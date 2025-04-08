Red Wolf PRO

Red Wolf PRO ist nicht darauf ausgelegt, Lärm zu jagen. Er wartet ab.

Geleitet von einem ausgeprägten Instinkt für Struktur, verbindet er Unterstützung und Widerstand mit Mittelwertumkehr und Respekt für Bedingungen mit geringer Volatilität. Das Ergebnis ist ein Expert Advisor, der sich bedächtig durch den Markt bewegt, Chaos vermeidet und sich mit Zurückhaltung an Gelegenheiten heranpirscht.

Dieses System wurde entwickelt, um im Verborgenen zu operieren. Es sprintet nicht jedem Preisflimmern hinterher. Es beobachtet, passt sich an und steigt nur ein, wenn die Bedingungen passen. Wie sein Namensvetter gedeiht Red Wolf PRO in einem dichten Marktumfeld und navigiert ruhig, wo andere überreagieren.

Red Wolf PRO muss nicht laut sein. Er überlebt, indem er präzise ist.

Red Wolf PRO verfügt über einfach zu bedienende Einstellungen, einschließlich einer Max Equity Drawdown-Funktion, die ihn perfekt für den Handel mit Prop Firms macht. Probieren Sie es heute aus.

Empfohlene Produkte
FHeikenAshiSmoothed
Francisco Jesus Alonso Martin
Experten
EA Heiken Ashi Smoothed - Reibungsloser und präziser Handel Optimieren Sie Ihren Handel mit der Leistung von Heiken Ashi Smoothed. Dieser Expert Advisor (EA) wurde für Trader entwickelt, die nach klaren Trends und zuverlässigen Signalen suchen. Basierend auf Heiken Ashi-Kerzen mit Glättung filtert er Marktstörungen heraus und maximiert Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten. Was bietet dieser EA? Präzises Handeln: Identifiziert Trends deutlicher und vermeidet falsche Signale. Fortschrittliches Risiko
SwS Mt5
Marta Gonzalez
Experten
SwS Scalping mit Stocastic: Es ist ein Scalping-System, das das Stocastic-Signal als Referenz für den Einstieg in den Markt verwendet. Es handelt sich um ein sehr aggressives System, das volatile Paare mit geringem Spread benötigt. Das System erkennt Wendepunkte und führt kleine Marktkorrekturen durch. Alle Aufträge haben einen Stoploss. Und es hat einen virtuellen Trailing . Dieses System ist für kleine Konten geeignet und kann mit nur $ 100 verwendet werden . Sie können die Demo herunter
SupeRobot
MASSINISSA AINOUZ
Experten
SupeRobot ist ein vollautomatischer Trendroboter, der auf lange Sicht arbeitet und hauptsächlich auf dem stochastischen Signal basiert, das für das EURUSD-Paar am besten geeignet ist. Nach dem Backtest, gab es vielversprechende Ergebnisse von 2019 bis heute. Es wird empfohlen, mindestens 300 $ auf Ihrem Handelskonto zu haben, bevor Sie diesen Roboter für den Handel verwenden. Um die besten Ergebnisse zu erzielen: Setzen Sie "MaxPositions" auf 10. Standardmäßig ist es auf 1 gesetzt (es setzt die
Falcon Eyes Personal Edition
Junsai Yamazaki
Experten
Falcon Eyes – Personal Edition Übersicht Falcon Eyes – Personal Edition ist ein martingale-basiertes Recovery-System, das auf mathematisch definierten Sicherheitsreserven , Fibonacci-Struktur und statistischer Analyse des schlimmsten 7-Tage-Marktverhaltens basiert. Dieses EA geht nicht von der Annahme aus, dass „keine Verluste entstehen“. Es ist ausdrücklich dafür ausgelegt, dass Verluste und Drawdowns unvermeidlich auftreten . Daher müssen Handelskapital und Reservekapital (Wiederherstellu
Step by step trade BB
Kambiz Shahriarynasab
Experten
