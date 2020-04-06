Not your average Moving Averages

Not Your Average Moving Average ist ein leistungsstarker und dennoch raffinierter trendfolgender Expert Advisor, der auf der Grundlage von gleitenden Durchschnittsüberkreuzungen handelt, die intelligent durch den ADX gefiltert werden, um Märkte mit niedrigem Momentum zu vermeiden. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die präzise Trenneingänge und ein robustes Risikomanagement wünschen, und bringt sowohl Flexibilität als auch Disziplin in Ihre Charts.



Strategie-Logik:


MA Crossover System: Der EA geht Long- oder Short-Positionen ein, wenn der schnelle gleitende Durchschnitt über oder unter dem langsamen gleitenden Durchschnitt kreuzt - ein klassischer und bewährter Trendfolgeansatz.


ADX Trend-Filter: Um Fehlsignale in unruhigen Märkten zu vermeiden, werden Trades nur dann eingegangen, wenn der ADX-Wert einen benutzerdefinierten Grenzwert überschreitet, was bestätigt, dass ein starker Trend vorhanden ist.



Eingaben erklärt:


EA-Einrichtung


Zeitrahmen - Wählen Sie den Zeitrahmen, den der EA für die Berechnung des Indikators verwendet (z. B. M15, H1, H4).



ADX Periode - Anzahl der Balken, die zur Berechnung des ADX verwendet werden (z.B. 12).



ADX Cutoff - Minimaler ADX-Wert, damit Handelssignale gültig sind. Stellt sicher, dass nur in Trendmärkten gehandelt wird (z. B. 20).



Gleitende Durchschnitte


Slow MA Type / Period - Definiert den Typ (z.B. SMA, EMA, LWMA, SMMA) und die Länge des langsamen gleitenden Durchschnitts.



Schneller MA Typ/Periode - Legt den Typ und die Länge des schnellen gleitenden Durchschnitts fest, der zum Auslösen von Eingaben verwendet wird.



Risiko-Management


Losgröße - Feste Größe für jeden Handel (z. B. 0,1 Lots).



Take Profit (Dezimalprozent) - Zielgewinn in Prozent des Einstiegskurses (z.B. 0,01 = 1% TP).



Stop Loss (Dezimalprozent) - Stop Loss in Prozent des Einstiegskurses (z. B. 0,005 = 0,5% SL).



Drawdown-Schutz - EA stoppt den Handel, wenn der Drawdown diesen Prozentsatz des Saldos überschreitet (z.B. 0,5 = 50% maximaler Drawdown).



Positive Risk-Reward Enforcement - Stellt sicher, dass der Take Profit größer ist als der Stop Loss. Hilft, ein günstiges R:R-Verhältnis (> 1:1) aufrechtzuerhalten, das für die langfristige Rentabilität entscheidend ist.



Eingebaute Sicherheit und Disziplin:


🚫 Kein Handel in schwachen Trends dank der ADX-Filterung.



⚖️ Keine negativen R:R-Setups erlaubt - ein Schutz für strategische Konsistenz.



🔒 Drawdown-Wächter stellt sicher, dass der EA stoppt, wenn das Eigenkapital unter einen sicheren Schwellenwert fällt.



Perfekt für:


- Trader, die eine MA-basierte Automatisierung mit intelligenten Filtern wünschen


- Live-Handel mit strukturierten Risikoprotokollen


Strategietests mit strenger Risiko-Ertrags-Logik


Vermeidung von Overtrading in Seitwärtsmärkten



Wenn Sie ein Fan klassischer gleitender Durchschnittssysteme sind, aber intelligentere Einstiege und eine strengere Kontrolle wünschen, wird Not Your Average Moving Average seinem Namen gerecht.





