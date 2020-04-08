MACD Enhanced UP
- Indicadores
- Nikita Berdnikov
- Versión: 1.1
- Activaciones: 10
Presentamos MACD Enhanced - un indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) mejorado que ofrece a los operadores capacidades ampliadas para analizar la tendencia y el impulso en los mercados financieros. El indicador utiliza la diferencia entre las medias móviles exponenciales rápida y lenta para determinar el impulso, la dirección de la tendencia y la fuerza, generando señales visuales claras para los posibles puntos de entrada y salida.
¡Atención! Para obtener mejores resultados, se recomienda adaptar los parámetros del indicador a instrumentos de negociación y plazos específicos.
Principales características:
-
Visualización mejorada del MACD:
-
Diferenciación por colores de la línea MACD en función de su posición con respecto a la línea de señal.
-
Histograma multicolor que refleja la dinámica de cambio (subida, bajada, cruce por cero)
-
Señales visuales claras cuando el MACD cruza la línea de señal
-
-
Funciones avanzadas de visualización:
-
Visualización configurable de todos los componentes del indicador (línea MACD, línea de señal, histograma)
-
Señales automáticas de entrada/salida con confirmación visual mediante flechas
-
Esquema de colores optimizado para un análisis visual rápido
-
-
Ajustes flexibles:
-
Periodos personalizables para las EMA rápidas y lentas, así como para la línea de señal
-
Elección del tipo de precio para los cálculos (cierre, apertura, máximo, mínimo, etc.)
-
Colores personalizables para todos los elementos del indicador
-
Posibilidad de activar/desactivar componentes individuales para simplificar el análisis
-
-
Ventajas técnicas:
-
Algoritmo de cálculo de EMA optimizado para mejorar el rendimiento
-
Funcionamiento estable en cualquier marco temporal
-
Sistema de procesamiento de datos históricos mejorado
-
Optimización del uso de memoria al trabajar con grandes conjuntos de datos
-
-
Recomendaciones de uso:
-
Marcos temporales: eficaz en cualquier marco temporal, de M1 a MN
-
Instrumentos financieros: apto para todos los instrumentos (pares de divisas, índices, acciones, materias primas)
-
Estrategias: aplicables tanto para scalping a corto plazo como para operaciones de posición a largo plazo
-
-
Señales:
-
Cruce MACD/línea de señal (confirmado por flechas)
-
Cambio de color del histograma (indica un cambio en el impulso)
-
Cruce de la línea cero del histograma (confirma un cambio de tendencia)
-
Se recomienda utilizar el indicador en combinación con métodos de análisis adicionales para confirmar las señales y reducir los falsos positivos.
También sugerimos consultar la versión ampliada de este indicador.
Si encuentra un error crítico, por favor hágamelo saber. Intentaré solucionarlo lo antes posible.