Nur 5 Exemplare des EA zu $30! Nächster Preis --> $45 Dieser Roboter arbeitet auf der Basis des Bowling-Bandes und hat gestufte Einstiege an sicheren Punkten. Vorteile: Funktioniert auf allen Instrumenten und Zeitreihen, Er hat ausgezeichnete Eingaben für das Positionsmanagement, die eine Menge Risiko vermeiden können. Eingabeeinstellungen: Volumen: Wählt ein festes Volumen für den Handel, das sein eigenes Risikomanagement verwendet, wenn es Null ist. Risiko für alle Positionen: Die Höhe des
Whale Chandlier and RSI
Mustafa Ozkurkcu
Experten
Dieser Expert Advisor (EA) erzeugt Handelssignale durch die Kombination beliebter technischer Indikatoren wie Chandelier Exit (CE) , RSI , WaveTrend und Heikin Ashi . Die Strategie eröffnet Positionen auf der Grundlage der Bestätigung bestimmter Indikatorfilter und schließt eine bestehende Position, wenn sich die Farbe der Heikin Ashi-Kerze ändert. Dies wird als Signal für eine mögliche Trendumkehr interpretiert. Der Hauptzweck dieses EA besteht darin, zuverlässigere Einstiegspunkte zu finden, i
Finanix Gold EA MT5
Charles Linzon Dy
Experten
Finanix Gold EA ist das Ergebnis von zwei Jahren umfangreicher Forschung und Backtests, die sicherstellen, dass er auf einer soliden Grundlage von datengestützten Erkenntnissen und bewährten Handelsstrategien aufgebaut ist . Dieser Expert Advisor ist auf den Handel mit XAUUSD/Gold abgestimmt. Er kann aber auch mit jedem anderen Instrument gehandelt werden. Wir stellen Ihnen den innovativen Finanix Gold EA vor, der sich auf fortschrittliche mathematische Funktionen und unvergleichliche Berechnun
Canberra mt5
Mikhail Mitin
Experten
Haupt: Kein Martingal, kein Raster; Arbeitet mit allen Symbolen; Signale: Es ist eine gute rationale Algorithmus. Arbeit mit zwei Indikatoren: Bollinger Bands und OsMA (Sie können für jeden Indikator einen eigenen Zeitrahmen festlegen) Stop Loss/Take Profit: Es gibt ein gutes Geld-Management-System (es gibt mehrere Arten von Trailing Stop Loss); Es gibt virtuelle Ebenen für Stop Loss / Take Profit; Es gibt Smart Lot (Prozent nach Risiko) oder Fix Lot Wichtig! EA kann auf geschlossenen Kerzen
CL CRT Machine
Rajalakshmi Murugesan
Experten
CL CRT MACHINE CL CRT MACHINE ist ein vollautomatisches Handelssystem , das für disziplinierten und kontrollierten Handel entwickelt wurde. Die gesamte Strategielogik ist vollständig integriert; der Benutzer muss lediglich die Risikoeinstellungen nach seinen Präferenzen konfigurieren. Empfohlenes Mindestkapital: $500 Erforderlicher Zeitrahmen: H1 Paar: XAUUSD ️ Hauptmerkmale Handelt nur auf dem H1-Zeitrahmen (fest für Konsistenz) Verwendet nur geschlossene Kerzen (kein Repainting) Unterstüt
FREE
Cross MA EA
Cumhur Yugnuk
Experten
Expert Advisor, der auf Ihrer persönlichen Strategie des gleitenden Durchschnitts basiert. Was auch immer Ihre Strategie ist, er ist es. Sie können ihn auf alle Paritäten anwenden. Keine Einschränkungen. Einstellungen Einstellungen kaufen : 1.gleitender Durchschnittszeitraum 1.gleitender Durchschnitt Methode 2.gleitender Durchschnittszeitraum 2.gleitender Durchschnittszeitraum Losgröße kaufen Stop-Loss-Niveau kaufen Buy Take Profit Level Verkaufen Einstellungen : 3.gleitender Durchschnittszeitr
FREE
ATRx Martingale EA 5
Prafull Manohar Nikam
Experten
This is a simple trading robot which works on the EMA crossover strategy. It uses ATR indicator based hard Stop Loss and Take Profit levels on every trade. Also uses very risky Martingale Lot System. As mentioned early, this is a martingale system which may or may not wipe your trading account. You must use it with proper input settings and proper money-risk management. Symbol: EURUSD Zeitrahmen: H1 KONTOANFORDERUNGEN: Mindestguthaben = $1000 Mindest-Hebelwirkung = 1:500 Empfohlener Saldo = $1
