehen Sie ihn auf den Chart des gewünschten Symbols Aktivieren Sie AutoTrading (grüne Schaltfläche "AutoTrading")

Schritt 2: Grundeinstellungen

=== MÜSSIGE EINSTELLUNGEN === ✓ TradeLotSize = 0.01 (initial lot) ✓ MaxRiskPerTradeUSD = 20 (Risiko pro Trade) ✓ Max_Open_Positions = 3 (maximale Positionen) ✓ RSI_Period = 14 ✓ RSI_BuyLevel = 40 ✓ RSI_SellLevel = 60 === OPTIONALE FILTER === □ Use_MA_Filter = false (zunächst aus) □ Use_MACD_Filter = true (empfohlen) □ Use_ADX_Filter = false □ Use_ATR_Filter = false □ Use_MTF_Filter = false

Schritt 3: Optimierung (SEHR WICHTIG!)

⚠️ WARNUNG: Sie MÜSSEN für jedes Symbol und jeden Zeitrahmen optimieren!

Warum die Optimierung erforderlich ist:

Die EURUSD-Volatilität unterscheidet sich von der GOLD-Volatilität

RSI-Levels auf M5 verhalten sich anders als auf H1

Jeder Markt hat seine eigene einzigartige Dynamik

Nicht optimierte Einstellungen können zu Verlusten führen

Optimierungsparameter:

1. Kernparameter (obligatorisch):

RSI_Period: 10-20 (Schritt: 2) RSI_BuyLevel: 30-45 (Schritt: 5) RSI_SellLevel: 55-70 (Schritt: 5)

2. Risikomanagement:

TradeLotSize: 0.01-0.10 (Schritt: 0.01) LotIncreaseMultiplier: 1.0-2.5 (Schritt: 0.5) Max_Open_Positions: 1-5 (Schritt: 1) SL_ATR_Multiplikator: 1.0-3.0 (Schritt: 0.5) TP_ATR_Multiplikator: 2.0-5.0 (Schritt: 0.5)

3. Filter (optional):

FastMA_Period: 5-20 (Schritt: 5) SlowMA_Period: 15-50 (Schritt: 5) ADX_Threshold: 20-30 (Schritt: 5) Min_ATR_Value_Pips: 10-30 (Schritt: 5)

Optimierungs-Schritte:

Öffnen Sie denStrategy Tester ( Strg+R) Wählen Sie den EA Symbol und Zeitrahmen wählen (z.B. EURUSD, M15) Zeitraum: Verwenden Sie mindestens 6 Monate an Daten Gehen Sie zur Registerkarte Optimierung Fügen Sie die oben genannten Parameter hinzu Drücken Sie die Schaltfläche Start Wählen Sie die besten Ergebnisse (Gewinnfaktor, Drawdown, Gewinnrate) Überprüfen Sie diese Einstellungen mit Vorwärtstests

Kriterien für die Optimierung:

✓ Profit Factor > 1.5 ✓ Win Rate > 50% ✓ Max Drawdown < 20% ✓ Total Trades > 50 (für statistische Signifikanz) ✓ Recovery Factor > 3.0

Schritt 4: Testen des Demokontos

⚠️ ERST DEMO, DANN ECHT!

Demo-Testverfahren (mindestens 1 Monat):

Eröffnen Sie ein Demokonto Optimierte Einstellungen anwenden Mindestens 1 Monat lang laufen lassen Tägliche Performance überwachen Handelsprotokolle überprüfen Drawdown-Levels überprüfen Auf Real-Konto umstellen, wenn die Ergebnisse zufriedenstellend sind

Zu überwachende Metriken in der Demo:

Täglicher/wöchentlicher Gewinn/Verlust

Maximaler Drawdown

Gewinnrate

Durchschnittliche Handelsdauer

Leistung der Lot-Multiplikation

Wirksamkeit des Trailing-Stops

Empfohlene Symbole und Zeitrahmen

Beste Leistung:

✓ EURUSD - M15, M30 ✓ GBPUSD - M15, M30 ✓ XAUUSD (GOLD) - M15, M30, H1 ✓ USDJPY - M15, M30

Mittlere Performance:

○ AUDUSD - M15 ○ USDCAD - M15 ○ NZDUSD - M15

Empfehlung: Optimieren Sie separat für jedes Symbol und verwenden Sie unterschiedliche magische Zahlen.

