Tpx Dash Supply Demand Risk Return

Con Dash TPX Oferta Demanda, tendrás una visión de 360 grados de todo el mercado para identificar las áreas relevantes de oferta y demanda. Los filtros harán que las alertas sean aún más precisas.

Puede establecer alertas para la relación riesgo/recompensa que elija (2:1, 3:1, 4:1 e incluso 5:1).

También puede filtrar las alertas sólo en la dirección de la macrotendencia utilizando el filtro Heiken Aish, evitando señales falsas o contra tendencia.

¡Independientemente de tu estilo de trading, Dash TPX Oferta Demanda es una herramienta fundamental para entender tu posición en el mercado y evitar operaciones que están a punto de revertirse!

Las alertas completas incluyen precio de entrada, stop loss, take profit y riesgo/recompensa. ¡También puedes recibirlas directamente en tu teléfono!

Después de comprar, descarga gratis "TPX Connect Supply Demand", ¡que conectará la información a tu Dash!

Más que sólo Dash, es pura Oferta y Demanda en tu pantalla, ¡a través de múltiples pares y múltiples marcos de tiempo!