Custom Range Breakout EA
Alex Merino I Bello
Experten
Custom Range Breakout EA (CRB) ist ein hochgradig konfigurierbares Breakout-Handelssystem, mit dem Sie eine beliebige Preisspanne definieren und Trades auf der Grundlage Ihrer Strategie automatisieren können. Ganz gleich, ob Sie die Londoner Eröffnung, die New Yorker Sitzung oder ein benutzerdefiniertes Intraday-Niveau anpeilen, CRB gibt Ihnen die vollständige Kontrolle darüber, wie und wann Sie in den Handel einsteigen, mit fortschrittlichen Risikotools und präzisen Timing-Filtern. Der EA umfa
Xeloria Expert MT5
Ruengrit Loondecha
Experten
Xeloria Experte MT5 Funktioniert am besten mit GOLD - H1 Benötigt mindestens 100-300$ für 0.01 (AutoLot-Funktion) --------------------------------------------------------- This is a Single EA, less orders but might more Accuracy. Powerful Portfolio EA Launched NOW with   QuantLynk Engine Series. More information Click here . Indikatoren und Konzepte Williams %R: Williams %R ist ein Momentum-Oszillator, der den Schlusskurs im Verhältnis zum höchsten Hoch über einen bestimmten Zeitraum misst. Er
Zenithor Expert MT5
Ruengrit Loondecha
Experten
Zeithor Expert MT5 Funktioniert am besten mit GOLD - M5 Benötigt mindestens 100-200$ für 0.01 (AutoLot-Funktion) --------------------------------------------------------- This is a Single EA, less orders but might more Accuracy. Powerful Portfolio EA Launched NOW with   QuantLynk Engine Series. More information Click here . Indikatoren und Konzepte Rate of Change (ROC): ROC ist ein Momentum-Indikator, der die prozentuale Veränderung des Preises über einen bestimmten Zeitraum misst. Er hilft, di
Super Oscillator EA MT5
Marta Gonzalez
Experten
Super Oscillator ist ein ea, das auf dem Super-Oszillator-Indikator basiert. https://www. mql5.com/es/market/product/59071 Dieses ea nutzt das Trend-Erschöpfungssignal des Indikators, um eine Gegentrend-Strategie zu initiieren. Das System hat eine teure Lotage, obwohl es mehr als eine Operation gleichzeitig offen haben kann. Es erfordert keine großen Kapital- oder Margin-Anforderungen, um betrieben zu werden. Sie können die Demo herunterladen und sie selbst testen. Sehr stabile Wachstumskurve a
Bullish Counterattack Line GA
Osama Echchakery
Experten
Das Kerzenmuster Bullish Counterattack Line wird von zwei Kerzen gebildet. Hier erfahren Sie, wie Sie das Bullish Counterattack Candlestick-Muster erkennen können: Die erste Kerze ist bärisch und groß Die zweite Kerze ist bullisch und klein Es gibt eine Lücke zwischen dem Schluss der ersten Kerze und der Eröffnung der zweiten Kerze Beide Kerzen schließen auf demselben Niveau Dieses bullische 2-Kerzen-Muster ist ein Umkehrmuster, d.h. es wird verwendet, um Tiefpunkte zu finden. Aus diesem Grund w
The Last Jupiter Storm MT5
Marta Gonzalez
Experten
Der Last Jupite Storm ist ein Scalping-System mit einem Schutzsystem um den Sturm herum. Dieses System ist kreisförmig wie ein Sturm, es basiert auf der Annahme, dass der Preis immer in das Auge des Sturms zurückkehrt. Das System erkennt zunächst das Auge des Sturms, Zweitens, wenn sich der Kurs in der äußeren Zone, in seinem Ereignishorizont , befindet, und er diesen Punkt nicht mehr verlassen kann, setzt das System ein. Drittens, wenn der Sturm wächst und sich bewegt, wenn es eine Verschi
AdaptiveQ Trader MT5
Ruslan Udintsev
Experten
