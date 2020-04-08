MACD Enhanced UP

Presentamos MACD Enhanced - un indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) mejorado que ofrece a los operadores capacidades ampliadas para analizar la tendencia y el impulso en los mercados financieros. El indicador utiliza la diferencia entre las medias móviles exponenciales rápida y lenta para determinar el impulso, la dirección de la tendencia y la fuerza, generando señales visuales claras para los posibles puntos de entrada y salida.
¡Atención! Para obtener mejores resultados, se recomienda adaptar los parámetros del indicador a instrumentos de negociación y plazos específicos.

Principales características:

  • Visualización mejorada del MACD:

    • Diferenciación por colores de la línea MACD en función de su posición con respecto a la línea de señal.

    • Histograma multicolor que refleja la dinámica de cambio (subida, bajada, cruce por cero)

    • Señales visuales claras cuando el MACD cruza la línea de señal

  • Funciones avanzadas de visualización:

    • Visualización configurable de todos los componentes del indicador (línea MACD, línea de señal, histograma)

    • Señales automáticas de entrada/salida con confirmación visual mediante flechas

    • Esquema de colores optimizado para un análisis visual rápido

  • Ajustes flexibles:

    • Periodos personalizables para las EMA rápidas y lentas, así como para la línea de señal

    • Elección del tipo de precio para los cálculos (cierre, apertura, máximo, mínimo, etc.)

    • Colores personalizables para todos los elementos del indicador

    • Posibilidad de activar/desactivar componentes individuales para simplificar el análisis

  • Ventajas técnicas:

    • Algoritmo de cálculo de EMA optimizado para mejorar el rendimiento

    • Funcionamiento estable en cualquier marco temporal

    • Sistema de procesamiento de datos históricos mejorado

    • Optimización del uso de memoria al trabajar con grandes conjuntos de datos

  • Recomendaciones de uso:

    • Marcos temporales: eficaz en cualquier marco temporal, de M1 a MN

    • Instrumentos financieros: apto para todos los instrumentos (pares de divisas, índices, acciones, materias primas)

    • Estrategias: aplicables tanto para scalping a corto plazo como para operaciones de posición a largo plazo

  • Señales:

    • Cruce MACD/línea de señal (confirmado por flechas)

    • Cambio de color del histograma (indica un cambio en el impulso)

    • Cruce de la línea cero del histograma (confirma un cambio de tendencia)

Se recomienda utilizar el indicador en combinación con métodos de análisis adicionales para confirmar las señales y reducir los falsos positivos.

También sugerimos consultar la versión ampliada de este indicador.

Si encuentra un error crítico, por favor hágamelo saber. Intentaré solucionarlo lo antes posible.


