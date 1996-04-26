Tpx Dash Supply Demand Risk Return

Con Dash TPX Oferta Demanda, tendrás una visión de 360 grados de todo el mercado para identificar las áreas relevantes de oferta y demanda. Los filtros harán que las alertas sean aún más precisas.

Puede establecer alertas para la relación riesgo/recompensa que elija (2:1, 3:1, 4:1 e incluso 5:1).

También puede filtrar las alertas sólo en la dirección de la macrotendencia utilizando el filtro Heiken Aish, evitando señales falsas o contra tendencia.

¡Independientemente de tu estilo de trading, Dash TPX Oferta Demanda es una herramienta fundamental para entender tu posición en el mercado y evitar operaciones que están a punto de revertirse!

Las alertas completas incluyen precio de entrada, stop loss, take profit y riesgo/recompensa. ¡También puedes recibirlas directamente en tu teléfono!

Después de comprar, descarga gratis "TPX Connect Supply Demand", ¡que conectará la información a tu Dash!

Más que sólo Dash, es pura Oferta y Demanda en tu pantalla, ¡a través de múltiples pares y múltiples marcos de tiempo!


TPX Supply Demand MTF
TPX
5 (1)
Indicadores
El indicador TPX Oferta Demanda le avisará cuando detecte zonas de oferta y demanda. Con el filtro de riesgo/recompensa, sólo recibirá alertas si coinciden con la configuración elegida. Con el filtro de primer toque, sólo se emitirán alertas en las zonas coloreadas que aún no se hayan tocado, lo que significa que aún no se han liquidado y tienen el mayor potencial de reacción. Una vez tocada la zona, sólo queda el borde. Los valores de entrada y stop-loss están disponibles tanto en las alertas c
FREE
TPX Dash Agulhada MT5
TPX
Indicadores
Tomando ordenes, ahora en MT5 el TPX Dash Needle es todo lo que necesitas para encontrar las famosas Agujas Didi en varios timeframes y en varios pares al mismo tiempo. Son el encuentro simultáneo de las medias 3, 8 y 20 que, alineadas con el indicador ADX, son sinónimo de grandes y fuertes movimientos en el mercado. ¡Ahora con el nuevo filtro Heiken Aish, el nombre del par muestra la dirección del Heiken Aish que usted elija, puede ser semanal o diario, todas las señales aparecerán en la pantal
TPX Connect All
TPX
Indicadores
Tras adquirir el indicador de Oferta y Demanda de Tpx Dash, debe descargarlo. Este indicador vinculará y alimentará con datos de mercado al indicador. Además, le proporcionará todas las señales de precio de Oferta y Demanda, Stop ATR, VAH y VAL, valores de tendencia con el ADX, y precios y ubicaciones de POC en el mercado. ¡Descárguelo y Dash localizará el indicador para obtener la información!
FREE
Tpx Adx Color
TPX
Indicadores
Indicador ADX utilizado en el método de las Agujas de Didi que te facilitará mantenerte en la operación, mientras esté azul no necesitarás mirar otras señales para salir de la operación y por el contrario mientras esté amarillo mantendrás la venta. Todo de forma rápida y visual. ¡¡¡¡El indicador ADX muestra si hay una tendencia en el mercado, este indicador usado junto con las agujas es la combinación perfecta para surfear fuertes movimientos de mercado!!!!
FREE
TPX Heikin Ashi Alerta
TPX
Indicadores
Indicador Heiken Aish que genera alertas cuando el mercado cambia de dirección. Facilita la visualización de la volatilidad del mercado, proporcionando mayor tranquilidad a la hora de tomar decisiones. El azul significa compra y el amarillo, venta. Una vela sin mecha indica una fuerte tendencia, es decir, las velas azules sin mecha en la parte inferior indican una fuerte tendencia compradora y viceversa, las velas amarillas sin mecha en la parte superior indican una fuerte tendencia bajista.
FREE
Connect Supply Demand
TPX
Utilidades
Después de comprar Dash Supply Demand, descárgate gratis "Connect Supply Demand", que será el enlace de información que alimentará tu Dash. "Connect Supply Demand" será el combustible de información que llevará datos a tu Dash. ¡No olvides que debe estar en la misma carpeta que tu Dash! Puedes confirmar la ruta a través de la ventana del indicador. Si tienes alguna duda, ¡estaremos encantados de ayudarte!