AdaptiveQ Trader: Selbstlernende KI - vergessen Sie die manuelle Anpassung! Ihr personalisierter Handelsroboter basierend auf Q-Learning + Double DQN + PER, der von Ihrem Geld lernt - und es besser macht als Sie. Was ist das? AdaptiveQ Trader ist nicht nur ein Berater, sondern ein lebender, selbstlernender Agent , der auf fortschrittlichen Algorithmen des maschinellen Lernens (Reinforcement Learning) basiert. Er analysiert den Markt in Echtzeit, passt sich an Marktveränderungen an und ver
Lusaka mt5
Mikhail Mitin
4 (3)
Experten
Haupt: Kein Martingal, kein Raster; Arbeitet mit allen Symbolen; Signale: Es gibt einen guten rationalen Algorithmus. Arbeit von zwei Indikatoren: Hüllkurven und Gleitender Durchschnitt (Sie können für jeden Indikator einen eigenen Zeitrahmen festlegen) Stop Loss/Take Profit: Es gibt ein gutes Geld-Management-System (es gibt mehrere Arten von Trailing Stop Loss); Es gibt virtuelle Ebenen für Stop Loss / Take Profit; Es gibt Smart Lot (Prozent nach Risiko) oder Fix Lot Wichtig! EA kann auf ge
FREE
Awmm Scalper Mt5
Pankaj Kapadia
Experten
Zukunft der Ea: Wir machen diese Ea auf Scalping-Strategie für kurzfristige Trend. Ea ist in der Lage, arbeitet auf jedem Währungspaar und jede Zeit Chart Frames, sondern Gewinne und Risiko sind abhängig von Zeit chart.We bieten Ihnen volle Unterstützung zur Einrichtung ea auf seine beste Zeit Chart nach Währungspaar. Kontaktieren Sie uns durch Senden von Massage in mql5 Chat für Ea Setups. Wir haben auch unsere Set-Dateien im Kommentarbereich für die einfache Nutzung für you.This Ea's Mt4 Vers
MACD Cross EA
Cumhur Yugnuk
Experten
Expert Advisor auf der Grundlage Ihres persönlichen MACD. Was auch immer Ihre Strategie ist, er ist es. Sie können ihn auf alle Paritäten anwenden. Keine Einschränkungen. Einstellungen kaufen : Schnelle EMA-Periode kaufen Langsame EMA-Periode kaufen Kaufsignal-Periode Losgröße kaufen Stop Loss Level kaufen Take Profit Level kaufen Verkaufen Einstellungen : Verkaufen Schnelle EMA-Periode Verkaufen Langsamer EMA-Zeitraum Verkaufssignal-Periode Verkaufen Losgröße Verkaufen Stop Loss Level Verkauf
Range BOS Pro
Daniel Mukururo Muthee
Experten
Range BOS Pro - Professioneller täglicher Range Breakout EA Ein leistungsstarker, institutioneller Expert Advisor, der Folgendes kombiniert: - Tägliche Range-Erkennung (anpassbare Sitzung) - Break of Structure (BOS) Bestätigung - SuperTrend Trend-Filter - Zwei Strategien: Fortsetzung und Umkehrung (Fade) - Smart 1% Risiko pro Handel (basierend auf festem Pip-Abstand) - Ein Handel pro Tag mit strenger Sitzungskontrolle - Kein Martingal, kein Raster - reine Preisaktion Merkmale: - Vollautomatis
KT Heiken Ashi Robot MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Experten
Der KT Heiken Ashi Robot ist ein leistungsstarker und fortschrittlicher Expert Advisor, der eine einzigartige Handelsstrategie umsetzt – basierend auf dem Heiken Ashi Indikator, den Bollinger-Bändern und dem Average True Range (ATR). Er wurde sorgfältig entwickelt, um Trendbewegungen auf den Finanzmärkten zu analysieren und auszunutzen. Eine der bemerkenswertesten Funktionen dieses Roboters ist die Verwendung von Pending Orders. Dadurch kann er Trades zu bestimmten Preisniveaus platzieren, in E
HhBolRSIMovingAverage
Henrique Hovoruski
Experten
Experte mit gleitendem Durchschnitt (konfigurierbar), RSI-Einstiegspunkten und Bollinger Bands ([noch] nicht konfigurierbar). Sie können entscheiden, ob Sie den gleitenden Durchschnitt mit oder ohne Bollinger-Bänder verwenden möchten und Sie können den RSI auch für Einstiegs-/Ausstiegspunkte ein- oder ausschalten. Sie können auch die Double-Hand-Funktion aktivieren/deaktivieren, bei der jeder Ein- und Ausstieg doppelt erfolgt, d.h. Verkaufen und Kaufen zur gleichen Zeit.