⚠️ Risikohinweis und Haftung

BITTE SORGFÄLTIG LESEN:

Der Forex- und CFD-Handel ist mit einem hohen Risiko verbunden, Sie können Ihr gesamtes Kapital verlieren. Dieser EA ist keine Gewinngarantie und die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die Optimierung ist obligatorisch, verwenden Sie ihn nicht ohne Optimierung. Jedes Symbol und jeder Zeitrahmen erfordert andere Einstellungen. Testen Sie den EA auf einem Demokonto und verwenden Sie ihn nicht auf einem echten Konto ohne mindestens 1 Monat Demotest. Lotmultiplikationsrisiko: LotIncreaseMultiplier > 1.0 Werte stehen für eine aggressive Strategie. Verwenden Sie 1.0 für konservativen Handel. Das Risikomanagement liegt in Ihrer Verantwortung: Handeln Sie nicht mit Geld, das Sie sich nicht leisten können, zu verlieren.

Halten Sie die maximale Positionsanzahl niedrig (1-3)

Deaktivieren Sie niemals Stop-Losses

Riskieren Sie nicht mehr als 1-2% Ihres Kontostandes Die Marktbedingungen ändern sich: Die Performance kann bei steigenden und fallenden Märkten unterschiedlich sein. Brokerauswahl ist wichtig: Verwenden Sie einen Broker mit niedrigen Spreads und guter Ausführung. VPS empfohlen: VPS-Nutzung empfohlen für 24/7 ununterbrochenen Betrieb. Alle Risiken liegen bei Ihnen: Sie sind allein für die Gewinne/Verluste aus den mit diesem EA getätigten Trades verantwortlich.

Unterstützung und Kontakt

Haben Sie Fragen?

Senden Sie eine Nachricht von unserer MQL5-Profilseite:www.mql5.com/en/users/barissan/seller

Kontaktieren Sie uns bei EA-Problemen, Optimierungsvorschlägen oder Funktionswünschen

Sie können uns Backtest-Ergebnisse mitteilen und uns nach Ihren Erfahrungen fragen

Themen, die wir unterstützen: ✓ Unterstützung bei der Installation und Einrichtung ✓ Anleitung zur Optimierung ✓ Fehlerberichte ✓ Probleme mit der Broker-Kompatibilität ✓ Strategische Vorschläge

Themen, die wir nicht unterstützen: ✗ Persönliche Handelsberatung ✗ Gewinngarantieanfragen ✗ Verlustausgleich ✗ Kontoführung

Technische Daten

Plattform: MetaTrader 5Sprache: MQL5 Version: 1 .0Mindesteinzahlung: $100 (für 0.01 lot)Empfohlene Einzahlung: $500+ CPU-Nutzung: Geringe Speichernutzung: Mittel Tick-Geschwindigkeit: Jeder TickBacktest unterstützt: Ja (jedes Tick-Modell)Multi-Currency: Ja Hedge unterstützt: Nein (für Netting-Konten)

Demo-Version

14-tägige kostenlose Testversion

Sie können den EA risikofrei testen, indem Sie die Demoversion herunterladen:

Demoversion Features: ✓ 14 Tage Nutzung mit vollem Funktionsumfang ✓ Alle Filter einstellbar ✓ Kann echten Handel durchführen ✗ Handelsparameter gesperrt (Lot, Positionsanzahl, etc.)

Funktionen der Vollversion: ✓ Unbegrenzte Nutzung ✓ Alle Parameter einstellbar ✓ Lebenslange Updates ✓ Prioritärer Support

Tipps für den Erfolg

1. Geduldig sein

Geben Sie dem EA Zeit zum Arbeiten

Konzentrieren Sie sich nicht auf die täglichen Ergebnisse, sondern betrachten Sie die monatliche Performance

2. Risikomanagement

Riskieren Sie nie mehr als 10% Ihres Kontostandes

Gehen Sie maximal 1-2% Risiko pro Handel ein

3. Diversifizieren Sie

Handeln Sie mit mehreren Symbolen

Testen Sie auf verschiedenen Zeitrahmen

4. Überwachen Sie

Tägliche Handelsprotokolle prüfen

Verlorene Trades analysieren

Erfolgreiche Einstellungen notieren

5. Lernen Sie

Die Logik des EAs verstehen

RSI-Strategie lernen

Marktdynamik verfolgen

Fazit

NeuraVault Pro ist ein professionelles RSI-Umkehrhandelssystem. Mit der richtigen Optimierung, Risikomanagement und geduldigem Einsatz kann es eine beständige Leistung auf den Devisenmärkten bieten.

Denken Sie daran:

Optimierung ist obligatorisch

Demo-Tests sind unerlässlich

Risikomanagement ist unerlässlich

Alle Risiken liegen bei Ihnen

Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel!

Mit dem Kauf dieses EA erklären Sie, dass Sie alle oben genannten Risikowarnungen gelesen haben und akzeptieren.