FREE
Didi Alerta
TPX
Indicadores
Indicador Didi Index con alerta visual de compra y venta, con alerta de confirmación. Alertas de compra o venta, en pantalla y para móviles, ¡con descripción visual en colores de la dirección en pantalla! Un aviso en el color de la dirección actual del gráfico en la pantalla le informa rápidamente si el par es comprado o vendido por Didi Index. Con posición y tamaño de texto configurables, facilitando el seguimiento de la tendencia del par.
FREE
TPX Alerta Media 9
TPX
5 (1)
Indicadores
El indicador con alertas Setup de Larry Williams, que consiguió convertir 10.000$ en 1.100$ en un campeonato de trading en 1987 y lo demostró haciendo que su hija, que es actriz, ¡hiciera el mismo daño en el mercado! La media de 9 arriba es comprar, abajo es vender, ¡así de simple! Con alertas sonoras y visuales de compra, venta y plano, usted se mantiene posicionado hasta que la alerta invierte su posición. Recomendamos utilizarlo desde H1 hacia arriba.
FREE
TPX Calculadora de Lotes
TPX
Indicadores
La herramienta que te ayudará a calcular el lote con precisión para el riesgo que necesitas, si quieres arriesgar el 1% de tu cuenta, sólo tienes que introducir los valores de entrada, objetivo y stop y tendrás el tamaño de lote a utilizar y sólo perderás el porcentaje elegido. También puede elegir un valor fijo. ¡¡¡¡Esta herramienta te ayudara con la consistencia, porque solo puedes ser consistente si operas consistentemente y entras con valores fijos de perdida, es una forma INFALIBLE de ser c
FREE
TPX Heiken Ashi
TPX
Indicadores
Indicador que debe colocarse en la misma carpeta que Dash para activar el filtro de alertas con Heiken Aish. Después de descargar el indicador, cópielo en la misma carpeta para que Dash pueda leer el indicador. No es necesario insertarlo en el gráfico, esto es sólo para que Dash busque señales e informe la dirección de compra y venta del Indicador. Comprueba si la ruta del indicador es correcta dentro de Dash.
FREE
Tpx symbol charger
TPX
Utilidades
Olvídate de buscar el par que quieres abrir en la pantalla de Observación del Mercado. Con TPX Symbol Charger, te harás la vida más fácil añadiendo múltiples pares con un solo clic. Puedes editar la lista de pares con los que operas y, con un solo clic, irás al par que quieras de forma rápida y precisa. Sólo tienes que rellenar la lista de pares, separándolos con un punto y coma (;). Para crear una segunda línea de pares, simplemente incluye un asterisco entre los puntos y coma (;*;). ¡Otra útil
FREE
TPX Dash Agulhada
TPX
5 (1)
Indicadores
La Aguja Dash de TPX es todo lo que necesitas para encontrar, en varios marcos temporales y en varios pares al mismo tiempo, las famosas Agujas Didi, que es el encuentro simultáneo de las medias 3, 8 y 20 que, alineadas con el indicador ADX, son sinónimo de grandes y fuertes movimientos en el mercado. Sin cuotas mensuales, obtienes una herramienta por un precio justo que, colocada en un VPS, envía el mensaje instantáneamente a tu celular, dándote más tiempo libre y no tener que estar pegado a l
TPX Dash Needled HA
TPX
Indicadores
El TPX Dash Needle es todo lo que necesita para encontrar las famosas Agujas Didi en varios marcos temporales y en varios pares al mismo tiempo. Son el encuentro simultáneo de las medias 3, 8 y 20 que, alineadas con el indicador ADX, son sinónimo de grandes y fuertes movimientos en el mercado. ¡Ahora con el nuevo filtro Heiken Aish, el nombre del par muestra la dirección del Heiken Aish que usted elija, puede ser semanal o diario, todas las señales aparecerán en la pantalla, pero ahora se puede
Tpx Dash Supply Demand
TPX
Indicadores
Con TPX Dash Supply Demand A, tendrá una vista de 360 de todo el mercado para descubrir áreas relevantes de Oferta y Demanda. Monitoreará varios pares en tiempo real en una sola pantalla con filtros que harán que las alertas sean aún más precisas: Alertas solo para el primer toque en el área Posicionamiento del precio en relación con el Perfil Diario del Mercado (VAH y VAL) Dirección de la Media Móvil (Sistema Larry Williams - Average9) Valores y dirección del Stop ATR Identificación y valor