FREE
Nexoria
Daniel Suk
5 (2)
Experten
In jedem Marktreich gibt es zahllose lärmende Bauern von Indikatoren, aber nur wenige Königinnen, die den Auftragsfluss leise regieren - Nexoria ist dafür gebaut, eine von ihnen zu sein. Dieses vollautomatische Handelssystem bettelt den Markt nicht um Reste an; es verlangt Struktur, liest die rohe Preisaktion und Volatilität, um zu entscheiden, wann es zuschlägt und wann es beiseite tritt. Nexoria beobachtet geschlossene Kerzen wie ein kaltblütiger Monarch und sucht nach echten Impulsen, Ausbr
FREE
Wolftrix EA MT5
Mohamed Samsudeen
Experten
Wolftrix EA MT5! Verwendungsempfehlungen: Instrument: XAUUSD (Gold) Zeitrahmen: M15 mit H1 (Standard-Vorschlag) Mindestguthaben: $500 für 0.01 Lotgröße Konto-Typ: Jedes MT5-Konto, das den Goldhandel unterstützt Broker Bedingungen: Niedriger Spread und stabile Ausführung empfohlen Wolftrix EA MT5! Ist ein fortschrittlicher XAUUSD-Handelsroboter, der für Händler entwickelt wurde, die präzise Eingaben mit kontrollierter Häufigkeit bevorzugen. Er arbeitet ausschließlich mit Gold EA (XAUUSD) und ko
AlphaTrader Pro
Abraham Theuri Wangui
Experten
AlphaTrader Pro Expert Advisor Überblick: AlphaTrader Pro ist ein anspruchsvoller Expert Advisor, der von einem Team mit über einem Jahrzehnt Erfahrung auf den Finanzmärkten sorgfältig entwickelt wurde. Obwohl wir keine unrealistischen Behauptungen über sofortigen Wohlstand erheben, stellen wir ein zuverlässiges Tool vor, das Händlern dabei helfen soll, fundierte Entscheidungen zu treffen. Hauptmerkmale: Strategischer Ansatz: AlphaTrader Pro verfolgt einen strategischen Handelsansatz und ko
Pick and Roll
Marta Gonzalez
Experten
Pick and Roll It ist eine sichere automatisierte Software für den Handel mit 28 Paaren gleichzeitig. Pick and Roll It ist für 28 Paare des Forex-Marktes optimiert Die Funktionsweise des Pick and Roll Systems: 1: VORHERIGER TREND 2: KONSOLIDIERUNG 3: UMBRUCH Verwenden Sie diesen Roboter nicht gleichzeitig mit anderen, er ist ein Multi-Value-Roboter und verwaltet daher 28 Paare gleichzeitig. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage ist, den Markt un
Sunrise on mars MT5
Marta Gonzalez
Experten
Sunrise on Mars - es ist eine sichere automatisierte Software für den Handel auf dem Forex-Markt und Indizes. Das System arbeitet mit Marktpausen, mit Korrektur- und Trendfolgealgorithmen, die Algorithmen optimieren das Risiko-Nutzen-Verhältnis, um die Risiken des Margin Call zu minimieren. Das System verwendet je nach Algorithmus mehrere Lots, das anfängliche Lot ist doppelt so hoch wie das als Mindestlot markierte und wird als Referenz im Algorithmus verwendet. Die Architektur ist ein vollaut
Apollo 2 The Wall
Marta Gonzalez
Experten
Apollo 2 Die Wand Es ist ein fortschrittliches Handelssystem. Es handelt sich um einen vollautomatischen Expert Advisor, der es Ihnen ermöglicht, den Handel nach den Präferenzen des Händlers vorzuplanen. Apollo 2 hat mehr Anpassungsmöglichkeiten für Ihren Handel. Verschiedene Optionen für verschiedene Handelsstile. Apollo 2 ist ein Bremssystem des Handels mit verschiedenen Algorithmen des Handelsmodus. Dieser EA verwendet Signale, um Aufträge zu platzieren. Ist eine Revolution in der Anpassung d
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (400)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.72 (29)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.77 (57)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (104)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.53 (19)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (17)
Experten
Überblick Golden Hen EA ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von neun unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Marting
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.81 (36)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 Plätzen verfügbar — fast ausverkauft. Der Preis steigt in Kürze auf 999 USD . Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblick X Fusion AI ist ein automatisiertes
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.67 (30)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (498)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.67 (12)
Experten
