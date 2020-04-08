MACD Enhanced UP

Presentamos MACD Enhanced - un indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) mejorado que ofrece a los operadores capacidades ampliadas para analizar la tendencia y el impulso en los mercados financieros. El indicador utiliza la diferencia entre las medias móviles exponenciales rápida y lenta para determinar el impulso, la dirección de la tendencia y la fuerza, generando señales visuales claras para los posibles puntos de entrada y salida.

¡Atención! Para obtener mejores resultados, se recomienda adaptar los parámetros del indicador a instrumentos de negociación y plazos específicos.

Principales características:

Visualización mejorada del MACD: Diferenciación por colores de la línea MACD en función de su posición con respecto a la línea de señal. Histograma multicolor que refleja la dinámica de cambio (subida, bajada, cruce por cero) Señales visuales claras cuando el MACD cruza la línea de señal

Funciones avanzadas de visualización: Visualización configurable de todos los componentes del indicador (línea MACD, línea de señal, histograma) Señales automáticas de entrada/salida con confirmación visual mediante flechas Esquema de colores optimizado para un análisis visual rápido

Ajustes flexibles: Periodos personalizables para las EMA rápidas y lentas, así como para la línea de señal Elección del tipo de precio para los cálculos (cierre, apertura, máximo, mínimo, etc.) Colores personalizables para todos los elementos del indicador Posibilidad de activar/desactivar componentes individuales para simplificar el análisis

Ventajas técnicas: Algoritmo de cálculo de EMA optimizado para mejorar el rendimiento Funcionamiento estable en cualquier marco temporal Sistema de procesamiento de datos históricos mejorado Optimización del uso de memoria al trabajar con grandes conjuntos de datos

Recomendaciones de uso: Marcos temporales: eficaz en cualquier marco temporal, de M1 a MN Instrumentos financieros: apto para todos los instrumentos (pares de divisas, índices, acciones, materias primas) Estrategias: aplicables tanto para scalping a corto plazo como para operaciones de posición a largo plazo

Señales: Cruce MACD/línea de señal (confirmado por flechas) Cambio de color del histograma (indica un cambio en el impulso) Cruce de la línea cero del histograma (confirma un cambio de tendencia)



Se recomienda utilizar el indicador en combinación con métodos de análisis adicionales para confirmar las señales y reducir los falsos positivos.

También sugerimos consultar la versión ampliada de este indicador.

Si encuentra un error crítico, por favor hágamelo saber. Intentaré solucionarlo lo antes posible.



