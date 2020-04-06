Not your average Moving Averages

Not Your Average Moving Average es un potente pero refinado Asesor Experto de seguimiento de tendencias que opera basándose en cruces de medias móviles, filtrado inteligentemente por ADX para evitar mercados de bajo momentum. Diseñado para los operadores que desean entradas de tendencia precisas y una sólida gestión de riesgos, este EA aporta flexibilidad y disciplina a sus gráficos.

Lógica de la estrategia:

Sistema de Cruce MA: El EA entra en posiciones largas o cortas cuando la Media Móvil Rápida cruza por encima o por debajo de la Media Móvil Lenta - un enfoque clásico y probado de seguimiento de tendencias.

Filtro de tendencia ADX: Para evitar señales falsas en mercados agitados, sólo se realizan operaciones si el valor del ADX supera un límite definido por el usuario, lo que confirma la existencia de una tendencia fuerte.

Entradas explicadas:

Configuración del EA

Plazo - Elija el plazo que el EA utiliza para los cálculos del indicador (por ejemplo, M15, H1, H4).

Período ADX - Número de barras utilizadas para calcular el ADX (por ejemplo, 12).

Corte ADX - Valor ADX mínimo para que las señales de operación sean válidas. Garantiza que las operaciones sólo se realicen en mercados con tendencia (por ejemplo, 20).

Medias móviles

Tipo / Período de MA lenta - Define el tipo (por ejemplo, SMA, EMA, LWMA, SMMA) y la duración de la media móvil lenta.

Tipo / Periodo de MA rápida - Define el tipo y la duración de la media móvil rápida utilizada para activar las entradas.

Gestión del riesgo

Tamaño de lote - Tamaño fijo para cada operación (por ejemplo, 0,1 lotes).

Take Profit (porcentaje decimal) - Beneficio objetivo en porcentaje del precio de entrada (por ejemplo, 0,01 = 1% TP).

Stop Loss (porcentaje decimal) - Stop loss en porcentaje del precio de entrada (por ejemplo, 0,005 = 0,5% SL).

Protección contra Drawdown - El EA detiene las operaciones cuando el drawdown excede este porcentaje del saldo (por ejemplo, 0.5 = 50% max drawdown).

Aplicación Positiva de Riesgo-Recompensa - Asegura que el take profit es mayor que el stop loss. Ayuda a mantener una relación R:R favorable (> 1:1), que es crucial para la rentabilidad a largo plazo.

Seguridad y disciplina incorporadas:

🚫 No se opera en tendencias débiles gracias al filtrado ADX.

⚖️ No se permiten configuraciones R:R negativas: una salvaguarda para la coherencia estratégica.

🔒 Drawdown guard asegura que el EA se detiene si la equidad cae por debajo de un umbral seguro.

Perfecto para:

- Traders que desean una automatización basada en MA con filtros inteligentes.

- Trading en vivo con protocolos de riesgo estructurados

Pruebas de estrategia con una estricta lógica de riesgo-recompensa

Evitar el overtrading en mercados laterales

Si le gustan los sistemas clásicos de medias móviles, pero desea entradas más inteligentes y un control más estricto, Not Your Average Moving Average hace honor a su nombre.