Live-Signal (Echtkonto) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Dieser EA verwendet dieselbe Logik und dieselben Ausführungsregeln wie das auf MQL5 gezeigte verifizierte Live-Trading-Signal . Bei Verwendung der empfohlenen und optimierten Einstellungen sowie eines seriösen ECN-/RAW-Spread-Brokers sollte das Live-Handelsverhalten die Performance und Handelsstruktur des Live-Signals weitgehend widerspiegeln. Bitte beachten Sie, dass sich individuelle Ergebnis
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimativer Impuls ****5 Kopien zu diesem Preis übrig**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern, je nach den Bedingungen. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zeitrahme
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (91)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Experten
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netzwerk basiert, das speziell für die Analyse von XAUUSD- und EURUSD-Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
Experten
AI Prop Firms - Intelligente Automatisierung für Prop Trading-Firmen . AI Prop Firms ist ein fortschrittliches, vollautomatisches Forex-Handelssystem, das auf künstlicher Intelligenz basiert und speziell für die strengen Regeln und Bewertungsmodelle von Prop Trading-Firmen entwickelt wurde. Das System ist darauf ausgelegt, unter kontrollierten Risikobedingungen zu handeln und dabei die Konsistenz , Stabilität und Einhaltung der Anforderungen von Prop Firms zu gewährleisten. AI Prop Firms verwen
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (7)
Experten
Vortex Turbo – „Tausch den Sturm – kontrolliere den Vortex“ Vortex Turbo markiert die nächste Evolutionsstufe im intelligenten Trading – eine einzigartige Entwicklung, die modernste KI-Architektur, adaptive Marktlogik und präzises Risikomanagement vereint. Basierend auf bewährten algorithmischen Prinzipien integriert es verschiedene Strategien in ein einheitliches Hochgeschwindigkeits-Ökosystem, das auf einer neuen Ebene prädiktiver Intelligenz basiert. Vortex Turbo wurde als Scalping-Experte
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
3.71 (7)
Experten
Cheat Engine ist ein mittelklassiges Gold-Scalping-System, das Entscheidungen auf Basis der globalen Forex-Stimmung über eine webbasierte API treffen kann. Cheat Engine Live-Signal kommt bald! Der aktuelle Preis wird erhöht. Zeitlich begrenzter Preis 199  USD Nur Einzeltrades. Kein Grid- oder Martingale-System. Intelligente Trailing-Stop-Exits, die sich an die tägliche Volatilität anpassen Die globale Forex-Stimmung ist eine Messung der Positionen von Hunderttausenden von Tradern mit einem gesa
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.14 (28)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.05 (19)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (8)
Experten
XAUUSD Master ist ein Multisystem Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er kombiniert 10 unabhängige Handelssysteme, die gleichzeitig laufen, jedes mit unterschiedlichen Parametern, um verschiedene Marktbedingungen zu erfassen. Der EA verfügt über fortschrittliche Risikomanagementfunktionen, Spoofing-Funktionen für Prop-Firmen und ein einfaches Informationspanel für die Echtzeitüberwachung. After the purchase send me private message to recieve manual with i
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
Experten
[guide line]       [SET FILES] Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren
The ORB Master
Profalgo Limited
4.8 (25)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Experten
Bereit für die Prop Firm! Nicht für kurzfristiges Konto-Flipping oder schnelle Gewinne konzipiert. Kein Martingale-Modell / Kein Grid-Modell / Keine KI Entwickelt für Trader, die auf langfristige Beständigkeit setzen. Live-Ergebnisse:   Live-Signal   |   Hauptportfolio   |   FTMO-Ergebnisse     |    Öffentliche Community Einführungspreis: 249 $, Nächster Preis: 349 $ (Nur noch 6 Exemplare verfügbar) Was ist Gold Atlas? Gold Atlas ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem für Gold (
Weitere Produkte dieses Autors
Chart Replay PRO
Stephen Gathumbi Ndiba
Utilitys
Chart Replay Pro ermöglicht es Ihnen, manuell in Strategy Tester zu handeln . Legen Sie Ihr Startguthaben fest, wählen Sie Ihre Losgröße und handeln Sie historische Charts genau so, als ob sie live wären. Springen Sie durch Preisaktionen, führen Sie simulierte Trades durch und schärfen Sie Ihre Ein- und Ausstiege innerhalb des Strategy Testers, ohne Risiko. Schnell, intuitiv und für Händler entwickelt, die echte Praxis anstelle von Wunschdenken suchen.
FREE
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension